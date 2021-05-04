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Новини Коронавірус і карантин
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Для вакцинації від COVID-19 більшості дорослих людей у світі наступного року буде потрібно до $45 млрд, - Гебреєсус

Для вакцинації від COVID-19 більшості дорослих людей у світі наступного року буде потрібно до $45 млрд, - Гебреєсус

У 2022 році для забезпечення вакцинації проти COVID-19 необхідно до 45 мільярдів доларів.

Такі дані оприлюднили в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що вакцинація потрібна для досягнення популяційного імунітету.

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, наступного року буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав глава ВООЗ.

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Глава ВООЗ зазначив, що для досягнення імунітету необхідно вакцинувати більшу частину дорослого населення світу і для цього знадобиться збільшити виробництво препаратів від коронавірусу.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. Наразі програма вимагає коштів у розмірі 19 мільярдів доларів.

Автор: 

вакцина (4418) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Шарлатани.
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04.05.2021 00:48
+9
А у 2023 в двічі більше.Якщо хтось не знає.то вакцинуватися постійно потрібно буде.Це не одноразова акція.
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04.05.2021 00:51
+8
Тебя ещё не прогнали обратно в Эфиопию, дятел ?
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04.05.2021 01:02
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стєпашка ще купе багато курточьок.
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04.05.2021 00:46 Відповісти
Шарлатани.
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04.05.2021 00:48 Відповісти
Як би просто шарлатани, то то ще півбіди. а так справжні злочинці та терористи.
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04.05.2021 10:48 Відповісти
Одне з визначень:
- навмисне використання в науковій практиці псевдонаукових методів;
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04.05.2021 13:45 Відповісти
Почему? Честно анонсировали прибыль медкорпораций на следующий год. Думаю будет интересно посмотреть рост котировки их акций
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04.05.2021 13:10 Відповісти
А як шарлатани і аферисти багатіють?
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04.05.2021 13:36 Відповісти
А ще дивіться що цікаво. На скільки мала б стати критичною ситуація в сфері авіосполучення. Наскільки скоротилася кількість авіаперевезень. А авіакомпанії, аеропорти мовчать... Ні пару з рота. Ні, тобі криків про банкрутства, ні про заборгованості, ні про страйки та скорочення, ні про падіння курсу акцій на фондовох ринках, нічого з цього не має. А це не малі підприємці, що страйкують. Там вкладені міліарди. Дивно, не правда? Мабуть хтось когось підтримує великими субвенціями. А звідки йдуть ці субвенції і хто їх дає? Як каже один відомий закон природи, ніщо ні звідки не береться і нікуди не дівається, просто переходить з одних кишень у інші...
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04.05.2021 16:41 Відповісти
Достатньо історії про виникнення віагри.
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04.05.2021 13:43 Відповісти
ну надо значит надо, потратить и уколоть ее всем бес исключения от бомжа до цыган ибо ни как
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04.05.2021 00:49 Відповісти
А у 2023 в двічі більше.Якщо хтось не знає.то вакцинуватися постійно потрібно буде.Це не одноразова акція.
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04.05.2021 00:51 Відповісти
Тебя ещё не прогнали обратно в Эфиопию, дятел ?
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04.05.2021 01:02 Відповісти
А хто його погонить, як його туди спецом поставили, щоб він під таким підписувався. Не було вв світі кращого спеціаліста для ВОЗ з Німетчини, США, Японії, Швеції, Швейцарії, чи інших розвинених країн, а в Ефіопії виявився найкращий. Дивно якось, да? Якщо такі "зірки" запалюють, значить це комусь потрібно..... А головне, що вище зазначені держави абсолютно цим не переймаються....
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04.05.2021 10:55 Відповісти
самый дорогой ужин летучей мышью в китайском ресторане Ухани
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04.05.2021 01:19 Відповісти
Неужели остались люди, которые до сих пор верят в эту ахинею про летучих мышей?
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04.05.2021 10:59 Відповісти
Нет - КОВИДОТИРАНИИ!
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04.05.2021 01:46 Відповісти
он народ говорит шо народ который привился он более заразный чем который не привился....Народ говорит ШО ПРИВИТЫЙ НАРОД ВЫДЕЛЯЕТ КАКОЕ ТО ОЧЕНЬ ЗАРАЗНОЕ ВЕЩЕСТВО..которое яд...теперь не только рядом с привитым НЕЛЬЗЯ ЛЕЖАТь...НО ДАЖЕ СТОЯТЬ..пля ехпабай..
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04.05.2021 01:58 Відповісти
Шось по нашій владі не помітно
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04.05.2021 02:03 Відповісти
Очередной высер эфиопской обезьяны
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04.05.2021 06:25 Відповісти
производители вакцин радостно потирают ручки и готовят новые пакеты новостей о тромбозах и прочих смертельных побочек у конкурентов
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04.05.2021 06:44 Відповісти
Вон центр Гамалеи заявил, что вакцина спутник ви будет действовать в течении трех лет, (если конечно не врут,) тогда цифра может быть иной.
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04.05.2021 07:28 Відповісти
И так каждый год, только с каждым годом все больше и больше. Это и есть одной из главных задач ковидоистерии - присадить народец на иглу и грести на этом миллиарды
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04.05.2021 07:42 Відповісти
Для вакцинации от COVID-19 большинства взрослых людей в мире в будущем году потребуется до $45 млрд, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3332
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04.05.2021 07:52 Відповісти
И это только начало. А может уже пора правду сказать для чего эта пропаганда вакцинации и коронобесия. Научных диспутов так и нет. Есть только факты в странах без коронобесия все нормально. И с этим коронобесы соглашаются раз молчат.Воют только где продажные правительства. Правды не узнаем пока не переизберем нынешних шарлатанов и что не посадим.
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04.05.2021 08:02 Відповісти
Florida governor lifts all COVID-19 restrictions

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/florida-governor-lifts-all-covid-19-restrictions-1.5412886

Florida Gov. DeSantis invalidates COVID-19 restrictions statewide, says there's no need 'to be policing people at this point'
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/

The measure, Senate Bill 2006, also makes permanent DeSantis' executive order that prohibits "vaccine passports," saying it is unnecessary "to be policing people at this point."
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04.05.2021 08:19 Відповісти
 
 