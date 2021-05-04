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Україна може отримувати допомогу в рамках "Ініціативи трьох морів", - президентка Естонії Кальюлайд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна може отримувати допомогу в рамках

Польща та Естонія мають демонструвати солідарність і підтримувати своїх партнерів на сході, зокрема Україну. Одним з механізмів підтримки Києва є допомога в рамках фондів Ініціативи Трьох морів (Тримор'я).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

За її словами, Польщі та Естонії потрібно тісніше співпрацювати з країнами "Східного партнерства". Вона зауважила, що необхідно докласти більше зусиль, щоб "так швидко, як це можливо" провести реальну зустріч з лідерами країн "Східного партнерства", якої не було з 2017 року.

"Крім того, ми можемо використати наші можливості, аби допомогти Україні ставати ближчою до економік наших країн і до нашого розуміння майбутнього Європи. У цьому контексті може допомогти Ініціатива Трьох морів",- наголосила Кальюлайд.

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За її словами, Україна, яка хоч і не є членом ЄС, може отримувати допомогу з різних фондів в рамках Тримор’я.

Своєю чергою Дуда зазначив, що Президент України Володимир Зеленський поінформував напередодні президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Варшаві, що російські війська з-під кордонів України повертаються до місць постійної дислокації.

"Але це була демонстрація сили російської армії, і НАТО, на моє переконання, має зробити з цього висновки",- підкреслив Дуда.

Він додав, що це питання обговорюватиметься як через декілька днів на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Бухаресті так і під час саміту НАТО у Брюсселі у червні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
......что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.Источник: https://censor.net/ru/n3263518

Воно взагалі обдовбалося?
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04.05.2021 18:46
+6
Допомога,це добре !! Проте як допомгти тому, хто не бажає нічого робити !!!)))
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04.05.2021 18:50
+3
А ведь когда-то в далёком 1991-м мы стартовали из Совка вместе и теперь вот бывшая 1-миллионая ЭССР, сегодня Эстония помогает бывшей 50-миллионой УССР, нынешней Украине, которая , судя по выборам, всё никак не определится к красивым или умным Украина может получать помощь в рамках "Инициативы трех морей", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7642
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04.05.2021 18:52
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......что преидент Владимир Зеленский сообщил накануне президентам Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска, находящиеся ранее на границах Украины, возвращаются в места постоянной дислокации.Источник: https://censor.net/ru/n3263518

Воно взагалі обдовбалося?
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04.05.2021 18:46 Відповісти
Та то он все языком в глазике у тупина шарится, мир ищет. Да и не обдовбаным не бывает в принципе, от слова совсем.
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04.05.2021 18:52 Відповісти
Таки имеете мине шо сказать? Если таки союзники то не должны в спину бить как немцы с лягушатниками.
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04.05.2021 18:55 Відповісти
+
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04.05.2021 19:12 Відповісти
Это те страны, которые понимают, что такое дитя совка. И только они понимают что мелет это недораЗЕмение. Голландцы тихонько перебирают, на всякий случай, что же может быть начинкой айкосиков.
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04.05.2021 18:55 Відповісти
Допомога,це добре !! Проте як допомгти тому, хто не бажає нічого робити !!!)))
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04.05.2021 18:50 Відповісти
А ведь когда-то в далёком 1991-м мы стартовали из Совка вместе и теперь вот бывшая 1-миллионая ЭССР, сегодня Эстония помогает бывшей 50-миллионой УССР, нынешней Украине, которая , судя по выборам, всё никак не определится к красивым или умным Украина может получать помощь в рамках "Инициативы трех морей", - президент Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7642
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04.05.2021 18:52 Відповісти
Ці дві країни навіть співставляти некоректно!! Україна ,унікальна країна ,яка спромоглась просрати 20-25%% потенціал СРСР !!!)))
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04.05.2021 19:04 Відповісти
Увы, но это не так.
У нас была колоссальная индустрия, но почти ничего не было замкнутого цикла. Крыло на Руслана, например, делали в Ташкенте.
Естественно, что после обрыва связей промышленность умерла.
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04.05.2021 19:17 Відповісти
Україна була перлиною РІ ,чому свого часу Ленін розпочав криваву бійню за Україну,чому зараз триває реванш кремлівських шовіністів !!! РІ з"явилась на мапі світу лише після повної анексіі України!! Після 1991 р. комуняки здали Україну,розвалили економіку ,розікрали армію !!!)))
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04.05.2021 19:24 Відповісти
Це все балачки и теорії. А я кажу про індустрію, тобто - залізо, а не пропаганду.
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04.05.2021 20:04 Відповісти
Саме залізо українських заводів порізали на металобрухт ,так саме як і армійське залізо ,недобудовані кораблі та т. ін. !!!)))
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04.05.2021 20:06 Відповісти
А хто ці два гарячі естонські парубкі??? Чоловік з сином??)))
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04.05.2021 19:09 Відповісти
Все тремя морями бредят... Ржеч Посполита, ВКЛ...
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04.05.2021 19:55 Відповісти
 
 