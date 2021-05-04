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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів і кулеметів, - штаб ООС

Від початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів і кулеметів, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних Сил України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, з початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Недалеко від Авдіївки російські окупанти вчинили обстріл в сторону позицій наших захисників з великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьке і Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно пригнічений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Також читайте: За минулу добу 9 порушень. Терористи стріляли з мінометів 120-го калібру поблизу Водяного і Талаківки, - ООС

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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обстріл (28183) бойові дії (3675) операція Об’єднаних сил (6725)


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_Выдрессировали уже враги Украины украинцев: по тебе стреляют враги - а ты в них стрелять не моги! Слуги кремля не велят-с... Теперь только статистика как норма подаётся: столько-то раз стрелял враг из таких-то калибров, ранено и убито столько-то, на "провокации" не поддались, огонь не открывали... И вроде как всё нормально, будто-бы так и должно быть. Должно - с точки зрения врага.
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04.05.2021 18:01 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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04.05.2021 18:21 Відповісти
Не може бути ,генітальніший говнокомандувач наказав не стріляти,це що орків не стасується ??))
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04.05.2021 18:28 Відповісти
тихої ночки, синочки...
Від початку доби бойовики тричі обстрілювали українські позиції з великокаліберних мінометів і кулеметів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7852

...
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04.05.2021 21:47 Відповісти
 
 