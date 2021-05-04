Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що розподіл вакцин від коронавірусу в світі є несправедливим.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками зустрічі з президентами Польщі, Естонії, Латвії та Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави підкреслив, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги.

"Коли весь світ без малого - захопила епідемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом із місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна надавала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим", - зазначив президент.

Читайте також: Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні: "Нині така ситуація у світі, кожен викручується, як може"

"Євросоюз - це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов'язкова", - зауважив він.

"Тоді ми були рівними. Такими повинні бути і тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливою щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала дуже мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав Зеленський.