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США мають прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon, - доповідь Heritage Foundation

США мають прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon, - доповідь Heritage Foundation

США мають надати Україні більше патруальних кораблів класу Cyclon. Рекомендується також прискорити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів США класу Cyclon.

Таку думку висловлюють автори доповіді аналітичного центру Heritage Foundation з приводу ролі США у забезпеченні безпеки у Чорному та Азовському морях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Доповідь закликає США та НАТО збільшити присутність у Чорному та Азовському морі, та рекомендує США пришвидшити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів класу Cyclon.

Ці кораблі довжиною у 54 метри, озброєні гарматами та ракетами, нині розглядаються серед найважливіших кораблів флоту США. Вони також є одними із найдешевших- кожен обійшовся всього у $20 мільйонів на час придбаннях на початку 90-х. Вони не мають високотехнологічних сенсорів, складних озброєнь або експериментального устаткування. Вони являють собою прямолінійні металеві корпуси, які оснащені значною кількістю простих гармат та ракет, які значною мірою покладаються на важку роботу екіпажу із 28 осіб, а не на автоматизовані системи.

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США також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.

"Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати та прискорити дослідження для швидшого початку використання протикорабельної ракети "Нептун" створеної в Україні. Також США мають проаналізувати належні та готові варіанти протикорабельних ракет для України. США мають також допомогти покращити морську безпеку України надаючи покращене радарне устаткування та технології спостереження, такі як БПЛА", - вказується в доповіді.

"США мають взяти на себе лідерську функцію всередині НАТО, щоб допомогти Україні покращити безпеку у Чорному та Азовському морях", - зазначається в доповіді.

Автор: 

корабель (1608) допомога (8280) США (22417)


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Топ коментарі
+38
Я вообще не понимаю эти сопли! Прилитело от террористов пара 82 мм - в ответ должно улететь в два раза больше! И желательно 120 мм калибра! Что бы эта пьяная сепарня обосралась там и даже не думала гавкать в нашу сторону! Вот при таких действиях и условиях возможны и мир и переговоры! Никто не разговаривает со слабыми! Слабым диктуют условия! Вы хотите мира? Насколько мы хотим мира? Готовы мы ради него воевать и проливать кровь или ради "призрачного" мира мы готовы снять с себя трусы и нагнуться раком?
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04.05.2021 10:02
+28
та воно і боронить...

США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation - Цензор.НЕТ 9129
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04.05.2021 10:13
+23
США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation - Цензор.НЕТ 6121
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04.05.2021 10:42
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..и вот тут самое главное - чтобы не подвело самое слабое звено в Украине - это Зеля Кококомандувач и её ж ОПа
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04.05.2021 13:27 Відповісти
Ну пока что это все рекомендации и не больше, а как показывает практика, то американская власть ради того чтобы "не провоцировать" кацапов готова негласно объявить эмбарго на поставку Украине вооружения, даже морально и материально устаревшего. И отказ от захода американских кораблей в Черное море на фоне демонстративной концентрации кацапских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины так же показывает продолжение политики умиротворения агрессора со стороны США. Так что радоваться особо не чему, доклады пишут одни люди, а решения принимают другие, которым в общем-то плевать на Украину и наши проблемы.
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04.05.2021 13:28 Відповісти
Хорошо если все эти обещания не останутся только словами. На практике же Байден в два с половиной раза уменьшил военную помощь Украине.
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04.05.2021 19:28 Відповісти
Ага, предоставят. Помнится как Трамп "предоставил помощь" Южной Корее.... за ярд зелени

https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/28/7065137/ Трамп хоче, щоб Південна Корея заплатила $1 млрд за систему ПРО
Президент США Дональд Трамп заявив, що Південна Корея повинна заплатити $1 млрд за систему протиракетної оборони THAAD, яку американці встановили для перехоплення балістичних ракет КНДР.

"Я поінформував Південну Корею, що було б доречно заплатити за неї. Це багатомільярдна система. Вона феноменальна, збиває ракети просто в небі", - сказав Трамп.
Сеул відповів, що відповідно до угоди про статус сил, яка регулює військову присутність США в країні, Південна Корея має надати для розміщення THAAD території і забезпечити інфраструктуру, в той час як США мають оплачувати її впровадження і експлуатацію.
"У цій позиції немає жодних змін", - повідомило Міністерство оборони Південної Кореї.
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05.05.2021 10:31 Відповісти
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