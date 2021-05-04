У Києві за добу від коронавірусу померли 15 осіб, виявлено 151 новий випадок зараження
У Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"151 підтверджений випадок захворювання коронавірусом (всього 196 592). ... 15 летальних випадків від вірусу (всього 4681)", - повідомляє мер.
За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів з діагнозом Covid-19.
Одужали 72 особи з тих, що захворіли раніше. Всього коронавірус подолали 124 573 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 87, в Голосіївському - 13, у Святошинському і Дарницькому районах - по 11 нових випадків.
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Ки́їв, населення 2,884 млн. За добу 51 новий випадок зараження, 15 смертей.
Ізраїль 43 нових випадок зараження, 2 смерті. Населення 9,053 млн.