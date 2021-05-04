Якщо протягом літа вдасться впоратися з новими штамами коронавірусу, то восени школи повернуться до звичного режиму роботи, - UNICEF

Формат нового навчального року залежатиме від епідемічної ситуації на території України або окремих регіонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Зазначається, що скоріш за все, з періодичною "дистанційкою" доведеться миритися ще як мінімум до кінця цього навчального року. Чи повернуться учні за парти з вересня на постійній основі - ніхто не береться стверджувати напевно.

"Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. Міносвіти прагне до того, щоб швидше повернути всіх учнів і студентів у школу, установи професійно-технічної та вищої освіти", - заявили в пресслужбі міністерства.

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Як скоро це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але також від темпів вакцинації, говорить глава UNICEF в Україні Лотта Сільвандер.

"Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також уражають дітей. Подивимося: якщо нам вдасться впоратися з цими варіантами протягом літа - то так, діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені", - сказала Сільвандер.