Глава МЗС Великої Британії Рааб про можливість поліпшення відносин з РФ: Для цього поведінка Росії має стати іншою
У Лондоні готові покращувати відносини з Росією, якщо та змінить свою поведінку на світовій арені.
Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Двері для позитивних відносин і дипломатії завжди відкриті. Однак для цього потрібно, щоб поведінка Росії змінилася", - сказав він на пресконференції в британській столиці.
Рааб нагадав, що Лондон критикує РФ за кібератаки, поширення дезінформації та за ситуації з Олексієм Навальним.
"Так що можливості для кращих відносин є. Проте поведінка і дії Росії мають стати іншими", - додав британський міністр.
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Да, еше не забудьте извинится перед Кадыровым !
Запад не хочет учиться на своих ошибках---100 лет надеются на это, как дети малые чуда ждут,а Шарик уже вконец оборзел от безнаказанности !