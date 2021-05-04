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Новини Політика України
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Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання декларації про європейську перспективу для України - це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Україна готова посилити європейську спільноту на сході континенту разом з Грузією і Молдовою.

" Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику "відкритих дверей" для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям. Логічно, що коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви та Польщі, які є нашими стратегічними партнерами. Але триває системна робота з усіма державами – членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали в понеділок у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4580
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04.05.2021 19:24
+22
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7115
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04.05.2021 19:28
+14
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 123
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04.05.2021 19:34
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сынок, не просри страну.
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04.05.2021 19:22 Відповісти
І вирішує майбутню долю Європи ,найвеличніший геополітик світу Віслючок Криворізький !!!)))
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04.05.2021 19:28 Відповісти
а не поздновато предупреждать? земля тю-тю?
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04.05.2021 19:30 Відповісти
Не дадим, не за то воевали. Все буде Україна!!!
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Та оно б и с радостью, но не знает как. Политического опыта ноль. команды - ноль. Авторитета международного - минус бесконечность. Ну вот представьте, Борису Джонсону или тому же генеральному секретарю НАТО докладывают, что мол 73% украинских избирателей выбрали себе Зеленского. Во время войны. Верховным Главнокомандующим и лидера нации. Тот интересуется образованием, политическим опытом, командой, достижениями. А ему угадайте что в ответ покажут? Правильно "Пум! Пу-бум-пум-пум" на рояле. Внимание вопрос - кем считает население Украины любой нормальный человек? Как стыдно было слушать в оригинале комментарии западных политиков и ведущих редакторов... Но разве для 73% это было помехой...?
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04.05.2021 19:42 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 350
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04.05.2021 19:24 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4580
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04.05.2021 19:24 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3259
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04.05.2021 19:24 Відповісти
Куда там Наполеону...
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04.05.2021 19:25 Відповісти
...замислився ***** Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6819
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04.05.2021 19:27 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7115
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04.05.2021 19:28 Відповісти
один Х...йло з великої літери а другий - х...йлоімітаор ...
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04.05.2021 19:47 Відповісти
а шо такое: с какова мєста подожглі, шо аватар хла разбушевался..?
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04.05.2021 20:07 Відповісти
Просто страпон! Або пальчик!
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04.05.2021 21:50 Відповісти
...як сказав Петро)))
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04.05.2021 19:26 Відповісти
Вова, попісяй в баночку, не сци. Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4631
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04.05.2021 19:27 Відповісти
Ага! 😁Як не сказав, але показав і Петр, і Іван, і Микола, і Марія, і Ганна, і Одарка всій Європі, що голосувати за попуоістів-клоунів категорично не можна. І Європа почула - почала гнати Зєманів та інших, яким правда до справжніх українських клоунів ще далеко.
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04.05.2021 19:40 Відповісти
акстись машка
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04.05.2021 20:30 Відповісти
Гєна, у вашій секті РПЦ кстчться (слово то яке, тьху!) лише ти і тобі подібні. 😊 Я секти не люблю
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04.05.2021 21:01 Відповісти
оййо Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3161 ... з чого ти виродилося таке?
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04.05.2021 21:04 Відповісти
Ну вже точно не з вашого зеленого лайна. 😊
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04.05.2021 23:20 Відповісти
воно таке наше як і ваше Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7631
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05.05.2021 09:16 Відповісти
Ну навіщо так? 😊 Я чужі заслуги собі тчно не беру. 😉
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05.05.2021 09:28 Відповісти
дружочок, ти напевно подивуєшся, але я особисто голосував за Пороха і до цього часу підтримую євроатлантичні прагнення України Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4534
а іронічним "як казав Петро", я підкреслив той факт, що ЗЕчмо змушене продовжувати політику попередньої влади, і це добре!
шкода, що доводиться пояснювати просте...
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05.05.2021 09:38 Відповісти
Тоді за деяку частину тут написаного я вибачаюся. Мені справді жаль. А от щодо "продовження політики попередньої влади", то це не так. У зелених одна політика - "Какая разніца" і діють по ситуації. Хоча до Європи точно країну вести не хочуть. Тді красти не можна буде. А от будинки їхні вже у Європі.
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05.05.2021 09:44 Відповісти
ппц, вата естрада/спорт нет моск(((
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04.05.2021 19:48 Відповісти
А які це "рожеві свинки" те мурло ще охороняли?
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04.05.2021 20:22 Відповісти
Ні разу не допомогли,і зараз так само є.
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04.05.2021 19:26 Відповісти
Не льсти себе"найвпливовиший". Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7833
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04.05.2021 19:28 Відповісти
Маячня параноїдального шизофреніка безмежна та незбагненна !!!)))
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04.05.2021 19:30 Відповісти
Вот ехал раньше Порох ... и все знали, что либо денег в Украину привезёт,либо санкций в Ж лаптям....а сейчас стыдно думать,что это чудо в перьях начудит..
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04.05.2021 19:28 Відповісти
Зебілоїдний лохторат непокоїть що зробив чи не зробив Порошенко , а що чудить зелена пліснява іх не цікавить !!)))
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04.05.2021 19:32 Відповісти
И не только стыдно, но и зачастую страшновато думать, с чем он вернется.
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04.05.2021 20:20 Відповісти
Привозить одні "зашквари" та "інвестиції".
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04.05.2021 20:29 Відповісти
Величайшее чмо всех народов наконец то пукнуло в лужу Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3400
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04.05.2021 19:29 Відповісти
Боже, шо воно меле.
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04.05.2021 19:30 Відповісти
Голландцы еще не определили ту дурь, что курнет зе перед поливысером. Но, *****, приход заключается в том, что айкосики никак не делают бессмертным. Жаль убрали мендель, теперь защищать некому.
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04.05.2021 19:30 Відповісти
неЛоху как ни меморандум подсунут, так декларацию Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8723
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04.05.2021 19:31 Відповісти
Не дай Бог! Будущее Европы, если оно будет как в Украине - это проклятие. Клоун-гавнокомандующий во главе страны, где 74% избирателей это просунули. А с учетом избирателей ожопызе, любителей комуняк и прочей швали - нет шансов у Украины вообще. Поэтому, товарисчъ шмаркля, не свисти, говоря мягко. Это не в Украине решается судьба Европы, а Европа решает вместе с США - быть ли Украине. И если решит, что пофиг, то кто станет во главе ВСУ? Кто этот великий стратег и политик? Неужели многогранный и искрометный танцор и музыкальный виртуоз оригинальной игры на рояле? Тогда точно победим...
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04.05.2021 19:32 Відповісти
НЕ Европа, более всего Байден , валивший совкорашизм с 30 своих младых лет , спасает не Украину, скорее не ОПУ-бордельную власть в ней, - он делает свое дело . А вова то таке -мине як гівно по течії...
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Трамп- Зеленский -Джулиани -Ермак
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
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04.05.2021 19:32 Відповісти
Внутренний враг не спит и действует "Украина - наш дом". Колесников создает новую политическую партию. В ней будут люди из "Партии регионов" и наверное люди РПЦ а также, люди которым всё и вся..
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04.05.2021 19:33 Відповісти
Реванш кремлівських шовіністів ,скінчиться лише разом з Московією !!))
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04.05.2021 19:40 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 123
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04.05.2021 19:34 Відповісти
теперь уже и за Европейскую судьбу страшно ))))))
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04.05.2021 19:36 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6299
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04.05.2021 19:42 Відповісти
Украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу, на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2262
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04.05.2021 19:42 Відповісти
То есть у зекретина война теперь на пользу?
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04.05.2021 19:43 Відповісти
Під керівництвом найвеличнішого лідера **********. Партия ЗЕ наш рулєвой! Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7655
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04.05.2021 19:46 Відповісти
дебіл, ти дякуй богові, що з тобою мудаком ще хоч хто-сь про що-сь у світі розмовляє, чмо млять слугоуродівське!
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04.05.2021 19:55 Відповісти
Манія величності у самого "величного лідера **********". Соупаденіє?
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04.05.2021 19:55 Відповісти
"Украинцы уже влияют на нашу общую европейскую судьбу" Источник: https://censor.net/ru/n3263524

Пан Фрейд був би в захваті від таких обмовок! Воно себе не асоціює з українцями. Питання "А з ким воно себе асоцює" є риторичним, якщо зважати на його заяви та дії.
Лишилося змусити це недолуге непорозуміння відповісти на ті питання, які воно читало з папірця на стадіоні... Ну щоб довести цей абсурд до логічної кінцівки
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04.05.2021 19:56 Відповісти
Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2947
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04.05.2021 19:59 Відповісти
на нашей земле решается, каким будет будущее Европы, - Зеленский/ Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров минимум(!) в Европе".- Ну а в мировом масштабе, Буратина, совладаешь?
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04.05.2021 20:02 Відповісти
Идиот
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04.05.2021 20:03 Відповісти
Хто ще помітив , різницю виразу обличчя вови, коли він правільниє рєчі толкає з відосику а коли своїми словами... Так от, як морщиться й тужиться вова коли через запор умственних здібностей щось видає нагора без відеопотуг великого продюсера Єрамка . Якби то що він видавлює зморщуюсь з-під себе явно не його й чужеродне йому ...
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04.05.2021 20:04 Відповісти
Ух ти, як роздухарився! Видно навушник підключили.
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04.05.2021 20:24 Відповісти
У тебя крымнашист Баста в ресторане в Киеве жрет, а ты судьбы вселенной решаешь.
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04.05.2021 20:25 Відповісти
Повинен вибачитись перед Владімірссаничем.Думав,він створює рос. мовний телеканал Дім\дом для себе,але ні.Все для людей.
Колесніков все ж таки створює партію під назвою «Україна - наш дім»

Телеканал "Дом" запустив промокампанію "Україна - наш дім"ФОТО, 25.09.2020

Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5890
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04.05.2021 20:30 Відповісти
Та ясно что влияем на будущее Европы. И будущее там настаёт-настанет. Та и сегодняшнее там тоже гут. А вот будущее у нас похоже пока в Европе врядли интересно.
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04.05.2021 21:15 Відповісти
Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3781
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05.05.2021 08:54 Відповісти
 
 