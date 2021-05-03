Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський

Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП. Зокрема, важливою є підписана сьогодні лідерами України і Польщі спільна декларація про підтримку Варшавою європейських устремлінь Києва.

"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", – наголосив Анджей Дуда на спільному брифінгу за результатами двосторонніх перемовин.

Володимир Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з нагоди 230-річчя Конституції 3 травня та відзначив, що ця дата є великим святом як для польського народу, так і для всієї Європи.

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Глава Української держави також повідомив, що запросив Президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.

"Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим", – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за словами Президента України, під час переговорів польський колега вкотре наголосив на підтримці європейських та євроінтеграційних прагнень Української держави.

"Це дуже важливий сигнал. Я вдячний за те, що Польща на чолі з Президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова", – зазначив Глава держави.

Він також зауважив, що ті історичні питання, які існують між двома країнами, невдовзі будуть вирішені, оскільки цього прагнуть обидві сторони.

"Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо", – наголосив Володимир Зеленський.