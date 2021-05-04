Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президенту Володимиру Зеленському необхідно відновити баланс думок. Слухати різні точки зору, а не тільки одну.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського Ігор Новіков.
"Я вважаю, що Андрію Єрмаку для того, щоб довести, що він патріот України, потрібно об'єктивно розуміти важку ситуацію, що склалася, і піти. Президенту має сенс поставити главою Офісу не свого друга, а людину професійну і незаангажовану. Влада мусить повернути прозорість", - зазначив Новіков.
За словами Новікова, раніше вся інформація з різних джерел доходила до президента, а відкритість дискусій була запобіжником від зайвого впливу персоналій.
"Але зараз, на жаль, за рахунок обмеженого доступу до президента у деяких людей є надмірні повноваження. Скажімо так. І це небезпечно", - підкреслив ексрадник Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
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І йти воно повинно з посади - прямо на зону!
2 ч. ·
Господа, пока вы там не сделали из Игоря Новикова(который бывший советник Зеленского и вломил недавно Ермака) и прочая Сингуларити - новую патриотическую икону спешу вам напомнить:
1. Ермак тулил Новикова главой Нафтогаза, еще когда Витренко не было даже в проекте. Все это делалось с саппортом российской прессы в пользу Новикова, которая тщательно каментила слова этого ноунейма ПО ВОПРОСАМ ТАРИФОВ. Футуролог. Комментирует. Тарифы.
2. Новиков работал медийным прикрытием в скандале с оплатой левыми бабками через фиктиврую ГОшку американских лоббистов для Шевченко/Мецгера/Венедиктовой. Он запускал абсолютно бредовую версию, что это провокация мощных тайных недругов Шевченко и Венедиктовой. При этом как-то пропустив то факт, что организатор этой «провокации» его «студентка».
3. Тщательно почищенная инста его жены тем не менее свидетельствует о том, что до 17-18 года его семья жила в Москве или регулярно ее посещала.
4. Почитайте про его Сингуларити Юниверсити, которая на самом деле никакой не университет, а уж франшизы этой конторы вообще шляпа.
Новиков такая же ермачина как и сам Єрмак.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·24 мин
Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».
" б" , "Б" из ОП не выпадет и доедят остатки государственности