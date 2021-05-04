Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов
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Українські вчені вже розробили прототипи вакцини від COVID-19. Для завершення випробувань необхідна відповідна лабораторія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в колонці на "УП" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19 і три групи вітчизняних вчених уже розробили прототипи вакцин. Для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3", - підкреслив секретар РНБО.
За його словами, держави виграли час, щоб дати можливість ВООЗ, ООН, Всесвітнього банку і багатьом іншим організаціям і структурам "консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв'язки і почати наступ".
"Результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, зокрема, не тільки в подоланні епідемії і розробці вакцин, а й у багатьох інших супутніх галузях. Наприклад, було зроблено важливий крок на шляху боротьби з онкологічними захворюваннями. Таким чином, важливість розвитку та збереження національних держав при одночасному поглибленні транснаціональних міжнародних зв'язків - ще один урок пандемії", - додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Данилова-в прорыве...
Бабло пилилось, асфальт катался,
При этом зеля везде катался.
Где не побудет, там катастрофа.
Все по заветам Манафорта.
Можно просто сказать, что это разработано.
Но здается мне, что это продолжение истории с "украинской вакциной" основанной на "оригинальном подходе" Михаила Фаворова, которая закончилась парой разоблачений и замолкла... А теперь видать решили сделать из нее сразу три вакцины и опять протянуть. Наперсточники были бы не наперсточниками если бы не достали три наперстка
Осталась кое какая мелочевка...
Причём сдесь государство...
Пусть ищут инвесторов..... Выпускают акции....
Как в нормальных странах делают....
Если они смогут убедить что их продукт принесёт прибыль - то думаю без проблем найдут инвесторов...
Тем более бубочка говорит что все делает и сделал для привлечения инвестиций...
Вон в Оман и ОАЭ ездил... Инвест няни....
А що до теми офтопіку, ви ж розумієте, що канабіс легалізований вже в дуже багатьох країнах світу, ним офіційно торгують та вирощують, це комерційна культура. А щоб створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво... потрібні студенти) Які по перше талановито напишуть всю цю куйню для реклами, по друге розрахують для агрофірм кількість добрив та пристроїв штучного світла в люменах, по третє накреслять систему водопостачання для тепличної гідропонікі. Без студентів тут ніяк. Не сприймайте все так серйозно
90% времени у вас уйдёт на тестирование. Даже если начать прямо сейчас. Вакцины до конца года у вас не будет (разве что тестировать сразу прививая). Это надо было делать год назад.