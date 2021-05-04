Ще одна область, окрім семи, може потрапити в "червону" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найближчим часом Черкаська область може потрапити в "червону" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карти МОЗ щодо ситуації з коронавірусом у регіонах.

Зазначається, що в Черкаській області перевищено показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.

Взагалі рівень госпіталізацій перевищено в 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

У "червоній" зоні карантину, станом на вівторок, 4 травня, перебувають 7 областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

У "помаранчевій" зоні 8 областей, а в "жовтій" - 9 регіонів і Київ.

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