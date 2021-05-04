УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6600 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
511 1
вакцина (3528) карантин (16095) Євросоюз (6985) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У ЄС зроблено вже понад 150 млн щеплень від COVID-19, - глава Єврокомісії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Здоров'я

У ЄС зроблено вже понад 150 млн щеплень від COVID-19, - глава Єврокомісії

У Євросоюзі вакцинацію від коронавірусу COVID-19 пройшли понад 150 мільйонів осіб.

Про це повідомила у вівторок глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцинація в ЄС набирає обертів: ми щойно перейшли позначку 150 млн щеплень", - написала фон дер Ляєн у твіттері.

Вона уточнила, що 25% всіх жителів ЄС отримали першу дозу препаратів.

Читайте також: ЄС готовий запустити "зелені перепустки" для туристів у середині червня, - прем'єр-міністр Італії Драгі

За словами глави ЄК, у ЄС в майбутньому буде достатня кількість препаратів, щоб у липні досягти показників з вакцинації 70% повнолітніх жителів Євросоюзу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро нас догонят 😁
показати весь коментар
04.05.2021 20:48 Відповісти
 
 