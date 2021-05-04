УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 476 132

Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли

Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, дуже обурений відсутністю підтримки з боку США і Європи в боротьбі з коронавірусом.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Звичайно, величезні гроші ми витратили. Останні мерзотники ці європейці й американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну, не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію", - обурився білоруський диктатор.

"Ми лікували і будемо лікувати своїх людей", - додав він.

Читайте також: Навколишнє середовище агресивне й вороже. РФ і Білорусі потрібно "звикнути жити в стані зовнішньої загрози", - Пєсков

Автор: 

Білорусь (7922) карантин (18172) Лукашенко (2653) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+84
Дык коронавирус - выдумка, по его же словам, зачем помогать!!!
показати весь коментар
04.05.2021 15:03
+37
Сомневаюсь. Уж больно бульбаши терпилы большие.

Вешают немцы, русского и белоруса. Русский долго дергался, но умер. А белоруса как повесили, так он и висит живехонек. Его в недоумении снимают и интересуются самочувствием. На что он отвечает:
- Да сначала немножко душно, а потом как-то привык, притерпелся...
показати весь коментар
04.05.2021 15:12
+30
Ну да, ты Лука сначала гонишь на американцев и европейцев беса, а как беда, так ты ждешь от них помощи. Говна тебе на лопате!
показати весь коментар
04.05.2021 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трактор лечить корону не помог???и вообще от чего лечить ведь это выдумка...и при чем тогда здесь Америка и Европа??? А даже если есть корона что типа братский мркшанский народ не помогает новичкомV????
показати весь коментар
04.05.2021 16:20 Відповісти
Как он еще не пожаловался, что НАТО ему оружием не помогает?
показати весь коментар
04.05.2021 16:20 Відповісти
ещё один... что зе!ля что таракан усатый - оба за одно и тоже: типа кто-то им что-то должен хотя они сами на всё плюют.
показати весь коментар
04.05.2021 16:22 Відповісти
Вот ублюдок, а тебе помощи твоей паРаши мало???!!!
показати весь коментар
04.05.2021 16:26 Відповісти
1) Лукашенко отвергал пандемию как таковую и вообще призывал не вакцинироваться ( это свободно можно найти в печати) говорил что лучшее лечение ковида это лук, чеснок и горилка 2) Беларуское генерал губернаторство составная часть союзного государства с РФ, так почему же "Шеф" не обеспечивает Лукашенко " спутником" в нужном объеме, а все пытается всучить его по всем странам мира включая Африку и Латинскую Америку.3) кроме этого есть еще братский Китай с которым диктатор из Минска так дружен 4) страны Европы не произвели полную вакцинацию собственного населения, а это в приоритете любого государства ( иногда даже удивляешься этому парадоксу, как могут страны продавать вакцину на строну не обеспечив нею на 120% своих граждан, кстати это и по поводу поставки вакцин в Украину)
показати весь коментар
04.05.2021 16:34 Відповісти
Так ты чмо старое у Пуйла своего требуй халявы. Ато ты привык на двух бутылках сидеть.
показати весь коментар
04.05.2021 16:34 Відповісти
Мозаичного поперло как. Отрицал корону, не вводил мер безопасности, потом ввел частично что-то. Не просил у ЕС помощи в борьбе. Теперь ругает ЕС, что не помог ничем
показати весь коментар
04.05.2021 16:36 Відповісти
Так Лука заявляв, що корона його вотчину минула стороною? Нафіга йому допомога Заходу?
показати весь коментар
04.05.2021 16:37 Відповісти
Сам же заявлял что никакого вируса нкт и помощ не нужна.
показати весь коментар
04.05.2021 16:37 Відповісти
ты же угрожаешь европе, что они что то там получат, а хочешь помощи.
показати весь коментар
04.05.2021 16:40 Відповісти
Лука, если ты считаешь, что они мерзавцы, то чего же ты ждешь от мерзавцев?
показати весь коментар
04.05.2021 16:43 Відповісти
Ну если не дали, то можно и обозвать))) Что меняет?
показати весь коментар
04.05.2021 17:31 Відповісти
Сразу видно, кацапсячая идеология...
показати весь коментар
04.05.2021 19:34 Відповісти
Бог подаст....
показати весь коментар
04.05.2021 17:17 Відповісти
Возьмите и подумайте. Позавчера и вчера, в Беларуси умерло по 10 человек. Ржем дальше над диктатором.
показати весь коментар
04.05.2021 17:30 Відповісти
Це під..ло саме ж хрюкало , що короновіруса немає ! От же гнида .
показати весь коментар
04.05.2021 17:51 Відповісти
лживое лицемерное цыганское отродье, палач белорусов, гауляйтер Московии и просто конченая тварь. ТАРАКАНИЩЕ.
показати весь коментар
04.05.2021 17:51 Відповісти
главное **** гунявая проплатила омон и жалица что на корону денег не дают ********. а шо ******* 2 круга вокруг завода на тракторе уже не помогает от короновируса?
показати весь коментар
04.05.2021 18:02 Відповісти
Калхозенфюрер хай подивиться відосікі річної давнини коли воно казало що нічого не бачить...
показати весь коментар
04.05.2021 18:13 Відповісти
картофен рейхс гауляетер северных совхозов)
показати весь коментар
04.05.2021 19:37 Відповісти
ай да бацька... Обиженный.. не загорами время, на кичу угодишь, там все припомнят... - будешь иметь там дальний стол и ложку с дыркой. Будешь ею от коронавируса отмахиваться (в баланде)...
показати весь коментар
04.05.2021 18:16 Відповісти
Господи,та той дядько чим даліт-тим стає дурнішим. Та чи не він же ото недавно бурбонів,що ніякого коронавірусу не боїться, бо від отої напасті у нього є найдіючіші у світі ліки-самогонка,цибуля і банька. То чого ж йому США і ЄС не додали: самогонки,цибулі чи дрівцят для бані? У бараболі явні ознаки психічного захворювання на тлі недавно перенесеного нервового потрясіння.
показати весь коментар
04.05.2021 19:00 Відповісти
А я вот вспоминаю, как лутаракан парад проводил, говорил обидные слова про корону, что мол, нет никакого вируса ... Теперь совсем плохой стал, давайте, помогайте мне.
показати весь коментар
04.05.2021 19:13 Відповісти
Привык Дармоед и дебил Лукашенко на халявщину из россии, а теперь его враньё В Европе и США не прошло!! Тем более ,что ЛУКА президент -то не лигитимный и не президент он вовсе, а так охранник!! А как всего пол-года назад Лука заверял всех, что Беларуси никто не нужен!!
показати весь коментар
04.05.2021 19:23 Відповісти
Ты ж не видел вирусы, значит, их нет.
показати весь коментар
04.05.2021 19:35 Відповісти
он больной на голову)))
показати весь коментар
04.05.2021 19:36 Відповісти
картофен рейхс гауляетер северных совхозов)
показати весь коментар
04.05.2021 19:37 Відповісти
Дебіл, а що допомоги ********* тобі вже не достатньо? старшого брата проси на колінках, ботоксний допоможе!
показати весь коментар
04.05.2021 19:59 Відповісти
Батька говорил что короновируса нет....
Так какая же помощь от того чего нет....
показати весь коментар
04.05.2021 20:43 Відповісти
Новости Цензора 4.05.21

Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли.

Зеленский: Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного.
показати весь коментар
05.05.2021 00:55 Відповісти
Шото я не понял совсем.

Ковидиоты ж себе глотки сорвали, рассказывая, что у Луки картошкой Ковид давно вылечили.
показати весь коментар
05.05.2021 01:29 Відповісти
В Беларуси нет правительства(не признано западом) с кем там договариваться о поставках? В параше признали - пусть заваливают спутником. Когда в нормальных странах вакцинируются тогда может красный крест гуманитаркой поможет.
показати весь коментар
05.05.2021 05:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 