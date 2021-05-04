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Новини Коронавірус і карантин
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За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 919 осіб, у десяти регіонах не зробили жодного щеплення, - МОЗ

За вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 919 осіб, у десяти регіонах не зробили жодного щеплення, - МОЗ

919 осіб було вакциновано від COVID-19 за минулу добу 3 травня 2021 року, в Україні. У 10-ти регіонах не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він також уточнив, що від початку прищеплювальної кампанії вакцинували 756 022 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За минулу добу найбільшу кількість щеплень від коронавірусу зробили в Миколаївській області (174) і Києві (157). При цьому, у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях 3 травня не зробили жодного щеплення.

Читайте також: Ізраїль вакцинував проти коронавірусу 75% дорослого населення, - МОЗ країни

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Заглянул ради спортивного интереса в говноДИЮ...узнать что ж там с записью на вакцинацию в моем регионе...
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"

И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..

В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
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04.05.2021 09:59
+6
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав"
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5303
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04.05.2021 10:30
+5
У віруса також вихідні?
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04.05.2021 09:48
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так нормальної вакцини поки що ніде немає
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04.05.2021 10:35 Відповісти
точно немає, чи у тебе у методичці немає?
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04.05.2021 11:07 Відповісти
Вкажи, будь ласка, вакцину, яка пройшла повністю третю фазу клінічних досліджень.
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04.05.2021 11:17 Відповісти
усі, що колють у Європі. кацапи вирішили змухлювати, зарєстрували свій супутник після 2ї фази. тому Європа її не коле.
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04.05.2021 11:25 Відповісти
AstraZeneca
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746

Estimated Study Completion Date :February 14, 2023

Pfizer
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728

Estimated Study Completion Date :April 6, 2023

Тебе надурили.
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04.05.2021 11:27 Відповісти
Ізраїль схоже не читав твоїх аргументів, і вже познімав маски і позакривав ковідні лікарні.
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04.05.2021 11:37 Відповісти
Значить, не читав.

"познімав маски" на вулиці? ну це досягнення

А по суті є, що відповісти?
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04.05.2021 11:44 Відповісти
по суті: є вакцини, хочеш колешся, хочеш ні. і на німецьких сайтах я бачу три фази і дозвіл на використання.
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04.05.2021 13:04 Відповісти
на яких німецьких сайтах? порнографічних? я тобі дав посилання на клінічні дослідження
дозвіл на використання "при надзвичайних ситуаціях", повного ж дозволу досі ні в однієї немає
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07.05.2021 13:52 Відповісти
розслася, пасха була 3 дні, це норм у свята!!!
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04.05.2021 10:43 Відповісти
Вова, кто-то из партии БПП уже нечто подобное говорил,непомню кто. Недовольному свату хоть козла в ..... .
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04.05.2021 11:12 Відповісти
Позорище 😠
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04.05.2021 09:41 Відповісти
У віруса також вихідні?
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04.05.2021 09:48 Відповісти
Аякже. Не дарма ж був карантин вихідного дня.
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04.05.2021 09:51 Відповісти
Аааааа! Він же на локдауні !
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04.05.2021 09:52 Відповісти
Пункты вакцинации должны работать 24/7...и в праздники...и ночью...
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04.05.2021 10:00 Відповісти
а людей туди ти будеш заганяти нацгвардією?
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04.05.2021 10:54 Відповісти
А люди дурашка туда сами придут когда захотят и когда им будет это удобно..
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04.05.2021 10:59 Відповісти
***, так не йдуть. чого ти такий тугий! на вихідних відкриті пункти, туда багато йдуть? а тут пасха! така особливість вакцинування в Україні. кидай пред"яви для робочих днів, бо там реально кінь не валявся. якщо вони у робочі дні не можуть більше двох днів утримати досягнутий максимум, не говорячи вже за його збільшення - оце проблема!!! а не кількість на свята!!!
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04.05.2021 11:05 Відповісти
😃 Не идут зебил потому что некуда идти...
Пункты работают с 9 до 15...а люди в это время на работе..
В выходные почти все пункты закрыты...
Записаться на какой то удобный для человека день и время не возможно...
Так что увы и ах зебил...ты ищешь жемчужину в куче зеленого дерьма...не понимая по причине своей тупости...что в дерьме жемчужин нет..и быть не может..
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04.05.2021 11:13 Відповісти
так на вихідних є куда йти, дятлику! а теж не йдуть. а тут пасха! логічно не відкривати пункти. і ти, дурню, думаєш, що то як у магазин сходити? предзапис, узкій, предзапис. ніхто не записався, не відкрили пункт. завтра будеш вонять по результатам за сьогодні. сьогодні відпочинь, наберись сил.
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04.05.2021 11:18 Відповісти
Пасха дурашка она только один день в году..
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04.05.2021 11:27 Відповісти
то ти собі аргумент написав? так ти як раз під нею воняєш, ти воняєш без свят! завтра повоняєш заслужено під сьогоднішніми результатами.
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04.05.2021 11:31 Відповісти
роби щось зі своїм когнитивним дисонансом.
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04.05.2021 11:32 Відповісти
Нє, ну в президентстві Бубочки є свої плюси і мінуси... Наприклад, Бубочка сотоваріщі - мінус...
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04.05.2021 10:06 Відповісти
у чому? у тому, що народ на свята не пішов вакцинуватись? само ти позорище, бо мозгів не маєш.
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04.05.2021 10:45 Відповісти
В заявлениях министерства в обязательном порядке 1) должно указываться сколько из этих прививок, прививка "первого раза" ( т.е. пока назвать этих людей прошедших вакцинацию нельзя) Пока это больше сотрясание воздуха.2) объявлять в каждой сводке количество привитых дважды) 3) какими вакцинами по количеству привитых была проведена прививка.
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04.05.2021 09:44 Відповісти
А ещё мне кажется нужна информация ,хотя бы ориентировочная ,о том ,есть ли среди умерших люди прошедшие вакцинацию ,и есть ли среди тяжело заболевших ковидом больные прошедшие вакцинацию .
Нигде не встречаю такой информации ,а ведь она характеризует уровень
эффективности вакцинации.
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04.05.2021 10:29 Відповісти
так там про то і написано, тобі повилазило? написано усього уколото 756 022, другою дозою - 290, відмінусуй, там просто ще нічого писати по суті, цифри смішні. уся інша інфа на спецсайтах. те, що цензор зажимає лінк на ці сайти, не проблема говорунів. для сводки кількість кожної вакцини не важлива, сумарно достатньо. хочеш глибше закопаться, ось заморачуйся тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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04.05.2021 10:53 Відповісти
Спасибо вам за информацию. ( что же до " повылазило, да еще на ты", то я с вами товариЩ свиней не пас, в принципе и по возрасту. Когда читаешь такие вот коменты, поневоле иногда приходится "согласиться" с утверждениями об " одном народе", не смотря на язык комента, видимо нам не избавиться от наследия прошлого, оно уже в генетике)
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04.05.2021 11:17 Відповісти
заслужи спочатку на ви. якість твого коменту диктує до тебе відношення.
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04.05.2021 11:19 Відповісти
"веретено" ТЫ бы высказывал свое мнение о статье.. а не лез обсуждать другие ( хреновая какая то привычка, ну это на близком тебе диалекте). Или от "верчения " только хамство и осталось. "Тамбовщина" одним словом, и это не связано с местом жительства)
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04.05.2021 11:25 Відповісти
а ти не можеш із коментів зробити висновок? бідненький, ось що значить совкова школа і методичка для зарплати.
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04.05.2021 11:45 Відповісти
Та нормально . Абинєсупрун . .
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1734.
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04.05.2021 09:48 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7944
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04.05.2021 10:20 Відповісти
Патамушта коні були п"яні, а хлопці запряжоні.
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04.05.2021 09:48 Відповісти
так, паска, шашлик, город, а вірус почекає.
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04.05.2021 10:55 Відповісти
А зе банда не підкаже де я можу ЗАРАЗ(!) вакцінуватися ? Їхати мені до Києва 10 хвилин , і заявку в ДІЯ я зробив більше місяця , і в стаціонар мене швидка відвозила за цей час .
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04.05.2021 09:52 Відповісти
тут є пункти вакцинації з телефонами, дзвони, спитай. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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04.05.2021 10:57 Відповісти
Дякую Вам . Але я записаний і пункт вказаний . Тільки от питання : чим , коли ?
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04.05.2021 15:09 Відповісти
так а подзвонить і спитати, яке меню ширки ))) і які є варіанти на укол? пфайзер точно ні, бо смертним ні. своїм по блату лише.
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04.05.2021 18:13 Відповісти
Заглянул ради спортивного интереса в говноДИЮ...узнать что ж там с записью на вакцинацию в моем регионе...
Получил ответ..
"Записаться можно...но когда будет вакцина никому не ведомо"

И это через полтора года от начала пандемии...и полгода после получения первых вакцин..

В общем в плане организации вакцинации в стране полный аут...конь не валялся...
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04.05.2021 09:59 Відповісти
Так зеленые же - популисты, имитаторы бурной деятельности и ворье. Вот и в Вашем примере - они вакцинацию заменили регистрацией.
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04.05.2021 10:14 Відповісти
В смартфоне?
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04.05.2021 10:21 Відповісти
а назови план, в котором НЕ полный аут и конь повалялся... (ну не про реванш колаборантов - это само собой с зе-гавном)
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04.05.2021 10:31 Відповісти
Не могу назвать...зеленое стадо обосралось везде и во всем..
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04.05.2021 10:38 Відповісти
зато виноват ЕС так сказал наш микро бонопартий
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04.05.2021 10:44 Відповісти
а вот это неизвестно - возможно они хорошо выполнили поставленное им задание - нагадить Украине.
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04.05.2021 11:42 Відповісти
Нормально,к концу столетия закончим.
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04.05.2021 10:20 Відповісти
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав"
Ось так працює Уряд Зеленського,а ви чого очікували?
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5303
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04.05.2021 10:30 Відповісти
люди обрали церкву і шашлик. чи ти їх нацгврдією заганяти на укол думаєш?
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04.05.2021 10:58 Відповісти
Бажаючих немає? воно й не дивно
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04.05.2021 10:34 Відповісти
на паску-майовку? звичайно. ти сам що обираєш?
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04.05.2021 11:00 Відповісти
природний імунітет
і тобі рекомендую
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04.05.2021 11:04 Відповісти
ага, а чого ти вище пишеш "немає вакцини"? про чем у тебе комент? чи ти полєзний ідеот?
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04.05.2021 11:08 Відповісти
бо факт, що немає
ти там, вище, можеш довести протилежне
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04.05.2021 11:18 Відповісти
так ти доведи, що немає.
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04.05.2021 11:22 Відповісти
Доведи, що діда Мороза і барабашки немає.
Це абсурд - вимагати доведення відсутності того, існування чого не доведено.
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04.05.2021 11:23 Відповісти
о, уключилась рогульо-кугутська совкова мантра - притягти у тему нову тему, коли на стару немає аргументів.
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04.05.2021 11:27 Відповісти
На будь-яке незручне питання чи аргумент згадувати ногу пуйла і слід крємля? Цікава в тебе методичка, чувак.
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04.05.2021 11:28 Відповісти
а де у мене про пуйла і слід кремля? ти вирішив потикать замість аргументів ходові меми, хоч вони і не підходять? так це наступна ознака твого кугутського розвитку.
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04.05.2021 11:41 Відповісти
а в тебе який розвиток, як що ти й далі пропагуєш вакцини, які є експериментальними і неперевіреними, аргументуючи це виставою в Ізраїлі перед виборами?
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04.05.2021 11:46 Відповісти
тю, ти реально дибільне. пруф дай, що я щось пропагую, кугутику. жаль, що таких як ти Дарвін раніше, ніж ти говорити навчився, не забирає. Я без поняття, що там з виборами в Ізраєлі. Індія вже навибирала.
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04.05.2021 13:00 Відповісти
Індія? а що там? подивись відео в соц. мережах, ніякої епідемії в Індії немає
але що можна чекати від раба дебіловізору
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07.05.2021 13:49 Відповісти
Навіщо ти просиш довести відсутність того, існування чого ще не доведено?
У нормальних людей воза перед конем не ставлять.
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04.05.2021 11:30 Відповісти
значить аргументів по начатій тобою темі у тебе немає. так би і сказав, але совкам то дуже важко признатися, що вони ляпають аби ляпать.
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04.05.2021 11:42 Відповісти
Десь так немає, як ти обісрався з "вакцинами, які колють в Європі"?
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04.05.2021 11:45 Відповісти
а, ти у цю гілку утіг нову тему. ну кугуту то норма. обсираєшся ти, у кожному коменті. так де докази, що вакцини немає?
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04.05.2021 13:02 Відповісти
я тобі дав посилання на клінічні дослідження, ти - дебіл?
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07.05.2021 13:50 Відповісти
а чого ти вирішив, що пфайзер лише сша і лише на сайтах сша правда? пфайзер німецький теж, це спільна розробка. і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази. а твої тестування ще треба розрізняти за видами.
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07.05.2021 14:03 Відповісти
Це єдиний загальний сайт, що містить відомості про проведення клінічних та інших досліджень мед. препаратів.

"і якщо німці пищуть у себе три фази, то знач три фази"

яке ж ти дебільне
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07.05.2021 14:08 Відповісти
дебілко, а чого ти вирішило продовжити темку через стільки часу? ти на кілька акків пашеш?
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07.05.2021 14:11 Відповісти
на 47, стільки ж, скільки в тебе хромосом
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07.05.2021 14:17 Відповісти
іди ізучай https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
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04.05.2021 13:05 Відповісти
це стаття з бульварної преси
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07.05.2021 13:48 Відповісти
це тобі так у чехії сказали?
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07.05.2021 14:01 Відповісти
дебіл, назви країн пишуться з великої букви
повернись до школи, вивчи елементарні речі, потім будеш з дорослими людьми щось обговорювати
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07.05.2021 14:07 Відповісти
ми не на уроці з граматики, не відволікайся як совок. чи ти ще від шкільної цицьки не відірвався?
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07.05.2021 14:10 Відповісти
"чи ти ще від шкільної цицьки не відірвався?"

ооо
то у тебе отримані в школі знання - це порожнє місце? хлопчику, ти впав нижче дна
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07.05.2021 14:15 Відповісти
я просто вмію фільтрувати де їх приміняти, а ти раб совковий, того не вмієш.
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07.05.2021 14:51 Відповісти
елементарне, відоме навіть малим дітям (але не тобі) вміння ставити коми, де вони потрібні, - це совкове рабство?
жалюгідне, де таким методичкам навчають?
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07.05.2021 14:53 Відповісти
акого уроку немає, але тобі це невідомо, бо ти школу не відвідувало

але головне, що ти - некомпетентне безграмотне ніщо, яке не знає елементарних речей, але яке навіщось всюди тулить свою імбецильну точку зору
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07.05.2021 14:16 Відповісти
А помните как все начиналось?? С каким пафосом зеленое стадо гандоны в Санжары привозило...сучек с кабельками из Китая спасало...звания мастеров спорта по борьбе с вирусом себе присваивало?? И при этом воровало во все горло...
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04.05.2021 10:44 Відповісти
а я бачу зуділок, які зудять по причині і без. на свята це нормальна цифра. ось якщо сьогодні не уколять досягнуті на минулому тижні 70 тищ, можеш уключати свою зраду.
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04.05.2021 11:01 Відповісти
У вируса тоже праздник зебилушка...или как??
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04.05.2021 11:02 Відповісти
у людей пасха, їх вибір, узькмозглику.
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04.05.2021 11:09 Відповісти
У людей выходные...и они бы пошли вакцинироваться...да некуда...все закрыто...
Записаться тоже нельзя...ты поняло тупое? Или еще раз повторить??
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04.05.2021 11:15 Відповісти
аргументуй! поки що ти лише ляпаєш як троляка.
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04.05.2021 11:23 Відповісти
Аргументировать что? Что ты идиот? Так каждый твой комментарий это аргумент..
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04.05.2021 11:28 Відповісти
те саме відноситься до тебе.
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04.05.2021 11:43 Відповісти
Когда на выборах думают жопой , а не головой , то жопа настает везде . так что произошло , то что должно было произойти. По большому счету , страшно даже не то что за Осла по приколу голосовали , а то что в ВР голосовали так же и выбрали насильников , фотографов и прочий непотриб который думает исключительно о своем кармане и голосуют как хорошо дрессированные собачки. По тому то что не прививок , не слуги виноваты и не Осел , они просто тупые имбецилы не способные не на что , виноваты те дебилы которые за них голосовали .
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04.05.2021 11:00 Відповісти
ну насильники добре маскуються. тобто люди не винуваті, що обрали замаскованого насильника, а у тому, що допустили, що він зміг "заховатись".
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04.05.2021 11:13 Відповісти
Этот ублюдочный Степанов возится со своими фирмами прокладками, не знают как ещё ******* чтоб больше навара и откатов получить. Во многих странах Европы в городах открыты центры, люди приходят кто хочет и вакцинируется. Если врачи, учителя и другие не хотят вакцинироваться, почему не вакцинируют кто хочет или ждут когда те передумают и вакцину сохраняют.
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04.05.2021 11:44 Відповісти
Надо же. А аферистович плетет(он уже и по вакцинам эксперд не удивляйтесь) что нарид просто вакцинироваться не хочет. Ну не просрала же власть,в конце концов,возможность вакцинироваться сотням тысячь записавшимся на вакцинацию в ,,Дии,,? Уж кто кто а он не дурак и врет сознательно.
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04.05.2021 13:23 Відповісти
 
 