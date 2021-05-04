У ЄС зроблено вже понад 150 млн щеплень від COVID-19, - глава Єврокомісії

У Євросоюзі вакцинацію від коронавірусу COVID-19 пройшли понад 150 мільйонів осіб.

Про це повідомила у вівторок глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцинація в ЄС набирає обертів: ми щойно перейшли позначку 150 млн щеплень", - написала фон дер Ляєн у твіттері.

Вона уточнила, що 25% всіх жителів ЄС отримали першу дозу препаратів.

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За словами глави ЄК, у ЄС в майбутньому буде достатня кількість препаратів, щоб у липні досягти показників з вакцинації 70% повнолітніх жителів Євросоюзу.