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Байден (2311) вакцина (3528) США (14430) COVID-19 (18064)

Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім

Президент США Джо Байден планує оголосити про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від коронавірусу до 4 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден оголосить про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одну вакцину від COVID-19.

У Білому домі заявили, що вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії коронавірусу.

"На наступному етапі кампанії вакцинації адміністрація зробить вакцинацію доступнішою, ніж будь-коли раніше, продовжуючи підвищувати довіру людей до вакцин і забезпечуючи охоплення всіх бажаючих", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Байден оголосить про зусилля щодо вакцинації підлітків у країні якомога швидше, якщо вакцина отримає дозвіл для цієї вікової групи від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і буде рекомендована для використання Центрами з контролю і профілактики захворювань ( CDC).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Степанов объявит о цели покупки новой курточки до 24 августа Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3386
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04.05.2021 22:12
+2
Зелька вообще молчит... осенью зебилы опять на карантинах хоть насмеются вдоволь, если с голоду не передохнут.
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04.05.2021 22:19
+2
Не могу найти хоть один штат, где вакцинация была бы обязательна, везде шото типа такого:

Айдахо
Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
(Незавершенное законодательство):
Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.

Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
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04.05.2021 22:32
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Степанов объявит о цели покупки новой курточки до 24 августа Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3386
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04.05.2021 22:12 Відповісти
Зелька вообще молчит... осенью зебилы опять на карантинах хоть насмеются вдоволь, если с голоду не передохнут.
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04.05.2021 22:19 Відповісти
Не могу найти хоть один штат, где вакцинация была бы обязательна, везде шото типа такого:

Айдахо
Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
(Незавершенное законодательство):
Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.

Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
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04.05.2021 22:32 Відповісти
Такое есть:
Законопроект Сената 2015 г. потребует, чтобы сотрудники определенных учреждений и отделов получали вакцину от COVID-19, если таковая предлагается. Эти объекты включают: (i) дома для ветеранов, (ii) дома престарелых, (iii) отделение интенсивной терапии больницы Университета Иллинойса и (iv) отделения интенсивной терапии больниц, лицензированных в соответствии с Законом о лицензировании больниц. Законопроект был передан в Комиссию по поручениям 26 февраля 2021 года.
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04.05.2021 22:35 Відповісти
Я ж и говорю: откуда 70%? Очень сомневаюсь.
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04.05.2021 22:44 Відповісти
Вот интересное:

Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.
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04.05.2021 22:39 Відповісти
Не, я об этом:

полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации

Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19), вызываемой тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2) у лиц 16 лет и старше. Разрешение на экстренное использование позволяет распространять вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в США.

Это самая-самая лучшая вакцина? Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2025
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04.05.2021 22:53 Відповісти
чєм атвєтіт стєпашка?
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04.05.2021 22:23 Відповісти
А зеля где? Во земрази хитрые, ща на этого имбецила все повесят и концы в вводу... земессия нивчем невиноватый
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04.05.2021 22:31 Відповісти
Байден объявит о цели вакцинирования 70 % населения до 4-го июля ? Может быть всё-таки правильно написать объявиЛ ?
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04.05.2021 22:59 Відповісти
Американці про це хоч знають?) На сьогодні першу дозу отримали 45% населення США. Більше бажаючих не виявлено. Та й на другу не всі з тих, хто отримав першу, поспішають.
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04.05.2021 23:14 Відповісти
 
 