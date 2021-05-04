Генсек ООН закликав підтримувати незалежність і різноманіття ЗМІ: Доступ до надійної інформації скорочується
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди зробити все, що в їхніх силах, для підтримки вільних, незалежних і різноманітних ЗМІ.
У заяві з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, Гутерріш наголосив на важливості надійної, перевіреної та доступної інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Під час пандемії та інших криз, включаючи надзвичайну кліматичну ситуацію, журналісти й працівники ЗМІ допомагають нам орієнтуватися в мінливому і часто переважному обсязі інформації, усуваючи небезпечні неточності та брехня", - сказав він.
Головним союзником людства в боротьбі з дезінформацією Гутерріш назвав саме вільну і незалежну журналістику. Також він зазначив особисті ризики, з якими стикаються журналісти та працівники ЗМІ, включаючи цензуру, переслідування, затримання і навіть смерть "просто за виконання своєї роботи", і повідомив, що ситуація продовжує погіршуватися.
Економічні наслідки пандемії сильно вдарили по багатьох ЗМІ, зазначив генсек ООН.
"У міру скорочення бюджетів скорочується і доступ до надійної інформації", - сказав генсек ООН.
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"RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира". Вот так.
4 олігархічні медіагрупи почали велику чистку
- Чи є монопольним український ринок медіа?
- Залежить від сегменту. Якщо говоримо про телебачення, то спостерігаємо колективну монополію. У нас є чотири великі гравці, , які фактично керують ринком. Це компанії Ігоря Коломойського - «1+1 медіа», Ріната Ахметова - «Медіа Група Україна», Віктора Пінчука - StarLight Media, Дмитра Фірташа - «Інтер медіа груп»,
- Проблема полягала в тому, що великі телегрупи прописували особливі умови в контрактах з рекламодавцями?
- Це один з прикладів, через який «Ліга антитрасту» вже зараз https://detector.media/rinok/article/180617/2020-09-15-na-monopoliyu-providnikh-mediagrup-poskarzhilisya-v-amku/ звернулася до Антимонопольного комітету . Великі телегрупи продукують антиконкурентні практики в рекламі. Чотири найбільших телегрупи ведуть узгоджену політику щодо розміщення реклами. Якщо клієнт починає замовляти рекламу в інших медіа, які не входять до цього альянсу, він втрачає знижку. Ми отримали сигнали, що мова йде про відчутну знижку 30%.
- У заяві йдеться не тільки про рекламу, а ще й про послуги провайдерів. Про що саме йдеться?
- Великі телегрупи говорять провайдерам, що вони дозволяють трансляцію тільки пакету телеканалів, а не якогось одного. Провайдер хоче транслювати один телеканал, найпопулярніший, у якого високі рейтинги. А телегрупа каже: тільки разом із менш популярними телеканалами. Від провайдерів до нас надходила інформація, що з ними телегрупи комунікують саме таким чином. На жаль, вони публічно бояться про це говорити, щоб не втратити популярний телеканал.
- Здається, був схожий https://detector.media/rinok/article/178742/2020-07-14-lanet-zvinuvativ-11-media-u-vimozi-pribrati-z-paketiv-nekodovani-na-suputniku-kanali-dopovneno/ скандал із провайдером «Ланет» і групою «1+1» ?
- Там була інша історія. Після того, як великі телеканали закодували свої сигнали, рейтинги невеликих телеканалів зросли. Наприклад, телеканал «Сонце» показав високі рейтинги. З великими медіагрупами не можна порівнювати, але помітними. Й ось, за інформацією, яка була у відкритому доступі, «1+1» вимагали від «Ланету» видалити телеканал «Сонце» зі своїх пакетів.
- Тобто великі «1+1» https://detector.media/rinok/article/179188/2020-07-29-oleksandr-brikailo-spivvlasnik-kanalu-sontse-mi-dratuemo-velikikh-gravtsiv-i-zavazhaemo-im/ сприймали маленьке «Сонце» як конкурента ?
- Великі медіагрупи демонструють свою ринкову владу, можливість впливати на ринок. Вони мають владу над провайдерами, бо їхні головні телеканали дуже популярні. Монополія - це не те, що ти потенційно можеш впливати. Монополіст періодично демонструє, що є головним, є лідером, щоб усі навколо це розуміли.
Дивитись с 50 хв
Рекомендую https://youtu.be/Fz94_FmTLco
Погоди, лапоть, до вас тоже доберутся.