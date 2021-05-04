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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС

За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС

За минулу добу, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Поблизу селищ Широкине і Лебединське російські окупанти вчинили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у сторону наших позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї", - підкреслюють у штабі.

Повідомляється також, що на обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

За даними штабу, станом на 7 ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Терористи стріляли з гранатометів поблизу Кримського, - ООС

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28171) тероризм (2864) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Дамбас не будет кормить себя
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 370
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04.05.2021 08:09
+7
Это вам не какая-то Баста.
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 6822
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04.05.2021 08:16
+7
любимец *****...
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04.05.2021 09:40
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Дамбас не будет кормить себя
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 370
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04.05.2021 08:09 Відповісти
Это вам не какая-то Баста.
За минувшие сутки 9 нарушений. Террористы стреляли из минометов 120-го калибра вблизи Водяного и Талаковки, - ООС - Цензор.НЕТ 6822
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04.05.2021 08:16 Відповісти
любимец *****...
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04.05.2021 09:40 Відповісти
Надо же отрабатывать пересаженную почку.
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04.05.2021 09:49 Відповісти
За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС - Цензор.НЕТ 4705

...
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04.05.2021 09:53 Відповісти
Без военного френча, галифе и портупеи не щитаеца!
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04.05.2021 10:18 Відповісти
7 українська весна на сході...
За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС - Цензор.НЕТ 1494

..
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04.05.2021 09:44 Відповісти
Я вообще не понимаю эти сопли! Прилитело от террористов пара 82 мм - в ответ должно улететь в два раза больше! И желательно 120 мм калибра! Что бы эта пьяная сепарня обосралась там и даже не думала гавкать в нашу сторону! Вот при таких действиях и условиях возможны и мир и переговоры! Никто не разговаривает со слабыми! Слабым диктуют условия! Вы хотите мира? Насколько мы хотим мира? Готовы мы ради него воевать и проливать кровь или ради "призрачного" мира мы готовы снять с себя трусы и нагнуться раком?
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04.05.2021 09:59 Відповісти
Членограю, с четырмя откошенными повестками, об этом расскажи!
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04.05.2021 11:07 Відповісти
Горіть у пеклі москалі!
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04.05.2021 12:37 Відповісти
 
 