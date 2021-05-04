Для вакцинації від COVID-19 більшості дорослих людей у світі наступного року буде потрібно до $45 млрд, - Гебреєсус

У 2022 році для забезпечення вакцинації проти COVID-19 необхідно до 45 мільярдів доларів.

Такі дані оприлюднили в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що вакцинація потрібна для досягнення популяційного імунітету.

"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, наступного року буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав глава ВООЗ.

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Глава ВООЗ зазначив, що для досягнення імунітету необхідно вакцинувати більшу частину дорослого населення світу і для цього знадобиться збільшити виробництво препаратів від коронавірусу.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. Наразі програма вимагає коштів у розмірі 19 мільярдів доларів.