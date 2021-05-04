В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 2 472 нові випадків зараження, 7 815 осіб одужали
2 472 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за даними Степанова за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 1 325 осіб;
▪️летальних випадків – 166;
▪️одужало – 7 815 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).
Міністр також зазначив, що за весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіло – 2 088 410 осіб;
🔺одужало – 1 689 630 осіб;
🔺летальних випадків – 44 916;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.
Уточнюється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
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