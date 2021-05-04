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Новини
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Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП

Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В

П'ятий президент України Петро Порошенко міг бути причетний до контролю як мінімум шести офшорних компаній, які обслуговував австрійський Raiffeisen Bank International. В "Європейській Солідарності" цю інформацію заперечують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про можливу причетність Порошенка до цих офшорів йдеться в розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У ньому також зазначається, що ще 11 офшорів, які працюють в Raiffeisen, також пов'язані з бізнес-імперією Порошенка.

Журналісти-розслідувачі вказують, що Intraco, Vernon і 15 інших офшорних компаній, які обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів на рік, пов'язані з Порошенком і його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість з них були зареєстровані на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

У разі шести з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою електронного листування та іншої документації, що вони контролюються особисто Порошенком. Решта здійснювали операції, пов'язані з бізнесом колишнього президента. Однак, OCCRP не виявлено явних доказів того, що він їх контролював. Електронне листування та інші документи показують, що Порошенко брав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

У банківських записах Raiffeisen, кінцевим бенефіціаром Vernon Holdings і більшості з шести зазначених компаній значить не сам Порошенко, а його давній бізнес-партнер Сергій Зайцев. Компанії використовувалися для фінансування ділових і особистих цілей, в тому числі для покупок творів мистецтва.

У 2018 році Управління фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за "неналежну перевірку особистості бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику в конкретних індивідуальних випадках ". Однак FMA не уточнює, кого з клієнтів Raiffeisen з високим рівнем ризику ідентифікували помилково. У грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Юрисконсульти Порошенка у відповідь на запит OCCRP заявили про те, що експрезидент нібито не має відношення ні до однієї з компаній. Сам Зайцев не відповів на запит розслідувачів. Однак, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у 2016 році заперечував володіння Intraco Ltd від імені Порошенка. При цьому в заяві Raiffeisen Bank йдеться, що проводити перевірку таких питань можуть тільки компетентні державні органи.

У розслідуванні вказано, що на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом. Також згідно з даними OCCRP, за допомогою Vernon Holdings експрезидент разом з дружиною з 2009 по 2012 рік закупили для свого будинку італійську фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів. Крім того, у 2013 році через цю ж компанію Порошенко купив предметів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів, серед них була і картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

Після того, як у 2021 році Порошенко став міністром економічного розвитку й торгівлі, на аукціоні на Sotheby's у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd він придбав сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона Сальвадора Далі. Скульптура коштувала 338 500 доларів.

У документах Raiffeisen, бенефіціарним власником Linquist Ltd значиться Зайцев. Водночас за даними, OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка пізніше продала статую одній з українських медіакомпаній колишнього президента за 342 500 доларів.

Зі свого боку пресслужба "Європейської Солідарності" заявляє, що Порошенко не є бенефіціаром, а також не контролював і не контролює жоден з офшорів, володіння якими "йому приписують автори чергового" розслідування "OCCRP".

"Група юридичних радників Петра Порошенка з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань давно надала їм розгорнуті (на 12 сторінках) відповіді на 13 запитань. Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти.

На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку", – сказано в повідомленні політичної сили.

Також зазначається, що згадані у розслідуванні предмети мистецтва та інше були придбані за кошти, з яких сплачено податки.

"Вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами і протягом тривалого часу вносяться в декларації Петра Порошенка. Минулого року Порошенко публічно презентував і самі витвори мистецтва і всю документальну базу, яка підтверджує законність їхнього походження", – говориться у відповіді "ЄС".

Також в політсилі заявляють, що попередню відповідь від юристів Порошенка OCCRP отримала ще 25 лютого, але матеріал випустила лише 3 травня.

Партія також вказує на те, що попереднє розслідування OCCRP про Порошенка 2016 року, виконане спільно з українським проєктом "Слідство.Інфо" і оприлюднене ним під назвою "Подвійне життя президента", зазнало критики, в тому числі з боку фонду Джорджа Сороса "Відродження".

"За збігом обставин він ідеально вписався в кампанію чорного піару, яку саме в понеділок інспірував Офіс президента навколо травневого відпочинку Порошенка на Кіпрі", - зазначає пресслужба політсили.

"OCCRP і Слідство.Інфо раніше вже видавали розслідування, які йшли врозріз із журналістськими стандартами. Тоді OCCRP обґрунтовувала свої висновки на непідтверджених коментарях від російської юристки, яка практикує на Кіпрі, і мала історію сумнівних зв'язків з Росією і росіянами олігархами.

11 квітня 2016 міжнародний фонд "Відродження" висловив розчарування з приводу реакції журналістів "Слідства.Інфо" на арґументовану критику їхнього розслідування офшорних компаній президента України Петра Порошенка, яке вони проводили в партнерстві з OCCRP. На думку фонду "Відродження", журналістська хвороба "права на абсолютну істину" підриває суть свободи слова, заміщаючи її простором компромату і маніпуляцій", - сказано в повідомленні "ЄС".

У політсилі також зазначають, що виконавча директорка "Громадського телебачення" Катерина Горчинська назвала розслідування "Слідства.інфо" з приводу офшорів помилкою.

"18 квітня 2016 Незалежна медійна рада більшістю голосів визнала наявність у передачі "Подвійне життя Президента" проєкту "Слідство.Інфо" невідповідність стандартам окремих фактів, суджень або припущень", - підкреслили в "ЄС".

Автор: 

офшор (497) Порошенко (15156) розслідування (2265) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+57
Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП - Цензор.НЕТ 8908
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04.05.2021 14:45
+52
Однако, OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал.

Остальное в стиле кацапов: "Но, если предположить, что контролировал..." и дальше уже идет речь, как о доказанном факте.

Так что досвидос. В копилку фейков к "убийству брата", "липецкой фабрике" и "обогащению в 800 раз".
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04.05.2021 14:43
+40
Расследователи OCCRP обвинили Порошенко в контроле шести офшоров для покупки предметов искусства. В "ЕС" расследование назвали фейком в рамках кампании черного пиара от ОП - Цензор.НЕТ 2647
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04.05.2021 14:54
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04.05.2021 15:40 Відповісти
Ну ладно Порох був бізнесменом і заробляв грощі на бізнесі (з чого потім фінансував ЗСУ),
ну а у клоуна вілкілля великі грощі, чи у нас вже гонорари голівудськи за зьомки у "слузі народу"
ЩОСЬ Я НАВІТЬ ЗНАЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ЦИХ "РАСЛЄДОВАТЄЛЄЙ" ДО Зе КЛОУНА )
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04.05.2021 15:38 Відповісти
В світлі останнього турне сцикуна-наркомана, я вже перестав сміятись над Ківою. Клоун Вава таки смішніший.
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04.05.2021 15:39 Відповісти
П`яте місце в журналі Форбс просто так не дають )
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04.05.2021 15:41 Відповісти
Да ты уже помещалось с тем Форбс...ты хоть 500баксов в глаза видело?)))
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04.05.2021 15:42 Відповісти
Не п"яте а перше, і не в форбсі а в журналі Савєцкий цирк, щоб ти розумів ми також в курсі що ви вожаком своїм вибрали довб...ба з кварталу
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04.05.2021 15:44 Відповісти
Що сказати хотів?
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04.05.2021 15:45 Відповісти
А я таки по адресу
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04.05.2021 15:47 Відповісти
Ну, ти в кожній бочці затичка )
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04.05.2021 15:52 Відповісти
Я ціню твій рівень розвитку. В моєї тещі курчата такі ж як і ти.
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04.05.2021 16:07 Відповісти
Подейкують, що СБУ-95 відкриває нову справу на Порошенка. За безвіз, котрий він організував для торгівлі людьми і органами.
І ще кажуть, що відкрили провадження за фактом підписання Берестейської Унії. Зараз готують текст підозри Папі Римському та Патріарху Константинопольському.
Король Сигізмунд IIl поки що проходить як свідок.
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04.05.2021 15:41 Відповісти
Лучший !!!! Столько гуглил....однозначно лучший !!!!!
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04.05.2021 15:44 Відповісти
А чего предъявлять собрались,ведь судя по статье очередной пук в лужу...бедная зесрань)))
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04.05.2021 15:41 Відповісти
На бутилку,свинособака )задовбав вже свого пуйла цитувати
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04.05.2021 15:45 Відповісти
Валерія я бачу що це тобі дуже відомо садитись на бутилку.
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04.05.2021 16:42 Відповісти
Это судьба всех кацапов и их прихлебателей зебилов.
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04.05.2021 17:14 Відповісти
ну ти поняв, що ти можеш тільки зробити

Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 9864
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04.05.2021 15:46 Відповісти
А ЯК ТАМ ПРО ОФШОРИ У КОЛОМОЙЩІ ? ЯК ТАМ ПРО ОМАНСЬКІ ОФШОРИ
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04.05.2021 15:41 Відповісти
Про це дасть відповідь один майже кандидат наук у своїй наступній науковій праці.
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04.05.2021 16:06 Відповісти
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 7208
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04.05.2021 15:45 Відповісти
Не, краще за тебе, путлерососа и зеленоотсоса немає нікого!!!!! Досить лізати ім зади, бо просраться вже не можуть обидва! Розумію, що тобі смачно, але ж однако це дерьмо!))))))
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04.05.2021 16:00 Відповісти
якби Порошенко був звільнений від своєї посади після першого подібного Панамського зашквару так як це було зроблено в нормальних країнах скажімо в Ісландії де премьер міністр був вимушений подати в відставку за подібних обставин, то можна було б говорити про правову державу. а так усі скандали з політиками в україні не мають ніякого результату, тому що громадяни такі самі. красти та не платити податки за речі це в генетичному коді маленького українця і великого.
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04.05.2021 15:52 Відповісти
Слово «Украина» пишется с большой буквы, знаток генетики.
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04.05.2021 17:19 Відповісти
учілка?
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04.05.2021 19:11 Відповісти
это свинопсинка детектится
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05.05.2021 06:30 Відповісти
Та хтось також обіцяв за рік закінчити війну, гордо крокуючи по стадіону.
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04.05.2021 16:09 Відповісти
Собаки! Плюнули на святость.....
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04.05.2021 15:58 Відповісти
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 6421
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04.05.2021 15:59 Відповісти
Але)у тебя никакого психического заболевания нет?
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04.05.2021 16:08 Відповісти
Я конечно таки да дико извиняюсь, но эти организмы не украинцы, а хитрожопые.
Равно как и вы - что видно из текста.
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04.05.2021 16:10 Відповісти
Ой, ьлін, і дебіл же ти, збільний...
Два роки тому ті ж самі за правду стояли, супроти брехні з Г+Г.
Щоправда новеньких додалося прилічно. А ті, хто змінив ніки - кацахол, Алі, Жагун, та інші - своїх поглядів не міняли.
Інша справа, що модератори позносили відвертих брехунів, і ту саму прокасапську сволоту, як то Немо, Суров, Папаєв, Кармін, Хасан, Просв, тощо - і знесли назавжди. Хіба що відновляться..
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04.05.2021 16:15 Відповісти
У Зеркала недели очередное весеннее обострение.
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04.05.2021 16:07 Відповісти
начинай с себя,кретин,патриотично сдавший страну )
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04.05.2021 16:10 Відповісти
Он никого не сдавал. Это кацапский троль.
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04.05.2021 17:43 Відповісти
Пластырь, Барыга, Зебил. Никого не забыл. А кто ж хороший? Твой ублюдок путлер?
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04.05.2021 16:15 Відповісти
Патриотизм - прибежище негодяев (С) Оскар Уайльд.
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04.05.2021 17:18 Відповісти
Да-да, все отнять и поделить!!! Очередной швондер нарисовался.
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04.05.2021 17:21 Відповісти
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04.05.2021 17:52 Відповісти
"Розслідувачі OCCRP"-мається на увазі Грехем Стек і добродії з ОПи Зєлєнского,що вирішили викинути матеріали ДБР-НАБУ-СБУ,бо реально на Порошенка за два роки НІХРІНА не нарили.

Нє.Не бачити Грехему слави Біхуса.Недовірлива нині публіка.
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04.05.2021 16:16 Відповісти
Я думаю, що насамперед винні такі як ти які в 1991 році вибрали президентом кравчука а не Чорновола, і в 2019 році вибрали наркомана малороського.
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04.05.2021 16:25 Відповісти
Дурень думкою "багатіє"..🍫🍫
))
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20.05.2021 17:32 Відповісти
http://izbrannoe.com/news/yumor/staryy-anekdot-kotoryy-stoit-vspominat-kogda-chitaesh-nekotorye-novosti/# Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
- Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
- Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
- Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь - проститутка! Нехорошо как-то!
Евреи (хором):
- Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
- Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
- Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
- Я своё мнение высказал, а вы решайте...
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04.05.2021 16:24 Відповісти
Порошенко ничуть не лучше других, и идеализировать или даже обожествлять его, как здесь пытаются некоторые - глупость.
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04.05.2021 16:37 Відповісти
Ну, тех что есть лучший. Маемо що маемо
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04.05.2021 16:40 Відповісти
Порошенко уж точно В СТО РАЗ ЛУЧШЕ, чем Бубочка-наркоман, марионетка Бени!
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04.05.2021 20:28 Відповісти
Бонатый чувак купил картину
В чем зрада?
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04.05.2021 16:39 Відповісти
ЗЕбанутое быдло завидует, что купил на свои, заработанные, а у них, зебанутых идиотов, все никак не закончится эпоха бедности.
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04.05.2021 16:46 Відповісти
Через Гладковсько- почесного консула Мальдивів...отака фігня, малята.....
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20.05.2021 18:28 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt2-zij7DwAhWky4UKHU4-BrgQFjANegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Finterview%2Fpolitics%2F05%2F04%2F2016%2F570352859a794778ac5766c3&usg=AOvVaw1Priw4uOn4JrWEgud8mEDz Дрю Салливан - РБК: «В нашей базе нет данных на Путина

Бачите у борцуна з корупцією і організованою злочинністю Саллівана є компромат тільки на Порошенка, а на Путіна не має нічого.

Дрю Салліван - це співзасновник OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). На сайті центру є закладка "Пожертвувати", було б цікаво довідатись, хто і скільки пожертвував на "розслідування" офшорів Порошенка. У 2018 році перед виборами президента цей тип також проявляв надмірну увагу до саме до Порошенка.

https://www.occrp.org/en/
Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП - Цензор.НЕТ 6203
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04.05.2021 16:46 Відповісти
Це все фейк. Це йому підкинули ті офшори. Хіба ж міг найпатріотичніший"крихолам нації" собі таке дозволити. То все "шатуни які не збудували жодної собачої будки і руки-ноги кремля" хочуть очорнити "ліпецького месію".
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04.05.2021 16:47 Відповісти
Шатун-125,или вже 144?
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04.05.2021 17:11 Відповісти
А в чем по мнению данных клоунов заключается незаконность покупки предметов искусства на оффшорные фирмы?
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04.05.2021 17:30 Відповісти
"Датышо! Эта жи апшоры!" (С)
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04.05.2021 17:41 Відповісти
Знову Петька зашкварився
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04.05.2021 17:33 Відповісти
Угу. Как со сьеденным братом. Лоботомированные зебилы до сих пор верят
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04.05.2021 17:38 Відповісти
Зебилы верят только в ХАЛЯВУ. Ну чтобы бесплатно и все было, и не наказывали за это. 26% избирателей по-прежнему вызывают ХАЛЯВУ. Совок во правнуках успешно прижился.
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04.05.2021 19:01 Відповісти
Сначала это раздражало, потом вызывало смех. А теперь от этих "исследователей" только зевота...
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04.05.2021 17:40 Відповісти
что тут расследовать? рошенка олигарх-миллиардер, а в Украине это может означать только одно: офшоры. по другому не было и не скоро будет.
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04.05.2021 18:07 Відповісти
"После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития и торговлиИсточник: https://censor.net/ru/n3263487" С этого места по подробней..
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04.05.2021 19:31 Відповісти
Поздравляю Петра Алексеевича с назначением! Осталось лишь зайти в кабинет, вышвырнуть оттуда самозванца, ну и ...))) 2021 год. автор что курим?)))
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Посадять Баригу,посадять!!!!!!!!!!!
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04.05.2021 19:41 Відповісти
Ти мав на увазі клоуна?
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04.05.2021 20:18 Відповісти
зе-СБУ, зе-ГПУ, зе-ДБР уже ДВА ГОДА копают на Порошенко,
Картины его ТРИ РАЗА "арестовывали".
И накопали вот только на этот ФЭЙК с которым в суд идти стыдно?!
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04.05.2021 20:24 Відповісти
сенсация!!! сенсация!!! походу OCCRP накопало єти сенсации на помойке Гнапа
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04.05.2021 20:49 Відповісти
Полистала в инете, какими еще "величайшими" расследованиями этот OCCRP отметился и вот что нашла.

"OCCRP считает, что к убийству Шеремета причастна украинская власть",--Об этом заявил соучредитель OCCRP Дрю Салливан в https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ интервью "Украинской правде".

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/04/17/7177598/ "Что касается Порошенко - мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", - заявил он 17 апреля 2018года.---Правда глубокое расследование?
Вопрос: за чьи бабки этот салливан постоянно и бездоказательно поливает Порошенко?
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05.05.2021 00:46 Відповісти
Евросоюз исключил из "черного списка" так называемых налоговых гаваней или оффшоров восемь стран: Панаму, Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье". Об этом сообщает во вторник, 23 января 2018 г, агентство https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-ministers-remove-panama-and-7-others-from-tax-haven-blacklist-idUSKBN1FC13K Reuters . В списке остаются Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Оман, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад-и-Тобаго.
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05.05.2021 01:26 Відповісти
Напоминаю: в ноябре прошлого года ПРОГОЛОСОВАЛИ за продление необложения налогами офшоров СН,ОПЗЖ, Батькивщина и За Майбах)))

Видимо, Порошенко эта тема не интересует---ЕС за это не голосовала . Правда неожиданно, зеленые вы мои)))
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05.05.2021 01:57 Відповісти
у зеленых, как оказалось, офшоров столько, что Порошенко нервно курит с вопросом "А что, так можно было?"
Но ЗЕ-стадо это не волнует, а воооот ваш Порошенко в 2015 году............и понеслось
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05.05.2021 14:25 Відповісти
>После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития....
да. а потом он еще убил брата в Молдове. в 2022. на плюсах врать не будут.
хорошее расследование, объективное. Порошенко в 21м министр. это все правда. чистая.
а кто не согласен тот порохобот.
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05.05.2021 06:17 Відповісти
Для тупих голобородьків і сватів такий фейк, як бальзам на серце. Вони будуть задоволені мінімум на 2 роки. А те, що їх вважають за дурнів - то не біда, вони цього не зрозуміють вже ніколи. Тут правда в тому, чито весь бізнес Зе в офшорах, а під час кривавої війни з москалями по російському законодавству прикупив собі квартирку в Криму. То виходить, що має російський паспорт і шкодить інтересам держави?
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05.05.2021 13:16 Відповісти
А скажыте мне, любезные идиоты, а в чём ПРЕСТУПЛЕНИЕ Порошенко?
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05.05.2021 13:50 Відповісти
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