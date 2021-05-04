Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання декларації про європейську перспективу для України - це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що Україна готова посилити європейську спільноту на сході континенту разом з Грузією і Молдовою.
" Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику "відкритих дверей" для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям. Логічно, що коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви та Польщі, які є нашими стратегічними партнерами. Але триває системна робота з усіма державами – членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні ОП.
"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку", – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали в понеділок у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.
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а іронічним "як казав Петро", я підкреслив той факт, що ЗЕчмо змушене продовжувати політику попередньої влади, і це добре!
шкода, що доводиться пояснювати просте...
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
ПартияЗЕ наш рулєвой!
Пан Фрейд був би в захваті від таких обмовок! Воно себе не асоціює з українцями. Питання "А з ким воно себе асоцює" є риторичним, якщо зважати на його заяви та дії.
Лишилося змусити це недолуге непорозуміння відповісти на ті питання, які воно читало з папірця на стадіоні... Ну щоб довести цей абсурд до логічної кінцівки
Колесніков все ж таки створює партію під назвою «Україна - наш дім»
Телеканал "Дом" запустив промокампанію "Україна - наш дім"ФОТО, 25.09.2020