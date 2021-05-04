Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв
Те ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада щодо "Нафтогазу", спочатку вдарить по компанії, а потім повернеться до всієї країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив ексглава правління компанії Андрій Коболєв.
"Таке ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада у широкому сенсі, воно спочатку вдарить по "Нафтогазу", а потім повернеться до влади і до всієї країни. "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету. (.. .). Мій контракт досить відома штука. Там немає ніяких секретів. Тому я бачу причину змін у тому, що ми як менеджмент діємо в рамках законодавства, інтересів компанії", - вважає Коболєв.
На питання про те, чи готовий буде він знову коли-небудь очолити "Нафтогаз", він відповів: "Якщо прибрати мої особисті емоції, то я, чесно кажучи, не вважаю доцільним повертатися, якщо не буде відновлено корпоративне управління – тобто відновлені повноваження Наглядової ради. Я думаю, що для будь-якого керівника будь-якої державної компанії, якщо не буде відновлено верховенство права в аспектах корпоративного управління, повертатися немає сенсу. Якщо стати керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., це не має сенсу. І питання навіть не в персональних амбіціях. Раніше я казав своїм керівникам, що мені можна казати, або що робити, або як робити, але не те й інше. Яскравий приклад того, коли мені казали, як робити, – продаж газу по ПСО. Результат – шалені борги і резерви. Практичний досвід довів, що навіть такий підхід є недоцільним, а доречно лише отримувати вказівки про що робити. Інакше це перетворюється в постійний конфлікт керівника компанії і уряду або здачу інтересів компанії… Запитайте, в якої державної компанії на рахунках є хоча б мільярд доларів. Окрім нас, ні в якій".
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
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И компетентные органы потом разберутся, когда уйдет власть зеленых барыг.
Хммм....в таких случаях просто....независимый аудит. Просто..добавь воды!
Это и есть деньги украинцев, которые вытянуты у них из кошельков путем спекуляций монополии Нафтогаз. По сути - это скрытый налог.
МВФ уже ніяких кредитів не дасть. Ну, можливо араби за більші відсотки, куди їздив Зеленський, напевно у якості "актриси з німецького фільма для дорослих"
Тоді це який курс на ЄС?
Ці кошти НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidomi-prichini-zvilnennja-koboljeva-ta-priznachennja-vitrenka-holovoju-nak-naftohaz-ukrajini.html Джерело
Вони згідно законодавству визначаються ціною на https://www.powernext.com/spot-market-data Нідерландській біржі TTF
Що не так? До чого тут Нафтогаз до Ваших мрій і суджень?
Різні ціни для населення і бізнесу веде до корупції. Чим більша ця різниця, ти більша корупція.
Тим кому не по карману - є субсидія. Усе ж передбачено.
А так як Ви хочете не вийде, бо укр. родовища потребують капіталовкладень, і, взагалі, укр. видобутку все одно недостатньо буде для населення.
"Дешевого газу", як і дешевого золота чи алмазів не існує. Є ціна, яка регулюється ринком.
Щоб Україна вступила до ЄС, як раз і потрібні ринкові ціни на енергоносії. Це і є однією з умов.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46033989 У МВФ вважають, що різні ціни на газ для різних категорій споживачів - промисловості і населення - є джерелом зловживань і корупції, а покриття різниці у тарифах формує прихований дефіцит бюджету.
И если даже был бы у власти Петр Алексеевич,то дерьма в его адрес не уменьшилось бы. Во внешней политики он имеет плюс,но на внутренней такой же говнюк как и все.
Мон шер Гамлєт!
Ходiм у кабiнет,
Канхвету дам тобi я посмоктати.
Канхвета очень класна, "Тузiк" вкусний!