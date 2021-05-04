Наглядова рада "Нафтогазу" в листі Шмигалю виклала позицію щодо звільнення Коболєва: Ми не можемо підтримувати радянські методи
Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" перед складанням повноважень у листі прем'єр-міністру України Денису Шмигалю вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні глави правління компанії Андрія Коболєва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основними практиками корпоративного управління", - йдеться в листі за підписом незалежних членів НР "Нафтогазу".
У наглядовій раді також нагадали раніше озвучене пояснення отриманого за підсумками 2020 року збитку, який був зазначений причиною звільнення Коболєва, згідно з яким без урахування списаного резерву сумнівних боргів і компенсації за виконання покладених КМУ на компанію спеціальних обов'язків (ПСО) нормалізований прибуток "Нафтогазу" становить 3,2 млрд грн. При цьому компанія за підсумками року направила до бюджету 141 млрд грн, що становить близько 13% загальних надходжень.
"Сумнівні борги переважно містять заборгованість, по-перше, регіональних газопостачальних компаній, які не платять за газ, отриманий до скасування режиму ПСО для побутових споживачів, і, по-друге, від теплокомуненерго, які зазнали впливу несприятливих економічних умов, у результаті чого повільно платять свої борги", - пояснили члени НР.
Незалежні директори "Нафтогазу" також вказали на наявність конфлікту інтересів у новопризначеного голови компанії Юрія Вітренка, оскільки він перед призначенням обіймав посаду міністра енергетики, тоді як чинне законодавство забороняє працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в компаніях, на які вони мали вплив.
"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вища, ніж фінансовий збиток 2020 року, який Нафтогаз був змушений відобразити для належного застосування вимог МСФЗ", - резюмували члени НС НАК.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.
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Всё у мамы, в Америке.
Співпраця з корумпованою Україною цікава і зрозуміла лише кацапам, їх шісткам та криміналітету.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
Я представляю...
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie
Слікують
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.
Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
Хто це був? Підкажіть, 73/43%зебіли!
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/27/7216221/ Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать "
"https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"
Да Я сдавал.
Точьно?
Фірташ та такі ж як він бариги, власники облгазів, не платять за газ, по-суті, вкрадений ними в Нафтогазі.
І до Фірташ в зелених претензій немає, він при них ще й прибарахляється родовищами.
Ваша Зеля їх звільнила і зразу ж ,після афери з призначенням вітренка, поновила на роботі. Це, якщо ви не в курсі.
Які в нього досягнення?
Источник: https://censor.net/ru/n3263442
Замість того, щоб шугати фірташів за нерозрахунок з Нафтогазом і несанкціонований відбір газу, маріонетки олігархів та кацапів розганяють керівництво Нафтогазу.
При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений."
Источник: https://censor.net/ru/n3263442
Питання друге: навіщо "члена ОПГ" Вітренка Шмигаль та Ко знову призначили керувати Нафтогазом?
"За підсумками роботи 2016-2020 року АТ «Укргазвидобування» продемонструвало такі результати видобутку природного газу:
у 2016 році - 14,6 млрд куб. метрів
у 2017 році - 15,3 млрд куб. метрів
у 2018 році - 15,5 млрд куб. метрів
у 2019 році - 14,9 млрд куб. метрів
у 2020 році (очік.) - близько 14,6 млрд куб. метрів.
І ви вказуєте суму 110 млрд. як просто викинуту на вітер за 5 років. Це не так.
Ще й в казну держави Нафтогаз ЩОРІЧНО перераховув більшу суму.
При попередниках Коболєва Нафтогаз був чорною, збитковою дірою.
Наприклад, за прем'єрства Тимошенко, видатної спеціалістки по газу, якими були підсумкові, річні показники роботи Нафтогазу?
Зазомбовані бєнінсько-рашистським ТВ та недолугими або продажними журналістами,блогерам продовжують марити злочинами Свинарчуків.
Так точно були зазомбовані пропагандою проти Мазепи та Бандери.
В ній автор пише і про кричуще недофінансування геологічної галузі, яка і має проводити дослідження, розвідку, навіть припускає, що це робиться на догоду конкурентам.
Але Шмигаль незаконно звільняє Коболєва, хоча і сам винен в тому, в чому ви звинувачуєте Коболєва.
Із статті:
"В новій стратегії зовсім не передбачено збільшення фінансування на розвиток геологічної галузі, без нормального функціонування якої неможливо забезпечити необхідні темпи зростання видобутку.
Проте наш Уряд фінансує її в 20 разів менше мінімальної потреби. Допустити, що це некомпетентність - виключається, напрошується інше - цілеспрямовані дії з метою розвалу економіки країни в угоду нашим конкурентнам
Сидит на миллионах и горько плачет ...
От навіщо писати таку ..ню , не розумію .
Если нету у человека совести и понимания законности то другие его качества отсутствуют.
Дело не в Коболеве, дело в подлости и беззаконности ЗЕ и его шайки
А тепер деталі:
- ХТО і коли утворили у даному складі раду? - 2016-2017 рр.
- чому 3 чл., повноваження який завершилося, продовжили на 6 міс. (передбачували)
- адже і продовжений термін завершується 14 червня і саме ці члени ради МАЮТЬ ОКРЕМУ ДУМКУ (чи не для цього їх затримали в раді).
Але головне, ТРЕБА показати РІШЕННЯ РАДИ, а не окремі думки.