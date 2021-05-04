Українці вже впливають на спільну європейську долю, на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписання декларації про європейську перспективу для України - це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Україна готова посилити європейську спільноту на сході континенту разом з Грузією і Молдовою.

" Саме тому лідери України та Польщі у спільній декларації відзначили потребу у стратегічному перегляді європейської політики сусідства та Східного партнерства, щоб гарантувати політику "відкритих дверей" для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення та відповідають визначеним умовам і критеріям. Логічно, що коаліція на підтримку членства України в Європейському Союзі почала формуватися саме з Литви та Польщі, які є нашими стратегічними партнерами. Але триває системна робота з усіма державами – членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху нашої країни до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

"Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали в понеділок у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.