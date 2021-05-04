"Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму", - Джемілєв

Водопостачання Криму має бути відновлено тільки після того, як його звільнять російські окупанти.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав лідер кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ.

"Видобуток прісної води з дна Азовського моря анонсував Путін. Потім Аксьонов сказав, що поки немає наукового обґрунтування, що там достатньо води, що проводити дослідження дуже дорого. Кілька місяців тому вони збиралися відмовитися від цієї ідеї. І ось знову заговорили. Мабуть, просто жителям час від часу треба подавати якусь надію. Але росіяни самі посилюють проблему з водою в Криму. Ведеться будівництво для нових переселенців з Росії. За нашими оцінками, вони привезли вже близько 1 млн осіб. На крадену територію вони заганяють своїх жителів. Ось така ця держава", - підкреслив Джемілєв.

Він зазначив, що в пошуках питної води по всьому півострову викопують колодязі.

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"Крім того, дуже багато води споживають військові бази. Для місцевого населення там достатньо води, але її нераціонально використовують. Зараз викопали десятки нових артезіанських колодязів. Через активної експлуатації в них починає надходити вже непитна вода. Тоді ці колодязі закривають і починають копати в іншому місці. І так по всьому Криму. Максимальна ціна, яку повинен заплатити Путін за воду, - це звільнення Криму. Більше нічого", - сказав Джемілєв.