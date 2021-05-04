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Глава МЗС Великої Британії Рааб про можливість поліпшення відносин з РФ: Для цього поведінка Росії має стати іншою

Глава МЗС Великої Британії Рааб про можливість поліпшення відносин з РФ: Для цього поведінка Росії має стати іншою

У Лондоні готові покращувати відносини з Росією, якщо та змінить свою поведінку на світовій арені.

Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Двері для позитивних відносин і дипломатії завжди відкриті. Однак для цього потрібно, щоб поведінка Росії змінилася", - сказав він на пресконференції в британській столиці.

Рааб нагадав, що Лондон критикує РФ за кібератаки, поширення дезінформації та за ситуації з Олексієм Навальним.

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"Так що можливості для кращих відносин є. Проте поведінка і дії Росії мають стати іншими", - додав британський міністр.

Автор: 

Велика Британія (5535) росія (64871) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+2
Щазз!
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04.05.2021 08:40
+2
С завтрашнего дня все начнет меняться в лучшую сторону!!😁😁😁
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04.05.2021 08:47
+2
Ця постійна " глибока стурбованність" діями Раші чи то політпройдох з Німеччіни, чи то піжонів з Франції вже не просто харить, а бісить... За кусок рашстського хабаря-готові і маму рідну під рашу підкласти ( можем павтарить!). Раша-це крокодил! Не може крокодил бути добрим або недобрим! Крокодил завжди буде крокодилом і його місія хапати, роздирати свої жертви, а нам озброїтися ружжами та дубинами, щоби попри цього крококодила проскочити...
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04.05.2021 08:55
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Щазз!
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04.05.2021 08:40 Відповісти
С завтрашнего дня все начнет меняться в лучшую сторону!!😁😁😁
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04.05.2021 08:47 Відповісти
Ця постійна " глибока стурбованність" діями Раші чи то політпройдох з Німеччіни, чи то піжонів з Франції вже не просто харить, а бісить... За кусок рашстського хабаря-готові і маму рідну під рашу підкласти ( можем павтарить!). Раша-це крокодил! Не може крокодил бути добрим або недобрим! Крокодил завжди буде крокодилом і його місія хапати, роздирати свої жертви, а нам озброїтися ружжами та дубинами, щоби попри цього крококодила проскочити...
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04.05.2021 08:55 Відповісти
А ще краще - зробити сумочку або чоботи зі шкіри цього крокодила)
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04.05.2021 09:36 Відповісти
Тобто, бритів не хвилює ні застосування хімічної зброї рукожопими кассабами з ГРУ на власній території з масовими жертвами, ні анексія Криму, ні збитий Боїнг, ні гібридна війна на Донбасі. Ви там зовсім здуріли, піддані Королеви, сидячи в теплих скляних офісах? Вам чай з молоком розм'якшив мізки і викликав олігофренію? Боротьба за права трансгендерів, собачок і муслімів засліпила очі, і ви не бачите, що виростили собі під боком нового шизоїдного фюрера в Кремлі?
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04.05.2021 09:12 Відповісти
ага киздіть...- і розкажіть при цьому як в Лондоні та по самій брітіш проживае та мае вид на ПМЖ понад 500 000 найбагатших кацапів - а більшість то колишня кацаповлада , та сьогоднішня...) у купі із своею нерухомістью та украденими - вивезеними капіталами...- таке вас не турбуе так....
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04.05.2021 10:30 Відповісти
Вряд ли москва нуждается в урегулировании отношении с великобританией.
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04.05.2021 10:30 Відповісти
Так за чем дело стало мистер Рааб ?
надо заглянуть в глаза,улыбнутся друг другу, услышать народы Дамбаса, обнять и простить,поцеловать ***** в дупу!!!
Да, еше не забудьте извинится перед Кадыровым !
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04.05.2021 10:39 Відповісти
Крокодил проковтне те що колись було великобританією і пустить сльозу. Рааба та сльоза настока умиліт, шо он всьо прастіт.
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04.05.2021 10:49 Відповісти
Ждать измений в лучшую сторону от кацапов, все равно, что надеяться на то, что "Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность"(с).
Запад не хочет учиться на своих ошибках---100 лет надеются на это, как дети малые чуда ждут,а Шарик уже вконец оборзел от безнаказанности !
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05.05.2021 01:09 Відповісти
 
 