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Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.
"Держсекретар торкнувся теми серйозного опору адміністрації США (будівництва, – ред.) газопроводу "Північний потік-2", - наголошується в документі.
Також на переговорах "на полях" зустрічі глав МЗС країн G7 в Лондоні Блінкен і Маас обговорювали підтримку України в світлі російської агресії.
Крім того, Блінкен і Маас говорили про необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво" на тлі дестабілізуючих дій Росії, Китаю та Ірану.
Топ коментарі
+14 mrSmith
показати весь коментар04.05.2021 20:48
+9 WiM
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+7 Перехватчик
показати весь коментар04.05.2021 20:51
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Будь ласка, зачекайте...
Газопровод по территории ГДР провели, особо никого не спрашивая.
Німеччина припинила дозвіл на будівництво «Північного потоку - 2» через позов природозахисників
https://www.radiosvoboda.org/a/pozov-ekolohiv-pivnichnyj-potik-2-nimechchyna/31237799.html
Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.
А ты не гони туфту.
Я в Крыжополе - но с людьми.
А ты с шушарой продажной которой лишь пожрать и посрать - и пофиг откуда деньги.
Сдрысни не тошни.
Деньги, затраченные на строительство должны отбиться в течение расчётного времени.
И эти расчёты экономически убыточны.
А вот второй вопрос - политический - - если помочь оккупировать Украину и за это взять оплату газом - тогда да.
Но это не экономика - это договор Молотова-Риббентропа 2.
Что мы и наблюдаем.
Но - так же как Штаты вытянули и сделали Германию лидером в Европе, так же и засунут её в задницу вместе с такими же продажными жабоедами.
А вперёд вытянет Польшу, Швецию и другие не продажные страны.
Это не к тебе агрессия - агрессия к непорядочности политиков и к невежеству в целом...
Откуда ты высрался?
...........................................................
Где-то я уже это слышал, не могу вспомнить где именно...
А, вспомнил, !!!
Вот:
Взвился бывший алкоголик -
Матерщинник и крамольник:
Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!
Разошёлся - так и сыпет:
Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь! (с) В.С. Высоцкий "Канатчикова дача"
Так это с тебя, власовского последыша, Высоцкий писал эти строки, да ???
на потрібні державники з кохонес
Четвертий місяць вже.