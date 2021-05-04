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Новини Окупація Криму
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Україна просуватиме "Кримську платформу" в Європі й Азії для активного залучення міжнародних учасників, - Чийгоз

Україна просуватиме

Українські політики, зокрема, депутати Верховної Ради планують провести агітаційну роботу серед країн-партнерів з метою залучення їх до роботи в межах "Кримської платформи".

Про це сказав український політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, народний депутат України  Ахтем Чийгоз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сподіваюсь, що нам вдасться організувати своєрідне турне по європейським країнам-партнерам; готуємо також по азіатським країнам, щоб за місяці, які залишилися, активізувати участь у "Кримській платформі" наших союзників у всьому світі", - сказав політик.

,Чийгоз зазначив, що в столиці ФРН Берліні був востаннє торік, на форумі, в якому брали участь депутати Бундестагу від різних фракцій. Планувалося продовжити цю роботу, але пандемія внесли свої корективи. Наразі українські депутати намагаються вести діалог на рівні груп дружби з різними країнами і оголосили про створення "Кримської платформи" всередині парламенту, аби активізувати роботу цих міжпарламентських груп дружби. Треба сконцентрувати зусилля, аби наші партнери з належною увагою сприйняли цю нову платформу, наголосив політик.

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Дуже важливим, за словами Чийгоза, є переконати країни, проти яких Росія наразі застосовує "дуже підлі інструменти шантажу", аби не дати їм долучитися до української ініціативи. Важливим для переконання таких країн стала б участь у першому саміті 23 серпня лідерів провідних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Канади тощо. Це, вважає Чийгоз, надало б можливість тим країнам, на які точиться тиск, бути більш рішучими та обговорити всі пропозиції України та стратегію повернення Росії в рамки міжнародного права. Ухвалення ж українських пропозицій стало би, за оцінкою політика, "колосальним іміджевим ударом для Росії на міжнародній арені" та активізувало би опозицію всередині самої РФ у боротьбі проти путінського злочинного режиму.

Автор: 

Крим (14122) Чийгоз (261) деокупація (950) Кримська платформа (320)


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Крым пренадлежит Руси-Украине ещё со времён киммерийских!
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04.05.2021 09:35 Відповісти
І Чорне море теж наше, бо ми його викопали. Це визнають навіть кацапи.
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04.05.2021 09:57 Відповісти
Не смотри секелёва, скабееву и соловьёва-шапиро на начь - не будет Чёрное море казаться выкопаным. А про Крым я правильно написал - наш народ жил и осваивал Крым ещё тогда когда Чёрное море было пресным озером. Кстатия Таврия как Травия.
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04.05.2021 12:06 Відповісти
Мені це доводили кацапи на різних форумах. Тому і пишу що вони визнають цей факт.
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04.05.2021 12:25 Відповісти
Назвали би форумом, саммітом чи по-іншому , бо назва платформа викликає неприємну ассоціацію з сивохиною "платформою примирення".
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04.05.2021 10:32 Відповісти
Уже все форматы есть, осталось только платформу замутить.
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04.05.2021 10:38 Відповісти
Не вижу смысла.....
Бла бла бла конечно хорошо, чтобы не забывали... Но Карабах, Фоклендские, турецкая Республика Кипра, Грузия доказали что бла бла бла земли не освобождает... Да и история в целом тоже этому учит..
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04.05.2021 20:42 Відповісти
 
 