Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають

За словами "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, одна з проблем, з якими стикається країна - це спроба залякати Білорусь санкціями.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Лукашенко підкреслив, що не можна залишати це без відповіді.

"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут просторікувати, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрьожем в економіці, дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі", - зазначив білоруський диктатор.

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