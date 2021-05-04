"Єрмак був прихильником Трампа. Це було однією з причин моєї відставки", - Рябошапка
Відмова команди Руслана Рябошапки в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією з причин його відставки з посади Генерального прокурора України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в Facebook ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.
Він нагадав, що 5 травня в Україні з візитом перебуватимуть топчиновники Державного департаменту США - Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд.
Далі він задається питанням: "Цікаво, як їм буде дивитися в очі і що буде говорити діючий керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулася для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера?"
Рябошапка зазначає, що Єрмак "продавав" себе Президенту Зеленському як провідного фахівця у відносинах зі США, і весь час до перемоги нинішнього президента США Байдена був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками і переконував Зеленського в майбутній перемозі Трампа на виборах президента США.
Ексгенпрокурор підкреслює, що транскрипт бесіди Джуліані і Єрмака розкриває ще одну важливу деталь - Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...) .
"Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які би могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена. - пише Рябошапка. - У відповідь на неодноразові запитання, я про це інформував Президента Зеленського. Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади Генерального прокурора".
За словами Рябошапки, підтвердженням цьому може стати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Байдена в травні 2020 року вже новим генеральним прокурором.
"Послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив розмови у травні 2020 року, Офісу Генпрокурора, що одразу ж відкрив кримінальне провадження та публічні коментарі Президента Зеленського на цю тему можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації даної комбінації.
І роль керівника Офісу Президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи", - упевнений ексгенпрокурор.
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Саме рябашапка допомагав запроторити за грати Антоненка та Кузьменко.
Рябошапка і не приховує, що причетний до ув'язнення Антоненка.
Тому не потрібно присікуватись до чужих формулювань, коли сам облажався, стверджуючи , що це чисто справа МВС.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/24/7284549/
Я ЗА те, щоби прокурори підписували підозри, а не "маринували" їх, як це робив Холодницький, даючи можливість меру Одеси, Харкова та иншим пройдисвітам, "залагоджувати" мправи.
Тому, якщо слідчі МВС "нарили" матеріяли, то неправильно було б не доводити їх до суду.
"500 днів в СІЗО" для Антоненко - то результат не підписаної прокурором підозри, а суддівського свавілля, що на догоду Зеленському та Авакову, обирав неадекватний запобіжний захід.
І результатом справи після виправдання Антоненка, Дугар та Кузьменка мусить бути не лише матеріяльна компенсація за їхнє безпідставне переслідування, але й кримінальні справи за фактом незаконного позасудового переслідування, фабрикації справи та політичного визиску наклепу.
Це саме стосується і справи Стененка. Його справа, особливо її "медійна підтримка" мують усі ознаки організованої кампанії з дискредитації та переслідування.
Та нічого такого, Єрмак просто робив роботу для кацапів.
выподставляли их, - они лишь исполнители чужой воли, провокаторы, мелкие сошки. Страна сразу же ощутила приход этой шоблы - падением экономических показателей и не только. В чем сильны сексоты - это в интрижках, в дележках, в захватах, в ******** с медовыми ловушками, в подмене собою на должностях специалистов; все помнят, как они приняли этого портнова, пытаясь начать большую Игру в судах, с громкими посадками... отнюдь не коррупционеров, как было объявлено. Но их серость, бездарность, спасает их противников. Они не на что не способны. Сексоты, это убогие слизняки, позор.
сподіваюсь з ним навіть розмовляти не будуть на протокольних засіданнях.
ну хто він такий? завгозп ОПЗ?...
або ж Вовє срочно міняти Кулєбу, чи Данілова, чи Шмигаля, чи... Разумкова....
P.S....сподіваюсь і поза межами теж....
быть сторонником клоуна Зели и комуняки Байдена вот это действительно зашквар 🤨