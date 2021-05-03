Історичні питання, які існують між Україною і Польщею, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони, - Зеленський
Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП. Зокрема, важливою є підписана сьогодні лідерами України і Польщі спільна декларація про підтримку Варшавою європейських устремлінь Києва.
"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", – наголосив Анджей Дуда на спільному брифінгу за результатами двосторонніх перемовин.
Володимир Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з нагоди 230-річчя Конституції 3 травня та відзначив, що ця дата є великим святом як для польського народу, так і для всієї Європи.
Глава Української держави також повідомив, що запросив Президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.
"Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим", – сказав Володимир Зеленський.
Крім того, за словами Президента України, під час переговорів польський колега вкотре наголосив на підтримці європейських та євроінтеграційних прагнень Української держави.
"Це дуже важливий сигнал. Я вдячний за те, що Польща на чолі з Президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова", – зазначив Глава держави.
Він також зауважив, що ті історичні питання, які існують між двома країнами, невдовзі будуть вирішені, оскільки цього прагнуть обидві сторони.
"Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо", – наголосив Володимир Зеленський.
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Але ж ти міг написати - окупована, але так не зробив.
А "Van - Basten" - мій (2014 - 2017р.).
Так, дуже слушне фото, бо тобі ще бачити Зеленського на другому президентському терміні
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13.09.2019 https://interfax.com.ua/news/political/613013.html
Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.
"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - сказал он, выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве.
Так казати - ну це вже.... дно.
Слава Україні!
И тогда понёсся его экспромт..... Какой позор был .... бляха муха......... Испанский стыд!
У ЛiСi НАРОДИЛАСЯ,Зеленою була,
У нiй погибель моя е -Така , ось, маячня.
I треба ж, народилася,У нiй бiду й знайшов,
А звалась вона "ЙОЛОЧКОЙ",До неi довго йшов.
Мене яйце не взяло, ось:Там голки не було -
Воно для слабакiв лиш е,То й шлепера взяло.
Та що ж еднае "ЙОЛОЧКУ" З проклятим тим яйцем?
Вона уся - в "IГОЛОЧКАХ",Не думав я про це.
Тепер жахаюсь "ЙОЖИКА",Нахабненьке "ЛИЦО":
Вiн так вже хоче вжалити,Щоб то було "КОНЦОМ".
І історичні питання? У середні століття все Червенські міста (Червона Русь) входили до складу Волинського і Галицько- князівства Київської Русі (давня назва України - Русі) а потім до Королевства Русі і включали в себе такі міста як: Червен, Волинь, Холм, Белз, Сутейск, Комов, Ярослав, Угровеськ, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильків, Дорогичин, Володава, Мельник, Брінеск, Перемишль, Жешув, Грубешів, Любачів, Санок, Переворск, Городло, Коросно.... і інші. Майже всі ці міста були віддані кремлівськими окупантами після зруйнування суверенної Української держави (УНР) і знищення та депортовання українського населення ,були злочинно подаровані кривавим катом Сталіним в той час комуно-фашистській Польщі, і тепер заходятся в її складі.
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повнiстю заборонила використовувати українську мову в державних установах.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто всю Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір, бо в результаті чого народи цих країн стали би в дуже пригнобленому становищі щодо поляків. Також проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'яно-балтської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз таку величезну Польщу мабуть знову мріють створити вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це нездійсненна маніакальна мрія, тiльки наших ворогiв польскiх націоналістів, але не всього дружнього нам українцям як і ми слов'янського польського народу.-
оти ще ні.
Можна порівняти і зробити висновки ! Безповоротні втрати українського населення під окупаційним режимом Польщі в першій половині 20 століття становили в декілька сотень людей. А загибель українського народу в цей же самий час від кривавого і також окупаційного сталінського режима кремлівських комуно-фашистів в поневоленій українській державі УНР (окупаційна назва урср) від розстрілів, голодомору, репресій і геноциду..) були незрівнянно набагато більші в кілька мільйонів чоловік.
Видно не слов'яни москалі -кацапи які чомусь записалися в нібито нам слов'янам українцям в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по кацапськи "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від таких як і ми слов'ян поляків.
ЯКЕ ТИ ТУПЕ КРИВОРІЖСЬКЕ МУРЛО
ТІ ІСТОРИЧНІ ПИТАННЯ КРАЩЕ І НЕ ЧІПАТИ...