Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають
За словами "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, одна з проблем, з якими стикається країна - це спроба залякати Білорусь санкціями.
Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
Лукашенко підкреслив, що не можна залишати це без відповіді.
"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут просторікувати, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрьожем в економіці, дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі", - зазначив білоруський диктатор.
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ДАУН РАДЯНСЬКИЙ - ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ ТВОЇ МАЗи ВАНТАЖІВКИ І
АВТОБУСИ І ТО ВЖЕ БАЛАРУСІ БУДЕ ПІДСОС
Коль лает на слона
Идиот. Это типа "назло бабушке отморожу себе уши". Ну или по-модному "выстрелить себе в ногу".
То есть мало того, что США и ЕС будут Беларусь санкциямм давить, так он ещё о совместные предприятия с ними прессанёт типа "в ответ". А то, что они дают рабочие места, налоги и валютную выручку его же режиму, то есть повредит он в первую очередь сам себе - это так, не считается.
Они-то убытки по инвестициям через международные арбитражи взыщут, арестуют корреспондентские счета в западных банках, то есть Запад сильно в убытках не будет. Да и копейки это для Запада. Страхование по инвестициям убытки западных инвесторов покроет. Если надо, то и государство денег подкинет. А вот колхоз "Усы Бацьки" экономически пострадает и ещё глубже поклонится в реверансе перед путиным на тему " подайте, кто сколько может".
Колхозник - он и есть колхозник, одним словом . . .
лишит драныков или картошки с мясом?
пичалька...... для Евросоюза
Кстати местные менты и вояки на пенсию уходят в основном в 48 лет, пенсия им платится напрямую из бюджета и пенсия у подполковника стартует от $450.
Фуууу....я аж вспотел от волнения. Дык это и у деток не будет крахмальной присыпки. Так это же аллергия!!
Ох и Лука, ох и Лукасина, ох и изверг....ужос, ужос!
(шучу конечно. Тут если из ста один сможет Беларусь найти на глобусе - уже хорошо).