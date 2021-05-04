УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6733 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
1 717 3
Німеччина (4506) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Німеччина має намір пом'якшити карантинні обмеження: "Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина має намір пом'якшити карантинні обмеження:

Німеччина планує послабити обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила міністр юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, "це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя".

Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок. Як очікується, будуть зняті деякі обмеження контактів. Передбачається, що після відповідних консультацій у парламенті послаблення можуть набути чинності вже найближчими вихідними.

Обмеження в ФРН діють з кінця листопада 2020 року і включають закриття всіх магазинів, крім продуктових, спортивних клубів і салонів краси, басейнів, музеїв і театрів, ресторанів і барів. Школи частково переведені на домашнє навчання, відвідати будь-який інший магазин можна тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.

Також читайте: Лукашенко обурився відсутністю підтримки в боротьбі з коронавірусом: Останні мерзотники ці європейці й американці. Нічим нам не допомогли

Такий тест можна зробити в одній з численних точок тестування по місту. Кожному громадянину належить два безкоштовні тести на тиждень.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм.. а у нас тут пишут, что Германия закрывает садики и школы до конца учебного года. И это на ослабление не сильно похоже.
Барчики, магазы и прочие наливайки у них открыты давно, но со свежим (24 часа) тестом. Поэтому когда барчики и магазы открыли в НЛ, дойчи шо лоси сохатые табуном попёрли, бо в НЛ теста не надо.
показати весь коментар
04.05.2021 18:57 Відповісти
просто у різних землях по різному. кожна земля як міні-держава зі своїм президентом. а українцям того не зрозуміти, бо звикли до того, що зверху сказали - для усіх областей однаково дієво. тому і стаття написана українським мозком і для українського мозку.
показати весь коментар
04.05.2021 19:49 Відповісти
Только вот в новости не указали, что эти ограничения будут сняты так же для всех кто полностью(!) привит и выздоровели (есть антитела)........
показати весь коментар
04.05.2021 20:05 Відповісти
 
 