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Новини За кордоном
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Байден (2311) Путін (21420) Блінкен (935)

"Я думаю, це було б доцільно", - Блінкен про особисту зустріч Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Особиста зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна мала б практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен газеті Financial Times.

"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, лицем в лице", - сказав держсекретар.

Він пояснив, що США бажають не ескалації у відносинах з РФ, а більшої стабільності, проте це залежить від дій російської сторони.

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"Є також галузі, де вести співпрацю - в наших взаємних інтересах. Ми вже бачили один приклад такого, і це було продовження (договору) СНО-III. Є й інші галузі так званої сфери стратегічної стабільності, де, ймовірно, можна домогтися прогресу", - зазначив Блінкен.

Водночас, він нагадав, що Байден ще до обрання президентом США і під час телефонних розмов з Путіним дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії, то ми (США, – ред.) відповімо".

Блінкен додав, що Москва може бути впевненою в нових контрзаходах Вашингтона, якщо РФ, на думку США, продовжить неконструктивну лінію поведінки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
пороть санкциями для начала "крутышек" болотно- залесских, пока голожопыми не станут...потом на паузу и посмотреть, как на сев корее -2,житие -бытие...если мало, то добавить животворящих... "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9263
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04.05.2021 22:05
+1
Кнут и пряник. Ничего нового. Но и по-другому никак.
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04.05.2021 22:17
+1
правильно.а тому Байден повинен дати чіткий сигнал елітам раши,шо путін не сприймаєтся США як стратегічна фігура.тобто США хочуть бачити демократичного президента раши .
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04.05.2021 22:30
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Ха-ха-ха кожен кожному загляне в око
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04.05.2021 22:02 Відповісти
"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1838 "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1234
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04.05.2021 22:09 Відповісти
пороть санкциями для начала "крутышек" болотно- залесских, пока голожопыми не станут...потом на паузу и посмотреть, как на сев корее -2,житие -бытие...если мало, то добавить животворящих... "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9263
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04.05.2021 22:05 Відповісти
З огляду на зміст цієї статті я зрозумів що і американці бажають співробітництва з Росією.
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04.05.2021 22:07 Відповісти
особливо демократи - Обама , Байден ...
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04.05.2021 22:08 Відповісти
Тыц😂🌷
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04.05.2021 22:40 Відповісти
які ще сфери стратегічної стабільності обговорювати з напівлюдиною путіним?від Байдена одне тільки запитання:коли нах'у підеш у відставку ,путін?
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04.05.2021 22:11 Відповісти
Мнения США будут определяющеми .
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04.05.2021 22:14 Відповісти
правильно.а тому Байден повинен дати чіткий сигнал елітам раши,шо путін не сприймаєтся США як стратегічна фігура.тобто США хочуть бачити демократичного президента раши .
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04.05.2021 22:30 Відповісти
Кнут и пряник. Ничего нового. Но и по-другому никак.
показати весь коментар
04.05.2021 22:17 Відповісти
"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9738"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 112 "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 808
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04.05.2021 22:17 Відповісти
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:
"Монголо-татарское иго спасло Россию от растворения в Западе".
-----------
- Вуйко, а куди поділися монголо-татари, що завоювали Московію ?
- Та нікуди вони не поділися, синку. Просто вони перестали називати себе монголо-татарами.
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04.05.2021 22:46 Відповісти
Обнимутся взасос. А чем будут торговать?
У Байдена есть только Украина
У пуйла есть опция участия в байденовской "зеленой сделке"
Сторгуются
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05.05.2021 02:21 Відповісти
Україна це кордон західної цивілізації,далі це "дике поле".Та й Байден це не царь,тут рішення приймаються колегіально.Якби колективному заходу було б байдуже на Україну,то вони б не дрючили нашу владу на предмет боротьби з корупцією,та реформ взагалі.Це українські можновладці бойкотують реформи,бо після реформ,де ж вони харчуватися будуть?
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05.05.2021 06:01 Відповісти
Колективному заходу байдуже на Україну - вони КВАЗИ дрючат нашу владу на предмет боротьби з корупцією,та реформ взагалі а сброю не дают
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05.05.2021 21:07 Відповісти
 
 