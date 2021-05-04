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Новини Політика України
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Коболєв про тиск на "Газпром": "Хочу побачити, як Вітренко виконає ці амбітні плани"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коболєв про тиск на

Подання позову проти "Газпрому" з великою ймовірністю призведе до порушення мирової угоди, яку уклали в грудні 2019 року з "Газпромом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Журналіст зазначив, що Вітренко вважає, що "Нафтогаз" повинен зайняти більш жорстку позицію, домагатися, в тому числі через європейські регулятори, змусити "Газпром" перенести точку передачі газу на україно-російський кордон і допустити до російської труби середньоазійський газ або газ інших російських газодобувних компаній.

Коболєв, коментуючи це, заявив: " Я з великою цікавістю хочу побачити, як пан Вітренко виконає ці амбітні плани, про які він говорив нам. Тому що згідно з юридичним аналізом, який пан Вітренко отримав, коли він ще працював в "Нафтогазі", від наших норвезьких юристів, за допомогою яких ми виграли Стокгольмський арбітраж (тобто їх точно не можна підозрювати в некомпетентності), подача такого позову проти "Газпрому" з великою ймовірністю призведе до порушення мирової угоди, яку ми уклали в грудні 2019 року з "Газпромом".

Також читайте: Коболєв пов'язує своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" нагадав, що на підставі цієї угоди Україна отримала $ 2,9 млрд, які виграла у "Газпрому".

"І пан Вітренко, як підписант цієї угоди з боку "Нафтогазу", якому ми дали довіреність і можливість довести цю справу до кінця, чудово про це знає. Тому, якщо він залишиться в кріслі голови "Нафтогазу", мені було б дуже цікаво подивитися, чи зможе він хоча б подати цей позов і які будуть наслідки, і чи не призведуть ці наслідки до розриву транзитного контракту, за яким росіяни нам наразі сплачують Ship-or-pay (фіксовану оплату незалежно від фактичних обсягів транзиту, — ред.). Більш того, навіть якщо він його подасть, то мені дуже цікаво побачити, коли азійський газ з'явиться в Україні", - зазначив Коболєв.

Він вважає, що подання такого позову з великою ймовірністю може призвести до порушення мирової угоди 2019 року.

"А частиною всього пакету домовленостей, зокрема, була і нова угода на транзит. Ось чому ми ризикуємо", - підсумував Коболєв.

Також читайте: Бути керівником "Тузика", де міністри будуть говорити "встати", "лежати" і т.д., не має сенсу, - ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Мене більше цікавлят дії ,а не звіздьож !!!)))
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04.05.2021 20:03
+5
І вітренка знімуть, згодом. Головна проблема не у Вітренку, і не в Коболєві. Головна проблема в тому, що наші 73/43%зебіли завели на Печерські пагорби недолугу (якщо не сказати більше) владу. З якою класні менеджери, до яких належать і Коболєв, і Вітренко - співпрацювати апріорі не зможуть і не можуть.
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04.05.2021 20:20
+4
зеля банально врет. он "артыст", ему хочется и публике понравиться и денег заработать. судить нужно по делам, а дела печальны.
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04.05.2021 20:07
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Пішла жара. А раніше працювали разом у Нафтогазі, і працювали досить плідно
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04.05.2021 19:50 Відповісти
От шо гроші роблять,вже ворогами стали))
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04.05.2021 19:57 Відповісти
вітренко тільки губами член міллера надавити зможе
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05.05.2021 08:20 Відповісти
А хіба вони не працювали разом з сином Вітренко,на благо України?Як там мама Кобєльова у США,вже всю премію витратила?
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04.05.2021 19:56 Відповісти
Хіба не Вітренко судився з державою за премію в $6 млн? https://lb.ua/economics/2020/02/14/449882_vitrenko_podal_sud_izza_neviplati.html
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04.05.2021 20:06 Відповісти
Так для наших слово сегодня дал, а завтра забрал.
Главное премии по карманам распихали.
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04.05.2021 19:56 Відповісти
Интересно кто за всем этим стоит.
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04.05.2021 19:58 Відповісти
Кремль !!))
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04.05.2021 20:01 Відповісти
"и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят Ship -or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита. - Ред.)".

Так в цьому і вся суть призначення Вітренка, щоб на Україну натягнути російський газовий зашморг. Україна стала незалежною від російського газу і останні роки Україну не стрясали газові кризи попри те, що з паРашею йде війна.
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04.05.2021 19:58 Відповісти
А де до цього працював пан син Вітренко?
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04.05.2021 20:00 Відповісти
Тебе в гуглі забанили?
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04.05.2021 20:01 Відповісти
З 2002 року працював в "Нафтогаз України" на різних посадах: начальник Управління планування фінансово-господарської діяльності, начальник Управління корпоративних фінансів, заступник начальника Департаменту економіки та цінової політики НАК «Нафтогаз України» / радник, головний радник голови правління НАК «Нафтогаз України» / виконавчий директор «Групи Нафтогаз». Відповідно добре обізнаний у природі газових криз і по чиїх кишенях ішли відкати і в яких сумах від газових угод, укладених з путіним.
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04.05.2021 20:14 Відповісти
что-то много этих долларовых миллионеров на госкомпаниях в эфире
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04.05.2021 19:59 Відповісти
Кремль цілить не по ЗСУ, а по більш вразливій галузі?

https://www.youtube.com/watch?v=wM1NYuHR2dU
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04.05.2021 19:59 Відповісти
Гібридна війна багатогранна і часом незбагненна!!)))
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04.05.2021 20:02 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідрвно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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04.05.2021 20:00 Відповісти
Саме про це вчора говорив Зеля у Польщі))Так і сказав-ми йдемо в підоРашку,правда?
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04.05.2021 20:01 Відповісти
Мене більше цікавлят дії ,а не звіздьож !!!)))
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04.05.2021 20:03 Відповісти
Так це і є дія,Зел прямо ставе питання шо до членства у НАТО та ЄС.
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04.05.2021 20:10 Відповісти
А йому вже неодноразово сказали ,що потрібна реальна судова реформа та боротьба з корупцією , а не імітація бурхливої діяльності !!!))
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04.05.2021 20:15 Відповісти
Не спішіть з висновками. Цей ваш "євроатлантист" як тільки став президентом зразу згорнув співпрацю з НАТО, а у грудні 2019 року навіть відмовився їхати на ювілейний саміт з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні.
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04.05.2021 20:21 Відповісти
Не чіпайте хвору людину. Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы" - Цензор.НЕТ 4566
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04.05.2021 20:05 Відповісти
"Зеленський, які плюси «совка»? | Віталій Портников"
https://www.youtube.com/watch?v=uMIgpNU9zLU
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04.05.2021 20:06 Відповісти
зеля банально врет. он "артыст", ему хочется и публике понравиться и денег заработать. судить нужно по делам, а дела печальны.
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04.05.2021 20:07 Відповісти
Про які саме справи йде мова?
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04.05.2021 20:09 Відповісти
Навіяло Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы" - Цензор.НЕТ 7813:
Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы" - Цензор.НЕТ 1040
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04.05.2021 20:04 Відповісти
И где же он тепеь, с мамой, харчеваться будет???
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04.05.2021 20:08 Відповісти
Шило не мешает? Коболев о давлении на "Газпром": "Хочу увидеть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы" - Цензор.НЕТ 2718
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04.05.2021 20:09 Відповісти
Ця контора - непотріб доки влада не буде українською.
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04.05.2021 20:09 Відповісти
Лише після лохтората ,коли лохторат з власної волі позбудеться ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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04.05.2021 20:13 Відповісти
Коболєв вважає себе незамінним?
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04.05.2021 20:10 Відповісти
Справа не особистостях, справа у тому, що зелені порушили законодавство і обіцянки перед міжнародними інституціями щодо корпоративного управління.
І наступник Коболєва Вітренко таким же чином може бути звільненим повз наглядову раду.
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04.05.2021 20:49 Відповісти
Тільки обкрадають Україну особистості.
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04.05.2021 21:02 Відповісти
От для того треба виконувати законодавство про корпоративне право і не звільняти керівника держпідприємства повз наглядову раду тому що комусь так захотілося
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04.05.2021 21:29 Відповісти
А що, КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО може бути в інтересах держави Україна, не кажучи вже про простих людей? А ну підкинь лапші на вуха!
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05.05.2021 05:45 Відповісти
И что характерно? И у Коболева, и у Ветренко мамы любят бабло !
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04.05.2021 20:15 Відповісти
І вітренка знімуть, згодом. Головна проблема не у Вітренку, і не в Коболєві. Головна проблема в тому, що наші 73/43%зебіли завели на Печерські пагорби недолугу (якщо не сказати більше) владу. З якою класні менеджери, до яких належать і Коболєв, і Вітренко - співпрацювати апріорі не зможуть і не можуть.
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04.05.2021 20:20 Відповісти
Головна проблема в тому, що ні клоунам, ні депутатам ВР не потрібна незалежна наглядова рада у Нафтогазі, бо мільярди лежать перед носом, а поцупити не можуть.
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04.05.2021 20:26 Відповісти
наші прапора на іракщині втрачали мозок, як тільки дізнавалися, що пальне тут нахер нікому не потрібно)))
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04.05.2021 20:36 Відповісти
Оце ти , дядьку. видав! Хлопці загребущі на блакитному золоті сидять і не дають прівітєльству зовсім обікрасти український народ. Ну-ну!
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05.05.2021 05:48 Відповісти
При Порошенку пани Коболєв та Вітренко працювали на благо народа . Народ не захотів такого блага . А народ у нас уже не дурак, не так ,- як тут думають деякі дебіли. От стало ,аж 73%.
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04.05.2021 20:59 Відповісти
Стабильное повышение цен на газ - работой на благо народа называется! Особенно при президенте Порошенко? Слушайте, нормальные люди хоть лапшу на уши народу вешают, а вы их шоколадным гамном поливаете!
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05.05.2021 05:53 Відповісти
Мені щось здається, що сам Зеленський додуматися до таких сальто не зміг би. Тут приклалася рука Великого рейдера ********** Бені чи його оточення. По суті, це схема рейдерського захоплення.
Усі ці рішення РНБО, як би не ставилися до фігурантів цих рішень, "вибори" у 87 окрузі, захоплення Чауса в Молдові, а тепер іще зміна керівництва Нафтогазу якось мимоволі складають як пазли великої картини Зеленого Беззаконня
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04.05.2021 20:59 Відповісти
 
 