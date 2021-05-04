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Новини Політика України
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Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков

Президенту Володимиру Зеленському необхідно відновити баланс думок. Слухати різні точки зору, а не тільки одну.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського Ігор Новіков.

"Я вважаю, що Андрію Єрмаку для того, щоб довести, що він патріот України, потрібно об'єктивно розуміти важку ситуацію, що склалася, і піти. Президенту має сенс поставити главою Офісу не свого друга, а людину професійну і незаангажовану. Влада мусить повернути прозорість", - зазначив Новіков.

За словами Новікова, раніше вся інформація з різних джерел доходила до президента, а відкритість дискусій була запобіжником від зайвого впливу персоналій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков

"Але зараз, на жаль, за рахунок обмеженого доступу до президента у деяких людей є надмірні повноваження. Скажімо так. І це небезпечно", - підкреслив ексрадник Зеленського.

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Ермак патриот Украины?
Это неудачная шутка.
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04.05.2021 22:05
+23
Вова упрямое инфантильное существо с комплексом Наполеона.
Оно не уволит Ермака.
Ну и есть вероятность что Вова у Ермака на крючке.
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04.05.2021 22:20
+19
Просто зебилы лицемерные мрази, глав зебил сам удивлялся как же можно кумом генпрокурора поставить. А теперь смотри как зебобики загавкали
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04.05.2021 22:12
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кастрировати спочатку. А потім на палю за вагенрівців. От і буде тоді патріот собака.
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04.05.2021 23:19 Відповісти
"Видимо по каким то причинам избавиться ему от Ермака очень сложно", - сказав Андрій Піонтковський. Також він повідомив, що Єрмак з Козаком готують зустріч Зеленського з путіним про що повідомляють джерела в Кремлі. Інтерв'ю Піонтковського з Березовцем див. відео з хв. 19:40. https://www.youtube.com/watch?v=bZmK8gcaPfE
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04.05.2021 23:21 Відповісти
он поставщик-лечащий врачЄрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 8068
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05.05.2021 11:18 Відповісти
Ну ясен пень, готовят встречу для капитуляции... Вышедшим из окопов гарантируется тёплая ванна отдых в Омане от Катара и в Карпатах от карпаччо, а так же - безлимитна трансляция в рашТВ продукции и франшиз 95-квартала. Тут в Израиле, когда надо было друзам на Голанах дать израильские паспорта - многи из ни х говорили "ведите нас в мэрию под автоматами, а мы будем упиратьс...иначе нас ночью поубивают" Я к тому, что после приезда со встречи зеля будет говорить, что его заставили... что ему рассказали такие ужасы, что он спас граждан Украины тем, что сдал их в рабство.... Устати, в Др Греции жил коллега зеленского - Эзоп... Но вряд ли зеля в курсе той истории .. и того выбора, который этот Эзоп сделал в подобной безвыходной ситуации....
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05.05.2021 11:59 Відповісти
Какая разница, что сделал какой то Эзоп 25 веков назад? Большинство не ведает, что было в прошлом году и что им по ящику говорили вчера.
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05.05.2021 20:44 Відповісти
вот это большинство и голосует за клоунов... и нет тут повода для пафоса... большинство Сократа отравило.... большинство Христа распяло... большинство поддерживало палача сталина... который расстреливал и гулажил это большинство... большинство, которое ни хера не помнит и не знает - повод для печали, а не для гордости... Демокрит делил население на демос - народ и охлос - тупую чернь. И если охлоса в стране большинство - стране 3.14-ц.
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06.05.2021 10:40 Відповісти
Агент ФСБ может быть только патриотом кацапстана😁😁😁😁
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04.05.2021 23:25 Відповісти
Зеленскому нужно проверить всех чиновников,депутатов,сбушников,мвд,мэров городов и т.д.На полиграфе!!!Там половина уже завербована фсб рф.Мне одного хватило,чтт ктото из чиновников или депутатов предлагал пол года назад сократить армию!И это на конуне очереднго российского наступления!!!Так же чиновники ,по указке из кремля,зарубили ракетную программу Нептун и Ольха М.Уменьших финансирование этих проэктов.Сбу должно наказать виновных агентов путина в Украине!!!!
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04.05.2021 23:39 Відповісти
оце несьотє!!! ЗЄЛНСКАОМУ? ПРАВЄРІТЬ? НА ПАЛІГРАФЕ?
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04.05.2021 23:57 Відповісти
Запросто. Чого ж Поліграфу Поліграфовичу не перевірити по приколу "поліграфів поліграфовичів".
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05.05.2021 06:54 Відповісти
ВСІ, ХТО ЗА ТЕ, ЩОБ ЄРМАК ПІШОВ З ОФІСУ пРЕЗИДЕНТа, І ЩЕ Й БУВ ПІД СУДОМ (ПОРА САДИТИ ВЖЕ СВОЇХ ДВОХ-ТРЬОХ ДРУЗІВ...) СТАВТЕ ЛАЙКИ (МЕНІ НРАВИТЬСЯ), ЩОБ ЗЕЛЯ І ІНШІ ПОБАЧИЛИ, ЩО ЦЬОМУ КЕРІВНИКУ НЕ ТУТ МІСЦЕ, А ЗА ґратами...
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04.05.2021 23:39 Відповісти
прокурори і офісні на цензорі не пасуться.
А хочеш, щоб звернули увагу - ходи на акції руху опору капітуляції.
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04.05.2021 23:50 Відповісти
і тільки Єрмаку? какая наівность
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04.05.2021 23:59 Відповісти
Підтримую!
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05.05.2021 06:14 Відповісти
І не просто піти, а піти нах.
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05.05.2021 07:56 Відповісти
Воно такий патріот України, як Ківа - академік.
І йти воно повинно з посади - прямо на зону!
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04.05.2021 23:44 Відповісти
Anton Shvets

2 ч. ·

Господа, пока вы там не сделали из Игоря Новикова(который бывший советник Зеленского и вломил недавно Ермака) и прочая Сингуларити - новую патриотическую икону спешу вам напомнить:

1. Ермак тулил Новикова главой Нафтогаза, еще когда Витренко не было даже в проекте. Все это делалось с саппортом российской прессы в пользу Новикова, которая тщательно каментила слова этого ноунейма ПО ВОПРОСАМ ТАРИФОВ. Футуролог. Комментирует. Тарифы.

2. Новиков работал медийным прикрытием в скандале с оплатой левыми бабками через фиктиврую ГОшку американских лоббистов для Шевченко/Мецгера/Венедиктовой. Он запускал абсолютно бредовую версию, что это провокация мощных тайных недругов Шевченко и Венедиктовой. При этом как-то пропустив то факт, что организатор этой «провокации» его «студентка».

3. Тщательно почищенная инста его жены тем не менее свидетельствует о том, что до 17-18 года его семья жила в Москве или регулярно ее посещала.

4. Почитайте про его Сингуларити Юниверсити, которая на самом деле никакой не университет, а уж франшизы этой конторы вообще шляпа.

Новиков такая же ермачина как и сам Єрмак.
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05.05.2021 00:01 Відповісти
тоді зрозуміло чому ТАК Новіков передає Єрмаку- звали поки не пізно ...
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05.05.2021 00:07 Відповісти
То й що? Новіков став патріотом, як і Гончаренко. Єрмак ніколи ним не стане, бо він служить іншим. А власова ми вже знаємо, чем он дьішит...
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05.05.2021 07:17 Відповісти
Після демонстрації фільму про вагнеревців, може і не один Єрмак піде на вихід.
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05.05.2021 00:03 Відповісти
буде текстова версія, якщо буде й тоді коли, все таки вони самі підуть - Єрмаки-татарови... якщо вову не захочуть зовсім спалити . Не здивуюсь якщо замінять на оцього новікова або ще когось не спаленого 'кремлем- пішла зміна декорацій навколо вови
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05.05.2021 00:13 Відповісти
не здивуюся навіть якщо Богдан повернеться, завербований Ксюшкою... вже не під ухйла і під Патрушева напр
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05.05.2021 00:19 Відповісти
Не піде. Сам не піде. Або піде разом з клованом.
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05.05.2021 01:19 Відповісти
Так забавно...Когда про порошенко "предъявите доказательства!!!" а про ермака:АГЕНТ ФСБ.Евросолидарная презумпция невиновности.
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05.05.2021 00:53 Відповісти
На кому висить "вагнергейт"? Хто зірвав операцію? Чий батько штатний співробітник КГБ?
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05.05.2021 01:24 Відповісти
Та ждём...Христо,Стоичков ты наш...разъё№ывай!Вперёд.А всё откладывается.По поводу батька доказательства?
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05.05.2021 01:38 Відповісти
Так вже давно сповістили, що клован відклав операцію, а єрмак послав звістку.
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05.05.2021 07:26 Відповісти
А что у Зе есть патриоты? Так меня ещё никто не удивлял
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05.05.2021 01:38 Відповісти
А, якщо він патріот Росії? Як йому бути? Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 9666
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05.05.2021 05:45 Відповісти
Там усі патріоти раші. Совпадєніє? А ляп за ляпом у відносинах з союзниками, совпадєніє?
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05.05.2021 07:30 Відповісти
А чому це Єрмак має йти? Хто висунув Єрмака з своїх штанів і ******** ним наліво і направо? Зєля висунув! То чому Єрмак має йти, а Зєля має залишитись? Нехай ховає свого Єрмака назад у штані і крокують разом(нафіг Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 8)
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05.05.2021 06:00 Відповісти
Ермак - солдат... рашинской армии. Точнее шпион, который в украинской униформе, воюет за путинский Рейх. Как ермак может уйти с поля боя? И, кто будет ему этот ковиокв, что предлагает такое? Ермака надо выносить, украинцам, желательно вместе с зеленым недорослем, который прикрывает его своей должностью. Иначе, никак.
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05.05.2021 06:10 Відповісти
Так Ерёме и доводить совершенно ничего не надо , Все украинцы уже давно поняли что он точно патриот но кремля в значит скрытый враг Украине.
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05.05.2021 06:21 Відповісти



Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·24 мин

Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».
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05.05.2021 06:33 Відповісти
Щас, Єрьома збігає до паРаші і усьо парішає.
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05.05.2021 06:46 Відповісти
Янелох та Дерьмак зрадники. Янелох без останього кроку зробити не може!! Зв"язані намертво!! Навіть "хворіли" разом!! Але думаю що Янелох тоді просто лікувався від наркоти!! Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков - Цензор.НЕТ 9554
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05.05.2021 07:34 Відповісти
Куди ж піде? Не всі посади продані
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05.05.2021 08:05 Відповісти
Вот действительно! Единственное патриотичное что может сделать ВСЯ ЗЕкоманда - это уйти от власти.
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05.05.2021 09:23 Відповісти
Якщо навіть Єрмак і не російський агент, то своєю тупою і безглуздою поведінкою він зробив себе нерукопотискним для дуже багатьох порядних політиків Заходу... Тому він не може представляти Україну і йому треба негайно йти геть...
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05.05.2021 09:44 Відповісти
Ставлю сотню, що після звільнення Андрюша переїде до Москви і буде там жити довго і щасливо з російським паспортом.
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05.05.2021 10:21 Відповісти
косорыло-лупа-глазое сразу после избрания игнорирует укрепление государства : наверно , указание свыше ... пока в киеве не выйдут на улицу с протестами , ни одна

" б" , "Б" из ОП не выпадет и доедят остатки государственности
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05.05.2021 10:31 Відповісти
краще щоб це чучело застрелилось або вдавилося!
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05.05.2021 11:33 Відповісти
Не потрібно цьому щуру доводити, що він патріот новоросії і так всі про це знають.
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05.05.2021 13:23 Відповісти
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