Інформатор ФБР Стіл, автор "досьє" про зв'язки Трампа з Росією, підготував новий матеріал, - ЗМІ

Британський розвідник, інформатор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Стіл склав нове досьє на експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише The Telegraph.

Нове досьє Стіла розкриває подробиці імовірної "співпраці" Трампа з Росією та втручання Москви в американські вибори. Зокрема, в документі містяться дані про зв'язок з РФ ексголови штабу Пола Манафорта.

Крім того, в досьє стверджується, що Росія продовжує зберігати компромат на 45-го президента США, зокрема, дані його сексуального життя під час візиту до Москви у 2013 році.

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Довірену особу Манафорта Костянтина Килимника підозрюють в передачі російській розвідці конфіденційної інформації щодо президентської кампанії Трампа, включно з результатами опитувань, обраною стратегією тощо. Стіл вважає такі підозри доказом "змови" Дональда Трампа з росіянами.

Імовірну змову президента США та РФ розслідували спецпрокурор Роберт Мюллер й очолювана ним група прокурорів. За результатами розслідування Мюллер дійшов висновку, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2016 року, але доказів змови між штабом Трампа і РФ немає.

Перше 35-сторінкове досьє Стіл склав упродовж червня-груденя 2016 року. Інформацію для другого брав із джерел, які не використовувалися під час складання першого.

У 2006-2009 роках Крістофер Стіл очолював відділ британської розвідки MІ-6, що займається вивченням Росії, і постачав ФБР США необроблені розвідувальні дані, ідеться у матеріалі.

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Журналісти припускають, що співпраця Стіла з ФБРпродовжилося й після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Колишній розвідник продовжував постачати інформацію через власну компанію Orbis Business Intelligence.

Так, викладена в першому досьє інформація використовувалася Міністерством юстиції США для отримання в суді дозволу на стеження за колишнім радником Трампа Картером Пейджем.