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Новини Коронавірус і карантин
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З 5 травня Житомирщина виходить із "червоної" зони, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС

З 5 травня Житомирщина виходить із

Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення про вихід Житомирської області з "червоної" зони карантину.

Про це повідомив у Телеграм-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 годин 00 хвилин 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області.

"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - додав Немчінов.

Читайте також: Ще одна область, окрім семи, може потрапити в "червону" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19922) Житомирська область (1255)


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04.05.2021 13:05 Відповісти
Головне,щоб вистачило пляшок,.на які будуть саджати тебе,твою мамашу-повію,и твоїх ******* дітей,худоба ти руssька)
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04.05.2021 13:11 Відповісти
Хто знає, за яких умов при поверненні в Україну громадян України можуть відмінити вимогу здавати ПЛР-тест?
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04.05.2021 16:58 Відповісти
...через два тиждні-знову буде "червона",дивлячись на кугутню...
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04.05.2021 17:11 Відповісти
 
 