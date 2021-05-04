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Новини Політика України
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США (14430) Джуліані (120) Офіс Президента (1743) Новіков Ігор (10)

В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков

Головним завданням Джуліані в Україні була дискредитація Байдена.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського по США Ігор Новіков.

За його словами, завдання курирувати відносини з США і в тому числі, з Джуліані, Новікову поставив особисто Зеленський.

"Щодо відносин зі США, до призначення Андрія Єрмака главою ОП, я брав участь абсолютно в усьому. А в цілому радником я пробув з червня 2019 року по серпень 2020. У нас була домовленість, що в питаннях двосторонніх відносин я, як призначений з цього напряму радник, маю доступ до абсолютно всієї інформації і є свого роду координатором між МЗС, ОП і всіма офіційними і неофіційними каналами. Також була домовленість, що в контексті Руді Джуліані ми всі повинні робити разом для того, щоб хоча б мати свідка того, що відбувається. Ні для кого не було секретом, що Руді потенційно являв загрозу", - зазначив ексрадник президента.

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Новіков наголосив, що головним завданням Джуліані в Україні була дискредитація Байдена.

"У мене склалося враження, що основним завданням Руді Джуліані було затверджувати певну наявну у нього інформацію, в тому числі і конспірологічного характеру, шляхом залучення в це офіційних посадових осіб України. Він хотів, щоб Україна голосно заявила, що вона розслідує три напрями, які він вважав основними для атаки на Джо Байдена, також він хотів, щоб крім заяви Україна відкрила низку кримінальних справ", - пояснив він.

"Уявіть собі, наскільки це могло бути болючим для двосторонніх взаємин, якби тоді Президент зробив би якісь заяви чи Україна відкрила б якісь гучні розслідування щодо тієї теорії змови імені Руді Джуліані, в якій він, наприклад, розповідав, що Україна нібито втручалася у вибори 2016 року. Тоді б люди, які атакували Капітолій, кричали: "Та це не конспірологія, це дійсно факт, Україна визнала!". Я думаю, що єдиним переможцем у всій цій ситуації була б, на жаль, Росія", - додав Новіков.

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
многовато что-то fuck up у членограя для 2 лет у власти....
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04.05.2021 20:24
+8
Ушам своим не верю...
Такой поворот на 180 градусов!
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04.05.2021 20:24
+8
Якесь безкінечне зелене донне дніще, яке в турборежимі нищить Україну.
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04.05.2021 20:40
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многовато что-то fuck up у членограя для 2 лет у власти....
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04.05.2021 20:24 Відповісти
Випав навушник: під час візиту до Варшави Зеленський примудрився нахамити полякам - Уколов
https://newsua.one/news/vipav-navushnik-pid-chas-vizitu-do-varshavi-zelenskii-primudrivsya-nahamiti-polyakam-ukolov.html
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04.05.2021 20:37 Відповісти
Ушам своим не верю...
Такой поворот на 180 градусов!
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04.05.2021 20:24 Відповісти
€рноактиса..
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04.05.2021 20:27 Відповісти
Наверно, телефонный разговор с мистером Байденом, был очень интересным и содержательным...
В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 8442
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04.05.2021 20:29 Відповісти
Представьте себе, насколько это могло быть болезненным для двусторонних взаимоотношений, если бы тогда Президент сделал бы какие-то заявления

Так я не понял, - зеленский никаких заявлений типа не делал и дел на Байдена не открывали?
Альтернативная реальность?
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04.05.2021 20:29 Відповісти
Ну и что?
Зебилы сбросятся до заводских настроек, или кэш почистят и нормально!
В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 6117
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04.05.2021 20:32 Відповісти
Океания всегда воевала с Остазией(с)
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04.05.2021 20:39 Відповісти
Допомога з виборами Трампу йшла від Кремля, включаючи туди й Єрмака, а значить й вову
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04.05.2021 20:29 Відповісти
Трамп- Зеленский -Джулиани -Ермак
POLITIKO о том , что лучше Джулиани ( вопрос от меня - ...но хуже для Вовы с Ермаком?)
Защита Джулиани, вероятно, будет заключаться в том, что он действовал полностью по указанию Трампа и что его усилия от имени официальных лиц и олигархов были предприняты для того, чтобы выслужиться перед ними от имени Трампа, и были предприняты по указанию Трампа и с его ведома. Чисто с точки зрения стратегии судебного разбирательства лучшая защита Джулиани будет включать свидетельство бывшего президента о том, что он знал все, что делал Джулиани, и одобрял каждое его действие. Это позволило бы команде защиты Джулиани утверждать, что, поскольку он в конечном итоге продвигал интересы Трампа, он фактически работал от имени Соединенных Штатов, а не украинских олигархов.
К сожалению для Джулиани, Трамп не известен тем, что выставляет свою шею опальным бывшим помощникам, особенно если это повлечет за собой личное затруднение или потенциальную ответственность. Что могло бы заставить Джулиани указать пальцем на Трампа, чтобы спастись. Пятилетний приговор, полученный Манафортом за сговор с целью нарушения FARA, дает Джулиани достаточный стимул для этого, тем более что он знает, что Трамп больше не может его прощать.
Когда адвокату, особенно известному бывшему федеральному прокурору, как Джулиани, грозит тюремное заключение, стимул для смягчения приговора является значительным. Как и Майкл Коэн, у Джулиани будут все стимулы, чтобы помочь федеральной прокуратуре, если это потенциально может сократить срок его тюремного заключения. Это может сделать судебное преследование Джулиани гораздо более значимым, чем кажется на первый взгляд, учитывая его роль во всем - от защиты импичмента Трампа до восстания 6 января.
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04.05.2021 20:31 Відповісти
Подсудного агента фсб будут обсуждать . )) .
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04.05.2021 20:37 Відповісти
Якесь безкінечне зелене донне дніще, яке в турборежимі нищить Україну.
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04.05.2021 20:40 Відповісти
Чайка Київ , - безкінечне дніщще , не буду скидувати відео , подивись сама в ютубі . Дуже багато відео і аудіо записів п"ятого хетьмана з ****** во время войны .
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04.05.2021 20:55 Відповісти
Твои "записи" на москве лепили, но ты слушай дальше)))
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04.05.2021 22:20 Відповісти
И брата Ермака он тоже убил? В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 9543
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04.05.2021 22:43 Відповісти
Оу, то ти підтримуєш записи Деркача, якого у США прямо визнали кацапським агентом? Деркача, якого Байден своїм ворогом вважає? Може ти теж ворог Байдена, а?
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04.05.2021 22:59 Відповісти
вавий встрял В ОП ни для кого не было секретом, что Джулиани потенциально представлял угрозу, - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 8919
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04.05.2021 20:47 Відповісти
"...информацию, в том числе и конспирологического характера..." - Дерьмовый советник, поломатый - выбросьте его! Впрочем известно же: яблочко от яблони... Информация по определению не может быть ложной, ложь - это не информация. "Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" (с)
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04.05.2021 20:47 Відповісти
Зе сам официально говорил, что Украине нужна двупартийная поддержка и Украина не вмешивается в выборы США. Новиков подтвердил осторожность в поступках Зе при давлении на него Джулиани и Трампа. Байден не отвернулся от Украины, как хотелось соевым.
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04.05.2021 21:14 Відповісти
Обережність - це кримінальна справа проти Байдена? В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 6264
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04.05.2021 23:00 Відповісти
Давайте честно.
А кто в США не представляет угрозу для ЗеОПы? Дени Девито? В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 8606
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05.05.2021 01:22 Відповісти
Чого патякати дурним язиком ?
Невже не можна помовчати хоч зараз і не погіршувати ситуацію ?
Просто почекати і подивитися, що відбувається і відбуватиметься ?
Вже й так за вами =золоті гори= ростуть.
Ні, кожен телепень вважає за необхідне вилізти і озвучити свою "безцінну" маячню.
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05.05.2021 05:08 Відповісти
 
 