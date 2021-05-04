Лідери країн ЄС у кінці травня розглянуть варіанти заходів щодо Росії, - МЗС Франції

Учасники саміту ЄС наприкінці травня розглянуть усі варіанти заходів, що дають змогу виявити твердість щодо РФ.

Про це заявив у вівторок держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На саміті ЄС, в якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів (щодо РФ – ред.)", - сказав він, виступаючи в Національних зборах Франції.

Бон назвав непропорційними недавні санкції, введені Москвою проти кількох громадян ЄС. Крім того, він розкритикував Москву у зв'язку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Обмеження встановлені щодо голови Європарламенту Давида Сассолі, члена французької делегації в ПАРЄ Жака Мера, заступника голови Єврокомісії Віри Юрової, керівника прокуратури Берліна Йорга Раупаха, глави лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотта, голови Національної ради Латвії Іварса Аболіньша, директора центру державної мови Латвії Маріса Балтиньш і глави мовного департаменту Естонії Ільмара Томуска.

В ЄС розкритикували цей крок РФ, зазначивши, що Брюссель готує відповідь на прийняті Кремлем санкції щодо політиків з Євросоюзу.