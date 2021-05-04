Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен
Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля.
Про це заявив у понеділок у Лондоні, під час спільної з главою МЗС Великої Британії пресконференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати",- зауважив глава Держдепартаменту США.
Він підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: "Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь".
Проте, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.
"Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)", - підкреслив головний американський дипломат.
Він зауважив, що президент Байден "матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму".
При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.
Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.
Будь ласка, зачекайте...
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Значит будет либо очередная глубокая озабоченность, либо https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY https://www.youtube.com/watch?v=ovNoABz8Hm0 кинут шарики .
1. Соседское расположение Украины, бо облако радиации накроет всех.
2. Кацапы считают украинцев СВОИМИ , потому что родни полно там и там , так уж исторически сложилось .
3. Военная доктрина рашки - не наносить ядерной удар первой , а только в ответ .
нет этого уже давно в военной доктрине свихнувшейся азиопской паРаши, изучайте мат. часть получше.
пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар
узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.
Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
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далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
Так что herr MorA спите спокойно !
изучайте мат.часть прекращайте врать.
пуйло разрешило рассее первой наносить ядерный удар
узурпатор эрэфии вова пуйло подписал указ об утверждении «Основ государственной политики эрэфв области ядерного сдерживания».
Документ, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=0&rangeSize=1 опубликованный во вторник на портале правовой информации, расширяет перечень условий для применения ядерных сил.
Согласно http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент эрэфии мог в случае нанесения по рашке удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».
Новый документ де-факто хоронит принцип «ответно-встречного удара», который мас-ква ква-ква ставила во главу угла с советских времен.
Согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», рассея может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории - в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты».
Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе.
Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении рашки.
Также рашка может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».
Единственным лицом, принимающим решение о применении ядерного оружия, согласно «Основам госполитики», является президент(читай Сцарёк, узурпатор,диктатор), говорится в документе.
Нацелить ракеты («осуществить ядерное сдерживание»), паРаша, согласно доктрине, может на государства как обладающие, так и не обладающие ядерным оружием, в случае если они рассматривают эрефию как потенциального противника, входят в противостоящие эрэфии военные блоки и обладают «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
...
далi -
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-razreshil-rossii-pervoy-nanosit-yaderny-udar-1029274081
Пшел вон, ватан сраный,утомил, нет никакого интереса с тобой здеся разглагольствовать.
ибо получите санкции из ада!
серьёзно?) Руси,её наследнице прямой Украине более 1000 лет, это да, а рашке,анти-Русси,рассее то есть, ежели считать от вани третьего или ваньки грознага, никак тысячи не набирается.
Да даже,ежели взять от первого прото-кацапа получурки андрейка богомерзкого, то и тогда тысячи лет не набирается.
Ватная кацапсина,ты не пробовал включать хоть иногда мозги?
С китайцами все так, но сравнивать их запроси и образ жизни, с западной цивилизацией, к которой с натягом можно приписать и твою паРашу, ето и есть "жопа с пальцем". Представь на минутку, что без отопления и горячей води зимой, для тебя ето норма и ти воняешь кислими щами полгода, твоим престарелим родичам не известно что такое пенсия и соцпособия, ти ******* по 12 часов за 4$ в день на фабрике и т.п. Впрочем учитивая скорость поглащения мокшанских безхозних территорий де-факто желтим драконом, вам самая пора готовиться к подобним прелестям.
1) не стреляйте, я сдаюсь
2) хочу кушать
3) согласен на любую работу
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Т.е. сдаст Украину и не поморщится
Источник: https://censor.net/ru/n3263458