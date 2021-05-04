Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки"
Країни G20 підтримали зусилля з впровадження паспортів вакцинації для стимулювання подорожей і туризму, підкресливши, що відновлення цього процесу має вирішальне значення для відновлення світової економіки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт спільної заяви G20.
У документі наголошується, що пандемія - це можливість "сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор".
"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор надає на інші", - йдеться в повідомленні.
Згідно з пропозицією, країни-члени ЄС відкриють кордони для мандрівників з країн з порівняно низьким рівнем інфікування, а також для тих, хто повністю вакцинований від COVID-19.
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