УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6600 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
3 927 75
Джемілєв (279) Крим (12752) Путін (21420) вода (910)

"Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Водопостачання Криму має бути відновлено тільки після того, як його звільнять російські окупанти.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав лідер кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Видобуток прісної води з дна Азовського моря анонсував Путін. Потім Аксьонов сказав, що поки немає наукового обґрунтування, що там достатньо води, що проводити дослідження дуже дорого. Кілька місяців тому вони збиралися відмовитися від цієї ідеї. І ось знову заговорили. Мабуть, просто жителям час від часу треба подавати якусь надію. Але росіяни самі посилюють проблему з водою в Криму. Ведеться будівництво для нових переселенців з Росії. За нашими оцінками, вони привезли вже близько 1 млн осіб. На крадену територію вони заганяють своїх жителів. Ось така ця держава", - підкреслив Джемілєв.

Він зазначив, що в пошуках питної води по всьому півострову викопують колодязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

"Крім того, дуже багато води споживають військові бази. Для місцевого населення там достатньо води, але її нераціонально використовують. Зараз викопали десятки нових артезіанських колодязів. Через активної експлуатації в них починає надходити вже непитна вода. Тоді ці колодязі закривають і починають копати в іншому місці. І так по всьому Криму. Максимальна ціна, яку повинен заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму. Більше нічого", - сказав Джемілєв.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
Минимальная.
показати весь коментар
04.05.2021 19:30
+20
взагалі то МІНІМАЛЬНА
показати весь коментар
04.05.2021 19:30
+14
. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", - сказал ДжемилевИсточник: https://censor.net/ru/n3263525
А чому Дєемілев нашими грошима розкидається? Звільнення Криму - це мінімальна ціна, бо ще ж репарації, контрибуції...
показати весь коментар
04.05.2021 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Освобождение Крыма от всех до единого кацапа и всего кацапского!!!
показати весь коментар
04.05.2021 19:29 Відповісти
Минимальная.
показати весь коментар
04.05.2021 19:30 Відповісти
Мінімальна, ясна справа. Ще потім репарації підуть і кацапофінансування виселення приблуд.
показати весь коментар
04.05.2021 20:01 Відповісти
взагалі то МІНІМАЛЬНА
показати весь коментар
04.05.2021 19:30 Відповісти
Максимальная???
показати весь коментар
04.05.2021 19:31 Відповісти
. Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма. Больше ничего", - сказал ДжемилевИсточник: https://censor.net/ru/n3263525
А чому Дєемілев нашими грошима розкидається? Звільнення Криму - це мінімальна ціна, бо ще ж репарації, контрибуції...
показати весь коментар
04.05.2021 19:34 Відповісти
Так ***** в общем то наплевать, будет вода в Крыму, или нет.
Для того, что бы поить ихтамнетов, воды хватает.
А все остальные, в общем не лишены выбора: могут валить к чертям собачьим, или жить как бушмены в Калахари...
показати весь коментар
04.05.2021 19:35 Відповісти
Мустафа помилився. Це мінімальна ціна. Ще репарації та контрибуції.
показати весь коментар
04.05.2021 19:35 Відповісти
ру.яз не рідна мова Мустафи, він мав на увазі мін.
показати весь коментар
04.05.2021 19:35 Відповісти
Дурень Думкою Багатіє!!!!
показати весь коментар
04.05.2021 19:36 Відповісти
Ти вже, мабуть, мільярдер тоді.
показати весь коментар
04.05.2021 20:14 Відповісти
зделать Крым островом ..Перекопать перешеек и толкнуть ногой в свободное плавание
показати весь коментар
04.05.2021 19:39 Відповісти
Э-э-э! Чё за фигня?! Это МИНИМАЛЬНАЯ цена!
показати весь коментар
04.05.2021 19:42 Відповісти
Неправильно он сказал, это не максимальная цена, а минимальная цена....
показати весь коментар
04.05.2021 19:43 Відповісти
Дурень думкою багатіє...А потім знайдемо золото Полуботка і купимо Британію Ш там буде дох...всяких репарацій, контрибуцій і контрацепцій...Тільки дипломатично, без крові...
показати весь коментар
04.05.2021 19:47 Відповісти
можно и москву купить, только нах она кому нужна
показати весь коментар
04.05.2021 21:03 Відповісти
Не здадуть вони, Гниди вже Крим. Віджали, засруть, згноять, а потім, можливо підуть, через роки-коли пустеля там буде. Бо там вже-Лайно з Парашії.
показати весь коментар
04.05.2021 19:49 Відповісти
"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма Источник: https://censor.net/ru/n3263525"

это минимальная цена - еще к этому придется доплатить контребуцию и отступный в приличном объеме
показати весь коментар
04.05.2021 19:56 Відповісти
__ждать нужно удобного Случая ! а не когда кто-то изволит покинуть территорию.
Ничего не предлагать и не предупреждать.
показати весь коментар
04.05.2021 20:04 Відповісти
Твоя думка нікого не цікавить. Навіть твій сцарь ***** мав тебе в дупі.
показати весь коментар
04.05.2021 20:35 Відповісти
На текущий момент - это уже стала минимальная цена.
показати весь коментар
04.05.2021 20:09 Відповісти
Голову ***** за ведро воды. Если им покажется дорого - можно полголовы ***** за полведра воды. "Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 8927
показати весь коментар
04.05.2021 20:16 Відповісти
Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джемилев
"Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джамилёв.
---------
Цена за такое преступление-смерть.
показати весь коментар
04.05.2021 20:22 Відповісти
😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷××××××××
показати весь коментар
04.05.2021 20:34 Відповісти
От і все. Кацапа Тараса потерли, цікава тваринка була.
показати весь коментар
04.05.2021 20:36 Відповісти
я бы сказал, что это минимальная цена, еще добавить надо издержки за оккупацию
показати весь коментар
04.05.2021 20:37 Відповісти
"Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 7791
показати весь коментар
04.05.2021 21:01 Відповісти
На мій погляд це мінімальна ціна. А про максимум можна говорити після підрахунків всіх збитків завданих ******. Про жертви я вже й не говорю...
показати весь коментар
04.05.2021 21:01 Відповісти
Деокупація,то мінімальна ціна, а максимальна, ще й виплата збитків які понесла Україна за роки окупації. "Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 9831
показати весь коментар
04.05.2021 21:11 Відповісти
мдя
показати весь коментар
04.05.2021 21:51 Відповісти
 
 