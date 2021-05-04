Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП

П'ятий президент України Петро Порошенко міг бути причетний до контролю як мінімум шести офшорних компаній, які обслуговував австрійський Raiffeisen Bank International. В "Європейській Солідарності" цю інформацію заперечують.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про можливу причетність Порошенка до цих офшорів йдеться в розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

У ньому також зазначається, що ще 11 офшорів, які працюють в Raiffeisen, також пов'язані з бізнес-імперією Порошенка.

Журналісти-розслідувачі вказують, що Intraco, Vernon і 15 інших офшорних компаній, які обробляли транзакції на десятки мільйонів доларів на рік, пов'язані з Порошенком і його бізнес-імперією, мали рахунки в Raiffeisen. Більшість з них були зареєстровані на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

У разі шести з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою електронного листування та іншої документації, що вони контролюються особисто Порошенком. Решта здійснювали операції, пов'язані з бізнесом колишнього президента. Однак, OCCRP не виявлено явних доказів того, що він їх контролював. Електронне листування та інші документи показують, що Порошенко брав виконавчі рішення від імені Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

У банківських записах Raiffeisen, кінцевим бенефіціаром Vernon Holdings і більшості з шести зазначених компаній значить не сам Порошенко, а його давній бізнес-партнер Сергій Зайцев. Компанії використовувалися для фінансування ділових і особистих цілей, в тому числі для покупок творів мистецтва.

У 2018 році Управління фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за "неналежну перевірку особистості бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику в конкретних індивідуальних випадках ". Однак FMA не уточнює, кого з клієнтів Raiffeisen з високим рівнем ризику ідентифікували помилково. У грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Юрисконсульти Порошенка у відповідь на запит OCCRP заявили про те, що експрезидент нібито не має відношення ні до однієї з компаній. Сам Зайцев не відповів на запит розслідувачів. Однак, в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у 2016 році заперечував володіння Intraco Ltd від імені Порошенка. При цьому в заяві Raiffeisen Bank йдеться, що проводити перевірку таких питань можуть тільки компетентні державні органи.

У розслідуванні вказано, що на початку 2010-х років Порошенко побудував маєток під Києвом. Також згідно з даними OCCRP, за допомогою Vernon Holdings експрезидент разом з дружиною з 2009 по 2012 рік закупили для свого будинку італійську фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів. Крім того, у 2013 році через цю ж компанію Порошенко купив предметів мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів, серед них була і картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

Після того, як у 2021 році Порошенко став міністром економічного розвитку й торгівлі, на аукціоні на Sotheby's у Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd він придбав сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона Сальвадора Далі. Скульптура коштувала 338 500 доларів.

У документах Raiffeisen, бенефіціарним власником Linquist Ltd значиться Зайцев. Водночас за даними, OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка пізніше продала статую одній з українських медіакомпаній колишнього президента за 342 500 доларів.

Зі свого боку пресслужба "Європейської Солідарності" заявляє, що Порошенко не є бенефіціаром, а також не контролював і не контролює жоден з офшорів, володіння якими "йому приписують автори чергового" розслідування "OCCRP".

"Група юридичних радників Петра Порошенка з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань давно надала їм розгорнуті (на 12 сторінках) відповіді на 13 запитань. Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти.

На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку", – сказано в повідомленні політичної сили.

Також зазначається, що згадані у розслідуванні предмети мистецтва та інше були придбані за кошти, з яких сплачено податки.

"Вони легально ввезені в Україну з усіма митними платежами і протягом тривалого часу вносяться в декларації Петра Порошенка. Минулого року Порошенко публічно презентував і самі витвори мистецтва і всю документальну базу, яка підтверджує законність їхнього походження", – говориться у відповіді "ЄС".

Також в політсилі заявляють, що попередню відповідь від юристів Порошенка OCCRP отримала ще 25 лютого, але матеріал випустила лише 3 травня.

Партія також вказує на те, що попереднє розслідування OCCRP про Порошенка 2016 року, виконане спільно з українським проєктом "Слідство.Інфо" і оприлюднене ним під назвою "Подвійне життя президента", зазнало критики, в тому числі з боку фонду Джорджа Сороса "Відродження".

"За збігом обставин він ідеально вписався в кампанію чорного піару, яку саме в понеділок інспірував Офіс президента навколо травневого відпочинку Порошенка на Кіпрі", - зазначає пресслужба політсили.

"OCCRP і Слідство.Інфо раніше вже видавали розслідування, які йшли врозріз із журналістськими стандартами. Тоді OCCRP обґрунтовувала свої висновки на непідтверджених коментарях від російської юристки, яка практикує на Кіпрі, і мала історію сумнівних зв'язків з Росією і росіянами олігархами.

11 квітня 2016 міжнародний фонд "Відродження" висловив розчарування з приводу реакції журналістів "Слідства.Інфо" на арґументовану критику їхнього розслідування офшорних компаній президента України Петра Порошенка, яке вони проводили в партнерстві з OCCRP. На думку фонду "Відродження", журналістська хвороба "права на абсолютну істину" підриває суть свободи слова, заміщаючи її простором компромату і маніпуляцій", - сказано в повідомленні "ЄС".

У політсилі також зазначають, що виконавча директорка "Громадського телебачення" Катерина Горчинська назвала розслідування "Слідства.інфо" з приводу офшорів помилкою.

"18 квітня 2016 Незалежна медійна рада більшістю голосів визнала наявність у передачі "Подвійне життя Президента" проєкту "Слідство.Інфо" невідповідність стандартам окремих фактів, суджень або припущень", - підкреслили в "ЄС".