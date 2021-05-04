Наглядова рада "Нафтогазу" в листі Шмигалю виклала позицію щодо звільнення Коболєва: Ми не можемо підтримувати радянські методи

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" перед складанням повноважень у листі прем'єр-міністру України Денису Шмигалю вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні глави правління компанії Андрія Коболєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основними практиками корпоративного управління", - йдеться в листі за підписом незалежних членів НР "Нафтогазу".

У наглядовій раді також нагадали раніше озвучене пояснення отриманого за підсумками 2020 року збитку, який був зазначений причиною звільнення Коболєва, згідно з яким без урахування списаного резерву сумнівних боргів і компенсації за виконання покладених КМУ на компанію спеціальних обов'язків (ПСО) нормалізований прибуток "Нафтогазу" становить 3,2 млрд грн. При цьому компанія за підсумками року направила до бюджету 141 млрд грн, що становить близько 13% загальних надходжень.

"Сумнівні борги переважно містять заборгованість, по-перше, регіональних газопостачальних компаній, які не платять за газ, отриманий до скасування режиму ПСО для побутових споживачів, і, по-друге, від теплокомуненерго, які зазнали впливу несприятливих економічних умов, у результаті чого повільно платять свої борги", - пояснили члени НР.

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Незалежні директори "Нафтогазу" також вказали на наявність конфлікту інтересів у новопризначеного голови компанії Юрія Вітренка, оскільки він перед призначенням обіймав посаду міністра енергетики, тоді як чинне законодавство забороняє працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в компаніях, на які вони мали вплив.

"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вища, ніж фінансовий збиток 2020 року, який Нафтогаз був змушений відобразити для належного застосування вимог МСФЗ", - резюмували члени НС НАК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.

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