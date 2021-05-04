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"Уже зроблено набагато краще і воно класно працює": Освітній омбудсмен Горбачов про те, як змінилося дистанційне навчання за час пандемії

Від початку пандемії коронавірусу і вимушеного переходу на дистанційну форму навчання якість такого навчання покращилася. За цей рік школи отримали величезний досвід і чимало нових рекомендацій до організації навчального процесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, "Всеукраїнська школа онлайн", яку перезапустили з грудня, дуже відрізняється від того "протипожежного" і "аварійного" засобу, який був минулої весни.

"Зараз це вже зроблено набагато краще і воно класно працює. А нещодавнє запровадження на платформі ВШО кабінету вчителя, де можна планувати навчання та комунікувати з учнями - це новий і дуже важливий крок до покращення якості дистанційного навчання", - сказав Горбачов.

Читайте також: В українські школи закупили понад 400 тис. ноутбуків для дистанційного навчання за майже 1 млрд грн, - Міносвіти

Проте якість віддаленого навчання все одно не досягає рівня докарантинного періоду, уточнив співрозмовник. У цьому плані критично важливо оцінити прогалини в освіті, щоби знати, як дітям надолужити втрачений матеріал, каже омбудсмен. За його словами, такі освітні втрати несуть навіть країни з добре організованим дистанційним навчанням і з набагато більшим фінансуванням.

"Наразі освітні вимірювання в Україні, окрім ЗНО після 11 класу, дуже епізодичні, часткові. Ми, на жаль, не маємо достовірної картини, а це життєво необхідно, щоб планувати виправлення ситуації, щоб наші діти надолужили те, що втрачено за час пандемії. На сайті освітнього омбудсмена ми розмістили докладний матеріал про важливість таких вимірювань", - зазначив Горбачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

Нагадаємо, в Україні майже 5 тисяч шкіл переведені на дистанційне навчання через коронавірус. Це третина від загальної кількості шкіл по всій країні.

Автор: 

освіта (1297) Горбачов Сергій (29) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+5
ага. только родители говорят, что дети растут дебилами.
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04.05.2021 12:03
+4
"оно класно работаєт"-це коли зєбидло знищує освіту в школах і вишах.
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04.05.2021 12:20
+3
у меня двое мучаются. Бред там собачий.
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04.05.2021 12:12
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Головне, учні радіють. Тепер списати контрольну легше простого.
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04.05.2021 12:01 Відповісти
Та нема проблем - даєш завдання з жорстким обмеженням у часі, і все, часу списувати просто нема. А для "контрольного у голову" наступного уроку можна два-три питання авторам підозрілих робіт задати.
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04.05.2021 12:13 Відповісти
Кто мешает делать контрольную вместе с отличником по конференц связи? Зачем теперь учить правила, формулы и т.п., если все есть в интернете?
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04.05.2021 12:25 Відповісти
Головне завдання ******** освіти - навчити користуватись купою ******** інформації, і все одно, звідки вона - з голови, чи з інтернету (вона все одно змінюється та накопичується у геометричній прогресії). Щодо відмінників: відмінникам нема коли розпорошувати увагу, інакше страждає їх власний результат. Двійко таких "колективних" розв'язувань тестів, і вони самі посилають однокласників куди подалі.
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04.05.2021 12:53 Відповісти
ага. только родители говорят, что дети растут дебилами.
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04.05.2021 12:03 Відповісти
Виховання дитини є процесом багатостороннім. Вони і у золотого вчителя виростуть дебілами, якщо вдома одзволяють усе що завгодно.
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04.05.2021 12:15 Відповісти
ага. родители сидят дома и позволяют всё, что угодно. а кормятся святым духом. им же и коммуналку оплачивают.
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04.05.2021 14:36 Відповісти
Всілякі є батьки. У адекватних дити знають, чого до школи ходять, у неадекватних - школа є чарівною скринькою, куди сунув дитиняку - і отримуєш нобелівського лауреата без зусиль.
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04.05.2021 15:54 Відповісти
бо радителі не знают и не умеют пользоваться современностью. они смотрят, что не так, как у них, и все, у них ступор.
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04.05.2021 13:11 Відповісти
у меня двое мучаются. Бред там собачий.
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04.05.2021 12:12 Відповісти
Кашпіровський,Чумак,Сірожка Горбачов.
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04.05.2021 12:19 Відповісти
"оно класно работаєт"-це коли зєбидло знищує освіту в школах і вишах.
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04.05.2021 12:20 Відповісти
все знищено давно
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04.05.2021 12:22 Відповісти
Стало просто офигенно!
Если раньше дети ещё пробовали искать компьютер ,- теперь резвятся на улице, укрепляя иммунитет.
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04.05.2021 12:29 Відповісти
Цікаво, освітній омбудсмен моніторить спецшколи? Завдання з підручника для учня з важкою вадою мовлення - оце і є дистанційне навчання. Коррекційні заняття взагалі не проводять, бо вчителю, бачте, не комфортно в зумі. Хоча школа забезпечена комп'ютерним класом і інтернетом. Це знущання з таких дітей, вони не потрібні Міносвіти. На це виділили міл' ярд гривень.ГАНЬБА!!
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04.05.2021 12:40 Відповісти
значит вчителю положений чарівний пендель від батьків. Фейсбук група Батьки СОС має на таких педкоронованих управу.
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04.05.2021 13:12 Відповісти
всім дайте пенделя пенсіонерам, то нікого не залишиться працювати з малолітними імбецілами
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04.05.2021 13:49 Відповісти
дистанційку можна і без зума робити, лише старим пердунам ніколи у голову не прийде, як то зробити. хоча професія заключає у собі винаходи у методиках навчання, і не тільки коли їх спускають зверху. але совкам удобніше по деградірующєй накатанной працювать і відмовлятися від усього нового, бо від нього некомфортно.
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04.05.2021 14:07 Відповісти
щось молодь, яка освічена та розбирається в технологіях, за 7-8К зарплати із імбецілами малолітніми не біжить працювати. Чому деградуюча ? Поки що я бачу, що люди за 40 більш розвинені ніж ******* інстаграмщики
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04.05.2021 20:01 Відповісти
так проблема не в малих імбіцилах, а в дорослих педкоронованих імбіцилах.
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04.05.2021 20:53 Відповісти
Этот у кивы что-то принимал очевидно
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04.05.2021 12:49 Відповісти
Хто вчився в школі - вчиться і дистанційно. В мене двоє, то прекрасно бачу, що вчителі працюють та стараються. Невігласи ж виключають камери та мікрофон і включають свої ігри. В принципі, те саме вони роблять в школі: втикають в телефон, який вчитель не може та й не хоче (менше проблем) забрати. Не хочешь вчитись - не заважай іншим !
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04.05.2021 13:47 Відповісти
Навіть в містах то нет глючить, то Зум, то планшети - в вчителів. Шо ти можеш сказати про села, де взагалі нету вважай - нема, гаджетів - теж? Чи думаєш, таких сіл зі школами нема?
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04.05.2021 14:06 Відповісти
то поодинокі випадки. В нас за весь час (два роки) таке було лише пару раз
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04.05.2021 14:27 Відповісти
Доволі часто. Шо про села скажеш, там не люди живуть?
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04.05.2021 14:32 Відповісти
в нашому селі, де батьки живуть, електрику вимикають рідше ніж в нас під Києвом
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04.05.2021 15:22 Відповісти
До чого тут твоя електрика, якшо інтернету нема ніякого, і в батьків грошей на гаджети?
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04.05.2021 18:26 Відповісти
якщо таке село, то вам і вчиться не треба, а якщо вундеркінд який з.явився, то хай їде в місто, як Ломоносов. Як варіант, за 20-30 км опорна школа із обладнанням та кращими вчителями. І яке село таке, що там ні електрики та інтернету нема. Щось не віреться...
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04.05.2021 20:42 Відповісти
Читати і розуміти прочитане навчись.
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04.05.2021 21:03 Відповісти
Читая это и глядя на то недоразумение которое это пишет приходишь к выводу, что скоро они отменят школьное образование и через месяц будут говорить о успехе этой АФЁРЫ. Если раньше существовало заочное образование, то в него приходили люди которые уже знали зачем им учить ту или иную науку. Здесь же детворе дают азы и при этом сокращают время контакта с живым преподавателем. И самое удивительное то что этот аферизм все хвалят не нахвалятся, а вот виноватого так и не определили на сегодняшний день. Кто за это ответит когда страна дебилизирует сама себя.
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04.05.2021 14:12 Відповісти
Це ж навіть не вони вигадали, і не їхні діти так вчитимуться. Нехай вже і спортшколи заочні влаштують, бо позакривали деякі на карантини дітям на здоров'я.
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04.05.2021 14:19 Відповісти
Классно работает.. скопировали с интернета, вставили.. отправили
Тесты ещё лучше.. Содрали по вопросу с интернета.. сдали
Стихотворение на запись.. вообще бомба
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04.05.2021 14:31 Відповісти
Шикарно работает дистанционное обучение, ага. В Киеве две (!) школы, которые обеспечивают полностью дистанционное обучение на час эпидемии. Платные! Все, кто не пользуется их услугами, должны вести детей в школу для естественной иммунизации и читать здесь комменты русских ботов.
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04.05.2021 15:19 Відповісти
сказав рашкобот: такої бредятіни я ще не бачив
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04.05.2021 15:23 Відповісти
А Ви погугліть.
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04.05.2021 16:06 Відповісти
 
 