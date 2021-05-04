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Генсек ООН закликав підтримувати незалежність і різноманіття ЗМІ: Доступ до надійної інформації скорочується

Генсек ООН закликав підтримувати незалежність і різноманіття ЗМІ: Доступ до надійної інформації скорочується

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди зробити все, що в їхніх силах, для підтримки вільних, незалежних і різноманітних ЗМІ.

У заяві з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, Гутерріш наголосив на важливості надійної, перевіреної та доступної інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Під час пандемії та інших криз, включаючи надзвичайну кліматичну ситуацію, журналісти й працівники ЗМІ допомагають нам орієнтуватися в мінливому і часто переважному обсязі інформації, усуваючи небезпечні неточності та брехня", - сказав він.

Головним союзником людства в боротьбі з дезінформацією Гутерріш назвав саме вільну і незалежну журналістику. Також він зазначив особисті ризики, з якими стикаються журналісти та працівники ЗМІ, включаючи цензуру, переслідування, затримання і навіть смерть "просто за виконання своєї роботи", і повідомив, що ситуація продовжує погіршуватися.

Економічні наслідки пандемії сильно вдарили по багатьох ЗМІ, зазначив генсек ООН.

"У міру скорочення бюджетів скорочується і доступ до надійної інформації", - сказав генсек ООН.

Читайте також: Дії Праги проти Москви в репортажі пропагандистів "Росія 24" розкритикував нібито чеський експат, який виявився співробітником RT. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ООН (3335) ЗМІ (1357) Гутерріш Антоніу (388)


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Топ коментарі
+6
У доступу до надійної інформації є лише дві проблеми: 1. Безвідповідальні сучи діти, які чомусь ******* називати себе журналістами (не плутати зі справжніми журналістами). 2. Споживачі контенту, які жеруть усілякий інформаційний непотріб
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04.05.2021 10:16
+4
І ти закрийся,смердючий кацап. Гугл-перекладач не допоміг замість "На" написати "В".
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04.05.2021 10:27
+3
Генсек ООН просто лузер. Надо не поддерживать разнообразие СМИ, а бороться с фейкометами и пропа-ндонами. Особенно с ращисткой заразой
"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.

Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается - Цензор.НЕТ 5237
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04.05.2021 10:21
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У доступу до надійної інформації є лише дві проблеми: 1. Безвідповідальні сучи діти, які чомусь ******* називати себе журналістами (не плутати зі справжніми журналістами). 2. Споживачі контенту, які жеруть усілякий інформаційний непотріб
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04.05.2021 10:16 Відповісти
А в чому різниця між журналістом та "справжнім" журналістом? У ціні питання? Всі "журналісти" розібрані тими чи іншими політичними силами чи групіровками і на них працюють. Немає ніяких "незалежних" журналістів. А споживач уже вибирає собі те, що йому більше хочеться почути.
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04.05.2021 10:49 Відповісти
У відповідальності за те, що пишеш.
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04.05.2021 11:34 Відповісти
Причому авторитетно. А що - є проблеми?
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04.05.2021 11:46 Відповісти
Чому нема? Де зараз ті "журналісти", які роками кричали про зраду зрадну, борщовий набір та дорогу цибулю? Хоч один зізнався "вибачте, я перегнув палицю?"
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04.05.2021 12:17 Відповісти
Вибачте, я не зрозумів, що Ви в адресу журналістів написали. Я думав, що я у відповідальності.... так таки так. Навряд, чи є хоч один "серйозний" незаказний журналіст.
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04.05.2021 17:19 Відповісти
Генсек ООН просто лузер. Надо не поддерживать разнообразие СМИ, а бороться с фейкометами и пропа-ндонами. Особенно с ращисткой заразой
"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.

Генсек ООН призвал поддерживать независимость и многообразие СМИ: Доступ к надежной информации сокращается - Цензор.НЕТ 5237
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04.05.2021 10:21 Відповісти
Тільки на Німецію працює з десяток цілеспрямованих срашистських руськомовних каналів.
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04.05.2021 10:51 Відповісти
******* лівацьке домінування не передбачає різноманіття думок.
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04.05.2021 10:22 Відповісти
І ти закрийся,смердючий кацап. Гугл-перекладач не допоміг замість "На" написати "В".
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04.05.2021 10:27 Відповісти
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04.05.2021 10:29 Відповісти
та канешно - ану что бы действительно свободные СМИ , не говорю о пропагандистских, работали на территории кацапии, турции, туркменистане , КНДР, и онных...
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04.05.2021 10:35 Відповісти
Лапоть, ти спалився.
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04.05.2021 10:38 Відповісти
"Свадебный генерал" чего-то там прошамкал.
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04.05.2021 10:29 Відповісти
Запретить решением ООН олигархам иметь свои СМИ , как и частные армии
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04.05.2021 10:32 Відповісти
Все на тещу перепишут.
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04.05.2021 10:43 Відповісти
😀😀😀
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04.05.2021 10:51 Відповісти
"домой" - це в *********, я розумію? Парніша, це ти заблукав, нещасний.
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04.05.2021 10:54 Відповісти
Із твоїм світоглядом взагалі нікому ніде нічого робити. Зміни для початку прапорець на свій рідний.
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04.05.2021 11:49 Відповісти
Нету времени подумать, надо Белорусов поддерживать😄
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04.05.2021 12:28 Відповісти
ТВ ЗМОВА
4 олігархічні медіагрупи почали велику чистку
- Чи є монопольним український ринок медіа?
- Залежить від сегменту. Якщо говоримо про телебачення, то спостерігаємо колективну монополію. У нас є чотири великі гравці, , які фактично керують ринком. Це компанії Ігоря Коломойського - «1+1 медіа», Ріната Ахметова - «Медіа Група Україна», Віктора Пінчука - StarLight Media, Дмитра Фірташа - «Інтер медіа груп»,

- Проблема полягала в тому, що великі телегрупи прописували особливі умови в контрактах з рекламодавцями?
- Це один з прикладів, через який «Ліга антитрасту» вже зараз https://detector.media/rinok/article/180617/2020-09-15-na-monopoliyu-providnikh-mediagrup-poskarzhilisya-v-amku/ звернулася до Антимонопольного комітету . Великі телегрупи продукують антиконкурентні практики в рекламі. Чотири найбільших телегрупи ведуть узгоджену політику щодо розміщення реклами. Якщо клієнт починає замовляти рекламу в інших медіа, які не входять до цього альянсу, він втрачає знижку. Ми отримали сигнали, що мова йде про відчутну знижку 30%.
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04.05.2021 10:55 Відповісти
заяву.
- У заяві йдеться не тільки про рекламу, а ще й про послуги провайдерів. Про що саме йдеться?
- Великі телегрупи говорять провайдерам, що вони дозволяють трансляцію тільки пакету телеканалів, а не якогось одного. Провайдер хоче транслювати один телеканал, найпопулярніший, у якого високі рейтинги. А телегрупа каже: тільки разом із менш популярними телеканалами. Від провайдерів до нас надходила інформація, що з ними телегрупи комунікують саме таким чином. На жаль, вони публічно бояться про це говорити, щоб не втратити популярний телеканал.
- Здається, був схожий https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ скандал із провайдером «Ланет» і групою «1+1» ?
- Там була інша історія. Після того, як великі телеканали закодували свої сигнали, рейтинги невеликих телеканалів зросли. Наприклад, телеканал «Сонце» показав високі рейтинги. З великими медіагрупами не можна порівнювати, але помітними. Й ось, за інформацією, яка була у відкритому доступі, «1+1» вимагали від «Ланету» видалити телеканал «Сонце» зі своїх пакетів.
- Тобто великі «1+1» https://detector.media/rinok/article/179188/2020-07-29-oleksandr-brikailo-spivvlasnik-kanalu-sontse-mi-dratuemo-velikikh-gravtsiv-i-zavazhaemo-im/ сприймали маленьке «Сонце» як конкурента ?
- Великі медіагрупи демонструють свою ринкову владу, можливість впливати на ринок. Вони мають владу над провайдерами, бо їхні головні телеканали дуже популярні. Монополія - це не те, що ти потенційно можеш впливати. Монополіст періодично демонструє, що є головним, є лідером, щоб усі навколо це розуміли.
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04.05.2021 10:56 Відповісти
https://detector.media/rinok/article/182062/2020-10-30-agiya-zagrebelska-velyki-telegrupy-produkuyut-antykonkurentni-praktyky-u-reklami/
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04.05.2021 10:57 Відповісти
Цікаве інтервью Остапа Дроздова про ТВ змову
Дивитись с 50 хв
Рекомендую https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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04.05.2021 10:59 Відповісти
Оруел в труні перевертається.
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04.05.2021 11:05 Відповісти
Шо, забеспокоился что "ковидная" брехня полезла наружу ?
Погоди, лапоть, до вас тоже доберутся.
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04.05.2021 12:06 Відповісти
Зараз під «hate speech" попадає все, що поза соціалістичних наративів. Історія зайшла на чергове коло-це все вже було.
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04.05.2021 12:20 Відповісти
А я гляжу, не все поняли смысл этой шутки. Таки я вам ее разъясню. Глава ВОЗ лично виновен в сокрытиии нескольких эпидемий. Стало смешнее, правда?
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04.05.2021 13:42 Відповісти
 
 