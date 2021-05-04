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Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Бути керівником

Те ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада щодо "Нафтогазу", спочатку вдарить по компанії, а потім повернеться до всієї країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловив ексглава правління компанії Андрій Коболєв.

"Таке ставлення, як до "Тузика", яке зараз демонструє влада у широкому сенсі, воно спочатку вдарить по "Нафтогазу", а потім повернеться до влади і до всієї країни. "Нафтогаз" був і залишається головним джерелом наповнення бюджету. (.. .). Мій контракт досить відома штука. Там немає ніяких секретів. Тому я бачу причину змін у тому, що ми як менеджмент діємо в рамках законодавства, інтересів компанії", - вважає Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв

На питання про те, чи готовий буде він знову коли-небудь очолити "Нафтогаз", він відповів: "Якщо прибрати мої особисті емоції, то я, чесно кажучи, не вважаю доцільним повертатися, якщо не буде відновлено корпоративне управління – тобто відновлені повноваження Наглядової ради. Я думаю, що для будь-якого керівника будь-якої державної компанії, якщо не буде відновлено верховенство права в аспектах корпоративного управління, повертатися немає сенсу. Якщо стати керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., це не має сенсу. І питання навіть не в персональних амбіціях. Раніше я казав своїм керівникам, що мені можна казати, або що робити, або як робити, але не те й інше. Яскравий приклад того, коли мені казали, як робити, – продаж газу по ПСО. Результат – шалені борги і резерви. Практичний досвід довів, що навіть такий підхід є недоцільним, а доречно лише отримувати вказівки про що робити. Інакше це перетворюється в постійний конфлікт керівника компанії і уряду або здачу інтересів компанії… Запитайте, в якої державної компанії на рахунках є хоча б мільярд доларів. Окрім нас, ні в якій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" в листі Шмигалю виклала позицію щодо звільнення Коболєва: Ми не можемо підтримувати радянські методи

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: 

Нафтогаз (4405) Коболєв (822)


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Топ коментарі
+22
Разговорился, однако. Сколько интересного о о правлении "величайшего" воришки мы скоро узнаем.
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04.05.2021 16:28
+21
у Серуни Лешенка спроси, который "работает" на убыточной УкрЗализныце, но получает по 330 000 грн в месяц. И у Муси вНаёма, который развалил УкрОбьоронПром, но получает тоже по 300 000 грн в месяц. Да и у "реформатора" Сракашвили спроми, который уже БОЛЬШЕ ГОДА сидит своей жирной сракой в Совете Реформ, но НИХРЕНА не сделал, а получает 600 000 грн в месяц, ЗЕбил
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04.05.2021 16:38
+19
с 2015-го года нафтогаз прибыльная госокмпания. Но с 2020-го, нафтогаз приносит только убытки государству. В этом совсем не виноват бубочка, просто совпадение. Ведь правда?!
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04.05.2021 16:31
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Разговорился, однако. Сколько интересного о о правлении "величайшего" воришки мы скоро узнаем.
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04.05.2021 16:28 Відповісти
" ... о ..."
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04.05.2021 16:30 Відповісти
Получая ежедневно более ляма грн. можно и тузиком быть.
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04.05.2021 16:31 Відповісти
не все такие продажные, как ты, ЗЕбил. НабСовет Нафтогаза это прекрасно продемонстрировал
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04.05.2021 16:33 Відповісти
Так откуда такое бабло на такие зРяПлаты в убыточном предприятии, соевый?
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04.05.2021 16:36 Відповісти
у Серуни Лешенка спроси, который "работает" на убыточной УкрЗализныце, но получает по 330 000 грн в месяц. И у Муси вНаёма, который развалил УкрОбьоронПром, но получает тоже по 300 000 грн в месяц. Да и у "реформатора" Сракашвили спроми, который уже БОЛЬШЕ ГОДА сидит своей жирной сракой в Совете Реформ, но НИХРЕНА не сделал, а получает 600 000 грн в месяц, ЗЕбил
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04.05.2021 16:38 Відповісти
Вот и я о том же, соевый, спроси у своей бабушки на сколько кусков хлеба ей пенсии хватает.
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04.05.2021 16:51 Відповісти
ЗЕбил, а кто там верещал, что "Вова не такой, Вова честный, Вова - это не Порошенко, КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ". Не ты, ЗЕбил? Кто перед выборами орал, что "бабця повинна отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від платіжок"??? Ну і як, ЗЕбіляка?
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04.05.2021 16:54 Відповісти
Соя, ты с дуба рухнул? Ложил я и на вас соевых и на зебилов, а свои фантазии в чего себе засунь.
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04.05.2021 16:58 Відповісти
ложив ти на себе, ЗЕбіл. Тепер вас вдень з вогнем не знайдеш - НІХТО за Вовочку вже різко "нє галасавал, я вабщє дома бил, балєл."
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04.05.2021 17:00 Відповісти
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04.05.2021 17:07 Відповісти
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04.05.2021 17:08 Відповісти
Ну, во-первых еще в 2019 предприятие было супер прибыльным. И зарплата с премией могли вполне быть прописаны в контракте как процент от результатов работы. Как было с премией за победу над Газпромом.

Быть руководителем "Тузика", где министры будут говорить "встать", "лежать" и т.д., не имеет смысла, - экс-глава "Нафтогаза" Коболев - Цензор.НЕТ 6968
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04.05.2021 16:41 Відповісти
Она было прибыльным в силу выйгрыша в стокгольмском суде против России. Но это ни как не связано с хозяйственной деятельностью.
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04.05.2021 16:53 Відповісти
Да неужели? Все 4 года с 2015 по 2019 каждый год выигрывали? Это в какой реальности ? Можно узнать что вы принимаете такое забористое?
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04.05.2021 18:58 Відповісти
А вот как смогли зеленые дебилы за год "уграть" такое супер прибыльное предприятие до состояния "ниже плинтуса"? Даже повышение тарифов до рекордных значений не помогло.
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04.05.2021 16:44 Відповісти
убыточным оно резко стало в 20-м году, при предыдущей власти было в плюсах нормальных и нормально наполняло бюджет
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05.05.2021 12:09 Відповісти
Но ведь не захотел. В тюрьме они ему без надобности. Видимо 19 млрд.убытков у еще недавно прибыльного предприятия -- это только видимая вершина айсберга. Все остальное вылезет попозже.
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04.05.2021 16:35 Відповісти
Оно в тюрьму без лямов собралось, оно их сразу мамашке в амЪерику перечисляет.
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04.05.2021 16:38 Відповісти
Пусть перечисляет куда угодно. Его право. Он их не своровал. А вот лучше пусть поведает как Зела запустил свои шаловливые ручонки в кубышку "Нафтогаза". Что пришлось тарифы задирать до рекордных значений. Это вот более интересно.
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04.05.2021 16:50 Відповісти
Пускай с этим компетентные органы разбираютя, эХсперт газовый.
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04.05.2021 16:52 Відповісти
Угу, ваша Бєнядіктова, яка виконує накази ЗЕбіла і Каломойського - якраз "розбереться", а-ха-ха
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04.05.2021 16:56 Відповісти
А тут и не нужно быть великим экспертом. Достаточно сравнить цены у нас и на спотовом рынке Европы. И в 2018, и в 2019, и сейчас. И состояние "Нафтогаза" в эти годы и сейчас. И все и сразу станет понятно.

И компетентные органы потом разберутся, когда уйдет власть зеленых барыг.
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04.05.2021 16:59 Відповісти
Дык! Подавай в суд на зеленых барыг, соевых, ОПЗЖоппых, ... , я то тут при чем. На свой кусок хлеба я честно зарабатываю и налоги плачу, от этих барыг откаты не получаю.
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04.05.2021 17:04 Відповісти
что-то ты, НЕПРИЗНАВШИЙСЯ ЗЕЛЕСОСИК РАЗОШЕЛСЯ) НЮХНИ БУБОЧУКИН ЗАД, ОПОХМЕЛИСЬ..засрал все каменты
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04.05.2021 17:37 Відповісти
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04.05.2021 17:41 Відповісти
Так ты и привел этих зеленых барыг к власти. Чем теперь недоволен? Ведь хуже не будет.
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04.05.2021 18:55 Відповісти
Я видел как ты их за ручку вел, предурь, со своими детьми перепутал?
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04.05.2021 19:00 Відповісти
Да нет, люмпен, тут невозможно перепутать. Твоя тупая риторика позволяет сделать однозначный вывод.
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04.05.2021 20:21 Відповісти
Если бы ты смогло понять какое ты шиСтоватое- ты бы повесилось.
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04.05.2021 21:06 Відповісти
Да неужели, упоротое? Не нравится когда тыкают носом в твои же фекалии? Меньше гадить здесь нужно и попустит
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05.05.2021 01:04 Відповісти
А ВІН І Є ГАВКАЮЧИЙ ЗЛОБЛИВИЙ ЖАДНИЙ ПІДЛИЙ ПЕС.
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04.05.2021 17:48 Відповісти
І що у тебе Коболєв вкрав?
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04.05.2021 16:37 Відповісти
Я не о Коболеве говорю. А о "величайшем" правителе современности

Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв - Цензор.НЕТ 4190
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04.05.2021 16:54 Відповісти
Пардон. Але я думаю, що потрібно було спочатку уточнити.
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04.05.2021 17:02 Відповісти
Вітаю зєбілів зариганих з перемогою, шизи над здоровим глуздом.
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04.05.2021 16:29 Відповісти
У меня всегда один вопрос, почему они все становятся такими разговорчивыми, только после того как их отрывают от корыта?
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04.05.2021 16:29 Відповісти
На каком диалекте говорят в барселоне? Напомни, испанка ты наша.
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04.05.2021 16:36 Відповісти
Это какое отношение к теме имеет?
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04.05.2021 17:02 Відповісти
Просто ты с Испанией не имеешь ничего общего
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04.05.2021 17:41 Відповісти
Этика это называется. Пока находишься на госслужбе власть не критикуешь---это азы, мадам)))
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05.05.2021 00:30 Відповісти
Поэтому они бедные мучаются и страдают пока пинка под зад не получат
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05.05.2021 09:30 Відповісти
с 2015-го года нафтогаз прибыльная госокмпания. Но с 2020-го, нафтогаз приносит только убытки государству. В этом совсем не виноват бубочка, просто совпадение. Ведь правда?!
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04.05.2021 16:31 Відповісти
Народ больше интересуют постоянно растущие в цене платёжки, а не личные амбиции и персональные многомиллионые контракты. Связывать свою судьбу с судьбой страны всё-таки не стоит, когда-то приходит время уходить и время покажет результаты работы
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04.05.2021 16:31 Відповісти
Так тебе что зеленский не понизил платежки, как обещал два года назад?!
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04.05.2021 16:33 Відповісти
Минуточку. Так я не понял, новый говорит, что они долгах. А старый, заявляет про миллярд на счету?
Хммм....в таких случаях просто....независимый аудит. Просто..добавь воды!
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04.05.2021 16:34 Відповісти
"...Спросите, у какой государственной компании на счетах есть хотя бы миллиард долларов..."
Это и есть деньги украинцев, которые вытянуты у них из кошельков путем спекуляций монополии Нафтогаз. По сути - это скрытый налог.
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04.05.2021 16:35 Відповісти
ясен пень коболева и Со устраивал корпоративный междусобойчик, как результат - годовой убыток в 60 лярдов....где деньги, Зин?)
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04.05.2021 16:35 Відповісти
У нас за последний год все госкомпании стали убыточны. Где деньги, которые украл твой зебил с кварталом95?
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04.05.2021 16:37 Відповісти
он точно не мой)может твой?
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04.05.2021 16:44 Відповісти
а не ты его выбрал? Знавит, это ТВОЙ преЗЕдент
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04.05.2021 16:47 Відповісти
не 60, а 19... и до этого с 2015 прибильное предприятие... и если еще напрячся то можно увидеть в тексте, что Коболев намекает, что без корпоративного управления гос компанией как требовал колективный запад это лишь "бидончик с капустой в руках ОП"... и вот Коболев руководить этим "бидончиком" не хочет ибо компанию гробят с банковой ради себя любимых
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05.05.2021 12:19 Відповісти
Оно то может и так.. Но запасной аэродром себе Коболев приготовил, отправляя заработанные " в поте лица" миллионы долларов в США к маме., можно хоть сейчас ехать. ( хорошо правда хоть не стал врать и сам в этом признался)
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04.05.2021 16:39 Відповісти
Смысл в том что эти лямы « лекгальные» он их подарил пенсионерке и не заплатил налог.... на 8 Лямов можно в сша безбедно жить .... В маями скажем любоваться закатом)
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04.05.2021 16:51 Відповісти
Власне, от ці рейдерські рішення зеленого Уряду іще нам будуть відхаркуватися. "США, ЄС і МФО висловили глибоке занепокоєння рішенням КМУ розпустити наглядову раду й замінити главу "Нафтогазу", засумнівавшись у прихильності України курсу реформ у корпоративному управлінні." А далі буде по зростаючій ...
МВФ уже ніяких кредитів не дасть. Ну, можливо араби за більші відсотки, куди їздив Зеленський, напевно у якості "актриси з німецького фільма для дорослих"
Тоді це який курс на ЄС?
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04.05.2021 16:50 Відповісти
Прибыльная
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04.05.2021 16:51 Відповісти
Если Нафтогаз прибыльная компания, то надо понимать откуда прибыль. А прибыль эта плюс резервы, говорят, 50 млрд сформированы из наших с вами платежей за газ! Государство нас обдирает который год и делает вид что все нормально, так и должно быть! На самом Нафтогаз просто прокладка или посредник по выкачке денег из населения! Толку от нее ноль целых ноль десятых.
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04.05.2021 16:54 Відповісти
Откуда информация по резервах в 50млрд? Сам придумал?
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04.05.2021 16:57 Відповісти
Несколько раз было сообщение в прессе о том, что резервы в сумме 50 млрд хотят забрать на Велыке крадивництво и это есть причина увольнения Кобелева!
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04.05.2021 17:06 Відповісти
Причина ... демаршу зі звільненням голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, та призначенням на цю посаду Юрія Вітренка - 50 мільярдів гривень, які НАК не поділив із Банковою, пише редакторка відділу економіки ZN.UA Юлія Самаєва.
Ці кошти НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/vidomi-prichini-zvilnennja-koboljeva-ta-priznachennja-vitrenka-holovoju-nak-naftohaz-ukrajini.html Джерело
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04.05.2021 17:14 Відповісти
А те що, Нафтогаз здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам, імпортує газ, а також займається переробкою газу, нафти та конденсату на п'яти газопереробних заводах (ГПЗ), виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів - то не рахується?
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04.05.2021 17:09 Відповісти
все это считается, однако я тоже могу тапки шить и говорить, что себестоимость 10000 дол. / тапок! Если посчитать себестоимость правильно, установив рентабельность на уровне 20-30%, то цена газа будет не 7200, а 1000- 1500. так понятно?
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04.05.2021 17:33 Відповісти
Україна прийняла зобов"язання перед МВФ про ринкові ціни на газ.
Вони згідно законодавству визначаються ціною на https://www.powernext.com/spot-market-data Нідерландській біржі TTF
Що не так? До чого тут Нафтогаз до Ваших мрій і суджень?
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04.05.2021 18:15 Відповісти
приняла такие обязательства в результате которых нет ни МВФ, ни внутренних цен на газ! Такие переговорщики значит. Цены для населения должны быть по внутренним ценам иначе зачем нам такое богатство как украинский газ? с таким же успехом его можно закупать на бирже в Нидерландах у кого угодно. Когда Украина будет в ЕС тогда может быть ситуация поменяется, а сейчас у нас как вы знаете 90% нищих.
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04.05.2021 18:23 Відповісти
То які претензії до Нафтогазу?
Різні ціни для населення і бізнесу веде до корупції. Чим більша ця різниця, ти більша корупція.
Тим кому не по карману - є субсидія. Усе ж передбачено.
А так як Ви хочете не вийде, бо укр. родовища потребують капіталовкладень, і, взагалі, укр. видобутку все одно недостатньо буде для населення.
"Дешевого газу", як і дешевого золота чи алмазів не існує. Є ціна, яка регулюється ринком.
Щоб Україна вступила до ЄС, як раз і потрібні ринкові ціни на енергоносії. Це і є однією з умов.
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04.05.2021 18:34 Відповісти
коррупция при разных ценах - это такой лозунг! В других странах можно, а у нас типа не можем победить коррупцию. Коррупция как раз в обратном будет скоро, в том, что будут дерибанить сверхприбыли Нафтогаза. Капиталовложений при цене 80-100 дол хватит с головой!!! Не надо рассказывать сказки! Вот когда будем в ЕС тогда должны быть и их правила, а сейчас сплошной обман населения! Это дополнительный налог на каждого!
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04.05.2021 18:41 Відповісти
Мені не вірите, повірте МВФ і ВВС
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46033989 У МВФ вважають, що різні ціни на газ для різних категорій споживачів - промисловості і населення - є джерелом зловживань і корупції, а покриття різниці у тарифах формує прихований дефіцит бюджету.
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04.05.2021 19:05 Відповісти
это не вопрос верю, не верю, понимаете? у других стран разный тариф для населения и промышленности. То есть им можно такую коррупцию разводить по вашему? А нам пришел МВФ и сказал, что это коррупция! У нас МВФ - это наивысший орган государственной власти? А президент где? А парламент? А правительство?
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04.05.2021 19:12 Відповісти
В "другіх странах" вартість газу залежить від кількості того газу, що замовляє замовник. Оптові продажі дешевше. Тому у населення дорожче
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04.05.2021 22:32 Відповісти
откуда ты такой умный? не только от этого зависит!
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04.05.2021 22:45 Відповісти
Та не переймайся, не всім же бути розумними. Таких, як ти - 73%
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04.05.2021 23:04 Відповісти
пеця обдурив таких як ти! весь нарид не обдурить!
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04.05.2021 23:15 Відповісти
Як тільки відірвали від корита, зразу ж всі хренові і несправедливі...
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04.05.2021 17:03 Відповісти
Я против "государства в государстве".
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04.05.2021 17:32 Відповісти
Скажи это квартальным чертам в раде, которые получают в конвертах по 25 тыс баксов в месяц.
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04.05.2021 17:43 Відповісти
Речь идёт о Нафтогаз. А тех "чертей" выбирал народ.
И если даже был бы у власти Петр Алексеевич,то дерьма в его адрес не уменьшилось бы. Во внешней политики он имеет плюс,но на внутренней такой же говнюк как и все.
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04.05.2021 19:51 Відповісти
8 миллионов баксов(!) уже у мамы, благосклонность Запада. Ну ее, эту несчастную страну, отправляйся в Калифорнию наслаждаться жизнью.
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04.05.2021 17:59 Відповісти
Згадалося:

Мон шер Гамлєт!
Ходiм у кабiнет,
Канхвету дам тобi я посмоктати.
Канхвета очень класна, "Тузiк" вкусний!
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04.05.2021 18:01 Відповісти
Профессионалы у нас никому не нужны, проходимцы и воры всех мастей вытирают о них ноги.
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04.05.2021 19:25 Відповісти
А Андрюшка мріяв бути повноправним ХАЗЯЇНОМ в ДЕРЖАВНОМУ підприємстві, творити там що попало, призначати собі і прібліжонним мільярдні зарплати і премії і ні перед ким не звітувати? То хай створить аналогічне приватне підприємство і там безперешкодно сам собі хазяйнує. В чому питання?
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04.05.2021 22:02 Відповісти
Коболев, хорош верещать!!!! Жалко премий миллионных! Вы же там охренели! ОТДОХНИ.
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05.05.2021 07:09 Відповісти
Тут многие (я - первый) за одну десятую коболевской зарплаты в "Нафтогазе" согласятся сами скакать похлеще любого "Тузика".
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05.05.2021 07:51 Відповісти
 
 