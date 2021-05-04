ЄС відкладе до червня розгляд 4-го пакета санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський союз не встигне підготувати четвертий пакет санкцій проти білоруської влади і чиновників до наступної зустрічі глав МЗС Євросоюзу.

Про це 4 травня у Twitter заявив редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі не буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 10 травня. Можливо, він буде готовий до червневої зустрічі, коли Білорусь буде однією з основних тем на порядку денному", - написав журналіст.

При цьому він додав, що на даний момент невідомо, хто саме запропонує новий пакет санкцій: група країн - членів ЄС чи Європейська служба зовнішніх зв'язків.

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