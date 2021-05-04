Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков

Американські партнери вкрай негативно сприймають цілеспрямовану кампанію проти антикорупційних органів в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського з питань США Ігор Новіков.

Крім того, зазначив Новиков, у США негативно оцінюють також зростання корупції в Україні.

"Ще півтора-два роки тому, всякі мутні особи не знали, куди їм заносити, не могли вирішувати питання. Зараз складається враження, що ми живемо в глобальному договорняку. Таке можуть сприймати позитивно тільки ті, хто в гібридних війнах використовують корупцію, відкат реформ і хаос як зброю", - підкреслив ексрадник президента.

За словами Новікова, президенту варто відновити баланс думок: "Йому потрібно слухати різні точки зору, а не одну, яка йде в різних упаковках".

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