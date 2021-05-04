Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен

Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля.

Про це заявив у понеділок у Лондоні, під час спільної з главою МЗС Великої Британії пресконференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати",- зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: "Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь".

Читайте також: Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен

Проте, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.

"Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)", - підкреслив головний американський дипломат.

Він зауважив, що президент Байден "матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму".

Також читайте: Розвідка США опублікувала доповідь про глобальні загрози: головні суперники - Китай і Росія

При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.

Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.