ЄС готовий запустити "зелені перепустки" для туристів у середині червня, - прем'єр-міністр Італії Драгі

Європейський Союз готовий запустити "зелені перепустки" в другій половині червня. Італія ж ввела національну "зелену перепустку", яка набуде чинності з другої половини травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Reppublica, про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Так, під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів країн G20, Драгі повідомив, що Італія готова відкрити кордони.

"Європейська зелена перепустка буде готова з другої половини червня. Тим часом італійський уряд увів національну зелену перепустку, яка набуде чинності з другої половини травня", - зазначив він.

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"Туристи зможуть переїжджати з однієї країни в іншу без карантину, якщо вони зможуть довести, що вони вилікувалися від COVID-19, вакциновані або мають негативний результат мазка", - додав прем'єр-міністр.