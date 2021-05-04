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Новини Коронавірус і карантин
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Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський

Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що розподіл вакцин від коронавірусу в світі є несправедливим.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками зустрічі з президентами Польщі, Естонії, Латвії та Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги.

"Коли весь світ без малого - захопила епідемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом із місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна надавала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим", - зазначив президент.

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"Євросоюз - це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов'язкова", - зауважив він.

"Тоді ми були рівними. Такими повинні бути і тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливою щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала дуже мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав Зеленський.

Автор: 

вакцина (4418) Зеленський (23653) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+82
мир вообще несправедлив.
никто не будет за тебя воевать если ты собрался перестать стрелять.
никто не купит тебе вакцину если ты свои деньги спустил на "велике крадівництво"
и никому не нужна страна где избирают зеленских президентами
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04.05.2021 08:26
+78
Вова, какая справедливость, о чем ты? Ты с беней и прочими ахметовыми и степановыми раскрали весь ковидный фонд и бюджет Украины, а ни мой сосед голосовавший за тебя, воровитого ушлёпка, ни ему подобные из обещанного тобой вообще ни чего не получили?
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04.05.2021 08:20
+69
Сколько купил - столько получил!
Нефиг было Кови-фонд разворовывать, а теперь хныканье изображать.
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04.05.2021 08:21
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моника зелински всю страну в позу поставила
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04.05.2021 11:13 Відповісти
Да вакцины в Украине навалом...асфальт снимите она там уже проросла...можно собирать...
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04.05.2021 09:38 Відповісти
Коли весь Євросоюз, США, Ізраїль укладали договори з виробниками на закупівлю вакцин, Степанов нам радісно щебетав по COVAX, який провакцинуює всіх українців безкоштовно. А як дійшло до діла, і виявилося, що COVAX може дати мізерну кількість і то потім, почав бігати як обісраний укладати контракти і шукати вакцину. А ті, хто контракти вже мав, повним ходом вже вакцинували. Де тут несправедливість?
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04.05.2021 09:39 Відповісти
"... для рівноправності щирість обов'язкова..." Мели емеля -- твоя неделя". Менше крав би та брехав, то й допомоги б не забракло. А так виглядає, що йому все не так і не то.
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05.05.2021 07:41 Відповісти
Я уже не уверен ,что Зеленский еврей ,он реально такой туппой 🤦🙄🤔
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04.05.2021 09:44 Відповісти
За зеленского стало стыдно даже евреям?
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04.05.2021 10:08 Відповісти
А по моему классика-все должны и без денег. Молитвы о выиграше в лотерею без покупки лотерейного билета.
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04.05.2021 10:12 Відповісти
Он не еврей)))) если знаешь сам то поймёшь.... он еле еле ....только я бы поменял посетитель на представитель
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04.05.2021 15:18 Відповісти
О справедливости оно запело....а зарплата чинуш в пол миллиона гривен в месяц и пенсия в 2000 это справедливо??
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04.05.2021 09:45 Відповісти
Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6917.
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04.05.2021 09:53 Відповісти
Во всем мире борьбой с пандемией занимаются перве лица в государстве , все правительство и вся власть, так не бывает, когда в стране правительство и депутатами, с президентом деньги не выделяют и не контролируют ход их выполнения , и пандемия исчезнет,как на войне не может нач.ген.штаба без денег и промышленности ,рычагов контроля всей власти переворужить армию, он должен сделать во время заказ, что нужно, а в ответ как всегда,так и сдесь один ********* без промышленности и взаимодейсвия вмей власти в условиях пандемии не состоянии подвести кисород и купить вакцину,когда в стране другие приоритеты, когла,- на первом плане праватизация в том числе и Земли , а приватизация в пандемию, на смертях и во время войны, рекета,коррупциии , доведения до банкротства гос.предприятий, и всей страны,очень выгодна,потому, как активы в паникике сильно падают в цене, потому эта пандемия власти выгодна, она же сама занимается бизнесом и потому приватизирует, а не живет от организации экономики в стране,потому и организовала весь жтот хаосёа Спепанова, хотят во смем сделать виноватым и отвести от себя ответственность.И это политика продолжается много лет , меняются только имена.
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04.05.2021 16:05 Відповісти
шукав вакцину, а пиджак знайшов
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04.05.2021 23:01 Відповісти
Вот же ж ублюдок тупой,пока Европа запасалась вакциной ты ***** по Буковелям отдыхал,тоже и с НАТО,нихрена реформы не проводит,но ВОНО Байдена упрекает почему мы ещё не в НАТО.
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04.05.2021 09:56 Відповісти
Нету ничего хуже, чем тупое, пустое и низкое существо, которого другие, по тупости толи, ну или может... я не знаю почему, выбрали своим предводителем. Надо пережить это как-то.
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04.05.2021 11:12 Відповісти
А що ти зробив, для того, щоби це сталось???
Ти забов'язан був зробити все необхідне, для того. І в тебе була можливість для того, влітку минулого року, але ти був зайнятий пилянням державних коштів, на величному крадівництві...
Тепер тобі Європа винувата???
Згодом прокурор тобі все пояснить, і за вакцинацію українців теж...
Злодій зелененький...
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04.05.2021 09:58 Відповісти
инфантильность так и прёт, так и прёт! представление о справедливом распределении преподаються ещё в децтве віршиком:
"ми з омельком дружимо
живемо не тужимо
якшо в нього є канхвета
ділим пополам
коли в мене є канхвєта
їм канхвєту сам!"
ну, а уже в первом классе школы запуская другая справедливость распределения "в кругу друзей не щёлкай клювом!". нежданчиком, потцана вырвали из децтва реалии физического мира.
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04.05.2021 10:01 Відповісти
Той "потцан", якого вирвали з децтва, вже тоді був мільйонером і офшорником, який заробив гроші, паплюжачи все українське. А тепер він, певне, олігарх-мільярдер.
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05.05.2021 07:57 Відповісти
Допердиться до того,що в світових ЗМІ розпишуть,як воно мільярди з ковідного фонду розікрало.
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04.05.2021 10:01 Відповісти
" Украина получила слишком мало от обещанного"? А ты Сопля сколько всего наобещала,и что получили люди?
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04.05.2021 10:04 Відповісти
сопля потому и сопля что об этом вообще не думает
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04.05.2021 11:07 Відповісти
Ослик готов принять все с любой стороны,как октриса фильмов для взрослых? А чего так? Еще же пару лет назад. очень старался выглядеть гордым орлом,срущим на всех из поднебесья
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04.05.2021 10:04 Відповісти
Странно. Израиль получил все, за что заплатил.
И Израилю никто ничего при этом не должен.

А ЗЕбанариям все должны, но шото постоянно идет не так.
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04.05.2021 10:07 Відповісти
Жалкий нытик, Украина страна где правят коррупция и клоуны, с ней никто не считается, нормальная страна не клянчит, а делает
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04.05.2021 10:14 Відповісти
эта патамуша куртки слишкам дарагие..
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04.05.2021 10:23 Відповісти
Справедливости на Земле не существует!
Зло всегда побеждает добро. А потом назначает себя добром.
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04.05.2021 10:39 Відповісти
Неужели может быть кто-то более раздражающий своей пустотой и тупостью чем этот, которого наш нарид себе выбрал...
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04.05.2021 11:04 Відповісти
оглавления хватило!!(чтоб понять :дурак и соответственно дурные заявления!!) кричать что ,,чемпионы по борьбе с коронавирусом!!"затем кучу денег закатать в асфальт!!в итоге кричать о справедливости!!(как это всё увязать??) дойчланд чёт не орёт о не справедливости при чём предоплатив всю вакцину и так же вакцинация ,,хромает"(не идёт по плану) с его слов выходит:что он и его правительство должно только руку протянуть и все вокруг (в эти руки)вакцины деньги и прочие ,,няшки"владывать!!в оборонку так же!!(должен коллективный запад всё решать) КАРЛ!!это президент??правительство??или они и вправду полоумные!! (вы бы хоть не выпускали этого придурка в цивилизованный мир!!пусть лучше по буковелям да оманам шарится!!) (как то так)
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04.05.2021 11:07 Відповісти
Конечно несправедливо, когда пенсионеры, за счет снижения своих пенсий оплачивают войну, а им еще и Спутник не дают из патриотических соображений.
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04.05.2021 11:18 Відповісти
нагле таке, йому дали безкоштовно, а воно шей рота відкриває. А ти чого не зафрахтував, коли всі нормальні країни замовляли. Пусти зе під стіл, а воно лізе на стіл
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04.05.2021 11:22 Відповісти
Вже за два роки пора зрозуміти, що він грає роль дурника, "наивного несмьішленьіша" для наївної публіки, а сам тихою сапою руйнує зв'язки з Заходом, руйнує економіку, оборонку і армію, і веде до капітуляції та знищення держави. Тому й підібрав собі таке ж оточення.
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05.05.2021 08:15 Відповісти
Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1064
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04.05.2021 11:31 Відповісти
справедливость"зе" - за монеты для лечения вируса , лечить "велике крадівництво" .
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04.05.2021 11:45 Відповісти
"...распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым!..." сказав бубочка передаючи свою італійську віллу місцевим безхатькам. Лєнка тихесенько рюмсала в стороні...
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04.05.2021 11:53 Відповісти
Дрысля ЗЕбанутая, так надо было в свое время заплатить компаниям-разработчикам, как это сделала вся Европа, а не блеять в свое оправдание. И была-бы вакцина.
Или этот идиот расчитывал купить фуфломицин спутник у репоедов.
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04.05.2021 12:01 Відповісти
А платить за вакцины не пробовал?
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04.05.2021 12:10 Відповісти
Перекладывает ответственность подлец с больной головы на здоровую ...
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04.05.2021 12:23 Відповісти
Вакцину не распределяют, это не СССР, а покупают у компаний производителей. Поздно спохватился.
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04.05.2021 12:25 Відповісти
Моська среди слонов.
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04.05.2021 12:35 Відповісти
Вот же ж дебил! Для кого он это пишет? Израиль на этапе разработки вложил бабки в вакцину Moderna - она казалась более перспективной. По сути они ее предзаказали. Но когда увидели, что Файзер закончит испытания раньше, они заказали у него! Итог - 75 процентов населения Израиля вакцинировано, ковида нет, ограничения снимаются. По сути у израильтян уже есть коллективный иммунитет. Клоун это считает несправедливым? А я просто считаю, что правительство и медики Израиля отработали на 100%, а наши шуты только ролики снимать могут.
И заметьте, Израиль можно назвать передовой страной. Но они не орут о новой израильской вакцине. Они просто молча делают то, что могут и покупают то, что им нужно.
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04.05.2021 12:49 Відповісти
ЗУ6іли 1000 людей не можуть вакцинувати за добу, а йому мало вакцин
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04.05.2021 12:55 Відповісти
Если морда широка нечего на зеркало пинать
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04.05.2021 12:58 Відповісти
Когда ты без мозгов, куда бы ты ни шел, получается-вперед.
Без мозгов ты, конечно, больше двигаешься.
Тебе надо и туда, и сюда. Ты же не знаешь-куда.
Тебе повсюду надо.
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04.05.2021 13:16 Відповісти
Так вакцини не вистачає навіть тим, хто її виробляє, через що вона дістається лиш тим, хто здатен за неї заплатити - free trading, чого ж ви хотіли? Ну, а з урочистими обіцянками, меморандумами та гібридно-переможними угодами Україні досвіду не бракує...
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04.05.2021 13:25 Відповісти
Инфантильный балабол!!!
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04.05.2021 13:49 Відповісти
Мягко говоря.
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04.05.2021 21:24 Відповісти
К сожалению нет прививки от наглости и тупости.
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04.05.2021 14:07 Відповісти
Украина получила слишком мало из обещанного. Я думал : смотаюсь из отпуска в Катаре в отпуск в Карпатах - а оно, в это время, всё само собой справедливо и получится... Может ещё разок в Оман слетать ? - Зеленский
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04.05.2021 15:26 Відповісти
Пам'ятаєш свої вислови, чувирло?!
Так от, ТОБІ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН.
Коли світ готувавсь до пндемії, робив передплати за вакцину, - ти й твої макаки дерибанили мільярди на "великому крадівництві"!
"Досягнення" твого "степашки" - куртка вартістю квартири.
Ти просто нікчема. Йди, як обіцяв на початку.
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04.05.2021 16:06 Відповісти
Придурок скажи Земля круглая или плоская?
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04.05.2021 20:18 Відповісти
Ех Вова, Вова... Ін де гросен фамілія ніхт клювом клац-клац!
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04.05.2021 16:58 Відповісти
Натюрлих.Дизер знать даже кляйнер киндер.
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04.05.2021 18:05 Відповісти
"Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли."https://censor.net/ru/news/3263488/lukashenko_vozmutilsya_otsutstviem_podderjki_v_borbe_s_koronavirusom_poslednie_merzavtsy_eti_evropeyitsy

Давай,Зелупа,подпевай Луке.И вообще,наложите вместе с Лукой на всех неоказавших помощь санкции.Проучите их.
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04.05.2021 17:59 Відповісти
да скажите этому недорпзумению, что мы по вакцинации позади Мозамбика и Гондураса, Кении и Никарагуа. Отличие не в отношении к бедным странам, а в том, что у нас зеленая влать дегенератов
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04.05.2021 19:03 Відповісти
ЕЩЕ ОДИН ОБИЖЕННый, после бацьки... Дурик, тебе никто ничего не должен... Не можешь сам, уступи место другому.
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04.05.2021 19:38 Відповісти
НЕФИГ БЫЛО ДЕНЬГИ В АСФАЛЬТ ЗАКАТЫВАТЬ !
ПОФИГ, ПО КАКОЙ ДОРОГЕ НА КЛАДБИЩЕ ПОВЕЗУТ !
Действия СН рассматриваю как геноцид украинского народа!
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04.05.2021 19:56 Відповісти
Ну щас повезут по новой дороге,где через асфальт одуванчики проросли.
ТАК еще не крали за всю историю современной Украины!
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04.05.2021 21:22 Відповісти
Господи - ты, зеленый ушлепок, где ковидный фонд?
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04.05.2021 20:16 Відповісти
коломойский - зеленскому - вова, с деньгами и дурак может купить вакцину, поэтому бабло я забираю себе. Ну, а ты - больше слёз и как на сцене - все кругом барыги, кроме меня, ной и проси.
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04.05.2021 20:21 Відповісти
Те ты и твои фрики расслабили булки, них не сделали для покупки вакцин.... А теперь ты ноешь что тебе её не дают злые дяди....
Инфантильный тупой ленивый клоун...
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04.05.2021 20:32 Відповісти
Украина в лице ЗЕ, не подавала, а продавала "руку помощи" в виде спиз...нных у народа масок. Если оно думает, что мы забыли об этом, то глубоко ошибается.
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04.05.2021 20:40 Відповісти
Ого как запел мастер спорта по борьбе с короной . Да ладно пусть у кацапов мильдония попросит и еще и не такие сказки споет.
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04.05.2021 21:05 Відповісти
Мельдонійм лікують хвороби головного мозку
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05.05.2021 04:13 Відповісти
а смысл в количестве вакцин, если они и имеющиеся в наличии не успевают колоть?
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04.05.2021 21:13 Відповісти
И это говорит "чемпион по борбе с ковидом"!
Как ОНО себя называло!
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04.05.2021 21:18 Відповісти
Так дійсно Україна "подала руку помощи" - Слуги продали дешево всі маски з державного резерву і заробили на тому. ВаЗелін черговий раз сцить в очі своїм виборцям...
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04.05.2021 21:30 Відповісти
А кто сказал, что дешево ? Если бы их продавали дешево, то у нас в аптеках они бы по 20 гривен за штуку весной прошлого года не стоили. В любом случае их продавали дороже, чем можно было продать здесь.
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04.05.2021 22:59 Відповісти
Ай молодець наш президент! Так їх, так їх клятих. Хай знають що нас зобижати не можна, а то наш президент їм всім скаже!
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04.05.2021 21:47 Відповісти
"Евросоюз - это о равенстве...". Это чудо вообще в курсе, что Украина не является членом Евросоюза ? Похоже, что при рапределении мозгов Зельц получил слишком мало. Этот фактор в первую очередь и повлиял на провал вакцинации в стране.
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04.05.2021 22:04 Відповісти
всё правильно сказал.
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05.05.2021 01:27 Відповісти
Вы больше прокладок делайте, чтобы желание продать не было вообще. Крысы они обособленную жизнь ведут
Народ в марте 20 машины на границе попбросал, потому чмо не сдержало своё слово. Не дало доступной растаможки для всех
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05.05.2021 05:47 Відповісти
Лишний раз убеждаюсь,какое оно чмо этот зе.Понавыбирали идиотов ,стыдно за Украину.
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05.05.2021 05:51 Відповісти
такой большой а в сказки веришь.
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05.05.2021 06:17 Відповісти
Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6783
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05.05.2021 08:59 Відповісти
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