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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 2 472 нові випадків зараження, 7 815 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 2 472 нові випадків зараження, 7 815 осіб одужали

2 472 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за даними Степанова за минулу добу⤵️

▪️госпіталізовано – 1 325 осіб;

▪️летальних випадків – 166;

▪️одужало – 7 815 осіб;

▪️здійснено тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

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Міністр також зазначив, що за весь час пандемії в Україні⤵️

🔺захворіло – 2 088 410 осіб;

🔺одужало – 1 689 630 осіб;

🔺летальних випадків – 44 916;

🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.

Уточнюється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 166 человек, зафиксированы 2 472 новых случая заражения, 7 815 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 2077
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04.05.2021 08:35 Відповісти
Ашотакоє?
Електроенергія для вишок 5G закінчилася?
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04.05.2021 08:37 Відповісти
Виявляльщики заражень похмелялись після свят. Їм було не до цього.
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04.05.2021 08:46 Відповісти
Клоуны какие хотят, такие цифры и пишут, от фонаря.
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04.05.2021 08:45 Відповісти
вся коронавирусная статистика такая
фальшивая пандемия, фальшивые тесты, фальшивая статистика
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04.05.2021 10:37 Відповісти
Смешную статистику с нарастающими итогами придумали
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04.05.2021 09:27 Відповісти
а теперь мы откроем школы...
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04.05.2021 15:23 Відповісти
 
 