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Новини Коронавірус і карантин
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Ще одна область, окрім семи, може потрапити в "червону" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найближчим часом Черкаська область може потрапити в "червону" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карти МОЗ щодо ситуації з коронавірусом у регіонах.

Зазначається, що в Черкаській області перевищено показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.

Взагалі рівень госпіталізацій перевищено в 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

У "червоній" зоні карантину, станом на вівторок, 4 травня, перебувають 7 областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

У "помаранчевій" зоні 8 областей, а в "жовтій" - 9 регіонів і Київ.

Ще одна область, окрім семи, може потрапити в червону зону карантину, - МОЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в десяти регионах не сделали ни одной прививки, - Минздрав

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Де вакцинація ублюдки зєбільні????!!!!!
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04.05.2021 12:33 Відповісти
В зеленому асфальті.
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04.05.2021 12:37 Відповісти
І вони там всі будуть .
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04.05.2021 12:38 Відповісти
Еще одна область, кроме семи, может попасть в "красную" зону карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5870
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04.05.2021 12:36 Відповісти
Собирают стариков под видом ковида шарлатаны . А. Расказали бы за Беларусию там эту эпидемию не замечают кто из вас врет ? Пора диспут усроить . Шо коронобесам сказать нечего? Тогда заткнитесь.
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04.05.2021 13:28 Відповісти
Чому нічого сказати, є ), постукай по своїй пустій голові, розуму там немає.
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04.05.2021 13:54 Відповісти
Животное,освоившее прямохождение, ты хоть 8 классов закончил ,тупарь?
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04.05.2021 14:11 Відповісти
Це в вас обох такі аргументи? Дитсадок якийсь.
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04.05.2021 14:26 Відповісти
Сам дурак. Вот и весь диспут от коронобесов. И хозяева их такие же.
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04.05.2021 14:43 Відповісти
 
 