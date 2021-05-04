Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Те ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада щодо "Нафтогазу", спочатку вдарить по компанії, а потім повернеться до всієї країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив ексглава правління компанії Андрій Коболєв.

"Таке ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада у широкому сенсі, воно спочатку вдарить по "Нафтогазу", а потім повернеться до влади і до всієї країни. "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету. (.. .). Мій контракт досить відома штука. Там немає ніяких секретів. Тому я бачу причину змін у тому, що ми як менеджмент діємо в рамках законодавства, інтересів компанії", - вважає Коболєв.

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На питання про те, чи готовий буде він знову коли-небудь очолити "Нафтогаз", він відповів: "Якщо прибрати мої особисті емоції, то я, чесно кажучи, не вважаю доцільним повертатися, якщо не буде відновлено корпоративне управління – тобто відновлені повноваження Наглядової ради. Я думаю, що для будь-якого керівника будь-якої державної компанії, якщо не буде відновлено верховенство права в аспектах корпоративного управління, повертатися немає сенсу. Якщо стати керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., це не має сенсу. І питання навіть не в персональних амбіціях. Раніше я казав своїм керівникам, що мені можна казати, або що робити, або як робити, але не те й інше. Яскравий приклад того, коли мені казали, як робити, – продаж газу по ПСО. Результат – шалені борги і резерви. Практичний досвід довів, що навіть такий підхід є недоцільним, а доречно лише отримувати вказівки про що робити. Інакше це перетворюється в постійний конфлікт керівника компанії і уряду або здачу інтересів компанії… Запитайте, в якої державної компанії на рахунках є хоча б мільярд доларів. Окрім нас, ні в якій".

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.