УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14232 відвідувача онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 258 14
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) імунітет (5)

Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін

Колективний імунітет від COVID-19 в країнах з високою щільністю населення буде досягнутий до середини 2022 року.

Таку думку висловив 4 травня на саміті генеральних директорів, проведеному The Wall Street Journal, засновник і глава компанії BioNTech (разом з американською компанією Pfizer створила вакцину проти коронавірусу) Угур Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, до середини 2022 року навіть регіони з високою щільністю населення, як Індія, досягнутий високий рівень вакцинації та колективного імунітету.

Він зазначив, що в найближчі 12 місяців все більша кількість індустріальних країн, що розвиваються, а також країн з низьким рівнем доходу досягне колективного імунітету завдяки нарощуванню потужностей з виробництва вакцин проти коронавірусу.

Також читайте: Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім

Високий рівень імунізації від COVID-19 повинен бути досягнутий у всьому світі, "інакше в безпеці не буде ніхто", додав Шахін.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
Суки
показати весь коментар
04.05.2021 23:50
+4
Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
показати весь коментар
05.05.2021 00:17
+3
https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
А ви "змова, змова". Бізнес.
показати весь коментар
04.05.2021 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ясно, в намордниках лазить будем еще очень долго.
показати весь коментар
04.05.2021 22:33 Відповісти
В Японии народ лазит в намордниках абсолютно добровольно. Без всяких ковидов. И нет, кто попытается это смогу и плохому качеству воздуха приписать, то нет, вы все абсолютно не правы. В японских мегаполисах вполне приличное качество воздуха, то вы с Китаем явно путаете. Просто там ты всегда болеешь за свой счет, а если ты болеешь слишком часто, типа два раза в год, то ты подводишь своего работодателя и тебе надо начинать бояться про увольнение.
показати весь коментар
05.05.2021 03:39 Відповісти
Не совсем. В Японии многолетняя традиция ношения мед.масок вьізвана подчеркнутьім уважением к окружающим. Маску принято носить каждому, которьій несмотря на симптомьі ОРВИ вьінужден вьійти из на улицу/общ. транспорт.
показати весь коментар
05.05.2021 09:47 Відповісти
Я именно про это, про совершенно другую ментальность, зачастую непонятную украинцам. Как, к примеру, эта черта, ставить интересы общества выше своих собственных, частных интересов. Мы же себя зачастую ведем так, как будто мы только что выехали с глухого хутора, немножко тут среди людей потусуемся, и назад к себе на хутор. И пофиг на остальной мир.
показати весь коментар
06.05.2021 02:54 Відповісти
Звісно,в країнах,де більшість буде вакцинованою.Це не про Україну.
показати весь коментар
04.05.2021 22:35 Відповісти
А у не привитых появится?

А привитые будут разносчиками при лёгкой форме заболевания?
А будут ли продавать фальшивые справки о вакцинировании?
показати весь коментар
04.05.2021 22:40 Відповісти
https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
А ви "змова, змова". Бізнес.
показати весь коментар
04.05.2021 23:11 Відповісти
О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
Суки
показати весь коментар
04.05.2021 23:50 Відповісти
Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
показати весь коментар
05.05.2021 00:17 Відповісти
Появится, вот только не за счет вакцин(которые уже будут нерабочие из-за новых штаммов), а за счет переболевших и умерших
показати весь коментар
05.05.2021 00:19 Відповісти
у нас обещали коллективный иммунитет к концу апреля но похоже из-за штаммов это все переносится на 2022
хотя народ перестал напрягаться - сегодня в кабачке в горах Пенсильвании никого не было в маске
я сам был после второго укола немного не в себе но выпить хотелось 😀
показати весь коментар
05.05.2021 02:20 Відповісти
А коллективный разум когда появится?
показати весь коментар
05.05.2021 09:27 Відповісти
 
 