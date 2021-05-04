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ЄС готовий запустити "зелені перепустки" для туристів у середині червня, - прем'єр-міністр Італії Драгі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС готовий запустити

Європейський Союз готовий запустити "зелені перепустки" в другій половині червня. Італія ж ввела національну "зелену перепустку", яка набуде чинності з другої половини травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Reppublica, про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Так, під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів країн G20, Драгі повідомив, що Італія готова відкрити кордони.

"Європейська зелена перепустка буде готова з другої половини червня. Тим часом італійський уряд увів національну зелену перепустку, яка набуде чинності з другої половини травня", - зазначив він.

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"Туристи зможуть переїжджати з однієї країни в іншу без карантину, якщо вони зможуть довести, що вони вилікувалися від COVID-19, вакциновані або мають негативний результат мазка", - додав прем'єр-міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну вот и закончился безвиз для Украины! С зелеными вакцинами туда не пускают.
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05.05.2021 00:22 Відповісти
Безвіз закінчився, а почався безвиїзд.
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05.05.2021 00:40 Відповісти
Європа зачиняється, буде пускати лише вакцинованих. Недарма тролі-антиваксери так усираються проти вакцинації будь-якої. Кацапам треба, щоб Україна була ізольована від Європи, тоді наші не вакциновані заробітчани знову почнуть їздити на расєю, як це було раніше.
Зебіли! Відпочивати будете у сонячному Сибіру замість Італії. Ви черговий раз зробили себе разом.
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05.05.2021 00:46 Відповісти
 
 