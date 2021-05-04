Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв

НАК "Нафтогаз України" не може працювати без наглядової ради, оскільки в нього досить широкі повноваження, а уряд, як акціонер, не зможе їх виконувати

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив ексголова правління компанії Андрій Коболєв.

"У нас регулярно відбуваються великі угоди, й виникає необхідність узгодження інших важливих рішень. Кабінет Міністрів неспроможний у потрібний термін ухвалювати таку кількість рішень", - сказав він.

Коболєв зазначив, що справа не у складі уряду й конфлікті інтересів.

"Просто з урахуванням кількості та складності цих рішень Кабмін буде безсилий це робити. Тому без наглядової ради компанія нормально працювати не зможе", - наголосив він.

Екс-голова правління вважає, що нинішній склад наглядової ради не заслужив на те, щоб його змінювали.

"Я вважаю цих людей дуже компетентними та професійними. Про це свідчить їхній досвід і результати діяльності "Нафтогазу", яких ми досягли за їхньої участі", - пояснив він.

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Серед досягнень він відзначив великий внесок у перемогу в судових спорах із "Газпромом", анбандлінг, створення ринку природного газу.

Коболєв нагадав, що після приходу нової політичної влади акціонер спочатку додав до незалежних директорів двох представників держави Юлію Ковалів (колишня перша заступниця міністра економіки та колишня заступниця голови Офісу президента) і Наталію Бойко (колишня заступниця міністра енергетики).

"Вони добре знають "Нафтогаз", і я вважаю їх професійними людьми", - охарактеризував їх ексголова правління.

Він нагадав, що впродовж останнього року конкурси з відбору членів наглядових рад були заморожені, а без конкурсу в наглядову раду було призначено Роберта Бенша, "котрий має величезний конфлікт інтересів, через який він жодного разу не зміг узяти участь у засіданнях ради".

Коболєв іще раз заявив, що рішення уряду про його звільнення і призначення новим головою правління Юрія Вітренка, а також про припинення повноважень наглядової ради було нелегітимним і ставить хрест на корпоративній реформі в Україні.

"Якщо встановлено нові правила, коли наглядова рада не впливає на питання оцінки, призначення і звільнення, тоді вона й не потрібна. Якщо ця історія залишиться в нинішньому стані - це означає, що наглядова рада для менеджменту будь-якої державної компанії тепер ніхто", - відзначив ексголова правління.

Він висловив упевненість, що в разі збереження цієї ситуації сформувати професійну наглядову раду, що матиме довіру в партнерів компанії, буде неможливо.

"Після того, що робили з наглядовими радами протягом 2020 року, жоден нормальний фахівець до наглядової ради української державної компанії не піде. Навіщо? Щоб поливали брудом, платили 47 тис. грн і давали оцінку "незадовільно" ті представники уряди, які мають очевидний конфлікт інтересів? ... Я в це не вірю. Вірю, що залишатимуться такі люди, як Роберт Бенш", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява