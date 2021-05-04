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Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, дуже обурений відсутністю підтримки з боку США і Європи в боротьбі з коронавірусом.
Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
"Звичайно, величезні гроші ми витратили. Останні мерзотники ці європейці й американці. Вони ж нічим не допомогли нам, абсолютно. Хоча і ВООЗ, і ООН постійно заявляють, що треба підтримати когось і таке інше. Ну, не допомогли і не треба, не просимо ми їх. Ні, треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію", - обурився білоруський диктатор.
"Ми лікували і будемо лікувати своїх людей", - додав він.
Топ коментарі
+84 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар04.05.2021 15:03
+37 Старый зольдат
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+30 Антон Чигур
показати весь коментар04.05.2021 15:05
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Так какая же помощь от того чего нет....
Лукашенко возмутился отсутствием поддержки в борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли.
Зеленский: Распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливо. Украина получила слишком мало из обещанного.
Ковидиоты ж себе глотки сорвали, рассказывая, что у Луки картошкой Ковид давно вылечили.