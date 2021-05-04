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Новини
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Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв

Без наглядової ради

НАК "Нафтогаз України" не може працювати без наглядової ради, оскільки в нього досить широкі повноваження, а уряд, як акціонер, не зможе їх виконувати

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив ексголова правління компанії Андрій Коболєв.

"У нас регулярно відбуваються великі угоди, й виникає необхідність узгодження інших важливих рішень. Кабінет Міністрів неспроможний у потрібний термін ухвалювати таку кількість рішень", - сказав він.

Коболєв зазначив, що справа не у складі уряду й конфлікті інтересів.

"Просто з урахуванням кількості та складності цих рішень Кабмін буде безсилий це робити. Тому без наглядової ради компанія нормально працювати не зможе", - наголосив він.

Екс-голова правління вважає, що нинішній склад наглядової ради не заслужив на те, щоб його змінювали.

"Я вважаю цих людей дуже компетентними та професійними. Про це свідчить їхній досвід і результати діяльності "Нафтогазу", яких ми досягли за їхньої участі", - пояснив він.

Читайте також: Наглядова рада "Нафтогазу" в листі Шмигалю виклала позицію щодо звільнення Коболєва: Ми не можемо підтримувати радянські методи

Серед досягнень він відзначив великий внесок у перемогу в судових спорах із "Газпромом", анбандлінг, створення ринку природного газу.

Коболєв нагадав, що після приходу нової політичної влади акціонер спочатку додав до незалежних директорів двох представників держави Юлію Ковалів (колишня перша заступниця міністра економіки та колишня заступниця голови Офісу президента) і Наталію Бойко (колишня заступниця міністра енергетики).

"Вони добре знають "Нафтогаз", і я вважаю їх професійними людьми", - охарактеризував їх ексголова правління.

Він нагадав, що впродовж останнього року конкурси з відбору членів наглядових рад були заморожені, а без конкурсу в наглядову раду було призначено Роберта Бенша, "котрий має величезний конфлікт інтересів, через який він жодного разу не зміг узяти участь у засіданнях ради".

Коболєв іще раз заявив, що рішення уряду про його звільнення і призначення новим головою правління Юрія Вітренка, а також про припинення повноважень наглядової ради було нелегітимним і ставить хрест на корпоративній реформі в Україні.

"Якщо встановлено нові правила, коли наглядова рада не впливає на питання оцінки, призначення і звільнення, тоді вона й не потрібна. Якщо ця історія залишиться в нинішньому стані - це означає, що наглядова рада для менеджменту будь-якої державної компанії тепер ніхто", - відзначив ексголова правління.

Він висловив упевненість, що в разі збереження цієї ситуації сформувати професійну наглядову раду, що матиме довіру в партнерів компанії, буде неможливо.

"Після того, що робили з наглядовими радами протягом 2020 року, жоден нормальний фахівець до наглядової ради української державної компанії не піде. Навіщо? Щоб поливали брудом, платили 47 тис. грн і давали оцінку "незадовільно" ті представники уряди, які мають очевидний конфлікт інтересів? ... Я в це не вірю. Вірю, що залишатимуться такі люди, як Роберт Бенш", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін закликав Наглядову раду "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів, - заява

Автор: 

Кабмін (14060) Нафтогаз (4405) Коболєв (822)


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Топ коментарі
+8
За убыток 75 млрд. наб совет надо не увольнять, а садить во главе с Коболевым на пожизненное!
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04.05.2021 15:30
+6
тоесть с накруткой на газ в 300 % и при этом с миллиардными убытками он нормально работал?
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04.05.2021 15:39
+4
Какие проблемы, ребята? Бубочка, Дерьмак и КалОмойский лично заменят 100 наблюдательных советов и все поделят без вас. Им не впервой грабить Украину.
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04.05.2021 15:24
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Какие проблемы, ребята? Бубочка, Дерьмак и КалОмойский лично заменят 100 наблюдательных советов и все поделят без вас. Им не впервой грабить Украину.
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04.05.2021 15:24 Відповісти
Пихуй
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04.05.2021 15:28 Відповісти
За убыток 75 млрд. наб совет надо не увольнять, а садить во главе с Коболевым на пожизненное!
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04.05.2021 15:30 Відповісти
приснилось или после перепоя нафантазировал???
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04.05.2021 16:35 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/6/665879/ "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання
Аудитори виявили в роботі "Нафтогазу" порушень на 226 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень.
Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв - Цензор.НЕТ 2093
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04.05.2021 18:39 Відповісти
тоесть с накруткой на газ в 300 % и при этом с миллиардными убытками он нормально работал?
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04.05.2021 15:39 Відповісти
Кормушку не поделили. Вся власть и кормушки громадам так кормушка для громодян будет ближе. А дома скопом легше и батька бити.Если конституцию применить ст142,143, то так и будет.
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04.05.2021 15:42 Відповісти
а Нефтегаз что работать выходит с набл.советом может!? хм.. получить убытков в 20млрд. только чистыми а грязными еще столько же это нормально !? Нефтегаз убыточным не может быть априори !!! .. тут нужно уметь и иметь научную степень Кивы чтобы так управлять *** !!!!
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04.05.2021 15:43 Відповісти
При Осле можно все . Он начал свою карьеру как гарант Конституции с того , что вытер ею зад , после чего регулярное нарушение всех законов стало нормой , теперь это просто очередное нарушение очередного закона .
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04.05.2021 15:58 Відповісти
Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв - Цензор.НЕТ 3948
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04.05.2021 16:10 Відповісти
Від перестановки місць доданків сума не міняється. Хто б не керував "Нафтогазом", але всерівно крадуть.
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04.05.2021 16:19 Відповісти
пару уголовных на коболева и услышим его из Лондона, как рябую шапку из Парижа....
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04.05.2021 16:21 Відповісти
пилять какю то чушь выдумали наблюдательный совет! Так накуя должность кобалева если есть люди которые все решают за главу нафтогаза!? Идиотизм!
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04.05.2021 16:40 Відповісти
Пан Коболжв не розумію вас. А навіщо тоді голова правління?
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04.05.2021 16:46 Відповісти
доростеш... і зрозумієш.
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04.05.2021 17:17 Відповісти
Щоб ціни на газ піднімати по максимуму. Але і цим не догодив, а для таких людей відсутність влади, навіть і при великому запасі грошей , гірше смерті.
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04.05.2021 23:15 Відповісти
Дайте грошей, матiнка в мерицi без грошей сидить!!!!!
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04.05.2021 17:37 Відповісти
твоя матінка в кацапії остаттній заморожений хер догризає? який сум...
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04.05.2021 17:53 Відповісти
Ты знаешь, моей маме, я в Украине, два раза в сутки "скорую" вызывал. Когда в 7-мь часов приступ был (астма), я позвонил, а мне предложили подождать до пересменки, т. к. у них бензин кончился. Я оплатил бензин за свои деньги. В тот же день я собрал необходимое, и упылил, да, да, в Рашу (у мен есть жилье). Прошли обследование в институте. Специалист сказала, что лекарство, которое кололи в нене (винтолин), и вызывало приступы. Дальше курс реабилитации. ВСЕ. Мама 10 лет без приступов и лекарств (Слава Богу). А насчет, что там доедает, то ты бы позавидовал. Пенсия 600$ (кацапская, северная). Не Коболев конечно, но и не бедствую.
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04.05.2021 18:11 Відповісти
Винторогий, завидовать, єто чисто кацапская психология, тем более за что завидовать??? за северную пенсию в кацапии? смехом меня побаловал... моя пенсия в Украинне, не северная, военная 16000 гр, єто тоже около 600 баксов, но єто в Украине!!!, а не в обосранной, гнилой всем и вся завидующей кацапии... и я плевать хотел на твою кацапию и на вас - лишнехромосомніх кацапов. біли, есть и будете не только злейшими врагами Украины, всего Мира. Сейчас у вас время победобесия, одевай фанерный макет танка на тупую башку и бегом на демонстрацию не забудь портрет какого недобитого нквдшника... кайфуй...
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05.05.2021 11:33 Відповісти
Странно. Вот я могу работать без Набсовета. А почему чиновники не могут???
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04.05.2021 20:19 Відповісти
Иностранная часть наблюдательного совета "Нафтогаза" подала в отставку. Они уедут и проинформируют всех на пути, что Украиной правят шулеры и дилетанты.
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04.05.2021 23:24 Відповісти
Став миллионерами, они уедут только в одном направлении - на Сейшелы...
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04.05.2021 23:37 Відповісти
А других направлений зебобики не знают?
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06.05.2021 21:36 Відповісти
 
 