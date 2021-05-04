УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11112 відвідувачів онлайн
Новини
10 018 62

Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають

Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають

За словами "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, одна з проблем, з якими стикається країна - це спроба залякати Білорусь санкціями.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Лукашенко підкреслив, що не можна залишати це без відповіді.

"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут просторікувати, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрьожем в економіці, дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі", - зазначив білоруський диктатор.

Читайте також: Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) санкції (11750) Євросоюз (13306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Как это усатое недоразумение умудряется одновременно ругать Европу и США за то что они ему не помогли с короной и тут же обещать вломить *****????? Ну как????
показати весь коментар
04.05.2021 15:48
+30
Проблема у ЕС одна, - наличие чумного барака "Параша" и пристроенного к нему холерного барака "Белоруссия". При чём эту проблемы ЕС вырастило своей алчностью самостоятельно.
показати весь коментар
04.05.2021 16:02
+24
Усатая моська патякает на слона, при этом самой в задницу уткнулся расейский крокодил
показати весь коментар
04.05.2021 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как это усатое недоразумение умудряется одновременно ругать Европу и США за то что они ему не помогли с короной и тут же обещать вломить *****????? Ну как????
показати весь коментар
04.05.2021 15:48 Відповісти
Все возможно, если человек поехавший
показати весь коментар
04.05.2021 23:19 Відповісти
Убить людоеда! Нехер с животным вообще о чём-то разговаривать.
показати весь коментар
04.05.2021 15:48 Відповісти
У тебя прАблемы? а если найду?
показати весь коментар
04.05.2021 15:48 Відповісти
Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения Источник: https://censor.net/ru/n3263494

ДАУН РАДЯНСЬКИЙ - ПРИПИНЯТЬ КУПУВАТИ ТВОЇ МАЗи ВАНТАЖІВКИ І
АВТОБУСИ І ТО ВЖЕ БАЛАРУСІ БУДЕ ПІДСОС
показати весь коментар
04.05.2021 15:49 Відповісти
Отсос.
показати весь коментар
04.05.2021 15:53 Відповісти
Опять желтые жилеты во Франции повылазят? Или какую ещё пакость пуйло придумает в ес? А шо ты? Сам веришь в покушения на себя? Только не в ту сторону смотришь.
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
Усатая моська патякает на слона, при этом самой в задницу уткнулся расейский крокодил
показати весь коментар
04.05.2021 15:50 Відповісти
долбо...об Лукавый, припекло в жопу... угрожает ублюдок Западу.... может подкрепи свои угрозы санкциями, или кишка тонка? проблемы много и всему виноват Запад... во истину Бог наказал дибила, розуму лишил.
показати весь коментар
04.05.2021 15:53 Відповісти
Не дасть у Європу бульби і тракторів а ще не пустить на екскурсію по колгоспах.
показати весь коментар
04.05.2021 15:56 Відповісти
креветки и мидии покупать перестанет . Только кто с этих белоруских креветок навар имел
Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат - Цензор.НЕТ 1284
показати весь коментар
04.05.2021 16:06 Відповісти
Все европейские проекты в Беларуси закрыть, а их предприятия разорить. Месть идота.
показати весь коментар
04.05.2021 16:00 Відповісти
Проблема у ЕС одна, - наличие чумного барака "Параша" и пристроенного к нему холерного барака "Белоруссия". При чём эту проблемы ЕС вырастило своей алчностью самостоятельно.
показати весь коментар
04.05.2021 16:02 Відповісти
Эх. Моська, знать она сильна
Коль лает на слона
Лукашенко пригрозил ЕС из-за возможного введения новых санкций: Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат - Цензор.НЕТ 2294
показати весь коментар
04.05.2021 16:03 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2021 22:06 Відповісти
Дайте информацию о европейском бизнесе в Беларуси . . .

Идиот. Это типа "назло бабушке отморожу себе уши". Ну или по-модному "выстрелить себе в ногу".

То есть мало того, что США и ЕС будут Беларусь санкциямм давить, так он ещё о совместные предприятия с ними прессанёт типа "в ответ". А то, что они дают рабочие места, налоги и валютную выручку его же режиму, то есть повредит он в первую очередь сам себе - это так, не считается.
Они-то убытки по инвестициям через международные арбитражи взыщут, арестуют корреспондентские счета в западных банках, то есть Запад сильно в убытках не будет. Да и копейки это для Запада. Страхование по инвестициям убытки западных инвесторов покроет. Если надо, то и государство денег подкинет. А вот колхоз "Усы Бацьки" экономически пострадает и ещё глубже поклонится в реверансе перед путиным на тему " подайте, кто сколько может".

Колхозник - он и есть колхозник, одним словом . . .
показати весь коментар
04.05.2021 16:04 Відповісти
Всё, пропал ЕС без белорусской картохи и морквы.
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
Ой дураааак!
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
Дедушка-туземец вообще охренел...
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
у него много круче козыря есть с военкой связаннные...
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
Нехай він запхне ті козиря тобі у сраку. пацак.
показати весь коментар
04.05.2021 16:15 Відповісти
не...не, ))там завязки могут быть крутые, Лука пока держит ситуацию, но это ненадолго может стать...
показати весь коментар
04.05.2021 16:18 Відповісти
Оте що він тримає,нехай все запхне тобі у сраку, пацак.
показати весь коментар
04.05.2021 16:23 Відповісти
....это не есть тема для малолеток..мурзилку ото изучай..)))ты хоть знаешь где та Беларусь, из чего состоит и с кем граничит?) историю ее почитай, школота!))
показати весь коментар
04.05.2021 16:56 Відповісти
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 6599 Все тобі у сраку пацак.
показати весь коментар
04.05.2021 17:13 Відповісти
до такого позора даже африканские диктаторы не дообезьянничали... чтоб с автоматом, лично, против своего народа....
показати весь коментар
05.05.2021 13:30 Відповісти
чем накажет ?
лишит драныков или картошки с мясом?

пичалька...... для Евросоюза
показати весь коментар
04.05.2021 16:15 Відповісти
Ну может поступить и как его друг-Хулио: начать давить тракторами европейских гусей и прочую хавку.
показати весь коментар
04.05.2021 16:25 Відповісти
Епать дебил...
показати весь коментар
04.05.2021 16:17 Відповісти
27 лет у власти как-никак. Он наверное уже считает себя богоподобным.
показати весь коментар
04.05.2021 16:27 Відповісти
Лукашенко объявит эмбарго на поставку бульбы в ЕС.. Все.. на большее его возможности не распространяются... Правда можно по типу " воронежа" начать "бомбить" Гомель, Брест, Гродно..
показати весь коментар
04.05.2021 16:24 Відповісти
Продать картофана на росию, на вырученные деньги накупить испанского хамона, итальянской колбасы и французского сыра и всё это на камеры трактором подавить! Получите буржуи проклятые!!
показати весь коментар
04.05.2021 16:29 Відповісти
... в случае чего он и россию наказать может, Горбачев как то оштрафовал Полтавскую и Днепропетровскую области за недопоставку в Москву картошки! так что если москва что то против него попрет - отменит поставку картошки... голодать буду на одной капусте...
показати весь коментар
04.05.2021 22:51 Відповісти
Це всім таке буде, чи через одного?
показати весь коментар
04.05.2021 16:32 Відповісти
Вся гос.экономика в Белоруссии построена на контрабанде, на восток идет перепакованная "санкционка" и сигареты, на запад идут бензины по демпингу и сигареты, куда получится пристроить еще пихают калийные удобрения, тоже по дикому демпингу. Вот та же норвежская Jara, конечно болеет за права трудящихся белорусов, но демпинговая цена, она того, очень сильный аргумент. А внук надзирателя концлагеря с украинскими корнями, возомнивший себя падишахом, с гаремом и все как полагается. Любовниц выдает замуж за геев, тыкает всем кому не попадя, но терпилы терпят и дарят ментам цветочки.
Кстати местные менты и вояки на пенсию уходят в основном в 48 лет, пенсия им платится напрямую из бюджета и пенсия у подполковника стартует от $450.
показати весь коментар
04.05.2021 16:32 Відповісти
Всё правильно, но только такой страны не существует, она была при СССР, и вдруг пропала.
показати весь коментар
04.05.2021 17:50 Відповісти
..."Лука Мудищев"-это о нём...
показати весь коментар
04.05.2021 16:36 Відповісти
Это уже просто...немыслимый ужос! Я воспринимаю эти слова, как надвигающийся бульбошанский бойкот. Для Европы это по сути бульбогеноцид! Т.е. про картофельные чипсы с пивом....на футболе, они могут забыть нав -сег -да. И это не шутка. Это...крахмальная угроза! Не смейтесь, крахмал делают из картофеля. А нет крахмала, значит нет в Европе и киселя!!!
Фуууу....я аж вспотел от волнения. Дык это и у деток не будет крахмальной присыпки. Так это же аллергия!!
Ох и Лука, ох и Лукасина, ох и изверг....ужос, ужос!
показати весь коментар
04.05.2021 16:43 Відповісти
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7095
показати весь коментар
04.05.2021 16:46 Відповісти
Это ейный дочь? Пахош.
показати весь коментар
04.05.2021 17:31 Відповісти
А ещё держава Беларусь почти стала гадкой кацапской колонией. и москали успели научить их масово плести кацапские лапти . Так что Запад очень сильно рискует и может остаться без экологически чистой, природной, национальной обуви дикарей кацапов..
показати весь коментар
04.05.2021 16:43 Відповісти
,,,,дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси - если европейские технологии по производству чипсов с бульбы сламаются , придется чипсы заменить "рашистским пармезаном" произведенным с ягеля...
показати весь коментар
04.05.2021 16:56 Відповісти
Вы вот щас все смеётесь, а тут обвал акций и хаты в два раза подешевели после этой заявы. Европейцы в истерике разметают продукты с магазов. Люди со всех уголков Европы стекаются к Европарламенту с плакатами "ЕТ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РБ!". Полиция подтягивает коней и водомёты.
(шучу конечно. Тут если из ста один сможет Беларусь найти на глобусе - уже хорошо).
показати весь коментар
04.05.2021 16:57 Відповісти
Не видать Европе белорусской бульбы.
показати весь коментар
04.05.2021 17:04 Відповісти
Хана Европе. Надо бульбой запасаться, пока и до нас хитрозачесанный не добрался....
показати весь коментар
04.05.2021 17:07 Відповісти
ну пЁрни в сторону Запада... дебил.
показати весь коментар
04.05.2021 17:08 Відповісти
Ось така у бджілки срака.
показати весь коментар
04.05.2021 17:09 Відповісти
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7555
показати весь коментар
04.05.2021 17:12 Відповісти
До такого позора даже африканские диктаторы не дообезьянничали... чтоб с автоматом, лично, против своего народа....- чмошный диктатор.
показати весь коментар
05.05.2021 13:32 Відповісти
Це та істота котра клялась своєму народу,а вони ще й хочуть йому пробачити.
показати весь коментар
05.05.2021 14:13 Відповісти
Наверное взрывать Европу будет
показати весь коментар
04.05.2021 17:13 Відповісти
Я уже начинаю волноваться Шо,Европе-трындец?
показати весь коментар
04.05.2021 17:55 Відповісти
Муха лякає мухобойку ! Конгениально ! " У вас ус отклеился "
показати весь коментар
04.05.2021 18:02 Відповісти
Європа, обережно! Злий пес!
Лукашенко пригрозив ЄС через можливе введення нових санкцій: Якщо європейці хочуть проблем у себе, вони їх отримають - Цензор.НЕТ 7081
показати весь коментар
04.05.2021 18:35 Відповісти
Население Беларуси всего около 10 млн. чел. Это пыль для общего количества населения ЕС и никакой роли в экономике ЕС не играет. Лукашенко типа блефует для населения Беларуси.😀 Демонстрирует сое «могущество».😂😂😂
показати весь коментар
04.05.2021 18:48 Відповісти
****** ************ , картошку прикладывай ... ))
показати весь коментар
04.05.2021 19:06 Відповісти
Лукашенко думает, что он создает проблемы для ЕС, а не самом деле он создаёт прблемы для раши - кто будет хлебаться с последствиями? Ну не ЕС же.
показати весь коментар
04.05.2021 19:08 Відповісти
Что? Быстро Сдулся Лукашенко, без миллиардов россии! Бездарный дебил и коммуняка -агроном!!
показати весь коментар
04.05.2021 19:15 Відповісти
Ще одна країна хоче в один список із рашкою країн терористів? Ну білорусам на відмінно від росіян щастить у них є законна влада яку визнає ЄС і є узурпатор, тому їх на відмінно від росіян в терористи всіх не запишуть.
показати весь коментар
04.05.2021 19:35 Відповісти
узурпатор і негідник. Жьівє Бєларусь!
показати весь коментар
04.05.2021 20:06 Відповісти
Если европейцы хотят проблем у себя, они их получат______ братана Пупика попросит защитить? мне это запугивание напоминает ежа и голый тухес...
показати весь коментар
04.05.2021 22:41 Відповісти
 
 