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Новини
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ЄС відкладе до червня розгляд 4-го пакета санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

ЄС відкладе до червня розгляд 4-го пакета санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський союз не встигне підготувати четвертий пакет санкцій проти білоруської влади і чиновників до наступної зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Про це 4 травня у Twitter заявив редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 10 травня. Можливо, він буде готовий до червневої зустрічі, коли Білорусь буде однією з основних тем на порядку денному", - написав журналіст.

При цьому він додав, що на даний момент невідомо, хто саме запропонує новий пакет санкцій: група країн - членів ЄС чи Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Читайте також: Польща наполягає на запровадженні нових санкцій ЄС проти РФ через стягування російських військ до кордонів України, - журналіст Йозвяк

Автор: 

Білорусь (7922) санкції (11750) Євросоюз (13306) Йозвяк (157)


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Топ коментарі
+2
У бульбашей один хозяин- )(уйло.
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04.05.2021 13:38
+2
Как же хочется писать на украинском сайте.Да свинособака?😂🌷×××
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04.05.2021 13:40
+2
Что то я первых три не заметил.
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04.05.2021 13:53
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У бульбашей один хозяин- )(уйло.
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04.05.2021 13:38 Відповісти
...надолго понтов не хватит...
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04.05.2021 13:39 Відповісти
Как же хочется писать на украинском сайте.Да свинособака?😂🌷×××
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04.05.2021 13:40 Відповісти
Надеются видать, что до июня грохнут луку.
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04.05.2021 13:37 Відповісти
Проворне зажране та підсажене на кацапський нафтодолар чиновництво не встигає?
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04.05.2021 13:40 Відповісти
***** не дозволяє.
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04.05.2021 14:35 Відповісти
Скоріш за все.
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04.05.2021 15:38 Відповісти
Что то я первых три не заметил.
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04.05.2021 13:53 Відповісти
ПНХ звідси. - ти *********** холуй.
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04.05.2021 14:50 Відповісти
Тебе скоро на сайте только мычать будет дозволено😂🌷×××
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04.05.2021 15:25 Відповісти
Они уже на х/ло 15 "пакетов накладывали"! А х/ло на эти санкции положило, потому, что они не о чем! 😡
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04.05.2021 14:51 Відповісти
Дають можливість посадити бульбу.
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04.05.2021 15:44 Відповісти
класний комент за бульбу
але даремно... змін же ж все одно не буде, ну звісно те що не встигають до 10го...
ну тоді "канєшна"... день труда, паски ж святили дехто мо, день Еуропи (V-Day) 8го....

лука почекає...
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04.05.2021 20:57 Відповісти
Ще є варіант дати можливість викопати бульбу.
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04.05.2021 21:25 Відповісти
повезло Бульбофюреру - самозванцу, еще есть месяц или больше до нового пакета санкций... что нибудь сделает позитивного прыщ Лукавый? я тоже так считаю, ничего не сделает, продолжит завывать и утираться соплями в сторону Штатов и Запада.... оказывается они виноваты во всех проблемах белоруси....
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04.05.2021 16:41 Відповісти
 
 