Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, дуже обурений відсутністю підтримки з боку США і Європи в боротьбі з коронавірусом.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Звичайно, величезні гроші ми витратили. Останні мерзотники ці європейці й американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну, не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію", - обурився білоруський диктатор.

"Ми лікували і будемо лікувати своїх людей", - додав він.

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