У ЄС зроблено вже понад 150 млн щеплень від COVID-19, - глава Єврокомісії
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У Євросоюзі вакцинацію від коронавірусу COVID-19 пройшли понад 150 мільйонів осіб.
Про це повідомила у вівторок глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вакцинація в ЄС набирає обертів: ми щойно перейшли позначку 150 млн щеплень", - написала фон дер Ляєн у твіттері.
Вона уточнила, що 25% всіх жителів ЄС отримали першу дозу препаратів.
За словами глави ЄК, у ЄС в майбутньому буде достатня кількість препаратів, щоб у липні досягти показників з вакцинації 70% повнолітніх жителів Євросоюзу.
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Грета Тумблер
показати весь коментар04.05.2021 20:48 Відповісти Мені подобається 0
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