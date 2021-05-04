Для вакцинації від COVID-19 більшості дорослих людей у світі наступного року буде потрібно до $45 млрд, - Гебреєсус
У 2022 році для забезпечення вакцинації проти COVID-19 необхідно до 45 мільярдів доларів.
Такі дані оприлюднили в Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що вакцинація потрібна для досягнення популяційного імунітету.
"За нашими оцінками, щоб вакцинувати більшість дорослих людей у світі, наступного року буде потрібно додатково від 35 до 45 млрд доларів", - сказав глава ВООЗ.
Глава ВООЗ зазначив, що для досягнення імунітету необхідно вакцинувати більшу частину дорослого населення світу і для цього знадобиться збільшити виробництво препаратів від коронавірусу.
Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до збільшення фінансування програми ACT-Accelerator. Наразі програма вимагає коштів у розмірі 19 мільярдів доларів.
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- навмисне використання в науковій практиці псевдонаукових методів;
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/florida-governor-lifts-all-covid-19-restrictions-1.5412886
Florida Gov. DeSantis invalidates COVID-19 restrictions statewide, says there's no need 'to be policing people at this point'
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/
The measure, Senate Bill 2006, also makes permanent DeSantis' executive order that prohibits "vaccine passports," saying it is unnecessary "to be policing people at this point."