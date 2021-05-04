Чеський ЗМІ звинуватив Гамачека у спробі приховати причетність ГРУ РФ до вибухів у Врбетіце в обмін на Sputnik V. Той каже, що це брехня і домисли
Чеський ЗМІ звинуватив віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V. Гамачек зі свого боку такі звинувачення заперечує.
Депутати парламенту від опозиції вимагають пояснень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Свідчення: Гамачек хотів обміняти Врбетице на мільйон Sputnik V у Москві" - під таким заголовком вийшла у вівторок стаття в інтернет-виданні Seznam Zprávy. У ній стверджується, що заступник голови уряду хотів під час запланованого на 19 квітня візиту до Москви домовитись про поставку до Чехії мільйона доз вакцини і проведення в Празі зустрічі президентів США і Росії в обмін на замовчування участі ГРУ у підриві складів. Після ж того, як вся історія вийшла на світ, спробував представити справу так, що повідомлення про поїздку до російської столиці було лише "відволікаючим маневром".
ЗМІ посилається на свої джерела, які брали участь у зустрічі 15 квітня в Міністерстві внутрішніх справ, де були присутні також посол ЧР у РФ, шеф розвідки, очільник військової розвідки і вищий поліцейський керівник. При цьому не був запрошений очільник контррозвідки, яка саме і займається справою вибухів.
Тим часом Гамачек у своєму Твіттері відкидає всі звинувачення.
"Стаття заснована на домислах та брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не міг підтвердити, оскільки цього не сталося", - написав віцепрем’єр, який на момент згаданих подій також обіймав посаду міністра закордонних справ.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
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Ну і худоба типу рашистської вати ніколи не славилась наявністю розуму.
причина правдивости любого обвинения