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Новини Політика України
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Офіс Президента (1743) Новіков Ігор (10)

Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Роки два тому

Американські партнери вкрай негативно сприймають цілеспрямовану кампанію проти антикорупційних органів в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського з питань США Ігор Новіков.

Крім того, зазначив Новиков, у США негативно оцінюють також зростання корупції в Україні.

"Ще півтора-два роки тому, всякі мутні особи не знали, куди їм заносити, не могли вирішувати питання. Зараз складається враження, що ми живемо в глобальному договорняку. Таке можуть сприймати позитивно тільки ті, хто в гібридних війнах використовують корупцію, відкат реформ і хаос як зброю", - підкреслив ексрадник президента.

За словами Новікова, президенту варто відновити баланс думок: "Йому потрібно слухати різні точки зору, а не одну, яка йде в різних упаковках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році в ОП з'явилося кілька людей, з якими працювати мені не дозволяли принципи, - ексрадник Зеленського Новіков про звільнення

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 1985
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04.05.2021 21:35
+23
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$@е и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ

-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций россии.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

Sergey Dzhobolda
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04.05.2021 21:41
+15
Порохобот якийсь. Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 6367
"Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента"
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04.05.2021 21:34
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Порохобот якийсь. Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 6367
"Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента"
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04.05.2021 21:34 Відповісти
Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 1985
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04.05.2021 21:35 Відповісти
Малоросы у вас хуторян крепостных это кто?
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04.05.2021 21:39 Відповісти
я не розумію румунську, Українською пиши.
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04.05.2021 21:40 Відповісти
А для вас, ватних?
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04.05.2021 21:44 Відповісти
О,свинособачье рыло вылезло)))
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04.05.2021 21:51 Відповісти
Так и есть, потому народ Украины должен довершить Майдан и смести грабящую 29 лет Украину быдло-элиту казнокрадов, коррупционеров и оборотней. Просто раз всех сразу и Украина начнёт процветание.
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04.05.2021 21:37 Відповісти
До того, було процвЕтання?
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04.05.2021 21:46 Відповісти
О да, отличный план, всецело поддерживаю. Году в 1917 у ребят плюс минус похожий был Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 1441
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04.05.2021 22:44 Відповісти
А, шо плохого было в 1917? Народ резал зажравшуеся быдло-элиту - что ж плого? Пора повторить!
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05.05.2021 07:30 Відповісти
Плохо то, что было потом Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 4073
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05.05.2021 21:23 Відповісти
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$@е и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ

-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций россии.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

Sergey Dzhobolda
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04.05.2021 21:41 Відповісти
Не перестають дивувати різні шибко розумні ІТішники, круті бізнесмени, які в 2019 вірили, що *************** новоригов поведе Україну до цивілізації.
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04.05.2021 22:02 Відповісти
История знает случай, когда крутые бизнесмены (и даже евреи) поверили, что ефрейтор снова сделает Германию великой.
Ефрейтор деньги у них взял, а их самих распределил по концлагерям.
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05.05.2021 01:15 Відповісти



Оleksа_UA

@Oleksa_UA66

·7 ч

Подоляк знову обісрався...

Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 7298
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04.05.2021 22:02 Відповісти
Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 5507
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04.05.2021 22:24 Відповісти
Да даже тупее, чем при Проффесоре.
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05.05.2021 06:42 Відповісти
Барыгу зе не переплюнет, ибо барыга по разграблению Украины переплюнул не то, шо овоща, а даже кучму.
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05.05.2021 07:34 Відповісти
А что бы вы лично делали, если бы вам 73% населения подарили безграничную власть в стране?! Когда у тебя нет ценностей в жизни, то ответ очевиден - набивал бы карманы баблом, набивал бы карманы баблом своим друзьям, тешил свое самолюбие за счет лохов, развлекался и кайфовал бы жизнью за чужие деньги. Собственно этим и занимается два года зеленский. А зачем ему напрягаться если 73% населения похер на себя, страну в которой они живут, свое будущее. зеленский это колективный образ жлобов избравших его в надежде, что он даст им тоже грабить; не строить, а именно грабить. Вот поэтому Украина сейчас в глубокой жопе и с огромным вопросом на будущее.
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04.05.2021 22:27 Відповісти
Та не 3,14здів би, ті якраз знали куди заносити щоб хоч не світитись, ці ж просто тупі але нахабні тому що мають монобільшість.
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04.05.2021 22:32 Відповісти
Страна реально рискует перестать существовать, потому что
идея заработать в ней деньги, скопить их и иметь законную собственность, которую
никто не отнимет - 30 лет упрямо заменяется идеей найти себе «вкусное» место и - награбить !
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04.05.2021 22:40 Відповісти
У нас как всегда.. кто становится эксом тот сразу " светлеет головой" и почему так получается.. И это раз из раза. Пока во власти все " слепы" ( независимо от полит силы или должности ), как только становятся эксами или теряя власть и переходят в оппозицию становятся аж " семь пядей во лбу".. Удивительно получается но видимо чисто физиологически это зависит от того в каком кресле сидит " жопа" и все... Блин 30 лет одно и тоже.
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04.05.2021 23:58 Відповісти
Кугутам так привычнее. Туда занес, тут договорился, тут кум, там брат одноклассника.

А вы им свои блин европейские ценности и прозрачность...
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05.05.2021 01:13 Відповісти
Поделюсь частным наблюдением. Только на одном мутном примере.

У меня сосед СБУшник (если не врет конечно). С 2014 по 2019 он волком выл. Сигареты стрелял потому, что пришлось жить только на зарплату да и то его к 2016-му явно попросили оттуда.
Как только выбрали ЗЕ он сразу ожил. Полна хата конфиската, продает лицензии на МАФы и т.д., и т.п.
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05.05.2021 01:19 Відповісти
Ета новиє ліца пабаролі корупцію.
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05.05.2021 01:27 Відповісти
це шо, Мендель-2 обрисовалась?
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05.05.2021 04:46 Відповісти
лучше раскажи как нам эту сраку стащить с нашей дурнуватой макытры
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05.05.2021 05:18 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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05.05.2021 06:48 Відповісти
 
 