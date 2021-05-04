Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім
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Президент США Джо Байден планує оголосити про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від коронавірусу до 4 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що Байден оголосить про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одну вакцину від COVID-19.
У Білому домі заявили, що вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії коронавірусу.
"На наступному етапі кампанії вакцинації адміністрація зробить вакцинацію доступнішою, ніж будь-коли раніше, продовжуючи підвищувати довіру людей до вакцин і забезпечуючи охоплення всіх бажаючих", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Байден оголосить про зусилля щодо вакцинації підлітків у країні якомога швидше, якщо вакцина отримає дозвіл для цієї вікової групи від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і буде рекомендована для використання Центрами з контролю і профілактики захворювань ( CDC).
Будь ласка, зачекайте...
Айдахо
Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
(Незавершенное законодательство):
Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.
Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
Законопроект Сената 2015 г. потребует, чтобы сотрудники определенных учреждений и отделов получали вакцину от COVID-19, если таковая предлагается. Эти объекты включают: (i) дома для ветеранов, (ii) дома престарелых, (iii) отделение интенсивной терапии больницы Университета Иллинойса и (iv) отделения интенсивной терапии больниц, лицензированных в соответствии с Законом о лицензировании больниц. Законопроект был передан в Комиссию по поручениям 26 февраля 2021 года.
Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.
полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации
Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19), вызываемой тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2) у лиц 16 лет и старше. Разрешение на экстренное использование позволяет распространять вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в США.
Это самая-самая лучшая вакцина?