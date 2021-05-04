Глава МЗС Великої Британії Рааб про можливість поліпшення відносин з РФ: Для цього поведінка Росії має стати іншою

У Лондоні готові покращувати відносини з Росією, якщо та змінить свою поведінку на світовій арені.

Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Двері для позитивних відносин і дипломатії завжди відкриті. Однак для цього потрібно, щоб поведінка Росії змінилася", - сказав він на пресконференції в британській столиці.

Рааб нагадав, що Лондон критикує РФ за кібератаки, поширення дезінформації та за ситуації з Олексієм Навальним.

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"Так що можливості для кращих відносин є. Проте поведінка і дії Росії мають стати іншими", - додав британський міністр.