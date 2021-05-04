УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
835 3

У Києві за добу від коронавірусу померли 15 осіб, виявлено 151 новий випадок зараження

У Києві за добу від коронавірусу померли 15 осіб, виявлено 151 новий випадок зараження

У Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"151 підтверджений випадок захворювання коронавірусом (всього 196 592). ... 15 летальних випадків від вірусу (всього 4681)", - повідомляє мер.

За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів з діагнозом Covid-19.

Одужали 72 особи з тих, що захворіли раніше. Всього коронавірус подолали 124 573 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 87, в Голосіївському - 13, у Святошинському і Дарницькому районах - по 11 нових випадків.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 2 472 нових випадків зараження, 7 815 осіб одужали

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а скільки померло взалалі....????
показати весь коментар
04.05.2021 11:49 Відповісти
брехню даже комментировать лень
показати весь коментар
04.05.2021 12:13 Відповісти
4 травня.
Ки́їв, населення 2,884 млн. За добу 51 новий випадок зараження, 15 смертей.

Ізраїль 43 нових випадок зараження, 2 смерті. Населення 9,053 млн.
показати весь коментар
04.05.2021 12:38 Відповісти
 
 