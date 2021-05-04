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Новини Втручання у вибори в США
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Інформатор ФБР Стіл, автор "досьє" про зв'язки Трампа з Росією, підготував новий матеріал, - ЗМІ

Інформатор ФБР Стіл, автор

Британський розвідник, інформатор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Стіл склав нове досьє на експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Telegraph.

Нове досьє Стіла розкриває подробиці імовірної "співпраці" Трампа з Росією та втручання Москви в американські вибори. Зокрема, в документі містяться дані про зв'язок з РФ ексголови штабу Пола Манафорта.

Крім того, в досьє стверджується, що Росія продовжує зберігати компромат на 45-го президента США, зокрема, дані його сексуального життя під час візиту до Москви у 2013 році.

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Довірену особу Манафорта Костянтина Килимника підозрюють в передачі російській розвідці конфіденційної інформації щодо президентської кампанії Трампа, включно з результатами опитувань, обраною стратегією тощо. Стіл вважає такі підозри доказом "змови" Дональда Трампа з росіянами.

Імовірну змову президента США та РФ розслідували спецпрокурор Роберт Мюллер й очолювана ним група прокурорів. За результатами розслідування Мюллер дійшов висновку, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2016 року, але доказів змови між штабом Трампа і РФ немає.

Перше 35-сторінкове досьє Стіл склав упродовж червня-груденя 2016 року. Інформацію для другого брав із джерел, які не використовувалися під час складання першого.

У 2006-2009 роках Крістофер Стіл очолював відділ британської розвідки MІ-6, що займається вивченням Росії, і постачав ФБР США необроблені розвідувальні дані, ідеться у матеріалі.

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Журналісти припускають, що співпраця Стіла з ФБРпродовжилося й після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Колишній розвідник продовжував постачати інформацію через власну компанію Orbis Business Intelligence.

Так, викладена в першому досьє інформація використовувалася Міністерством юстиції США для отримання в суді дозволу на стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем.

Автор: 

росія (64895) Трамп (5444) Манафорт (176)


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Топ коментарі
+19
зе-команда, вас тоже это коснется. Американцы совсем не лошары "73%", они не простят вмешательства в их выборы дегенератов из квартала95.
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04.05.2021 16:55
+14
Ай, славно! Дедушку Трумпа таки доведут до цугундера!
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04.05.2021 16:50
+11
Агента КГБ ( с времен видимо еще СССР) Трампопона давно нужно было взять за шиворот.. Иначе он еще принесет много вреда США, Западу да и в целом миру... Мы удивляемся постоянным " чудачествам" и " идиотским" результатам выборов в Украине в течении аж 1991 года... по сей день.. Но после Трампа в США я понял, что оказывается не только мы "идиоты" и уже перестал удивляться.
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04.05.2021 16:57
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Ай, славно! Дедушку Трумпа таки доведут до цугундера!
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04.05.2021 16:50 Відповісти
Навряд чи. Кращеб ви задавали собі питання, як 6 років назад його в США довели до посади Президента. Хто довів для чого і за скільки. Бо як то кажуть не так страшна та собачка путіна, як ті хто стояв за ним. А вони залишилися на своїх місцях і про них ні тоді ні зараз ніхто нічого не говорить. А значить, що через 5 років, вони можуть завести в Білий дім нову собучку путіна. Дивіться на приблеми ширше.
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04.05.2021 17:02 Відповісти
Скільки ж у силенка тараканів у голові - що не слово, то дурня. Ти, убогий, поглянь на тих більшовиків-глобалістів, які обманним шляхом захопили владу в США, хоча б трохи поцікався, як вони буквально руйнують Америку. Ти, недолуге, навіть не помічаєш, як неповносправний байден працює на куйла: своїми указами про згортання виробництва нафти в США підняв ціну на світовому ринку. Кому вигідно? Куйлу. Продовжив дію договору про обмеження стратегічних озброєн. Кому вигідно - куйлу. Куйло болялося непередбачуваного Трампа, і більш-менш дотримувалося режиму тиші на дамбасі. Чергове загострення сталося 21 січня, на другий день після інавгурації леоніда ілліча байдена. І ось тепер, щоби приховати співпрацю байдена з куйлом за завісою чергової брехні, ліпиться чергове липове досьє на Трампа.
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04.05.2021 19:08 Відповісти
Не трудитесь местным одноклеточным не понять, они ущербны, их просто жаль.
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04.05.2021 20:00 Відповісти
Угу.. Путин убийца..
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04.05.2021 20:20 Відповісти
почекай, ще випливуть бізнес-проекти Трампа з ******. І бабло, скільки і коли козирний заробив на підрядах від *****.
А секс - таки да: фігня. Якщо навіть до Клінтона не було претензій через мінет Моніки...
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04.05.2021 17:13 Відповісти
зе-команда, вас тоже это коснется. Американцы совсем не лошары "73%", они не простят вмешательства в их выборы дегенератов из квартала95.
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04.05.2021 16:55 Відповісти
Агента КГБ ( с времен видимо еще СССР) Трампопона давно нужно было взять за шиворот.. Иначе он еще принесет много вреда США, Западу да и в целом миру... Мы удивляемся постоянным " чудачествам" и " идиотским" результатам выборов в Украине в течении аж 1991 года... по сей день.. Но после Трампа в США я понял, что оказывается не только мы "идиоты" и уже перестал удивляться.
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04.05.2021 16:57 Відповісти
Вам вже пора знати, що якби від простих виборців, щось залежало, то їх би ніхто до виборів не допустив. Хтось просто вибирає своїх вальтів з колоди, а потім виставляє їх для голосування лохторату, а кого вони оберуть, то для тих хто їх вже обрав, абсолютно все одно. Вибір без вибору. По крайній мірі в нас це вже 30 років успішно практикується. І як ми бачимо навіть у США це вже з легкістю проходить.
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04.05.2021 17:19 Відповісти
Такі да, ви дійсно ідіоти. Ого, скільки корисних ідіотів глобалістів понабігло, диви, як вони радісно підскакують - аж вискакують з трусів: агент американських більшовичків стіл новий компромат на Трампа пообіцяв! Два роки спецпрокурор муллєр шукав перший заявлений компромат - не знайшов. Зате пропагандистського смороду напустили...
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04.05.2021 19:00 Відповісти
Боятся Трампа как огня, ведь уже в разных штатах организовывается сопротивление ублюдочный демократом, а Флорида будет оплотом здравомыслия, уже ДеСантис на своем месте!.
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04.05.2021 20:02 Відповісти
Дубінський, Деркач, д'Єрмак... далі - хто по списку?
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04.05.2021 17:10 Відповісти
Походу кацапы не только обоссали Донни, но и обкакали.
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04.05.2021 17:20 Відповісти
Ну недаром же мокшанцы орали "Трамп наш" и пили шампанское. после его победы на выборах.
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04.05.2021 18:57 Відповісти
этот стил просто фантазёр, брехло, аферист.
первое досье о том, как проститутки якобы писали, якобы на матрац обамы, якобы по приказу Трампа.
второе досье - тоже полная туфта.
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05.05.2021 01:08 Відповісти
 
 