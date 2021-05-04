Генсек ООН закликав підтримувати незалежність і різноманіття ЗМІ: Доступ до надійної інформації скорочується

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди зробити все, що в їхніх силах, для підтримки вільних, незалежних і різноманітних ЗМІ.

У заяві з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, Гутерріш наголосив на важливості надійної, перевіреної та доступної інформації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Під час пандемії та інших криз, включаючи надзвичайну кліматичну ситуацію, журналісти й працівники ЗМІ допомагають нам орієнтуватися в мінливому і часто переважному обсязі інформації, усуваючи небезпечні неточності та брехня", - сказав він.

Головним союзником людства в боротьбі з дезінформацією Гутерріш назвав саме вільну і незалежну журналістику. Також він зазначив особисті ризики, з якими стикаються журналісти та працівники ЗМІ, включаючи цензуру, переслідування, затримання і навіть смерть "просто за виконання своєї роботи", і повідомив, що ситуація продовжує погіршуватися.

Економічні наслідки пандемії сильно вдарили по багатьох ЗМІ, зазначив генсек ООН.

"У міру скорочення бюджетів скорочується і доступ до надійної інформації", - сказав генсек ООН.

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