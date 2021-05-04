США мають прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon, - доповідь Heritage Foundation

США мають надати Україні більше патруальних кораблів класу Cyclon. Рекомендується також прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів США класу Cyclon.

Таку думку висловлюють автори доповіді аналітичного центру Heritage Foundation з приводу ролі США у забезпеченні безпеки у Чорному та Азовському морях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Доповідь закликає США та НАТО збільшити присутність у Чорному та Азовському морі, та рекомендує США пришвидшити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon.

Ці кораблі довжиною у 54 метри, озброєні гарматами та ракетами, нині розглядаються серед найважливіших кораблів флоту США. Вони також є одними із найдешевших- кожен обійшовся всього у $20 мільйонів на час придбаннях на початку 90-х. Вони не мають високотехнологічних сенсорів, складних озброєнь або експериментального устаткування. Вони являють собою прямолінійні металеві корпуси, які оснащені значною кількістю простих гармат та ракет, які значною мірою покладаються на важку роботу екіпажу із 28 осіб, а не на автоматизовані системи.

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США також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.

"Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати та прискорити дослідження для швидшого початку використання протикорабельної ракети "Нептун" створеної в Україні. Також США мають проаналізувати належні та готові варіанти протикорабельних ракет для України. США мають також допомогти покращити морську безпеку України надаючи покращене радарне устаткування та технології спостереження, такі як БПЛА", - вказується в доповіді.

"США мають взяти на себе лідерську функцію всередині НАТО, щоб допомогти Україні покращити безпеку у Чорному та Азовському морях", - зазначається в доповіді.