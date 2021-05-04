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Новини Санкції Росії проти України
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В ЄС попередили посла Росії Чижова про заходи у відповідь на санкції проти восьми європейських чиновників

В ЄС попередили посла Росії Чижова про заходи у відповідь на санкції проти восьми європейських чиновників

Посла РФ при ЄС Володимира Чижова поінформували, що заборона в'їзду в Росію вісьмом громадянам Євросоюзу - рішення політично мотивоване і юридично необґрунтоване.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Європейської зовнішньополітичної служби.

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття і гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично мотивованим і не має жодних юридичних обґрунтувань", - сказано в повідомленні.

Представники ЄС також наголосили, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходи.

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У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Було відзначено важливість дипломатичних зусиль щодо виправлення нинішньої нездорової ситуації в діалозі між Москвою і Брюсселем. Російська сторона знову підтвердила свою готовність до цієї роботи", - сказано в комюніке постійного представництва.

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Автор: 

заборона (1446) росія (64871) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+9
язик касапського дипломата призначений для того, щоб не сказати ні краплі правди. Особливо - правди про позицію *****.
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04.05.2021 02:16
+2
Попередили - це як? Низько вклонились, стали на коліна "чтобы барин не осердчали". Европейська трусисть та угодливість перед сильнішими.
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04.05.2021 05:45
+1
ждем следующего раунда взаимных высылок дипломатов и обмена запретами на въезд дипломатические игрища
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04.05.2021 06:40
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язик касапського дипломата призначений для того, щоб не сказати ні краплі правди. Особливо - правди про позицію *****.
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04.05.2021 02:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/444917 Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, это общеизвестно. Это Кулеба языком чешет как помелом. Я думал Климкин дурак, нееее по сравнению с Кулебой, он гроссмейстер дипломатии)))
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04.05.2021 08:12 Відповісти
Попередили - це як? Низько вклонились, стали на коліна "чтобы барин не осердчали". Европейська трусисть та угодливість перед сильнішими.
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04.05.2021 05:45 Відповісти
ждем следующего раунда взаимных высылок дипломатов и обмена запретами на въезд дипломатические игрища
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04.05.2021 06:40 Відповісти
Ти ба, серед стандартних взволнованностей та інших озабоченностей вже з"явилось і остроє осуждєніє.
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04.05.2021 06:44 Відповісти
а чого у них у всіх так від кацапських санкцій підгорає? вони реально на щось впливають чи це кара за саму наглість?
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04.05.2021 07:17 Відповісти
Это "просьба" Шерхана)))
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04.05.2021 08:14 Відповісти
Какие решения принял европарламент - эмбарго газа и нефти, отключение свифт и остановка сп-2, а в ответ запрет на въезд восьми чиновникам, которые и так бы не поехали и без запрета, да это реальный беспредел и требует немедленной реакции - чем бы еще можно было удивить?
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04.05.2021 07:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484966 Все что ты перечислил, это санкции против себя. Запретить СЕБЕ покупать магистральные нефть и газ, и возить все это танкерами? Отключи у себя воду, и ходи из колодца ведром носи))) СВИФТ? Ну отключили, и что дальше? Там товарооборот сотни миллиардов евро. Грузовиками купюры возить будут? Уверяю, что не будут, придется на российский аналог СВИФТ переходить - СМБП. Кому выгодно?
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04.05.2021 07:53 Відповісти
Ну тут полное лукавство, и непонятные игрища))) Раша поступила абсолютно прогнозируемо. Отвечать на высылку, высылкой, это незыблемое правило дипломатии, их выслали, они выслали. По другому быть не может.
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04.05.2021 07:42 Відповісти
Нужно действовать в вопросе высылки дипломатов и санкций против чиновников по примеру РФерии, они всегда нарушают в этом паритет, т.е. выслала Польша -3, РФ - 5. Поэтому Западу сразу нужно давать ответку и высылать новую партию , как минимум до паритетного состояния, а лучше тоже вот так.. с увеличением.. Пока Раша не поймет, что на их закидоны будет следующая порция " пилюль".
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04.05.2021 09:49 Відповісти
 
 