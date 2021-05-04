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З 5 травня Житомирщина виходить із "червоної" зони, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС
Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого було прийнято рішення про вихід Житомирської області з "червоної" зони карантину.
Про це повідомив у Телеграм-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 годин 00 хвилин 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області.
"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - додав Немчінов.
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показати весь коментар04.05.2021 13:05 Відповісти Мені подобається 1
earthman-999
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Sergii Naushenko
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Влад Васильев #438110
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