У міжнародних інстанціях єдиний процес "Україна проти Росії" неможливий, тому що кожен поданий позов заснований на різних конвенціях, - Єнін

У зв'язку з агресією Російської Федерації Україна відстоює свої права у всіх міжнародних інстанціях, і продовжує збирати докази порушення Росією міжнародного права. У цьому допомагають західні партнери.

Про це в програмі "Неофіційна розмова" телеканалу "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що позови подані в Міжнародний суд ООН, в Європейський суд з прав людини, в міжнародні морські трибунали, в комерційні арбітражі. А також до Міжнародного кримінального суду, прокурор якого Фату Бенсуда в грудні 2020 року заявила, що відкриває кейс щодо України, "про який ми попросили ще п'ять років тому".

"Результат вже починає відчуватися, і буде очевидний, чим далі — тим більше. Безумовно, у нас немає ніяких ілюзій щодо того, що чинні міжнародні інститути або норми міжнародного права далеко не завжди є ефективними. Далеко не завжди вони дають миттєвий результат. Ми, як дипломати, розуміємо, що найбільш важливо тут терпіння та дуже скрупульозна праця щодо збору доказів, щодо переконання всіх наших партнерів, щодо посилення коаліції тих партнерів, яких ми маємо", — сказав Єнін.

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Він додав, що останні події, пов'язані з посиленням російських провокацій навколо українського кордону і на тимчасово окупованих територіях Криму дуже чітко показує, що коаліція міжнародних партнерів навколо України сильна, як ніколи.

Незважаючи на недосконалість міжнародних правових інститутів, Україна знаходить механізми, щоб залучити РФ до відповідальності.

"Яскравий приклад — це "Боїнг" MH17. Ми бачили, що всі наші спроби створити міжнародний трибунал під парасолькою ООН з розслідування збиття цього "Боїнга" приречені на невдачу, тому що Росія має право вето в Раді безпеки ООН. Але нам на допомогу прийшли наші голландські партнери, які люб'язно погодилися на основі своєї юрисдикції почати кримінальний процес із залучення відповідальних осіб до збитого "Боїнга"", — навів приклад Єнін.

І такі дії крок за кроком ведуть Україну до мети.

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"Рано чи пізно, ця петля навколо Росії зімкнеться. І вона вже змикається. Всі говорили: йой, коли це буде ?! А подивіться. Британія вводить санкції проти Росії за вбивство Скрипаля. Американський уряд вводить чергову порцію санкцій проти РФ, зокрема "кримський пакет". Чергові санкції... Польща — Смоленськ. Німеччина — дезінформація", — перерахував заступник міністра.

Єнін зазначив, що всі ці дії мають "дуже такий серйозний накопичувальний ефект, це все підтверджує масовий характер грубого порушення міжнародних конвенцій російською стороною".

"Так, ми на сьогоднішні не маємо єдиного суду або єдиного якогось міжнародного документа, який би мав перелік усіх порушень міжнародного права. Тому це розбите відразу на кілька процесів. Вони на різних стадіях розгляду. Це дає нам іноді навіть більшу свободу маневру. Найголовніше — результат", — підкреслив він.

Єнін пояснив, що сьогодні неможливо мати єдиний процес "Україна проти Росії", тому що кожен позов заснований на тій чи іншій конвенції. Кожна з цих конвенцій має той чи інший окремий механізм захисту порушених прав.

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"Якщо ми говоримо про Міжнародну конвенцію по боротьбі з фінансуванням тероризму — це Міжнародний суд ООН. Якщо ми говоримо про Конвенцію ООН з морського права — це міжнародні морські трибунали. Це комерційні арбітражі, це Європейський суд з прав людини, це Міжнародний кримінальний суд. Цеглинка за цеглинкою ми збираємо докази та йдемо вперед", — резюмував він.