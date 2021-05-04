"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов
Через нав'язування неправдивої інформації про вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Спутник V". Але Україна не буде закуповувати російську COVID-вакцину.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) не став несподіванкою. У ньому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації. З початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.
Це дослідження лише підтверджує те, про що я говорю вже кілька місяців: нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - зазначив Степанов.
За його словами, через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Супутник V".
"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде. Водночас ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії. Тому я закликаю українців бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни", - підсумував глава МОЗ.
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и - прямиком в 57-ой год, на орбиту...бип-бип-бип
дерьмом вас называют товарисч Степанов. Вороватым дерьмом...
Конченая гнида.
від вас за кілометр смердить.
Ми ніфіга не знаємо про той "спутник". Я розумію, що чмурять його в основному по політичним мотивам. Але нарасії колять. Знайомій уже місяць назад другу дозу вкололи. І нічого не сталося. Може, вона ніяка. Хто його знає. А може не гірша за інші. Але по містам їздять спеціальні автобуси з бригадами, які колять той "спутник". Питання Степанову - де у нас хоч щось подібне? Ще не наповнився пенсійний фонд? Так скоро його нікому взагалі буде наповнювати.
До чого тут політика?
https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-slovachchyna-rosija-sputnik-v/31193558.html
Страна, которая не стесняется применить в Европе нервно-паралитическое отравляющее вещество вызывает вполне законные опасения.
А вот и НЕТ.
Это потому, что "прокладка" получающая откаты за Спупник-Вэ уже давно определена и забронирована - Мертвечук!
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/14/novyna/suspilstvo/********-mozhe-rozpochaty-zakupivlyu-rosijskoyi-vakcyny-stepanov Україна може розпочати закупівлю російської вакцини - Степанов
"...якщо Всесвітня організація охорони здоров'я схвалить вакцину і її безпечність та ефективність буде доведено, Україна «говоритиме про закупівлю будь-якої вакцини», незалежно від країни виробника...."
https://covid.unian.ua/stepanov-zrobiv-divnu-zayavu-pislya-vidkritoji-spravi-nabu-pro-zlovzhivannya-u-zakupivli-vakcin-11322746.html "Відкриває шлях до "Спутник-V": Степанов попередив про "наслідки" справи НАБУ про зловживання у закупівлі вакцин