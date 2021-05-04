"Єрмак був прихильником Трампа. Це було однією з причин моєї відставки", - Рябошапка

Відмова команди Руслана Рябошапки в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією з причин його відставки з посади Генерального прокурора України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в Facebook ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

Він нагадав, що 5 травня в Україні з візитом перебуватимуть топчиновники Державного департаменту США - Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд.

Далі він задається питанням: "Цікаво, як їм буде дивитися в очі і що буде говорити діючий керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулася для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера?"

Рябошапка зазначає, що Єрмак "продавав" себе Президенту Зеленському як провідного фахівця у відносинах зі США, і весь час до перемоги нинішнього президента США Байдена був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками і переконував Зеленського в майбутній перемозі Трампа на виборах президента США.

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Ексгенпрокурор підкреслює, що транскрипт бесіди Джуліані і Єрмака розкриває ще одну важливу деталь - Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...) .

"Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які би могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена. - пише Рябошапка. - У відповідь на неодноразові запитання, я про це інформував Президента Зеленського. Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади Генерального прокурора".

За словами Рябошапки, підтвердженням цьому може стати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Байдена в травні 2020 року вже новим генеральним прокурором.

"Послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив розмови у травні 2020 року, Офісу Генпрокурора, що одразу ж відкрив кримінальне провадження та публічні коментарі Президента Зеленського на цю тему можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації даної комбінації.

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І роль керівника Офісу Президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи", - упевнений ексгенпрокурор.