Від початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів і кулеметів, - штаб ООС
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних Сил України.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, з початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Недалеко від Авдіївки російські окупанти вчинили обстріл в сторону позицій наших захисників з великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьке і Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно пригнічений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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