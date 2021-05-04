Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Американські партнери вкрай негативно сприймають цілеспрямовану кампанію проти антикорупційних органів в Україні.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського з питань США Ігор Новіков.
Крім того, зазначив Новиков, у США негативно оцінюють також зростання корупції в Україні.
"Ще півтора-два роки тому, всякі мутні особи не знали, куди їм заносити, не могли вирішувати питання. Зараз складається враження, що ми живемо в глобальному договорняку. Таке можуть сприймати позитивно тільки ті, хто в гібридних війнах використовують корупцію, відкат реформ і хаос як зброю", - підкреслив ексрадник президента.
За словами Новікова, президенту варто відновити баланс думок: "Йому потрібно слухати різні точки зору, а не одну, яка йде в різних упаковках".
Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.
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"Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента"
-Я смотрю как все летит по п#$@е и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций россии.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах
Sergey Dzhobolda
Ефрейтор деньги у них взял, а их самих распределил по концлагерям.
Оleksа_UA
@Oleksa_UA66
·7 ч
Подоляк знову обісрався...
Стаття в оригіналі - тут:
идея заработать в ней деньги, скопить их и иметь законную собственность, которую
никто не отнимет - 30 лет упрямо заменяется идеей найти себе «вкусное» место и - награбить !
А вы им свои блин европейские ценности и прозрачность...
У меня сосед СБУшник (если не врет конечно). С 2014 по 2019 он волком выл. Сигареты стрелял потому, что пришлось жить только на зарплату да и то его к 2016-му явно попросили оттуда.
Как только выбрали ЗЕ он сразу ожил. Полна хата конфиската, продает лицензии на МАФы и т.д., и т.п.
https://petition.president.gov.ua/petition/115926