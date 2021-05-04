За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС

За минулу добу, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Поблизу селищ Широкине і Лебединське російські окупанти вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у сторону наших позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї", - підкреслюють у штабі.

Повідомляється також, що на обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

За даними штабу, станом на 7 ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

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