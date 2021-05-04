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Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки"

Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації:

Країни G20 підтримали зусилля з впровадження паспортів вакцинації для стимулювання подорожей і туризму, підкресливши, що відновлення цього процесу має вирішальне значення для відновлення світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт спільної заяви G20.

У документі наголошується, що пандемія - це можливість "сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор".

"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор надає на інші", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з пропозицією, країни-члени ЄС відкриють кордони для мандрівників з країн з порівняно низьким рівнем інфікування, а також для тих, хто повністю вакцинований від COVID-19.

Автор: 

G20 (322) вакцина (4418) паспорт (1150) туризм (1560) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Хто там уже квитки в забугор'я купив? Заберете у Степанова.
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04.05.2021 18:17
+1
От цікаво, зєлєбобіки зрозуміють, хто їм перекрив безвіз?
Чи знову "ва фсьом вінаватій Парашєнка!"
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04.05.2021 18:45
+1
Ну ковидобесы будут довольны.Они этого хотели они это получили.Только почему под раздачу должны попасть и те кто ковидобеситься не желает
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04.05.2021 19:03
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Хто там уже квитки в забугор'я купив? Заберете у Степанова.
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04.05.2021 18:17 Відповісти
я вже другий рік до Греції не можу потрапити. Прощавайте бабоси)
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04.05.2021 20:11 Відповісти
От цікаво, зєлєбобіки зрозуміють, хто їм перекрив безвіз?
Чи знову "ва фсьом вінаватій Парашєнка!"
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04.05.2021 18:45 Відповісти
Виртуальная встреча во вторник, первая такая встреча под председательством Италии на форуме, поддержала усилия по обеспечению безопасной мобильности...

«Наши горы, наши пляжи, наши города вновь открываются», - сказал премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции. «Я не сомневаюсь, что туризм в Италии снова станет сильнее, чем раньше»... (С)

Жаба задавила італійців.
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04.05.2021 19:02 Відповісти
Ну ковидобесы будут довольны.Они этого хотели они это получили.Только почему под раздачу должны попасть и те кто ковидобеситься не желает
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04.05.2021 19:03 Відповісти
Разговоров много, но реально пока с паспортами в ЕС никаких подвижек. Да и вакцинация так себе идёт. Из флагманов - Германия и Сербия (sic!).
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04.05.2021 19:38 Відповісти
Паспорт в будь-якому вигляді ще треба дістати з кишені чи сумочки, пред"явити... Не простіше бірку у вухо, як теляті, чи, навіть, татуювання на лоба?
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04.05.2021 21:47 Відповісти
Країни G20 підтримують введення паспортів вакцинації: "Це має вирішальне значення для відновлення світової економіки" - Цензор.НЕТ 6286
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04.05.2021 21:56 Відповісти
Та да, паспорта справки , сертификаты удостоверения на каждую разновидность гриппа- работы непочатый край!
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04.05.2021 22:15 Відповісти
А взяток скока? Хотя бы ускорить процесс
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04.05.2021 23:02 Відповісти
Та зачем паспорта , сразу звезду пусть нашьют кто не привился.
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05.05.2021 12:04 Відповісти
 
 