В ЄС попередили посла Росії Чижова про заходи у відповідь на санкції проти восьми європейських чиновників

Посла РФ при ЄС Володимира Чижова поінформували, що заборона в'їзду в Росію вісьмом громадянам Євросоюзу - рішення політично мотивоване і юридично необґрунтоване.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Європейської зовнішньополітичної служби.

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття і гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично мотивованим і не має жодних юридичних обґрунтувань", - сказано в повідомленні.

Представники ЄС також наголосили, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходи.

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У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Було відзначено важливість дипломатичних зусиль щодо виправлення нинішньої нездорової ситуації в діалозі між Москвою і Брюсселем. Російська сторона знову підтвердила свою готовність до цієї роботи", - сказано в комюніке постійного представництва.

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.