Чеський ЗМІ звинуватив Гамачека у спробі приховати причетність ГРУ РФ до вибухів у Врбетіце в обмін на Sputnik V. Той каже, що це брехня і домисли

Чеський ЗМІ звинуватив віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V. Гамачек зі свого боку такі звинувачення заперечує.

Депутати парламенту від опозиції вимагають пояснень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Свідчення: Гамачек хотів обміняти Врбетице на мільйон Sputnik V у Москві" - під таким заголовком вийшла у вівторок стаття в інтернет-виданні Seznam Zprávy. У ній стверджується, що заступник голови уряду хотів під час запланованого на 19 квітня візиту до Москви домовитись про поставку до Чехії мільйона доз вакцини і проведення в Празі зустрічі президентів США і Росії в обмін на замовчування участі ГРУ у підриві складів. Після ж того, як вся історія вийшла на світ, спробував представити справу так, що повідомлення про поїздку до російської столиці було лише "відволікаючим маневром".

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ЗМІ посилається на свої джерела, які брали участь у зустрічі 15 квітня в Міністерстві внутрішніх справ, де були присутні також посол ЧР у РФ, шеф розвідки, очільник військової розвідки і вищий поліцейський керівник. При цьому не був запрошений очільник контррозвідки, яка саме і займається справою вибухів.

Тим часом Гамачек у своєму Твіттері відкидає всі звинувачення.

"Стаття заснована на домислах та брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не міг підтвердити, оскільки цього не сталося", - написав віцепрем’єр, який на момент згаданих подій також обіймав посаду міністра закордонних справ.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".