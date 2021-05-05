Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Колективний імунітет від COVID-19 в країнах з високою щільністю населення буде досягнутий до середини 2022 року.
Таку думку висловив 4 травня на саміті генеральних директорів, проведеному The Wall Street Journal, засновник і глава компанії BioNTech (разом з американською компанією Pfizer створила вакцину проти коронавірусу) Угур Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, до середини 2022 року навіть регіони з високою щільністю населення, як Індія, досягнутий високий рівень вакцинації та колективного імунітету.
Він зазначив, що в найближчі 12 місяців все більша кількість індустріальних країн, що розвиваються, а також країн з низьким рівнем доходу досягне колективного імунітету завдяки нарощуванню потужностей з виробництва вакцин проти коронавірусу.
Високий рівень імунізації від COVID-19 повинен бути досягнутий у всьому світі, "інакше в безпеці не буде ніхто", додав Шахін.
Будь ласка, зачекайте...
А привитые будут разносчиками при лёгкой форме заболевания?
А будут ли продавать фальшивые справки о вакцинировании?
Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
А ви "змова, змова". Бізнес.
Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
Суки
хотя народ перестал напрягаться - сегодня в кабачке в горах Пенсильвании никого не было в маске
я сам был после второго укола немного не в себе но выпить хотелось 😀