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Новини
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Наглядова рада "Нафтогазу" в листі Шмигалю виклала позицію щодо звільнення Коболєва: Ми не можемо підтримувати радянські методи

Наглядова рада

Незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" перед складанням повноважень у листі прем'єр-міністру України Денису Шмигалю вказали на порушення стандартів корпоративного управління при звільненні глави правління компанії Андрія Коболєва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції на невеликий час для того, щоб змінити голову правління. І все це сталося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень. Це просто знущання над основними практиками корпоративного управління", - йдеться в листі за підписом незалежних членів НР "Нафтогазу".

У наглядовій раді також нагадали раніше озвучене пояснення отриманого за підсумками 2020 року збитку, який був зазначений причиною звільнення Коболєва, згідно з яким без урахування списаного резерву сумнівних боргів і компенсації за виконання покладених КМУ на компанію спеціальних обов'язків (ПСО) нормалізований прибуток "Нафтогазу" становить 3,2 млрд грн. При цьому компанія за підсумками року направила до бюджету 141 млрд грн, що становить близько 13% загальних надходжень.

"Сумнівні борги переважно містять заборгованість, по-перше, регіональних газопостачальних компаній, які не платять за газ, отриманий до скасування режиму ПСО для побутових споживачів, і, по-друге, від теплокомуненерго, які зазнали впливу несприятливих економічних умов, у результаті чого повільно платять свої борги", - пояснили члени НР.

Читайте також: "Слід поважати незалежність держпідприємств": ПОВНИЙ ТЕКСТ листа Міжнародних фінансових установ Шмигалю. ДОКУМЕНТ

Незалежні директори "Нафтогазу" також вказали на наявність конфлікту інтересів у новопризначеного голови компанії Юрія Вітренка, оскільки він перед призначенням обіймав посаду міністра енергетики, тоді як чинне законодавство забороняє працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в компаніях, на які вони мали вплив.

"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного управління. Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вища, ніж фінансовий збиток 2020 року, який Нафтогаз був змушений відобразити для належного застосування вимог МСФЗ", - резюмували члени НС НАК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільненняНаглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява

Автор: 

Нафтогаз (4405) звільнення (2664) Коболєв (822) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+28
Така поведінка зе-влади - це наруга над глуздом. Це також наруга над довірою міжнародних партнерів України. Сподіваюсь, для влади кловунів та клептократів це так просто не минется!
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04.05.2021 00:45
+19
Зеленые ждут транш МВФ? Стремятся в ЕС? ну-ну....
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html

https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
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04.05.2021 01:21
+18
Тепер будемо мати проблеми з МВФ. А проблеми з МВФ призводять до збільшенної відсоткової ставки при отриманні кредитів. Ну, а це врешті-решт зменшить заплати та пенсії.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
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04.05.2021 00:56
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Кому-то перекрыли канал отмыва бабла и кому-то приоткрыли. Вот и все.
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04.05.2021 00:43 Відповісти
Вы комсомолец? Это же не Ваш метод. Хехехе но суть в самом прецеденте.... Это также 4а4 с тупицким)))
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04.05.2021 00:46 Відповісти
не понял. Каком прецеденте?
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04.05.2021 00:47 Відповісти
Де Юре там та же схема как с Укр нафтой при порохе.... Колобок хотел какбы правильно выразиться - упорядочить - нефть с газом.... Тоесть все мощности газодобывающих «Объектов» которые формально ппод укр нафтой подчинить какбы под юрисдикцию Нафтогаза.... Он понимал что есть принцип независимого управления тоесть « наб совет» и слишком сложная и опасная перед западными коллегами процедура. ( по этой теме минюську отчитали прямо на свободе слова .... ) А зедебилы сделали тупо как зедебилы....
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04.05.2021 00:59 Відповісти
У меня все проще. Вы думаете Коболев оставляет такие зарплаты и бонусы себе в карман? Да Коболев и гроша за собой не имеет. Захотят - он останется жить в хрущовке до конца дней, если повезет.
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04.05.2021 01:12 Відповісти
Ну вот я так и думал - отнять и поделить это классика Булгаков
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04.05.2021 01:56 Відповісти
Ни гроша за душой.
Всё у мамы, в Америке.
Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы - Цензор.НЕТ 6617
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04.05.2021 04:37 Відповісти
А что Конотопская ведьма социалистка Наталья Витренко в США?
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04.05.2021 06:06 Відповісти
Да, проживает под Бруклинским мостом в картонной коробке от холодильника со своим напарником, уже не помню его фамилию, кажется Марченко. А живут на то, что выпросят на паперти.
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04.05.2021 06:50 Відповісти
А из-за таких дур, как Витренчиха Украина до сих пор не в НАТО
Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы - Цензор.НЕТ 1050
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04.05.2021 06:46 Відповісти
таких "дур" 40 % населения
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04.05.2021 18:04 Відповісти
Така поведінка зе-влади - це наруга над глуздом. Це також наруга над довірою міжнародних партнерів України. Сподіваюсь, для влади кловунів та клептократів це так просто не минется!
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04.05.2021 00:45 Відповісти
Це схоже на всідомі, цілеспрямовані дії, по знищенню міжнародної підтримки та інвестицій.
Співпраця з корумпованою Україною цікава і зрозуміла лише кацапам, їх шісткам та криміналітету.
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04.05.2021 10:08 Відповісти
Неужели не хватает образования сделать все по-уму, но НЕТ - через Ж..пу лучше. С этой властью профессионалам не по пути, через Ж..пу для власть имущим понятнее и ближе...Стыдно как-то
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04.05.2021 00:54 Відповісти
Тепер будемо мати проблеми з МВФ. А проблеми з МВФ призводять до збільшенної відсоткової ставки при отриманні кредитів. Ну, а це врешті-решт зменшить заплати та пенсії.
За такі вибрики, за великим рахунком, треба садити.
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04.05.2021 00:56 Відповісти
Кто же их посадит ,если 💩🤡🤢👃🏻🎹👹😈 купили и шантажируют всех ? *********** 100% « очко государево « и быдломасса верящая в говнобородька, пославшего МВФ
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04.05.2021 01:43 Відповісти
Вика, ты точно Вика?
Я представляю...
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04.05.2021 04:39 Відповісти
Гляди ладони до крови не сотри, фантазер😀
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04.05.2021 08:26 Відповісти
Вони вже все продумали. Подбали про майбутнє наріду та його нащадків.
https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie
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04.05.2021 10:21 Відповісти
Яке там "продумали", то вони мій https://censor.net/ru/news/3263442/nabsovet_naftogaza_v_pisme_shmygalyu_izlojil_pozitsiyu_otnositelno_uvolneniya_koboleva_my_ne_mojem_podderjivat/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76171326 прочитали
Слікують
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04.05.2021 10:29 Відповісти
От млин новость, у нас все везде ложили на законы и их исполнение в стране, начиная от любых мелких чиновников, но тут просто организовали пародию на законы, решили использовать русский способ закон-дышло.
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04.05.2021 01:01 Відповісти
Все превратилось в пародию на само себя. Сказывается школа плоских и тупеньких реприз в Кварталах. Как грится, шо ни делают "младоолигархи"- все пародия. Токо выгребать эти пародии будет все население, а не только зебилы, выбравшие нам это.
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04.05.2021 01:11 Відповісти
Зеленые ждут транш МВФ? Стремятся в ЕС? ну-ну....
МВФ отозвал из Украины своего советника, названа причина:полный провал реформы корпоративного управления (после увольнения Андрея Коболева), а также отсутствие перспектив подписания SLA соглашения и дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

Ранее в Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность последними изменениями в составе руководства НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление, о чем заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html

https://replyua.net/show/251662-i-chto-tam-pryatat-vot-eto-otkrovennoe-foto-irina-soponaru-sfotografirovala-polnostyu-goloy-prikryvaya-grud-rukami.html
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04.05.2021 01:21 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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04.05.2021 06:36 Відповісти
Хтось там запитував, чого в Євросоюз Україну не зовуть... Ааааа, і в НАТО - також; але трохи раніше це було.
Хто це був? Підкажіть, 73/43%зебіли!
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04.05.2021 02:18 Відповісти
Да, странно... шо-та тюлька молчит , шо рыба об лед...
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04.05.2021 03:25 Відповісти
А шо їй казати коли країною рулять дилетанти широкого профілю?
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04.05.2021 06:04 Відповісти
Бо баба хитра. Чекає куди телега поверне.
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04.05.2021 06:48 Відповісти
Нічого дивного.
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/27/7216221/ Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать "

"https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта"
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04.05.2021 10:12 Відповісти
Мля, наконец-то прорезались белые и пушистые, радетели Украины, ее верные кормильцы и беспредельные патриоты!
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04.05.2021 05:03 Відповісти
Давай, Зеля, быстрее на белых пушистиков всю мощь, ГПУ, НАБУ, СБУ и прочая, пока с них наши доблестные суды и иностранные организации политически преследуемых истинных патриотов и героев Украины не сделали! А цены на газ уже падать начали?
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04.05.2021 05:06 Відповісти
Гляди не залежи дупу Ослу Оманскому
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04.05.2021 08:29 Відповісти
Вы сдавали?
Да Я сдавал.
Точьно?
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04.05.2021 05:40 Відповісти
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04.05.2021 06:06 Відповісти
По себе о других не суди, грамматику подучи и губы от остатка шоколада регулярно вытирай! Впрочем, он и зеленым бывает!
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04.05.2021 12:24 Відповісти
мы не можем поддерживать советские методы- МЫ ХОТИМ ПОЛУЧАТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗАРПЛАТЫ , НИ ХЕРА НЕ ДЕЛАЯ, ТОЛЬКО ПОВЫШАЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ, НАЗЫВАЯ ЭТО РЕФОРМОЙ
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04.05.2021 06:08 Відповісти
Що змінить вітренко?
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04.05.2021 10:14 Відповісти
Фирташ из Австрии вам что хочешь повысит... даже не на газ,дятлы....
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04.05.2021 06:10 Відповісти
Розвалилася схема, створена при Пєці рошенівському для відмиву бабла в особливо великих розмірах. Дурнею маятися, набивати кишені, грабувати українців - це "РЕФОРМИ"?
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04.05.2021 07:04 Відповісти
Звичайно розвалюється.
Фірташ та такі ж як він бариги, власники облгазів, не платять за газ, по-суті, вкрадений ними в Нафтогазі.
І до Фірташ в зелених претензій немає, він при них ще й прибарахляється родовищами.
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04.05.2021 07:57 Відповісти
Лапоть, и шо, цена на газ упала? Кстати тебе как денег каких дают, или бочрой платят?
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04.05.2021 08:30 Відповісти
Ви думати не намагались?
Ваша Зеля їх звільнила і зразу ж ,після афери з призначенням вітренка, поновила на роботі. Це, якщо ви не в курсі.
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04.05.2021 10:16 Відповісти
Як справжній дебіл, ви будете за газ платити більше, а отримувати меньше.
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04.05.2021 11:56 Відповісти
Коболев оказался не просто горой а горой навоза и как только его тронули..
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04.05.2021 07:50 Відповісти
Ахмєткін Шмигаль не навоз?
Які в нього досягнення?
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04.05.2021 08:02 Відповісти
Какие могут быть достижения у ничтожества?
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04.05.2021 08:07 Відповісти
Хто для вас тоді не нічтожества?
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04.05.2021 08:08 Відповісти
"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.

Источник: https://censor.net/ru/n3263442

Замість того, щоб шугати фірташів за нерозрахунок з Нафтогазом і несанкціонований відбір газу, маріонетки олігархів та кацапів розганяють керівництво Нафтогазу.
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04.05.2021 07:54 Відповісти
"В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн.
При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений."

Источник: https://censor.net/ru/n3263442
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04.05.2021 08:00 Відповісти
Прям невинного человека обидели,только где деньги испарились выделенные на добычу украинского газа и где прирост самой добычи?
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04.05.2021 08:10 Відповісти
Сколько выделили и каким структурам конкретно?
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04.05.2021 08:18 Відповісти
Ага , щас він так прямо й назве - кому і скільки . Звідки ж йому знати ? .
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04.05.2021 09:39 Відповісти
на питання скліьки я можу відповісти - планувалось підвищення видобутку на 5 млрд кубів. Термін окупності інвестицій 5 років. На ковиряння дірок в землі ОПГ Коболев - Вітренко була витрачена вартість 25 млрд. кубів. по чотири гривні за куб - 100 млрд грн, або 3,5 млрд. доларів. Цифра співвідносна до банковської кризи Привату.
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04.05.2021 10:09 Відповісти
Питання перше: в яких офіційних джерелах, за яким посиланням можна прочитати про вказані вами цифри?
Питання друге: навіщо "члена ОПГ" Вітренка Шмигаль та Ко знову призначили керувати Нафтогазом?
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04.05.2021 10:27 Відповісти
в Вас відсутній доступ до пошукових систем інтернету? добре. ось посилання на думку ассоціаціі буровиків Украіни. Академіки, професора. не Шмигаль, конешно. Але по 40-50 років в галузі. 2019 рік. Вони попереджають по бесперпективність і марнотратство https://www.zhitomir.info/post_2601.html
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04.05.2021 10:39 Відповісти
Ось аналтична записка по рокам - скільки в землю зарило "Укргазвидобування" і чому "надобувало" зменшення видобутку. ну і не так вже я і помилився - 110 млрд вартує украінському народу недолуге керівництво ОПГ Коболев - Вітренко https://iclub.energy/program2020_analytics
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04.05.2021 10:55 Відповісти
А за цим посиланням написано, що видобуток став падати при Зеленському та його прем'єрах.

"За підсумками роботи 2016-2020 року АТ «Укргазвидобування» продемонструвало такі результати видобутку природного газу:
у 2016 році - 14,6 млрд куб. метрів
у 2017 році - 15,3 млрд куб. метрів
у 2018 році - 15,5 млрд куб. метрів
у 2019 році - 14,9 млрд куб. метрів
у 2020 році (очік.) - близько 14,6 млрд куб. метрів.
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04.05.2021 11:12 Відповісти
Видобуток став падати після підвищення темпів підняття газу. Діючі скважини виснажуються. І незабаром добича з них впаде ще більш суттево. Системна геологорозівідка не проводиться. Нові скважини ставлять без належних геологічних вишукувань. На краю діючих родовищ, сподіваючись вцілити в газоносний пласт. Але то специфічні деталі. Просте запитання - дайте характеристику менеджменту, який з 2016 по 2020 рік марно витратив 110 млрд. доларів, зібравши іх у народу бідної воюючої краіни.
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04.05.2021 11:26 Відповісти
Як видно з оцінок експерта, статтю якого запропонували ви, в такому становищі винен і Кабмін Шмигаля. Але він лишається на посаді, ще й призначає лузерів-ригів керувати енергетикою.
І ви вказуєте суму 110 млрд. як просто викинуту на вітер за 5 років. Це не так.
Ще й в казну держави Нафтогаз ЩОРІЧНО перераховув більшу суму.
При попередниках Коболєва Нафтогаз був чорною, збитковою дірою.
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04.05.2021 11:39 Відповісти
І звідки ж ці добрі люди брали грошву, що б перераховувати в казну - продавали мільонами власноруч розроблені мобільні телефони типу "Апл" чи іх ракети обслуговували польоти на місяць типу Маска? Ні, всі іх кошти зібрані у украінського народу за рахунок продажу украінському народу його надр за завищеними цінами. І іх марнотратство і іх зарплати цілком влаштовували і кабміни і президентів. тому що вони оббирали украінський народ прихованим податком і за рахунок цього податку фінансувались заплати думи та наміри всіх урядів. аж допоки Коболев відмовився обслуговувати чергову забіганку президента - велике крадівництво.
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04.05.2021 11:52 Відповісти
Чому ДО Коболєва Нафтогаз був хронічно збитковим?
Наприклад, за прем'єрства Тимошенко, видатної спеціалістки по газу, якими були підсумкові, річні показники роботи Нафтогазу?
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04.05.2021 11:56 Відповісти
З тієї ж причини, чому збиткове наше міське тролейбусне управління - загравання з електоратом. З ранку через пенсов - пільговиків не пропхаєшься. Але, якщо призначити в тролейбусне управління керівника за мільон доларів, наглядову раду та підняти вартість проізду з 5 до 20 грн - чи буде прибуток з тролейбусів свідчити про ефективність менеджменту? Навряд. Чи наприклад борги нашого теплоенерго через відмову НКРЕКП підняти тарифи до ринкових склали 160 мільйонів - чи це питання до менеджменту? Якщо навеличніший лідер краіни сказав не підіймати тарифи. Комунальні підприємства - це завжди межа достатньості існування та розвитку. А підприємство, що має можливість зарити в землю 110 млн зібраних у народу коштв явно перегодоване. Свинарчуки!
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04.05.2021 13:48 Відповісти
Все ніби більш-менш нормально, якби не свинарчуки в кінці.
Зазомбовані бєнінсько-рашистським ТВ та недолугими або продажними журналістами,блогерам продовжують марити злочинами Свинарчуків.
Так точно були зазомбовані пропагандою проти Мазепи та Бандери.
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04.05.2021 14:09 Відповісти
За які видатні показники в роботі риг Галущенко призначений міністром енергетики?
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04.05.2021 11:14 Відповісти
За цим посиланням стаття від травня 2020 року.
В ній автор пише і про кричуще недофінансування геологічної галузі, яка і має проводити дослідження, розвідку, навіть припускає, що це робиться на догоду конкурентам.
Але Шмигаль незаконно звільняє Коболєва, хоча і сам винен в тому, в чому ви звинувачуєте Коболєва.

Із статті:
"В новій стратегії зовсім не передбачено збільшення фінансування на розвиток геологічної галузі, без нормального функціонування якої неможливо забезпечити необхідні темпи зростання видобутку.

Проте наш Уряд фінансує її в 20 разів менше мінімальної потреби. Допустити, що це некомпетентність - виключається, напрошується інше - цілеспрямовані дії з метою розвалу економіки країни в угоду нашим конкурентнам
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04.05.2021 11:05 Відповісти
Походу ты обосрался. Зебилы по друному не умеют
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04.05.2021 08:39 Відповісти
Хрєнь несе govtva. Без жодної цифри, саме розмазування хрєні.
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04.05.2021 11:59 Відповісти
Цифры на заборе,а живые люди работающие на скважинах это совсем таки другое,а статистика эта ничего не стоит.
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04.05.2021 17:11 Відповісти
Где-то в Америке плачет мама .
Сидит на миллионах и горько плачет ...
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04.05.2021 08:12 Відповісти
Мама не плачет, а вот из-за поднятия процентов по внешним кредитам скулить будешь ты
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04.05.2021 08:37 Відповісти
Сидячи на мільйонах - плаче .??? Ти б теж плакав , сидячи на мільйонах .. ?

От навіщо писати таку ..ню , не розумію .
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04.05.2021 09:28 Відповісти
Какое же ЗЕ тупорылое быдло. Имея власть и гамнобольшинство не способен наводить порядок законным способом. Был по-жизни мелким преступником, таким и остался.
Если нету у человека совести и понимания законности то другие его качества отсутствуют.
Дело не в Коболеве, дело в подлости и беззаконности ЗЕ и его шайки
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04.05.2021 08:36 Відповісти
А вони прийшли порядок наводити? Я думаю, якраз навпаки.
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04.05.2021 09:16 Відповісти
Так это только при барыга так было! Вова, ты же обещал!😁😁😁
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04.05.2021 08:53 Відповісти
Еще бы в Спортлото написали. Кто такой этот шмыга? Шнурок Ахмева, не более.
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04.05.2021 09:03 Відповісти
"Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления" - Зеленое нахальство и их безпризорная тупость понятия не имеют про корпоративное упаравление...
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04.05.2021 09:34 Відповісти
независимость директоров нафтогаза в части собственной зарплаты мы хорошо прочувствовали.
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04.05.2021 09:41 Відповісти
х\з, такие чувствствительные... не чуствуют рост цен, тотальное зубожиння народу, заточувствуют з\п в "нафтогазе"... зависть ест из нутри..
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04.05.2021 09:46 Відповісти
НАК Нафтогаз є найбільшим платником податків. 15% ВВП. фактично це новий ПДВ - з кожної буханки хліба, з кожного кіловата.
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04.05.2021 10:01 Відповісти
перша частина(речення) зрозуміла... як розуміти 2 частину?? що фактично??, чи може фантазія?? чому приклад буханки, може краще трусів???
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04.05.2021 11:00 Відповісти
в кожній буханці хліба є енергетична складова. газ в собівартості виробництва. Тому, закладаючи в газ націнку в 100% влада фактично оподатковує все, що з цього газу виробляється. За труси не хвилюйтесь. На трусах використання газу мінімальне.
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04.05.2021 11:17 Відповісти
по цій, вашій логіці, люба націнка на товари тягне за собою підвищення частки пдв в інших продуктах... може тоді краще здійснювати натуральний обмін... і вернемся в кам,яний вік. Біржові товари відповідають біржовим цінам... якщо ці ціни не будуть відповідати біржі, товари попливуть туда, де за них платять... і будемо без газу.., на дровах хліб пекти.
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04.05.2021 11:33 Відповісти
"навтогазовий" "експерт" висрався.... пора знати, "нафтогаз" в державній власності був і є.
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04.05.2021 11:03 Відповісти
"Мы не можем поддерживать советские методы" ... и советские зарплаты
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04.05.2021 10:17 Відповісти
"Мы не можем поддерживать рашистско- "капутинские диктаторские" методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления
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04.05.2021 10:56 Відповісти
Як в Україні тиражують маніпулятивні матеріали і придумують якісь СОБІ проблеми. Звичайно, можна писати про все і як замовляється. Адже хто ТАМ знає деталі. Разом з тим, МЕХАНІЗМ прийняття рішень повинен бути ЗРОЗУМІЛИМ, що РАДА приймає рішення в результаті голосування та підтримкою БІЛЬШІСТЮ членів ради.
А тепер деталі:
- ХТО і коли утворили у даному складі раду? - 2016-2017 рр.
- чому 3 чл., повноваження який завершилося, продовжили на 6 міс. (передбачували)
- адже і продовжений термін завершується 14 червня і саме ці члени ради МАЮТЬ ОКРЕМУ ДУМКУ (чи не для цього їх затримали в раді).

Але головне, ТРЕБА показати РІШЕННЯ РАДИ, а не окремі думки.
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04.05.2021 11:15 Відповісти
Не радянські методи - пристроїти в різні наглядові ради різних "друзів України" і виплачувати їм величезні зарплати і премії. І тоді Європа настільки сильно допоможе Україні - що аж почне давати кредити під відсотки. Ніхто ще не відчував такої потужної підтримки.
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04.05.2021 12:56 Відповісти
Советские методы им не нравятся! А 19 миллиардов прямых убытков госпредприятия - нравятся?
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04.05.2021 13:47 Відповісти
Газову мафію розстріляти без суда.
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04.05.2021 16:33 Відповісти
Советские методы? При "советских методах" не было никаких Набсоветов. Была расстрельная статья за хищения в особо крупных размерах
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04.05.2021 16:45 Відповісти
Почему приват бене списал десятки лярдов? Вы совсем там ох... мы последнее доедаем, и платим за газ по двойным тарифам. А вы Гопники! Против кажого чиновника нужно вводить санкции. Мандель уже не выездная?
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05.05.2021 06:04 Відповісти
 
 