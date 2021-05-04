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Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов

Українські вчені вже розробили прототипи вакцини від COVID-19. Для завершення випробувань необхідна відповідна лабораторія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в колонці на "УП" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19 і три групи вітчизняних вчених уже розробили прототипи вакцин. Для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, держави виграли час, щоб дати можливість ВООЗ, ООН, Всесвітнього банку і багатьом іншим організаціям і структурам "консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв'язки і почати наступ".

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"Результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, зокрема, не тільки в подоланні епідемії і розробці вакцин, а й у багатьох інших супутніх галузях. Наприклад, було зроблено важливий крок на шляху боротьби з онкологічними захворюваннями. Таким чином, важливість розвитку та збереження національних держав при одночасному поглибленні транснаціональних міжнародних зв'язків - ще один урок пандемії", - додав Данілов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
100%. Главное получить бабло на (доработку\тестирование\производство\свой_вариант). А там "или ишак сдохнет, или падишах" (С)...
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04.05.2021 19:32
+3
Группа Ляшко. Группа Степанова! Группа юзика))))
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04.05.2021 19:18
+2
Фишка открытия, видимо, в том что зараженные территории закатывать в асфальт.
Бабло пилилось, асфальт катался,
При этом зеля везде катался.
Где не побудет, там катастрофа.
Все по заветам Манафорта.
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04.05.2021 19:20
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воз, моз,оон-.....Н!
Данилова-в прорыве...
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04.05.2021 19:11 Відповісти
Группа Ляшко. Группа Степанова! Группа юзика))))
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04.05.2021 19:18 Відповісти
Ждем на сытное финансирование этого проекта! ВЕЛИКА ВАКЦЫНИДЗЕ. ПРОГРАММА
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04.05.2021 19:19 Відповісти
Группу Кивы забыли
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04.05.2021 21:48 Відповісти
Фишка открытия, видимо, в том что зараженные территории закатывать в асфальт.
Бабло пилилось, асфальт катался,
При этом зеля везде катался.
Где не побудет, там катастрофа.
Все по заветам Манафорта.
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04.05.2021 19:20 Відповісти
Я так понял, разработать прототип - это фигня. Куча народа прототипы поразрабатывали, даже кацапы сподобились. Самое весёлое начинается, когда пытаешься эти прототипы протестировать, да ещё так, чтоб 1) он реально помогал, 2) от него не дохли люди.
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04.05.2021 19:21 Відповісти
В Украине, это еще большая фигня: не обязательно разрабатывать что либо.
Можно просто сказать, что это разработано.
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04.05.2021 19:23 Відповісти
100%. Главное получить бабло на (доработку\тестирование\производство\свой_вариант). А там "или ишак сдохнет, или падишах" (С)...
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04.05.2021 19:32 Відповісти
как то уже давно, на работе был случай, подробности уже не помню, но то что сцепился с руководителем - запомнилось... дело было в связи, нужен был какой то блочок-схема из-за которого что то не могли запустить... я предложил что спаяю эту схемку сам... дальше было очень "интересно", начальник сказал что:" это в мире давно ест, надо просто купить..." я спросил так почему же не купят?" ответ:" денег нет"... я снова говорю давайте спаяю." - нет надо купить но нет денег" ?????? вот такие у нас в стране мозговитые начальники...
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04.05.2021 22:34 Відповісти
Качапы ее еще раньше разработали,только хреновую. так как эта зараза от них пошла.
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Но разработали же . "Да ты посмотри! О ней писали в журнале Ланцет!" (С)
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04.05.2021 19:40 Відповісти
Как бы это не оказалась расейская разработка, просто с новым ярлычком.
Но здается мне, что это продолжение истории с "украинской вакциной" основанной на "оригинальном подходе" Михаила Фаворова, которая закончилась парой разоблачений и замолкла... А теперь видать решили сделать из нее сразу три вакцины и опять протянуть. Наперсточники были бы не наперсточниками если бы не достали три наперстка
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04.05.2021 19:55 Відповісти
Уже есть бак физраствора, образцы взятые у заболевших людей и образцы взятые у выздоровевших людей.
Осталась кое какая мелочевка...
Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 841
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04.05.2021 19:22 Відповісти
Ківі науковий керівник в усіх групах...За сало ті свої дипломи друг дружці повидавалиа тепер вакцину шукають,в аптеці спробуйте.
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04.05.2021 19:22 Відповісти
Зачем изобретать велосипед ? Думаю , что лучше вкладывать деньги в больницы . Там не хватает нормальных койко-мест . На будущее тоже , - наверно , лучше оснащать больнички хорошей аппаратурой , чем разрабатывать ( разбазаривать ) деньги на одноразовые вакцины .
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04.05.2021 19:26 Відповісти
Українські науковці вже давно розробили лазерний апарат для лазерної терапії і посиленню імунної системи, що на порядок випереджає всіх розробки застарілого підходу - щеплення.
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04.05.2021 19:29 Відповісти
Прототипи це чудово, тепер Оболонь може запускати у серійне виробництво...)))
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04.05.2021 19:35 Відповісти
Вже в жовтні минулого року піарники зе-влади вигадали Уувз - "Унікальну українську вакцину Зеленського". Певно, це як мазь Вишневського, тільки зеленого кольору. Тоді Зе заявив наступне, цитую: ""Вона унікальна - це не пафос і не популізм. Вона унікальна, вона не така як інші, це ключ цієї вакцини. Ви не розумієте, що зі мною і деякими іншими серйозними людьми відбувалося, коли ми почули результати цієї саме української вакцини". Що ж із ними відбулося? Їх часто ковбасить. Тоді точно так само обіцяли почати клінічні випробування. Враховуючи що пам'ять зе-лохтората сягає тільки 5 днів у минуле, дивно що по другому колу цю піарастію влада запускає аж через 7 місяців.
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04.05.2021 19:39 Відповісти
В борьбе с безвизом Зеля совсем не жалеет денег украинских налогоплательщиков.
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04.05.2021 19:39 Відповісти
ага, квартал 95, 1+1, канали ахметова та пінчука Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 8728
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04.05.2021 19:40 Відповісти
Уже)
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04.05.2021 19:46 Відповісти
Опять заблудилось?😂🌷
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04.05.2021 19:47 Відповісти
і куди з тим прототипом їм йти?
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04.05.2021 20:15 Відповісти
А Кива в какой?
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04.05.2021 20:18 Відповісти
Для завершения испытаний необходима соответствующая лаборатория.- так что же за "зелье" создали, если без лаборатории и испытаний???
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04.05.2021 20:25 Відповісти
Гиперлуп 2?
Причём сдесь государство...
Пусть ищут инвесторов..... Выпускают акции....
Как в нормальных странах делают....
Если они смогут убедить что их продукт принесёт прибыль - то думаю без проблем найдут инвесторов...
Тем более бубочка говорит что все делает и сделал для привлечения инвестиций...
Вон в Оман и ОАЭ ездил... Инвест няни....
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04.05.2021 20:47 Відповісти
В Україні є приватні лабораторії побудовані на кошти інвесторів. А якщо нормальною мовою, то є перспективна група студентів біотехнічного, які на зекономлені на обідах гроші зробили в якомусь підвалі лабу і дійсно досягли результатів. Виглядає смішно, але працює. І ще, колись медведчуківці і росіяни верещали стосовно розташування в Україні американських біолабораторій. Так от це перекручування, але не повний фейк. Лаби у нас є, єдине треба домовитись з американцями стосовно можливо якогось обладнання. Але лаби є, далі справа за Зе.

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 2557
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04.05.2021 21:15 Відповісти
вчера попал на статью в интернете, называлась - "студентов будут обучать правильно выращивать марихуану"! а? как статейка?
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04.05.2021 22:24 Відповісти
Не має відношення до теми, офтопік) Я кажу про серйозні, дійсно існуючи речи.

А що до теми офтопіку, ви ж розумієте, що канабіс легалізований вже в дуже багатьох країнах світу, ним офіційно торгують та вирощують, це комерційна культура. А щоб створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво... потрібні студенти) Які по перше талановито напишуть всю цю куйню для реклами, по друге розрахують для агрофірм кількість добрив та пристроїв штучного світла в люменах, по третє накреслять систему водопостачання для тепличної гідропонікі. Без студентів тут ніяк. Не сприймайте все так серйозно

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 7531
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04.05.2021 23:16 Відповісти
створити продукт високої якості, вишуканого смаку з нотками гіркої полині та м'яти з карпатських полонин, гармонійного поєднання індійського канабісу та степової української сативи з якою відпочивало ще українське козацтво...__________ как много этим сказано! так вот почему в стране много, ну так скажем - "не з повна розуму"... и наркоте еще нотки смаку... гурманы оказывается... в связи с этими последствиями, с которыми еще козаки отдыхали, вряд ли в стране можно навести европейский порядок в скором будущем...
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05.05.2021 21:31 Відповісти
Питання порядку ніяк не пов'язане з канабісом, він легалізований в більшості країн Європи, і порядок нікуди не подівся. Я наразі не маю сталого погляду на проблему, не визначився. Не вживаю, тема мені далека. Об'єктивно він менш шкідливий ніж горілка, просто по наслідкам для здоров'я. Плюс не викликає агресії, масових бійок, стрілянини, і тому подібне. Те що його вживання не є традиційним для нашої місцевості, ну так.

Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 2385
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06.05.2021 01:50 Відповісти
и что или кто мешает такую нужную лабораторию получить?....мест свободных аж за гланды в МОЗ!
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04.05.2021 22:00 Відповісти
Разработать вакцину, относительно быстро.

90% времени у вас уйдёт на тестирование. Даже если начать прямо сейчас. Вакцины до конца года у вас не будет (разве что тестировать сразу прививая). Это надо было делать год назад. Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов - Цензор.НЕТ 5050
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04.05.2021 22:13 Відповісти
Три группы украинских ученых уже разработали прототипы вакцины от COVID-19, - Данилов__________ УРА! только денег нету... ну ка везде и всегда...
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04.05.2021 22:21 Відповісти
українські вчені... українські інженери... рукожопі та без мізків...
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05.05.2021 06:43 Відповісти
 
 