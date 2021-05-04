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Якщо протягом літа вдасться впоратися з новими штамами коронавірусу, то восени школи повернуться до звичного режиму роботи, - UNICEF

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо протягом літа вдасться впоратися з новими штамами коронавірусу, то восени школи повернуться до звичного режиму роботи, - UNICEF

Формат нового навчального року залежатиме від епідемічної ситуації на території України або окремих регіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Зазначається, що скоріш за все, з періодичною "дистанційкою" доведеться миритися ще як мінімум до кінця цього навчального року. Чи повернуться учні за парти з вересня на постійній основі - ніхто не береться стверджувати напевно.

"Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. Міносвіти прагне до того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів у школу, установи професійно-технічної та вищої освіти", - заявили в пресслужбі міністерства.

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Як скоро це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але також від темпів вакцинації, говорить глава UNICEF в Україні Лотта Сільвандер.

"Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також уражають дітей. Подивимося: якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа - то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені", - сказала Сільвандер.

Автор: Анастасія Потіха
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Давно юнисефа слышно не было, заждались, сколько работников тест делали? Сколько там инфицированных по тестам у вас?
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04.05.2021 18:41 Відповісти
авжеж, і зрозуміло головне:
так, як раніше, більш ніколи вже не буде
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04.05.2021 18:42 Відповісти
А если не удастся?,абы-кабы,работающие школы-рассадник этого мора...
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04.05.2021 19:04 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9540765/Almost-85-secondary-schools-England-NO-covid-cases-opened.html
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04.05.2021 23:20 Відповісти
Тож досить поширювати антинаукову маячню. Діти - не є значущим фактором у поширенні ковіду.
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04.05.2021 23:21 Відповісти
Якщо протягом літа вдасться впоратися з новими штамами коронавірусу, то восени школи повернуться до звичного режиму роботи, - UNICEF - Цензор.НЕТ 8688
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04.05.2021 23:22 Відповісти
 
 