В ОП ні для кого не було секретом, що Джуліані потенційно являв загрозу, - ексрадник Зеленського Новіков

Головним завданням Джуліані в Україні була дискредитація Байдена.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського по США Ігор Новіков.

За його словами, завдання курирувати відносини з США і в тому числі, з Джуліані, Новікову поставив особисто Зеленський.

"Щодо відносин зі США, до призначення Андрія Єрмака главою ОП, я брав участь абсолютно в усьому. А в цілому радником я пробув з червня 2019 року по серпень 2020. У нас була домовленість, що в питаннях двосторонніх відносин я, як призначений з цього напряму радник, маю доступ до абсолютно всієї інформації і є свого роду координатором між МЗС, ОП і всіма офіційними і неофіційними каналами. Також була домовленість, що в контексті Руді Джуліані ми всі повинні робити разом для того, щоб хоча б мати свідка того, що відбувається. Ні для кого не було секретом, що Руді потенційно являв загрозу", - зазначив ексрадник президента.

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Новіков наголосив, що головним завданням Джуліані в Україні була дискредитація Байдена.

"У мене склалося враження, що основним завданням Руді Джуліані було затверджувати певну наявну у нього інформацію, в тому числі і конспірологічного характеру, шляхом залучення в це офіційних посадових осіб України. Він хотів, щоб Україна голосно заявила, що вона розслідує три напрями, які він вважав основними для атаки на Джо Байдена, також він хотів, щоб крім заяви Україна відкрила низку кримінальних справ", - пояснив він.

"Уявіть собі, наскільки це могло бути болючим для двосторонніх взаємин, якби тоді Президент зробив би якісь заяви чи Україна відкрила б якісь гучні розслідування щодо тієї теорії змови імені Руді Джуліані, в якій він, наприклад, розповідав, що Україна нібито втручалася у вибори 2016 року. Тоді б люди, які атакували Капітолій, кричали: "Та це не конспірологія, це дійсно факт, Україна визнала!". Я думаю, що єдиним переможцем у всій цій ситуації була б, на жаль, Росія", - додав Новіков.

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