З 5 травня Житомирщина виходить із "червоної" зони, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС

Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення про вихід Житомирської області з "червоної" зони карантину.

Про це повідомив у Телеграм-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 годин 00 хвилин 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області.

"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - додав Немчінов.

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