За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 919 осіб, у десяти регіонах не зробили жодного щеплення, - МОЗ
919 осіб було вакциновано від COVID-19 за минулу добу 3 травня 2021 року, в Україні. У 10-ти регіонах не зробили жодного щеплення.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Він також уточнив, що від початку прищеплювальної кампанії вакцинували 756 022 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
За минулу добу найбільшу кількість щеплень від коронавірусу зробили в Миколаївській області (174) і Києві (157). При цьому, у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях 3 травня не зробили жодного щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
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https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
Estimated Study Completion Date :February 14, 2023
Pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
Estimated Study Completion Date :April 6, 2023
Тебе надурили.
"познімав маски" на вулиці? ну це досягнення
А по суті є, що відповісти?
дозвіл на використання "при надзвичайних ситуаціях", повного ж дозволу досі ні в однієї немає
Пункты работают с 9 до 15...а люди в это время на работе..
В выходные почти все пункты закрыты...
Записаться на какой то удобный для человека день и время не возможно...
Так что увы и ах зебил...ты ищешь жемчужину в куче зеленого дерьма...не понимая по причине своей тупости...что в дерьме жемчужин нет..и быть не может..
Нигде не встречаю такой информации ,а ведь она характеризует уровень
эффективности вакцинации.
.
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"
И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..
В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
і тобі рекомендую
ти там, вище, можеш довести протилежне
Це абсурд - вимагати доведення відсутності того, існування чого не доведено.
але що можна чекати від раба дебіловізору
У нормальних людей воза перед конем не ставлять.
"і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази"
яке ж ти дебільне
повернись до школи, вивчи елементарні речі, потім будеш з дорослими людьми щось обговорювати
ооо
то у тебе отримані в школі знання - це порожнє місце? хлопчику, ти впав нижче дна
жалюгідне, де таким методичкам навчають?
але головне, що ти - некомпетентне безграмотне ніщо, яке не знає елементарних речей, але яке навіщось всюди тулить свою імбецильну точку зору
Записаться тоже нельзя...ты поняло тупое? Или еще раз повторить??