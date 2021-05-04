Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що розподіл вакцин від коронавірусу в світі є несправедливим.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук за підсумками зустрічі з президентами Польщі, Естонії, Латвії та Литви, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави підкреслив, що коли весь світ захопила пандемія, Україна була серед тих, хто подавав руку допомоги.
"Коли весь світ без малого - захопила епідемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом із місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна надавала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим", - зазначив президент.
"Євросоюз - це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов'язкова", - зауважив він.
"Тоді ми були рівними. Такими повинні бути і тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливою щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала дуже мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно", - додав Зеленський.
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Ти забов'язан був зробити все необхідне, для того. І в тебе була можливість для того, влітку минулого року, але ти був зайнятий пилянням державних коштів, на величному крадівництві...
Тепер тобі Європа винувата???
Згодом прокурор тобі все пояснить, і за вакцинацію українців теж...
Злодій зелененький...
"ми з омельком дружимо
живемо не тужимо
якшо в нього є канхвета
ділим пополам
коли в мене є канхвєта
їм канхвєту сам!"
ну, а уже в первом классе школы запуская другая справедливость распределения "в кругу друзей не щёлкай клювом!". нежданчиком, потцана вырвали из децтва реалии физического мира.
И Израилю никто ничего при этом не должен.
А ЗЕбанариям все должны, но шото постоянно идет не так.
Зло всегда побеждает добро. А потом назначает себя добром.
Или этот идиот расчитывал купить фуфломицин спутник у репоедов.
И заметьте, Израиль можно назвать передовой страной. Но они не орут о новой израильской вакцине. Они просто молча делают то, что могут и покупают то, что им нужно.
Без мозгов ты, конечно, больше двигаешься.
Тебе надо и туда, и сюда. Ты же не знаешь-куда.
Тебе повсюду надо.
Так от, ТОБІ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН.
Коли світ готувавсь до пндемії, робив передплати за вакцину, - ти й твої макаки дерибанили мільярди на "великому крадівництві"!
"Досягнення" твого "степашки" - куртка вартістю квартири.
Ти просто нікчема. Йди, як обіцяв на початку.
Давай,Зелупа,подпевай Луке.И вообще,наложите вместе с Лукой на всех неоказавших помощь санкции.Проучите их.
ПОФИГ, ПО КАКОЙ ДОРОГЕ НА КЛАДБИЩЕ ПОВЕЗУТ !
Действия СН рассматриваю как геноцид украинского народа!
ТАК еще не крали за всю историю современной Украины!
Инфантильный тупой ленивый клоун...
Как ОНО себя называло!
Народ в марте 20 машины на границе попбросал, потому чмо не сдержало своё слово. Не дало доступной растаможки для всех