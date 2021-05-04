Україна може отримувати допомогу в рамках "Ініціативи трьох морів", - президентка Естонії Кальюлайд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща та Естонія мають демонструвати солідарність і підтримувати своїх партнерів на сході, зокрема Україну. Одним з механізмів підтримки Києва є допомога в рамках фондів Ініціативи Трьох морів (Тримор'я).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
За її словами, Польщі та Естонії потрібно тісніше співпрацювати з країнами "Східного партнерства". Вона зауважила, що необхідно докласти більше зусиль, щоб "так швидко, як це можливо" провести реальну зустріч з лідерами країн "Східного партнерства", якої не було з 2017 року.
"Крім того, ми можемо використати наші можливості, аби допомогти Україні ставати ближчою до економік наших країн і до нашого розуміння майбутнього Європи. У цьому контексті може допомогти Ініціатива Трьох морів",- наголосила Кальюлайд.
За її словами, Україна, яка хоч і не є членом ЄС, може отримувати допомогу з різних фондів в рамках Тримор’я.
Своєю чергою Дуда зазначив, що Президент України Володимир Зеленський поінформував напередодні президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Варшаві, що російські війська з-під кордонів України повертаються до місць постійної дислокації.
"Але це була демонстрація сили російської армії, і НАТО, на моє переконання, має зробити з цього висновки",- підкреслив Дуда.
Він додав, що це питання обговорюватиметься як через декілька днів на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Бухаресті так і під час саміту НАТО у Брюсселі у червні.
Будь ласка, зачекайте...
Воно взагалі обдовбалося?
У нас была колоссальная индустрия, но почти ничего не было замкнутого цикла. Крыло на Руслана, например, делали в Ташкенте.
Естественно, что после обрыва связей промышленность умерла.