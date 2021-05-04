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Новини За кордоном
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Лідери країн ЄС у кінці травня розглянуть варіанти заходів щодо Росії, - МЗС Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери країн ЄС у кінці травня розглянуть варіанти заходів щодо Росії, - МЗС Франції

Учасники саміту ЄС наприкінці травня розглянуть усі варіанти заходів, що дають змогу виявити твердість щодо РФ.

Про це заявив у вівторок держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На саміті ЄС, в якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів (щодо РФ – ред.)", - сказав він, виступаючи в Національних зборах Франції.

Бон назвав непропорційними недавні санкції, введені Москвою проти кількох громадян ЄС. Крім того, він розкритикував Москву у зв'язку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія і Служба зовнішніх дій ЄС викликає представника РФ при Євросоюзі через санкції проти восьми чиновників, - Стано

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Обмеження встановлені щодо голови Європарламенту Давида Сассолі, члена французької делегації в ПАРЄ Жака Мера, заступника голови Єврокомісії Віри Юрової, керівника прокуратури Берліна Йорга Раупаха, глави лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотта, голови Національної ради Латвії Іварса Аболіньша, директора центру державної мови Латвії Маріса Балтиньш і глави мовного департаменту Естонії Ільмара Томуска.

В ЄС розкритикували цей крок РФ, зазначивши, що Брюссель готує відповідь на прийняті Кремлем санкції щодо політиків з Євросоюзу.

Автор: Анастасія Потіха
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04.05.2021 19:09 Відповісти
А Україна сама що зробить ,чи як завжди сподівається на чиюсь допомогу ???))
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04.05.2021 19:14 Відповісти
Вангую:
Мера 1 - глубокая обеспокоенность
Мера 2 - очень глубокая озабоченность
Мера 3!!! Та-дам!!! - решительный протест.
И конечно нарисуют новые красные линии для новых мер 1-3.
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04.05.2021 19:20 Відповісти
Бомбить, нельзя помиловать. Лідери країн ЄС у кінці травня розглянуть варіанти заходів щодо Росії, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 8973
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04.05.2021 19:30 Відповісти
Надейся на крепость рук и непомерный труд
-- пройдеш непройденый маршрут
Пора всем понять
Хочеш сделать хорошо -- сделай сам
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04.05.2021 20:00 Відповісти
гейропейцы- лоббисты рашиста ,соучастники созданияя войны в Украине,которую оформили в Минске ,создав,по указанию "капутина" на украинской земле,подконтрольные рашисту ордло, именно для ведения войны с Украиной
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04.05.2021 20:30 Відповісти
Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении России, - Будуть розглядати заходи проти Кремля до тих пір поки в Берліні і Париж не будуть Московії танки.
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04.05.2021 22:10 Відповісти
 
 