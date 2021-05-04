Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки"

Країни G20 підтримали зусилля з впровадження паспортів вакцинації для стимулювання подорожей і туризму, підкресливши, що відновлення цього процесу має вирішальне значення для відновлення світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт спільної заяви G20.

У документі наголошується, що пандемія - це можливість "сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор".

"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор надає на інші", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз почав експертизу нової COVID-вакцини з Китаю Vero Cell

Згідно з пропозицією, країни-члени ЄС відкриють кордони для мандрівників з країн з порівняно низьким рівнем інфікування, а також для тих, хто повністю вакцинований від COVID-19.