Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у ході зустрічі у вівторок у Лондоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у кулуарах наради глав МЗС країн G7 обговорив відносини з РФ у світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму й на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - ідеться в комюніке ЄЗС, опублікованому у Брюсселі.

Як повідомляється в документі, ця зустріч надала "можливість обговорити на двосторонній основі деякі з найбільш нагальних майбутніх викликів у сфері зовнішньої політики та безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" на їхній дводенній нараді".

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Боррель і Блінкен, окрім РФ, обговорили останні події навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної програми, зважаючи на можливе повернення Сполучених Штатів у СВПД і у зв'язку з тим, як забезпечити повне й ефективне виконання ядерної угоди з Тегераном.

Вони говорили також про ситуацію в Афганістані та про відносини з Китаєм.

Глава дипломатії ЄС висловив занепокоєння зростанням нестабільності в Колумбії.

"Майбутній саміт ЄС-США у Брюсселі в червні надасть нового імпульсу відносинам між ЄС і США", - зазначили в ЄЗС.