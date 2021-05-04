"Моя позиція принципова і незмінна - "Спутника V" в Україні не буде", - Степанов

Через нав'язування неправдивої інформації про вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Спутник V". Але Україна не буде закуповувати російську COVID-вакцину.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) не став несподіванкою. У ньому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їх штучної дискредитації. З початку 2021 року до бази даних EUvsDisinfo додали понад 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв щодо вакцинації.

Це дослідження лише підтверджує те, про що я говорю вже кілька місяців: нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - зазначив Степанов.

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За його словами, через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини від COVID-19 по всьому світу Росія намагається проштовхнути власний "Супутник V".

"Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде. Водночас ті, хто нав’язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" – свідомо чи по дурості підігрують Росії. Тому я закликаю українців бути розумнішими, не вірити фейкам, дотримуватися не лише особистої, а й інформаційної гігієни", - підсумував глава МОЗ.

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