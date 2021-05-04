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Новини Політика України
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звільнення (1511) Офіс Президента (1743) Новіков Ігор (10)

У 2020 році в ОП з'явилося кілька людей, з якими працювати мені не дозволяли принципи, - ексрадник Зеленського Новіков про звільнення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2020 році в ОП з'явилося кілька людей, з якими працювати мені не дозволяли принципи, - ексрадник Зеленського Новіков про звільнення

Ексрадник президента Зеленського Ігор Новіков заявив, що у нього було сильне нерозуміння кадрової політики в Офісі Президента, що і стало причиною, через яку він написав заяву про звільнення.

Про це Новіков розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Ексрадник Зеленського зазначив, що сам написав заяву про звільнення, про це його ніхто не просив.

"По-перше, трошки в цьому поварившись, я вже розумів, що немає ніякої додаткової користі від кабінету на Банковій і посвідчення радника Президента. В місії "зробити свою країну трохи краще" бути при владі не обов'язково. По-друге, якщо не згоден - йди, а у мене було сильне нерозуміння кадрової політики. На Банковій з'явився цілий ряд людей, з якими працювати під одним дахом мені не дозволяли моральні принципи. Тому я пішов цілком органічно, довівши до пуття все, що мені доручили", - розповів Новіков.

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"В принципі, загрози для України бути втягнутими у вибори в США з середини серпня вже не було. Тому до грудня я швидше вже просто підстраховував, не в статусі радника, а просто на особистих взаєминах. Я вважаю, що повністю виконав завдання, яке переді мною поставив Президент. Завдання було не дати нас втягнути за всяку ціну. Я думаю, що це вийшло", - додав він.

За словами Новікова, зараз за рахунок обмеженого доступу до президента у "деяких людей є надмірні повноваження".

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

Нагадаємо, позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням 5 серпня 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
ну что, всем счастья и добра, ведь сегодня день востоновление независимости ваших друзей, да, да, Латвия отмечает день принятия декларации о востоновление независимости и прямо сказали прощай совок (читаем и рассея), нам с вами не попути.

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6724
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04.05.2021 21:07
+11
Это была битва коррупционеров с агентурой ФСБ , Кацапы в окружении Осла победили.
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04.05.2021 21:01
+9
В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9427
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04.05.2021 21:18
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В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 3608
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04.05.2021 21:00 Відповісти
Это была битва коррупционеров с агентурой ФСБ , Кацапы в окружении Осла победили.
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04.05.2021 21:01 Відповісти
а шож цей красень мовчав майже пів року?
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04.05.2021 21:02 Відповісти
ну что, всем счастья и добра, ведь сегодня день востоновление независимости ваших друзей, да, да, Латвия отмечает день принятия декларации о востоновление независимости и прямо сказали прощай совок (читаем и рассея), нам с вами не попути.

В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6724
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04.05.2021 21:07 Відповісти
"Ти проникся болью латишского народа!" !!!)))
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04.05.2021 21:08 Відповісти
Він трохи помилився з цифрами... Не у 2020-му там з'явилися такі люди, а влітку 2019-го... Ну після "прікольної" весни того ж року, де проміняли армію, мову, віру на "просто пєрєстать стрєлять" і "кінець епохи бідності" з "новьімі ліцамі", "діджиталізаторами" і "прафессіаналамі"
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04.05.2021 21:16 Відповісти
В 2020 в ОП появился ряд людей, с которыми работать мне не позволяли принципы, - экс-советник Зеленского Новиков о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9427
показати весь коментар
04.05.2021 21:18 Відповісти
Какая мразь, так оно скоро про плюсы Голодомора говорить будет. Ну а что может помешать этой украинофобной обрези? "Сеньор Голодомор" ведь уже был.
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05.05.2021 09:17 Відповісти
Це намьок на появу Єрмака и т.д в ОП, цікаво)))
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04.05.2021 21:52 Відповісти
Вот что значит язык дипломатии! А можно же гораздо бы проще: "появился целый ряд непонятных передастов"
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05.05.2021 00:00 Відповісти
 
 