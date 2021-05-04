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Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом

Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Держсекретар торкнувся теми серйозного опору адміністрації США (будівництва, – ред.) газопроводу "Північний потік-2", - наголошується в документі.

Також на переговорах "на полях" зустрічі глав МЗС країн G7 в Лондоні Блінкен і Маас обговорювали підтримку України в світлі російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

Крім того, Блінкен і Маас говорили про необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво" на тлі дестабілізуючих дій Росії, Китаю та Ірану.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Немцы были куда сговорчивее, когда у них столица в Бонне была...
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5442
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04.05.2021 20:48
+9
Что ты гонишь?
Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.

А ты не гони туфту.
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04.05.2021 21:18
+7
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 907
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04.05.2021 20:51
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Немцы были куда сговорчивее, когда у них столица в Бонне была...
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5442
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04.05.2021 20:48 Відповісти
А ты не путаешь ФРГ с ГДР?
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04.05.2021 21:09 Відповісти
Я это знаю.
Газопровод по территории ГДР провели, особо никого не спрашивая.
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04.05.2021 21:13 Відповісти
У німців свої національні інтереси.
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04.05.2021 20:50 Відповісти
Что скажешь про убийство украинцев кацапами,на их земле?
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04.05.2021 20:55 Відповісти
Ты тутси или хуту?
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04.05.2021 23:58 Відповісти
труба- рашистів,газ рашистів ,гроші за газ -окупанту України, а інтереси продажних українських друзів "фріців"? Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 911
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04.05.2021 21:10 Відповісти
04 травня 2021, 19:02
Німеччина припинила дозвіл на будівництво «Північного потоку - 2» через позов природозахисників
https://www.radiosvoboda.org/a/pozov-ekolohiv-pivnichnyj-potik-2-nimechchyna/31237799.html Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8312
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04.05.2021 22:31 Відповісти
Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проєкту-( призупинити - не означає ,зупинити назавжди)
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05.05.2021 11:17 Відповісти
Тю, а ніхто цього й не приховує. Але якщо в суді протягнуть розгляд позову екологів до перевиборів у вересні, то напевно новим канцлером стане Анналена Бербок (партія зелених), тоді СВ-2 стане - історією. Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4904 Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2731
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07.05.2021 05:31 Відповісти
В обхід санкцій: як насоси європейських виробників опинилися в окупованому Криму У фахівців також виникають питання до підбору обладнання. Зігфрід Ґендріс (Siegfried Gendries), німецький експерт, який веде аналітичний блог про проблеми водозабезпечення в різних регіонах планети і стежить, зокрема, за ситуацією у Криму, Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4552 Немцы чудят...
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04.05.2021 20:50 Відповісти
Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 907
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04.05.2021 20:51 Відповісти
У написавшего трудности с осмысливанием (пониманием) написанного.
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04.05.2021 20:54 Відповісти
Что ты гонишь?
Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.

А ты не гони туфту.
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04.05.2021 21:18 Відповісти
Перец афигенный что трёшься промеж шушары продажной?
Я в Крыжополе - но с людьми.
А ты с шушарой продажной которой лишь пожрать и посрать - и пофиг откуда деньги.

Сдрысни не тошни.
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04.05.2021 21:27 Відповісти
"Но ждать никто не будет!" - тебя, работягу без образования, спрашивать не будут.
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04.05.2021 21:28 Відповісти
Краснозадые, будете с древком власовской тряпки торчать кверху каком...
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04.05.2021 21:56 Відповісти
Если коротко, то:
Деньги, затраченные на строительство должны отбиться в течение расчётного времени.
И эти расчёты экономически убыточны.

А вот второй вопрос - политический - - если помочь оккупировать Украину и за это взять оплату газом - тогда да.
Но это не экономика - это договор Молотова-Риббентропа 2.

Что мы и наблюдаем.
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04.05.2021 23:25 Відповісти
"А то, можно подумать, шо США полезет на Германию с кулаками... *)" - не полезет.
Но - так же как Штаты вытянули и сделали Германию лидером в Европе, так же и засунут её в задницу вместе с такими же продажными жабоедами.
А вперёд вытянет Польшу, Швецию и другие не продажные страны.
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04.05.2021 21:20 Відповісти
Извини за резкость...
Это не к тебе агрессия - агрессия к непорядочности политиков и к невежеству в целом...
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04.05.2021 21:42 Відповісти
Гитлер и Сталин, замутив 3-ю мировую отстаивали свои интересы.

Откуда ты высрался?
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04.05.2021 23:26 Відповісти
Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9848
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05.05.2021 06:19 Відповісти
...всё и все пройдут -- труба останется.

...........................................................
Где-то я уже это слышал, не могу вспомнить где именно... Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5210
А, вспомнил, !!! Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7333
Вот:


Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!
Разошёлся - так и сыпет:
Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь! (с) В.С. Высоцкий "Канатчикова дача"

Так это с тебя, власовского последыша, Высоцкий писал эти строки, да ??? Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9076
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04.05.2021 22:39 Відповісти
Наглую немчура надо попустить.
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04.05.2021 21:16 Відповісти
бла бла бла
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05.05.2021 02:28 Відповісти
Blinken is soft🙁
на потрібні державники з кохонес
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05.05.2021 02:44 Відповісти
З січня заявляють ...
Четвертий місяць вже.
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05.05.2021 05:32 Відповісти
 
 