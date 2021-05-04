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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен

Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен

Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля.

Про це заявив у понеділок у Лондоні, під час спільної з главою МЗС Великої Британії пресконференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати",- зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: "Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь".

Читайте також: Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен

Проте, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.

"Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)", - підкреслив головний американський дипломат.

Він зауважив, що президент Байден "матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму".

Також читайте: Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.

Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.

Автор: 

Байден (2883) путін (23740) росія (64871) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+39
Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9324
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04.05.2021 08:57
+19
Якби Україна "присідала по команді госдепу", то вже давно була б цивілізованою європейською країною, а не олігархічно-феодальною, як то є останні 30 років.
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04.05.2021 09:28
+19
Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 1046
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04.05.2021 10:17
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Правила форума Рада форумчан
Как всегда, Байден в отношении фашистского мордора тысячу раз прав!
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04.05.2021 08:53 Відповісти
"Прав" буде, якщо відкатить ситуацію на початок 2014 року, яку вони спільно з НАТО просрали. Поки що я бачу якісь потуги залякати рабсію від подальшої агресії.
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04.05.2021 10:03 Відповісти
О, да, байден - мощщьний старік, отєц амєриканской дємократии. Як тільки куйло підтягнув до кордонів України війська, воно забелькотіло щось незрозуміле і почало благати про зустріч. Короче, усралося. І в 2014 році воно нам дуже "допомогло" разом з обамкою. Але синочка на хлібну посаду в Україні прилаштувати не забуло.
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04.05.2021 18:51 Відповісти
Понятно, мсье удмурт? Как только там пробелькотилы, твоё ***** усралось
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05.05.2021 04:39 Відповісти
Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9324
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04.05.2021 08:57 Відповісти
он-Поц,а рашу-в парашу!
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04.05.2021 09:08 Відповісти
Рашка давно встала на этот путь. Ещё в 2008-м году. А 2014-й и последующие годы только подтвердили сей факт.
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04.05.2021 09:04 Відповісти
еще раньше, не забываем Молдову, Чечню, а если принять, что она "наследница" СССР то и Афганистан ей в корзинку, а если учитывать рашистскую империю, то она с этого пути не слазила с момента постройки первых сараев в Масквабаде
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04.05.2021 11:23 Відповісти
Абсолютно верно. Как были дикарями, то таковыми в большинстве своём и остались.
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05.05.2021 19:52 Відповісти
Сильный не боится выглядеть слабым. А западные лидеры все время изображают решительную решучесть.
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04.05.2021 09:07 Відповісти
А я то думаю, чого фуйло таке перелякане постійно, ніби той тер'єр поруч з догом.....а воно свою силу під слабкість маскує.
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04.05.2021 09:11 Відповісти
А что им делать, если наш же говнокомандувач запрещает стрелять нашим войскам? Прийти вместо нашей армии от.....ить орков?
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04.05.2021 09:14 Відповісти
Кацапсрань этот путь давно выбрала.
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04.05.2021 09:17 Відповісти
Така у них дорога як колія, нікуди більше не повернуть.
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04.05.2021 09:49 Відповісти
Якби Україна "присідала по команді госдепу", то вже давно була б цивілізованою європейською країною, а не олігархічно-феодальною, як то є останні 30 років.
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04.05.2021 09:28 Відповісти
Ну, ты то давно присел на бутылку, беспокоишься, что на банку заставят переприсесть?
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04.05.2021 09:32 Відповісти
А что значит "сесть на бутылку"? В кресле не удобнее?
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04.05.2021 10:16 Відповісти
Ну, щодо "...приседать будем по команде из Госдепа...." - тут ти правий... "Присідатимете"... "На бутилку". Просто ви, кацапи", ведете себе, як алкаш коло пивнухи, що "сп"янів від безкарності", задирається до усіх, а оточуючі, замість того, щоб "дать в морду", не хочуть "бруднить руки", опускаючись до вашого рівня... Але, в кінці-кінців, ї і них починають "здавать нерви"... І коли вам почнуть "товкти пику", ви почнете скавчать: "А нас-то, за что?!...". Ви згадаєте і "міжнародні конвенції", і "недопустимість економічного тиску", і "моральний геноцид", і "диверсії проти сусідів"... Тобто, все те, чим ви займалися останні два десятки років... От тільки все це буде направлено проти вас...
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04.05.2021 09:37 Відповісти
І міжнародне право, яке вони похерили.
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04.05.2021 09:56 Відповісти
Пояснюю "лахтинському батраку" - тому що всі народи, яких Росія затягла в свою "тюрму народів", вели себе не як бандити, а старалися вести себе, як люди... Ви нападали і підкоряли їх саме тоді, коли вважали свого противника слабшим... А народи Європи не бачили у вас загрози, не заважали "вариться у своєму соку...", вважаючи вас звичайними дикунами. ... Як тільки вони починали розуміть, що це "не так", ви "одгрібали"... Виїжджали ви лише за рахунок українців, білорусів, прибалтів, що були вищі за інтелектом.... А тепер "лафа" закінчується... Ви перетворилися на "сировинний придаток" Європи і Китаю... Все, що ви зараз маєте - залишки того, що дісталось вам від СРСР.... Там залишилися наші "манкурти", що служать вам за гроші, виручені від накраденої вами сировини.... Самі ви нічого виробить не здатні....
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04.05.2021 10:36 Відповісти
Перевод с дипломатического суржика: - Если кто-то (кое-кто), немедленно не освободит Крым и Донбас, то тут же схлопочет больно по своей наглой плешивой морде
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04.05.2021 09:23 Відповісти
Скоріш мова йде про загрозу повномасштабного наступу ординців. І їх застерігають саме від реалізації цієї ідеї.
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04.05.2021 09:52 Відповісти
Так воно і є. Свого роду "намордника" надівають.
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04.05.2021 09:58 Відповісти
Мова йде про те, що Крим параші прощається. Ну майже. Йдеться ж про нові дії козлостану проти України.
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04.05.2021 10:00 Відповісти
ну и с чего ты это взял...я о крыме......все эти страшилки с подводом войск есть желание винторогих заставить признать мир крым руцке, но хрен им это проканает, мир этот шантаж в своей адре, хорошо понимает...))
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04.05.2021 12:13 Відповісти
От один тільки приклад. Подивіться на флайтрадар. До Криму за годину прилітає з десяток, а то й більше, літаків спеціально створених в нарасії компаній з регістрацією на Кайманських островах (щоб не були зв'язані з міжнародними компаніями). Хто мішає світовим лідерам стерти ці компанії з лиця Землі? Разом з тими, хто їх зареєстрував. Та ніхто. А літаки спокійно собі літають.
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04.05.2021 17:24 Відповісти
этих бл. пока беда не коснется, не поймут, так всегда было у ****** этих гнилых...
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04.05.2021 21:29 Відповісти
собака лаяла на дядю РФраера !!!!
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04.05.2021 10:01 Відповісти
параша всегда и опять снова выбрала путь агрессивных и неразумных действий. именно потому, шо все только собираются дать серьёзный ответ, в реале сводящийся к степеням озабоченности.
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04.05.2021 10:05 Відповісти
Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 1046
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04.05.2021 10:17 Відповісти
Будет обязательно ответ, но конкретики нет!
Значит будет либо очередная глубокая озабоченность, либо https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY https://www.youtube.com/watch?v=ovNoABz8Hm0 кинут шарики .
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04.05.2021 10:23 Відповісти
За конкретику в первую голову надо спрашивать с правящей"зелени"и особенно с ее предводителя-гаранта,а от них только одно словоблудие вкупе с заигрыванием пред агрессором
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04.05.2021 11:16 Відповісти
Осталось год, максимум два и если США не разработают свое гиппероружие, то диктовать свои условия будет Пекин и Москва и это серьезно осложнит отношения с ЕС.
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04.05.2021 11:10 Відповісти
если США не показало мультики про гипероружие (как *****) то ето не значит что его у США нет
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04.05.2021 16:19 Відповісти
Она уже стоит на этом пути,после бушей все президенты в штатах какие то слабосоображающие.
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04.05.2021 11:12 Відповісти
з хйлом расія курс не поміняє. скоріше за все на расії поміняють хйла.
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04.05.2021 11:15 Відповісти
Я реалист, и прекрасно понимаю, что все это риторика, т. е. пуста болтовня. Раша никогда не применит ЯО против Украины, т. к у Украины его (ЯО) нет. Если будет угроза от США, результат не предсказуем. Та весь мир в труху. Для меня очевидно, что Раша НИКОГДА не будет слушать США, США, никогда не будут слушать Кремль. Дай Бог, чтобы гавкали друг на друга, без глобальных конфликтов.
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04.05.2021 11:17 Відповісти
Угу, и что же им помешает применить ЯО как им вздумается ? совесть, честь, природная доброта и скрепы ?
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04.05.2021 11:28 Відповісти
И это тоже ! )) Мешает :
1. Соседское расположение Украины, бо облако радиации накроет всех.
2. Кацапы считают украинцев СВОИМИ , потому что родни полно там и там , так уж исторически сложилось .
3. Военная доктрина рашки - не наносить ядерной удар первой , а только в ответ .
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04.05.2021 12:51 Відповісти
"военная доктрина рашки - не наносить ядерной удар первой..."

нет этого уже давно в военной доктрине свихнувшейся азиопской паРаши, изучайте мат. часть получше.
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04.05.2021 15:37 Відповісти
Гебнявая свора в кремле загнанная в угол, вполне на ето способна. Ну и ради бога...
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04.05.2021 15:49 Відповісти
сирОжа, истинно вам говорю, изучайте мат.часть.

Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 62

пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар


узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.

Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
  Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
...
далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081

Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 1105
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04.05.2021 16:36 Відповісти
Дякую, что просветили )) Из всего сказанного ясно , что рашка наносить ПЕРВОЙ ядерный удар не будет , а только в ответ ! Все остальные поправки в послании только понты для устрашения условного противника.
Так что herr MorA спите спокойно !
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04.05.2021 20:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/435094 Раша никогда не применяла ЯО, хотя в принципе и мало где воевала. Против Украины применение ЯО исключено, как и применение других видов вооружения. Исключение - если начнут убивать русских.
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04.05.2021 16:40 Відповісти
раша ....в принципе мало где воевала(враньё). Против Украины применение ЯО исключено, как и применение других видов вооружения(враньё, уже применяла и обстреливала).


изучайте мат.часть прекращайте врать.

пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар

узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.

Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
  Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
...
далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
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04.05.2021 16:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52333 Я не считаю тебя военным эспертом, и сорить с тобой, желания нет.
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04.05.2021 17:06 Відповісти
Мне наплевать на твои желания,экЗперд, мне наплевать на то,что ты думаешь, я о тебе вообще не думаю,просто не нужно врать и постить вранье,вот и все.
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04.05.2021 18:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52333 Ты верблюд?)))
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04.05.2021 18:16 Відповісти
Ты очень глуп,лапоть,и шутки у тебя убогие и глупые, как и все твои рассуждения.
Пшел вон, ватан сраный,утомил, нет никакого интереса с тобой здеся разглагольствовать.
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04.05.2021 18:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/487223.если ******** не будет слушать США-останитесь без штанов и голодные!

ибо получите санкции из ада!
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04.05.2021 16:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323575 Раше больше 1000 лет, были времена, гораздо хлеще. США Раша слушать уж точно не будет, наслушались уже в 90-х. Напомню, передача схемы прослушки посольства США, на "Уралмаш заводе" представители ЦРУ сидели (!). Да в сверхсекретных цехах. Дружба была шо пипец, а потом дефолт, и за ночь доллар в три раза вырос. Украину это же ждет. Прикинь, встанешь ты утром, а доллар 90 гривен, цены так же взлетят, допустим олiя сейчас стоИт 70 гривен, а будет 200. Раша, сейчас от США, практически не зависит. Торговли никакой. Начни кричать, что я кацап и все такое))) Не обидно. Я этнический крымский грек, мои предки переехали под Екатеринослав (Днепр), в середине 19-го века, чтобы заняться земледелием. Мужчины расстреляны в 29-м, т. к не раскулачились добровольно
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04.05.2021 16:57 Відповісти
Раше больше 100...

серьёзно?) Руси,её наследнице прямой Украине более 1000 лет, это да, а рашке,анти-Русси,рассее то есть, ежели считать от вани третьего или ваньки грознага, никак тысячи не набирается.

Да даже,ежели взять от первого прото-кацапа получурки андрейка богомерзкого, то и тогда тысячи лет не набирается.
Ватная кацапсина,ты не пробовал включать хоть иногда мозги?
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04.05.2021 18:12 Відповісти
вы кацапосрань только и можете обзывать американцев пиндосами....вас тварей ненавидит весь цивилизованный мир...конченные дебилы...иди возьми бутылку и сядь на нее может и успокоишься...ошибка природы.
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04.05.2021 15:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/76140 А зачем сидеть на бутылке?
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04.05.2021 17:10 Відповісти
что бы лучше думать о вяличии кацапстана.
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04.05.2021 19:02 Відповісти
Руссосвинка, вам один хер ничего не светит, сам сидишь на гебнявой бутылке, твои детки будут на китайской, на потезу штатам и всему свободному миру ))
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04.05.2021 15:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/414771 А что должно светить? Повторюсь, зачем сидеть на бутылке? Какой-то кайф? А что с китайцами не так? Пашут как черти на Дальнем Востоке
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04.05.2021 17:46 Відповісти
мразь мокшанская, сїезди в штаты и в вонючий Китай, сравни жопу с пальцем, прежде чем триндеть про "економическое превосходство". Хотя куда тебе лахтинскому нищеброду!
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04.05.2021 15:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/414771 Если ты ко мне, то с чего ты взял, что я из Мордовии? Прикольно звучит "сравни жопу с пальцем"))) В Китае я не бывал, а в США довелось. Сестра там живет, с 1988 года. Мог эмигрировать в начале нулевых, но делать этого не стал. Америка меня не прет, абсолютно.
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04.05.2021 17:54 Відповісти
сиди ото на бутылке и жуй баранки с чаем...не нужно здесь об америке глину впаривать тем более ее с расеей сравнивать ....)))
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04.05.2021 21:33 Відповісти
"Америка меня не прет", говорит само за себя, чисто мордовско-гебнявий дискурс.
С китайцами все так, но сравнивать их запроси и образ жизни, с западной цивилизацией, к которой с натягом можно приписать и твою паРашу, ето и есть "жопа с пальцем". Представь на минутку, что без отопления и горячей води зимой, для тебя ето норма и ти воняешь кислими щами полгода, твоим престарелим родичам не известно что такое пенсия и соцпособия, ти ******* по 12 часов за 4$ в день на фабрике и т.п. Впрочем учитивая скорость поглащения мокшанских безхозних территорий де-факто желтим драконом, вам самая пора готовиться к подобним прелестям.
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06.05.2021 11:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/487204, говоришь Китай становиться союзником россии? тогда вам кацапам, надо срочно учить китайский язык, особенно 3 фразы:

1) не стреляйте, я сдаюсь
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
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04.05.2021 16:27 Відповісти
Шановне товариство! Хотів нагадати Вам пророчі слова, які написав у свєму творі "Сказка про Федота -стрельца удалого молодца" відомий всім Леонід Філатов.(було опубліковано ще в 1992 році). Так от: "...Царь на вид сморчек, башка с кулачек, а злобности в ем - агромадный объем.". Часом це Вам нікого не нагадує? Як на мене то це портрет *уйла на всі 100 відсотків. То що ви від цього хочете? Маємо те що маємо.
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04.05.2021 12:02 Відповісти
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04.05.2021 12:24 Відповісти
для початку не треба зеленим саджати по тюрмах людей що ******* свою краіну бо я до сьогодні не розумію на чиему боці слуги народу
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04.05.2021 12:37 Відповісти
собака лаяла на дядю РФ-раера !!!!
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04.05.2021 12:46 Відповісти
"Если Россия выберет путь неразумных...."а до этого,что действия были разумные?
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04.05.2021 13:54 Відповісти
Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 4481
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04.05.2021 15:46 Відповісти
сейчас пуйло уже несколько с другой рожей, но все тот же мудак...

Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 4713
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04.05.2021 15:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52333 Это тебя в детском саду научили))))
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04.05.2021 17:12 Відповісти
а ну харэ пиарить здесь х..ла !
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04.05.2021 20:39 Відповісти
... сутність мордору не зміниш.
Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен - Цензор.НЕТ 5295
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04.05.2021 18:51 Відповісти
"Однако, по словам Блинкена, это не значит, что Вашингтон стремится эскалации."Мы отдали бы предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы также (будем это делать. - Ред) ", - подчеркнул главный американский дипломат."
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Т.е. сдаст Украину и не поморщится
Источник: https://censor.net/ru/n3263458
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05.05.2021 02:16 Відповісти
 
 