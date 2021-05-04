Німеччина має намір пом'якшити карантинні обмеження: "Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя"
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Німеччина планує послабити обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомила міністр юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, "це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя".
Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок. Як очікується, будуть зняті деякі обмеження контактів. Передбачається, що після відповідних консультацій у парламенті послаблення можуть набути чинності вже найближчими вихідними.
Обмеження в ФРН діють з кінця листопада 2020 року і включають закриття всіх магазинів, крім продуктових, спортивних клубів і салонів краси, басейнів, музеїв і театрів, ресторанів і барів. Школи частково переведені на домашнє навчання, відвідати будь-який інший магазин можна тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.
Такий тест можна зробити в одній з численних точок тестування по місту. Кожному громадянину належить два безкоштовні тести на тиждень.
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Барчики, магазы и прочие наливайки у них открыты давно, но со свежим (24 часа) тестом. Поэтому когда барчики и магазы открыли в НЛ, дойчи шо лоси сохатые табуном попёрли, бо в НЛ теста не надо.