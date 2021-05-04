УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 061 63

"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов

Через нав'язування неправдивої інформації про вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Спутник V". Але Україна не буде закуповувати російську COVID-вакцину.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) не став несподіванкою. У ньому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації. З початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

Це дослідження лише підтверджує те, про що я говорю вже кілька місяців: нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз почав експертизу нової COVID-вакцини з Китаю Vero Cell

За його словами, через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Супутник V".

"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде. Водночас ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії. Тому я закликаю українців бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни", - підсумував глава МОЗ.

Також читайте: Розподіл вакцин від коронавірусу у світі несправедливий. Україна отримала дуже мало з обіцяного, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 6558
показати весь коментар
04.05.2021 17:11
+5
"Спутник" ни как не дождется Лукашенко.., обвиняя Европу что она не поставляет им вакцину. Видимо спутал адреса..
показати весь коментар
04.05.2021 16:50
+5
...те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
показати весь коментар
04.05.2021 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Спутник" ни как не дождется Лукашенко.., обвиняя Европу что она не поставляет им вакцину. Видимо спутал адреса..
показати весь коментар
04.05.2021 16:50 Відповісти
а может любителей русского мира и носителей языка лермонтого да и голофастого, все-таки привить родным спутником...
и - прямиком в 57-ой год, на орбиту...бип-бип-бип
показати весь коментар
04.05.2021 18:51 Відповісти
Никогда больше ничего общего , ватники-балалаечники! Идитенах, строить кАмунизЬм-2 самостоятельно...
показати весь коментар
04.05.2021 20:29 Відповісти
неугомонных гариков и прочих гагаринов - на орбиту востока 61 года...безвозвратно
показати весь коментар
04.05.2021 20:54 Відповісти
Ватные подонки, наконец наступает время ответственности за ваши преступления против Украины, будете жестко наказаны тотальной нищетой и дезинтеграцией Засрахи (печеньки Нуланд гаранти...)
показати весь коментар
04.05.2021 21:38 Відповісти
не прагну вражати
показати весь коментар
05.05.2021 09:41 Відповісти
...те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
показати весь коментар
04.05.2021 16:53 Відповісти
Петр Порошенко раскритиковал ввезенную в Украину вакцину AstraZeneca/Covishield, назвав ее "говном".
показати весь коментар
04.05.2021 17:05 Відповісти
А откуда у Степанова курточка по цене авто?
показати весь коментар
04.05.2021 17:56 Відповісти
Степанов,боясь увольнения-начпл корчить из себя патриота.
Конченая гнида.
показати весь коментар
04.05.2021 16:55 Відповісти
а що не так??? кацапський фуфломіцин Спутнік Ве - хай самі кацапи і вживають..і дохнуть як мухи
показати весь коментар
04.05.2021 17:30 Відповісти
він у січні так казав чи у лютому , коли наче якась фірма узяла на тестування чи реєстрацію спутнік. з того моменту нічо не змінилось як видно. спутник і в Европі ще не атестували, але узяли. але усі кажуть і казали вже про політичність самої назви. а словаки заявили, що їм на тестування дали зовсім не те, що описано у меджурналі "лацет". у кацапів хороша ідея з двофакторністю, але бажання бути першими підосрало усю затєю.
показати весь коментар
04.05.2021 18:26 Відповісти
Не треба за всю Європу розписуватися В Польщі нема супутника і міністр здоров'я сказав, що її не буде, хоча фейк хтось пустив, що Польща буде використовувати супутник.
показати весь коментар
04.05.2021 19:28 Відповісти
ото не транди сам. у Європі є така контора ЕМА називається, вона сертифікує вакцини і вона зараз спутніком займається. А твоя Польща ж у Європі наче. якщо кацапи виконають її вимоги і вони поставлять усі галочки де їм треба, почуємо про результат. але чи користуватись нею, це вибір самої країни. ось сьогодні Британія відмовился від джонсон, хоча інші нею користуються.
показати весь коментар
04.05.2021 19:56 Відповісти
Так і треба було писати про сертифікацію, а не те, що супутник збираються всі країни використовувати, бо з твого контексту я зрозумів саме так.
показати весь коментар
04.05.2021 23:00 Відповісти
так у мене і так про то написано, двічі ! тобі повилазило? повторення для особливо обдарованих видно допомогло.
показати весь коментар
04.05.2021 23:30 Відповісти
Давай ще в третій раз повторити, бо щось мені не зрозуміло. Ви там собі супутником в Німеччині вже вакцинутесь?
показати весь коментар
05.05.2021 22:25 Відповісти
Став министром, Степанов понял всю степень негативности медицинской реформы Квиташвили-Супрун и стал её СВОРАЧИВАТЬ. Вот это сворачивание враждебной для украинских граждан медреформы и стало причиною сбора подписей за отставку Степанова.
показати весь коментар
04.05.2021 19:22 Відповісти
От спасибо огромное!!! Хотя есть подозрение, что фельдшерминистр боится, что за спутник не просто курточку заберут, но и штанишки заодно с баблом в каманах от распила уникальных закупок вакцин.
показати весь коментар
04.05.2021 16:59 Відповісти
Тут быть "принципиальным" очень даже классно. И патриотом. А заикнись он про кацапскую бормотуху, где прятаться будет
показати весь коментар
04.05.2021 17:00 Відповісти
Ого, кто же это его так напугал то? ишь как запел)
показати весь коментар
04.05.2021 17:01 Відповісти
Я бы поднял клич по Украине - "Степаняку на гиляку", только кто его подхватит, ведь жизни людей ничего не стоят, тем более если на кону стоит политическая обоснованность и возможность пополнить свой банковский лицевой счет. Бизнес есть бизнес, пусть даже на крови своих граждан. В старину во время эпидемий войны прекращались, а теперь это гладиаторские игры со смертью, кинем монетку кто следующий?
показати весь коментар
04.05.2021 17:03 Відповісти
с "принципиальной и неизменной" степановской позицией в Украине со всеми остальными вакцинами результат почти такой же.Позиция вредительства украинскому народу
показати весь коментар
04.05.2021 17:04 Відповісти
Ну когда Слуги и Зеленский, вместо необходимых семнадцати миллиардов гривен, выделили в бюджете всего три миллиарда, то как раз именно это является не просто вредительством, а Геноцидом украинского народа. Во всём мире именно главы государств лично занимались заказами вакцин у производителей.
показати весь коментар
04.05.2021 19:25 Відповісти
Це зрада вiнагенткремля
показати весь коментар
04.05.2021 17:05 Відповісти
Чувак, ну ты и серонул ... пипец тупачьё.
показати весь коментар
04.05.2021 17:07 Відповісти
Нi чувак, це ТИ тупанул) Ти взагалі розрізняєш де сарказм а де серйозність?)
показати весь коментар
04.05.2021 18:08 Відповісти
чувак не знає, як записується сарказм.
показати весь коментар
04.05.2021 18:28 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2021 18:32 Відповісти
та ні, чуваки, то ви тут намагаєтесь пропихнути типу: "Стєпанав маладєц! Он ніпакупаєт Спутнік - значіт Стєпанов наш патріот."
від вас за кілометр смердить.
показати весь коментар
04.05.2021 18:39 Відповісти
якою тебе вже вкололи, що тебе так плющє? у нього написано саме так, чи у тебе фантазія совково-бурная і ти сам собі додумав, що тобі до впододби?
показати весь коментар
04.05.2021 18:45 Відповісти
стьоб записується з порушенням правил правопису.
показати весь коментар
04.05.2021 18:29 Відповісти
Кацапи малий відкат дають?
показати весь коментар
04.05.2021 17:06 Відповісти
Существуют подозрения, что в их вакцинах может быть привит элемент бесплодия. Была уже одна вакцина (не помню какая), после применения которой бесплодными стало примерно 10% вакцинированных женщин.
показати весь коментар
04.05.2021 19:27 Відповісти
Вашу позицию, как и позицию кабмина, определяет Зеленский с Ермаком, листая на досуге Камасутру.
показати весь коментар
04.05.2021 17:08 Відповісти
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 6558
показати весь коментар
04.05.2021 17:11 Відповісти
на спутнікє новой курточкі не будєт, значіт нах
показати весь коментар
04.05.2021 17:13 Відповісти
Зараз мене заклюють, але....
Ми ніфіга не знаємо про той "спутник". Я розумію, що чмурять його в основному по політичним мотивам. Але нарасії колять. Знайомій уже місяць назад другу дозу вкололи. І нічого не сталося. Може, вона ніяка. Хто його знає. А може не гірша за інші. Але по містам їздять спеціальні автобуси з бригадами, які колять той "спутник". Питання Степанову - де у нас хоч щось подібне? Ще не наповнився пенсійний фонд? Так скоро його нікому взагалі буде наповнювати.
показати весь коментар
04.05.2021 17:32 Відповісти
Офіційно Бразилія та Словаччина відмовилися після лабораторних досліджень, які показали, що то не вакцина, а шмурдяк.
До чого тут політика?
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-slovachchyna-rosija-sputnik-v/31193558.html
показати весь коментар
04.05.2021 17:44 Відповісти
Може й так, може й так...
показати весь коментар
04.05.2021 17:57 Відповісти
А если она дает бесплодие для 30% вакцинированных? Вот то-то же. ТАКИЕ последствия сразу и не проявятся.
Страна, которая не стесняется применить в Европе нервно-паралитическое отравляющее вещество вызывает вполне законные опасения.
показати весь коментар
04.05.2021 19:30 Відповісти
А інші скільки дають? Хто його знає. Всі ці вакцини поки що стрьомні. На випробування потрібно декілька років.
показати весь коментар
07.05.2021 19:32 Відповісти
На *спютнике* будет неск. лярдов от Засрахи легко откатом ,мудрийнарит
показати весь коментар
04.05.2021 20:37 Відповісти
лимонов конечно вечнозеленых
показати весь коментар
04.05.2021 20:38 Відповісти
Во даёт начальник отдела насекомых!"Моя позиция принципиальная и неизменная - "Спутника" в Украине не будет"-офигеть!
показати весь коментар
04.05.2021 17:28 Відповісти
Офигевать начнешь уже на днях ,когда за один доллар будешь платить 100 ржублей, ватан...
показати весь коментар
04.05.2021 20:40 Відповісти
С Урала пишешь,ватан?
показати весь коментар
04.05.2021 23:33 Відповісти
Вы думаете это потому, что оно кацапское, а Степашка - патриот?
А вот и НЕТ.
Это потому, что "прокладка" получающая откаты за Спупник-Вэ уже давно определена и забронирована - Мертвечук!
показати весь коментар
04.05.2021 17:28 Відповісти
"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов - Цензор.НЕТ 1380
показати весь коментар
04.05.2021 17:29 Відповісти
Це той самий Стєпанов ?
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/14/novyna/suspilstvo/********-mozhe-rozpochaty-zakupivlyu-rosijskoyi-vakcyny-stepanov Україна може розпочати закупівлю російської вакцини - Степанов

"...якщо Всесвітня організація охорони здоров'я схвалить вакцину і її безпечність та ефективність буде доведено, Україна «говоритиме про закупівлю будь-якої вакцини», незалежно від країни виробника...."

https://covid.unian.ua/stepanov-zrobiv-divnu-zayavu-pislya-vidkritoji-spravi-nabu-pro-zlovzhivannya-u-zakupivli-vakcin-11322746.html "Відкриває шлях до "Спутник-V": Степанов попередив про "наслідки" справи НАБУ про зловживання у закупівлі вакцин
показати весь коментар
04.05.2021 17:47 Відповісти
потім на форумах йому уставили ума і він відмовився.
показати весь коментар
04.05.2021 18:46 Відповісти
Настоящий патриот.
показати весь коментар
04.05.2021 18:04 Відповісти
Сомневаюсь я, однако, если закупка вакцины будет поставлена на коммерческую основу.
показати весь коментар
04.05.2021 18:11 Відповісти
так тоді у силу вступить твій особистий вибір.
показати весь коментар
04.05.2021 18:30 Відповісти
пипець, звідки ти вилізло?
показати весь коментар
04.05.2021 18:40 Відповісти
а як ще? якщо Україна не забороне на госрівні цю вакцину, то її ввезуть часники і колотимуть за бабло, якщо вже не колять.
показати весь коментар
04.05.2021 18:44 Відповісти
ситуація така зараз: європейська організація по атестації вакцин узяла спутнік на тестування, результатом якого може бути допуск або недопуск на ринок Європи. і якщо буде допуск, а в Україні не буде заборони, то її ввезуть часники спотикаясь-торопясь.
показати весь коментар
04.05.2021 18:50 Відповісти
брехло.
показати весь коментар
04.05.2021 19:48 Відповісти
И ничего другого тоже не будет
показати весь коментар
04.05.2021 19:53 Відповісти
вакцины не будет, а годовой товарооборот с рф на 4,5 млрд долл будет.
показати весь коментар
05.05.2021 01:11 Відповісти
 
 