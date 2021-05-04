Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Держсекретар торкнувся теми серйозного опору адміністрації США (будівництва, – ред.) газопроводу "Північний потік-2", - наголошується в документі.

Також на переговорах "на полях" зустрічі глав МЗС країн G7 в Лондоні Блінкен і Маас обговорювали підтримку України в світлі російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

Крім того, Блінкен і Маас говорили про необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво" на тлі дестабілізуючих дій Росії, Китаю та Ірану.