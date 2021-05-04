За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 919 осіб, у десяти регіонах не зробили жодного щеплення, - МОЗ

919 осіб було вакциновано від COVID-19 за минулу добу 3 травня 2021 року, в Україні. У 10-ти регіонах не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він також уточнив, що від початку прищеплювальної кампанії вакцинували 756 022 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За минулу добу найбільшу кількість щеплень від коронавірусу зробили в Миколаївській області (174) і Києві (157). При цьому, у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях 3 травня не зробили жодного щеплення.

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