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Небажання частини українців вакцинуватися від COVID-19 має стати предметом широкого обговорення, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Небажання частини українців вакцинуватися від COVID-19 має стати предметом широкого обговорення, - Данілов

Небажання значної частини українського суспільства вакцинуватися від коронавірусної інфекції COVID-19 варто зробити предметом широкого обговорення.

Таку думку у своїй колонці на "УП" висловив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"За даними різних соціологічних досліджень, від 45 до 55% українців не планують проходити вакцинацію. У нас ситуація, коли одна частина суспільства свідомо готова наразити на ризик зараження іншу частину, і ця проблема також повинна стати предметом широкого обговорення", - написав Данілов.

За його словами, головним уроком з історії пандемії є "урок відповідальності за свою діяльність і бездіяльність". "Захисна маска, соціальна дистанція, своєчасне тестування - територія нашої відповідальності ... Як ніколи гостро усвідомлюється наша взаємопов'язаність і взаємозалежність, важливість соціальних зв'язків, які нас об'єднують, - те, що робить нас людьми і громадянами", - підкреслив секретар РНБО.

Також читайте: У ЄС зроблено вже понад 150 млн щеплень від COVID-19, - глава Єврокомісії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Как удобно: в провале вакцинации, обвинить собственных граждан!
То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
Главный вывод - виноваты люди.
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04.05.2021 19:38
+12
В стране живет 43 000 000 человек

Вакцинировали 731 000 человек
Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
Работы непочатый край.
Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
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04.05.2021 19:45
+8
* Провтыкать купить вакцину.
* обвинить народ в нежелании вакцинироваться
...
* PROFIT
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04.05.2021 19:42
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Как удобно: в провале вакцинации, обвинить собственных граждан!
То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
Главный вывод - виноваты люди.
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04.05.2021 19:38 Відповісти
Данілову Ерамак- "а ну рий нові бульбашки для наступних засідань", у вови падає...
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04.05.2021 19:43 Відповісти
и куртка
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04.05.2021 20:00 Відповісти
не того размера
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04.05.2021 20:00 Відповісти
Его бла бла опровергает список записавшихся на вакцинацию...
Если кто то не хочет, то колите тем кто хочет....
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04.05.2021 20:49 Відповісти
Поки хтось з близьких цих невігласів не захворіє - нічого на них не вплине.
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04.05.2021 19:39 Відповісти
так, хто ж встигне за зміною настроїв цього данилова...
ще ж недавно казав, що часником, цибулею салом раельно подавити коронавірус...
такий безвідповідальний...але вони там всі такі...
по п,ятницях...кроме разумкова: той або в регіонах, або своя, якась особиста думка з приводу
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04.05.2021 19:54 Відповісти
А мо спочатку про вакцину подбати?
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04.05.2021 19:40 Відповісти
...чим не тема для РНБО?
А то смокчкте з пальця теми не про сучість влади а так ... пукнуть в воздух...
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04.05.2021 19:42 Відповісти
В стране живет 43 000 000 человек

Вакцинировали 731 000 человек
Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
Работы непочатый край.
Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
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04.05.2021 19:45 Відповісти
43 млн - это кому-то хочется, чтоб было так
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04.05.2021 20:00 Відповісти
* Провтыкать купить вакцину.
* обвинить народ в нежелании вакцинироваться
...
* PROFIT
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04.05.2021 19:42 Відповісти
А що вже вакцин різних завезли, тільки народ не хоче?
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04.05.2021 19:43 Відповісти
Как удобно. Такими разговорами, можно потом людей стравить между собой. И вот тут к счастью, что у нас дураков не больше не меньше. Их уровень постоянный.
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04.05.2021 19:44 Відповісти
а давай мы лучше широко обсудим как зелёная сопля не смогла нормальную вакцину купить и куда она деньги из ковид-фонда дела..
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04.05.2021 19:48 Відповісти
Яка кільківсть вакцини є в наявності? Вже не кажучи про те, що це за вакцина.
То про що базар, пліснява?
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04.05.2021 19:49 Відповісти
А давайте перевіремо,хто з дописувачів Цензору бажає вакцинуватись?Ставте лайк.
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04.05.2021 19:49 Відповісти
Я хочу вакцинуватись, пфайзером або модерною.
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04.05.2021 19:57 Відповісти
А переспати з Монікой Белучі?
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04.05.2021 20:06 Відповісти
Провакцинуюсь, отримаю паспорт вакцинованого і літом планую поїхати з дружиною по безвізу до Європи відпочивати. А ти будеш дома дрочити на фото Моніки Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 должно стать предметом широкого обсуждения, - Данилов - Цензор.НЕТ 5356І радіти прививкою шмурдяка ковішильдом. Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 должно стать предметом широкого обсуждения, - Данилов - Цензор.НЕТ 3828
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04.05.2021 20:22 Відповісти
Хотів зробити і я те саме, ну в розумінні прищепити себе та сім'ю, щоб вільно поїхати на відпочинок за кордон.
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04.05.2021 20:50 Відповісти
До літа це зробити можна, пфайзер в Україні вже є.
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04.05.2021 20:55 Відповісти
він лише для голубих кров"ю.
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04.05.2021 21:16 Відповісти
Ага, отдых в аэропорту 2 недели на карантине.
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04.05.2021 23:44 Відповісти
Общаюсь постоянно со знакомым . У него мама работает в ковидном отделении медсестрой . Не хочет вакцинироваться ( не китайской , не индийской вакциной ) , говорит , что лучше подождёт пфайзер , - потом подумает .
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04.05.2021 19:50 Відповісти
також друг працює в лікарні обласній каже багато відмовляються робити,ніхто ж за це не звільнить з роботи,а вакцина просто лежить на зберіганні, тим часом деякі охочі її зробити записалися на щеплення та вже кілька місяців чекають,отака країна.
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04.05.2021 20:06 Відповісти
бо тягнуть, щоб не закінчилась раніше строку, бо якщо виколоти 500 000 за пару тижнів (що є можливим, Бутан навіть зміг), то нічого буде робити до наступної поставки, і їх на вилах піднімуть. тому уключили кран на режим в-очко-крапельний режим.
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04.05.2021 21:20 Відповісти
Супер, предметом широкого обсуждения! Совочный Данилов угрожает нежелающих колоться шмурдюком наказать. Зеля, привет, тебе же говорила мама Римма "кудв ты леЗЕшь, сыночек?"
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04.05.2021 19:58 Відповісти
- Иванов, ты будешь участвовать в групповой оргии?
- А кто ещё там будет участвовать?
- Пока записаны я, ты и твоя жена.
- Нет, я категорически против!
- Ладно, тогда тебя вычёркиваю...
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04.05.2021 20:02 Відповісти
Ага,з Катлєти починай,жінчиного Скічка,буковельского кретина і решти брахманов.Ти дивись,яке хитрожопе зачаїлось поблизу керма.
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04.05.2021 20:06 Відповісти
Так у нас же уголовно наказуемо вакцинироваться вне очереди. А очередь для людей средних лет гдето года через 4
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04.05.2021 20:06 Відповісти
Ваше штрикання може прокатити будь-де, тіки не в Україні, в нас давній імунітет до відвертої брехні.
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04.05.2021 20:09 Відповісти
*Вакцинация-чипизация* - это все вписывается в концепцию и сущность малограмотного тупоВатого *мудрогонарита*
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04.05.2021 20:10 Відповісти
Вакцинація - сертифікація, то ти шось наплутав.
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04.05.2021 20:11 Відповісти
А какая сертификация вакцин в Украине тебя не устраивает ,ватный длбб?
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04.05.2021 20:15 Відповісти
Хочеш сказати, в нас 50% вати? ))
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04.05.2021 20:29 Відповісти
а чим запис усіх у дію не чіпізація?
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04.05.2021 21:22 Відповісти
В мене її нема.
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04.05.2021 21:41 Відповісти
тк не в тому питання. а сама дія хіба не чіп? усі данні там і гаджет відслідкувати ******* технології дозволяють, і з гаджетом не розстаються. чим не чіп, хіба шо ще не вшитий у сраку.
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04.05.2021 22:07 Відповісти
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19 - рожденное , постоянной ложью власти ,украинскому народу
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04.05.2021 20:13 Відповісти
Питання, якщо ти вакцинований, то чого боятись?,що тебе хтось заразить? Тоді навіщо вакцинуватись?
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04.05.2021 20:15 Відповісти
ото мене теж цікавить: якщо усі миють руки перед їжою, то яка різниця, чи помиті руки після походу у туалет.
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04.05.2021 21:24 Відповісти
Какого "обсуждения"? Вы сначала привезите американскую вакцину, предложите ею вакцинироваться всех - а уже опосля думайте над "обсуждение". Перенял у Осла заниматься словоблудием. На пианино.
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04.05.2021 20:18 Відповісти
пфайзер американо-німецька.
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04.05.2021 21:25 Відповісти
Dima 30 , думаю що більшість українців вже перехворіли на ковід 19 . Тепер ждемо ще індійський . Цікаво , - шо може зробити южноафриканський ковід вперемішку з індійським для Українців )) .
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04.05.2021 20:23 Відповісти
Рагульно виконана програма вакцинації та насмішки над каломийського кварталу над тими хто хоче вакцинуватися має стати предметом дискусії в суді!
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04.05.2021 20:35 Відповісти
От безсоромні співвітчизники! Отримати ускладнення від вакцини1:100000, а вони вперті не хочуть.... А вмерти від Ковіду 1:827000, до речі....Треба жорсткіше нахиляти впертих українців!
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04.05.2021 20:41 Відповісти
В штатах уже 4 штата отказались полностью от всего и вакцин в тч. Прививайтесь и намордники носите дальше
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04.05.2021 20:41 Відповісти
Ссылочку сбрось на официальные ресурсы этих штатов, где есть эта информация.
А потом рассказывай про намордники.
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04.05.2021 21:07 Відповісти
Ещё в марте "Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса" . Новость гуглится. К данному моменту таких штатов намного больше.
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05.05.2021 00:55 Відповісти
т е , кому не хватает, широкого обсуждения не должно быть? Тут лучше помолчать, чем говорить.
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04.05.2021 20:42 Відповісти
Дзядзя, ти дурко шоле чи з луганска?
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04.05.2021 20:48 Відповісти
Повестка дня как у Элочки людоедки ситечко . Чтоб эти мародеры да про наше здоровье не
Верю. Вот шкуру содрать это по ихнему.
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04.05.2021 20:54 Відповісти
"одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть"
О каких частях идёт речь?
Из контекста следует, что это "вакцинированные" vs "невакцинированные".
Так как вакцинированным нечего опасаться, то Данилов именно их обвиняет в том, что они "сознательно готовы подвергнуть риску заражения другую часть"
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04.05.2021 20:56 Відповісти
про тих, кому вакцинація може бути протипоказана. 1. вакциновані, 2.невакциновані за показниками, 3.невакциновані за небажанням. останні небезпечні для 2.
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04.05.2021 21:28 Відповісти
Мысль правильная, но в первоисточнике такого нет.
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04.05.2021 21:38 Відповісти
Тут вже писали-писали, ніхто не дає гарантії від зараження, тіки від важкого перебігу, тому небезпечні для других всі.
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04.05.2021 21:46 Відповісти
а хіба нетяжкий перебіг - це не альтернатива тяжкому і смерті?
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04.05.2021 22:05 Відповісти
Ну, а шо робити невакцинованим за показниками?
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04.05.2021 22:24 Відповісти
нічого, їх прикривають вакциновані, бо їх більше і Дарвін, коли невакцинованому все ж випадає зустрітись із болячкою. зараз Дарвін усім нянька.
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04.05.2021 23:35 Відповісти
Чим прикривають, де є про неможливість заразитись/заразити?
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04.05.2021 23:47 Відповісти
грип теж кажуть бушує і від нього мруть, і від нього вакцинують, і теж процент малий тих, хто бажає на початку сезону укольчика. і теж немає гарантії, що не захворієш. але знов таки перебіг буде не такий тяжкий, як без вакцинації.
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04.05.2021 22:12 Відповісти
Кто не хочет - имеет на это полное право.

А кому надо - пусть вакцинируются, и все будут счастливы.
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04.05.2021 23:36 Відповісти
Как обычно - зеленая манипуляция. Проведите очень простой опрос - какой вакциной Вы готовы вакцинироваться? И - окажется, что пфайзером готовы будут вакцинироваться 95%.
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04.05.2021 21:04 Відповісти
А на шприце не написано что там - Пфайзер, Шмайссер, или Энерджайзер.
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04.05.2021 23:37 Відповісти
Цікаво, на кого працює ця скотина? Що не на український народ - це точно.
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04.05.2021 21:20 Відповісти
Блииин! Месяц тыкаюсь по амбулаториям Днепра - где ***, можно привиться от КОРОНЫ!!! Записался где только можно. Везде один ответ - вакцины нет, идите к своему семейнику. А семейник смотрит на меня выпученными глазами и говорит - откуда у нас вакцина?!!! Ее - нет! И не было! И не обещают! Отправил жалобу на МОЗ - ответ тот же - обращайтесь к своему семейному врачу! Я вот не могу понять, кто же все таки врет?! То ли я дурак, то ли министр врет.
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04.05.2021 21:30 Відповісти
В Києві (в передмісті) був завоз невеликою партією китайчаної вакцини, все розхапали. Мої родичи зробили щеплення, тьїу-тьху все гаразд поки що, ні тромбозів, ні ускладнень. Але цих вакцин вистачило на два- три дні і тільки для 60+ і ще якихось категорій, і то не всім.
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04.05.2021 21:38 Відповісти
Всі мої знайомі не кололи жодної вакцини і, ви не повірите, в них теж ні тромбозів, ні ускладнень
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04.05.2021 21:46 Відповісти
Данілов іди лісом! Вези Файзер і все буде гаразд. Я дивлюсь на статистику Ізраїлю, там вакциновано 80% населення Файзером та Модерна, захворівших сьогодні 67, тобто майже нуль.
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04.05.2021 21:31 Відповісти
У Ізраїлі свої колють своїм, тому в людей нема страху чи недовіри.
Ізраіль на своїй "світовій першості" добряче спалився.
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04.05.2021 23:31 Відповісти
В этом же посте Данилов написал:
"25 грудня 2019 року в мене на столі лежали два документи. У першому йшлося про появу в Китаї небезпечного невідомого вірусу, а в другому - про намагання через підставні фірми закупити і вивезти з території України максимально можливу кількість засобів захисту - масок, рукавичок, протиепідемічних комплектів тощо."
Т. е., сигнал был, а Радуцкий всё равно вывез.
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04.05.2021 21:41 Відповісти
В Эстонии где-то 60% не хотят колоть в себя экспериментальную жижу, с неизвестными последствиями. Так, что тут не большая разница с Украиной.
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04.05.2021 21:57 Відповісти
И во Франции люди не хотят колоться непонятно чем, и в Германии.
Здравый смысл никто не отменял.
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04.05.2021 23:27 Відповісти
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19

У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
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04.05.2021 22:10 Відповісти
Погодите радоваться - проследите какими вырастут его детки, если они родятся вообще.
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04.05.2021 23:32 Відповісти
Нежелание части украинцев вакцинироваться от COVID-19

У нас нак работе из 20 человек только один уколося. Живой...
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04.05.2021 22:10 Відповісти
Вы уже заговариваетесь, либо память отшибло.
Не надо было вакцинироваться, но теперь уже поздно.
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04.05.2021 23:40 Відповісти
"По данным различных социологических исследований, от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию. _________ лучше бы "социологические" исследования проводили с вакцинами, а убеждать что 60-82% гарантии есть панацея, смелости и ума хватает, а сделать 100% - кишка тонка... мне более красноречиво говорит тот случай что товарищ после прививки попал в реанимацию, а "умник" давал 100% - ю гарантию что после прививки никто в реанимацию не попадет... и как то уж совсем не хочется чтоб эти, даже 82%, закончились именно на тебе... (т.е. быть 83 процентом или 90-м...)
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04.05.2021 22:17 Відповісти
Если люди чувствуют себя хорошо - то зачем им вакцинироваться ?
Пусть вакцинируются те, кому плохо.
Если вакцина работает, то вакцинированным ничто не будет угрожать.
А если всё же угрожает - то грош цена такой вакцине.
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04.05.2021 23:25 Відповісти
1) судя по словам Данилова у нас 50% готовы вакцинироваться, это значит порядка 20000000 (20 миллионов), их что уже провакцинировали.. а если нет то сколько на это уйдет времени. ( пардон лет), тем более что нужно сделать 2, а то и три прививки... 2) для убедительности все медработники и служащие мед учреждений любой формы собственности должны 100% быть провакцинированы. Т.е. все кто имеет к медицине хоть какое то отношения, от министра до уборщицы и работницы аптеки. Пока этого не будет народ не поверит в действенность и безопасность вакцинированя. ( а как я вижу медики тоже не спешат этого делать.. тогда естественно возникают " смутные подозрения" 3) то тут то там появляются сообщения что ведущие страны ( т.е. Сев. Америки и Европы) категорически отказываются от той или иной вакцины из за ее качества и побочных эффектов , за этим нужно внимательно наблюдать ( сообщения об этом идут очень часто), и принимать соответствующие меры, если идет отказ от этих вакцин, Украине нельзя их тоже использовать для прививки собственного населения. Люди естественно откажутся ими вакцинироваться, и будут совершенно правы. ( в конце концов они не подопытные кролики)
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04.05.2021 23:47 Відповісти
55%-точно не будут + 25 скорее всего не будут и может будут 10% и точно будут 8%
так что Данилов иди вхутор
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05.05.2021 01:37 Відповісти
В РНБО висмоктали чергову тему для розгону срача в суспільстві.
Ай да Данілич, не даремно тебе на посаді тримають.
Я ще темку для РНБО несправедливо призабуту нагадаю:
треба широко обговорити можливість переходу з кирилиці на латиницю.
Тема бомба, дуже допомагає вирішувати питання падіння економіки, війни з РФ, корупції та зради у вищому керівництві держави.
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05.05.2021 09:37 Відповісти
 
 