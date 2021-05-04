Три групи українських вчених уже розробили прототипи вакцини від COVID-19, - Данілов

Українські вчені вже розробили прототипи вакцини від COVID-19. Для завершення випробувань необхідна відповідна лабораторія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в колонці на "УП" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19 і три групи вітчизняних вчених уже розробили прототипи вакцин. Для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, держави виграли час, щоб дати можливість ВООЗ, ООН, Всесвітнього банку і багатьом іншим організаціям і структурам "консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв'язки і почати наступ".

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"Результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, зокрема, не тільки в подоланні епідемії і розробці вакцин, а й у багатьох інших супутніх галузях. Наприклад, було зроблено важливий крок на шляху боротьби з онкологічними захворюваннями. Таким чином, важливість розвитку та збереження національних держав при одночасному поглибленні транснаціональних міжнародних зв'язків - ще один урок пандемії", - додав Данілов.